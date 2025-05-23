Редкие фото последнего «русского» бала Российской империи

В начале XX века в Зимнем дворце в Петербурге прошел один из самых запоминающихся вечеров за время правления Николая II: костюмированный бал в «русском» стиле. Гости несколько недель готовили наряды «допетровской» эпохи, изучали архивы и доставали музейные экспонаты. На балу император Николай II появился в костюме царя Алексея Михайловича с оригинальным жезлом из Оружейной палаты. Событие прославилось большим количеством драгоценностей и дорогих тканей в нарядах гостей. Последний бал империи — в материале «Холода».
Идея бала в русском стиле пришла жене Николая II, императрице Александре Федоровне, за завтраком в середине января 1903 года. В то утро художник Павел Жуковский и министр Императорского двора Владимир Фредерикс поспорили о реформах Петра I в отношении русского традиционного костюма. Жуковский назвал императора «врагом России» за то, что он уничтожил «все русское», а Фредерикс заявил: если бы российские чиновники продолжили ходить в традиционных костюмах, то «возбудили бы в Европе смех». Спор натолкнул императрицу на мысль провести костюмированный бал в традиционно русских костюмах «допетровских» времен.
Николай II в идеологическом плане считался преемником отца, императора Александра III, который был приверженцем русского национализма. Поэтому Николай II поддержал тематику бала, решив надеть костюм царя Алексея Михайловича, в котором видел пример образцового правителя. Император воспринимал этот бал не как обычный маскарад, а как шаг к восстановлению традиций московского двора. Придворные получили приглашения с просьбой явиться в традиционных костюмах XVII века.
Не все при императорском дворе были довольны идеей костюмированного бала. Директор Эрмитажа Иван Всеволожский написал в своем дневнике, что исторический маскарад обойдется приглашенным гостям очень дорого.
«Публика недовольна. Лишних денег ни у кого нет. Русские костюмы стоят сумасшедших денег — шелковая камчатная ткань, сукно, расшитое золотом и серебром, меха очень дороги. К тому же танцевать в тяжелых платьях и шубах доставляет мало удовольствия», — отметил Всеволожский.
На подготовку к балу у гостей и императорской семьи было полтора месяца. Для создания костюмов привлекались десятки портных по всему Петербургу. Наряды должны были не только соответствовать допетровской эпохе, но и быть уникальными. Для этого велась активная работа с архивами и музеями. Многие, включая императорскую семью, использовали некоторые подлинные элементы одежды тех времен, изъятые из московской Оружейной палаты.
Фрейлина (помощница, компаньонка) императрицы Александры Федоровны, баронесса София Буксгевден в своих воспоминаниях писала, что правительница проявила «особенный интерес ко всем приготовлениям к этому балу». По ее словам, Александра Федоровна сама придумала костюмы для себя и Николая II, обратившись за помощью к директору Эрмитажа Ивану Всеволожскому, который предоставил ей необходимую историческую информацию.
Последний бал империи
23 февраля 1903 года гости приняли участие в генеральной репетиции бала в Павильонном зале Зимнего дворца. Императрица Александра Федоровна и ее старшая сестра княгиня Елизавета Федоровна лично осматривали все подготовленные костюмы, в которых гости должны были появляться в течение трех вечеров. Придворные, несмотря на дороговизну и сложность подготовки, подобрали подходящие наряды. Женщины оделись как боярыни, мещанки и даже крестьянки XVII века: в сарафаны и кокошники, а кавалеры предпочли образы стрельцов, сокольничих, воевод, пушкарей и казаков. Даже у прислуги были исторические костюмы.
24 февраля прошел первый торжественный вечер. Изначально 390 приглашенных гостей собрались в Романовской галерее Зимнего дворца. Потом, попарно кланяясь императорской семье в Большом Николаевском зале, они отправились на концерт в Эрмитажном театре. Тогда на сцене показали отрывки из оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» (с участием Федора Шаляпина и Нины Фигнер) и из балетов «Баядерка» и «Лебединое озеро» в постановке Мариуса Петипа.
После концерта участники бала танцевали «русскую пляску» в Павильонном зале и ужинали в Испанском, Итальянском и Фламандском залах. Вечер завершился танцами. Об этом событии Николай II написал в своем дневнике: «Очень красиво выглядела зала, наполненная древними русскими людьми».
26 февраля состоялся второй костюмированный бал, в котором приняли участие 300 человек, из них — 65 офицеров. Именно этот вечер стал самым известным праздником в Петербурге за время правления Николая II. Двоюродный брат императора князь Александр Михайлович позже заявил, что «это был последний большой придворный бал в истории Империи».
«Пока мы танцевали, в Петербурге шли забастовки рабочих, и тучи все более и более сгущались на Дальнем Востоке», — отметил он в своих дневниках, имея в виду растущую напряженность между Россией и Японией в 1903 году.
Бал начался в Концертном зале, где играл придворный оркестр в костюмах трубачей царя Алексея Михайловича и пел Архангельский хор. Там до часу ночи с перерывом на ужин проходили танцы, которые начались с исполнения трех специально подготовленных — русского, хоровода и плясовой. Потом приглашенные танцевали общие вальсы, кадрили и мазурки.
«Бал прошел весело, красиво и дружно. Русская пляска была очень удачна», — писал император Николай II.
27 февраля во дворце графа Александра Шереметева состоялся заключительный третий бал в исторических костюмах.
Музейные экспонаты ради бала
Костюм Николая II точно повторял выходное платье царя Алексея Михайловича с кафтаном, царской шапкой и жезлом. Для императора были заказаны два вида бархата и золотая парча (плотная ткань с узорами из металлических нитей). Из Оружейной палаты Московского Кремля для образа правителя прислали 38 подлинных предметов царских костюмов XVII века. Из них только 16 пригодились, в том числе жемчужные запястья (браслеты), принадлежавшие сыну Ивана Грозного Федору. Жезл, дополнивший образ, принадлежал самому царю Алексею Михайловичу.
Императрица Александра Федоровна надела костюм царицы Марии Ильиничны, супруги царя Алексея Михайловича. В торжественных случаях наряд правительницы в XVII веке состоял из распашной длинной одежды с широкими короткими рукавами и головным убором. Эскизы костюмов для императорской четы разработали директор Эрмитажа Иван Всеволожский и художник санкт-петербургских императорских театров Евгений Пономарев. Сшили их театральные костюмеры.
В итоге Всеволожский в своих воспоминаниях о бале писал, что Александра Федоровна была очень красива в «царском большом наряде». «С тиары, покрытой бриллиантами, изумрудами и жемчугом, спадали две ленты. <…> На платье из сукна, затканного матовым золотом, вышит рисунок жесткой серебряной нитью», — описывал он. Головной убор императрицы был таким тяжелым, что во время бала она жаловалась своей фрейлине Софье Буксгевден, что не может за ужином наклониться к еде.
Красотой наряда Александры Федоровны была восхищена также балерина Тамара Карсавина, которая в тот вечер выступала в кордебалете. «Молодая императрица в тяжелой тиаре, надетой поверх вуали, полностью скрывавшей волосы, своей строгой красотой напоминала икону», — вспоминала позже балерина.
Многие элементы костюма императрицы сохранились до сих пор. В Государственном Эрмитаже находятся головной убор, туфли и платно (ткань, которую использовали для пошива наряда), а кулон с изумрудом — в Алмазном фонде в Москве. Костюм Николая II и все подлинные предметы, заимствованные из музея, сейчас содержатся в Оружейной палате.
Про костюм Николая II князь Александр Михайлович заявил, что «государь для своего роскошного наряда был недостаточно велик ростом», а про Александру Федоровну, что «Аликс выглядела поразительно». Сам князь был одет в платье сокольничего: белый с золотыми вставками кафтан, розовая шелковая рубашка, голубые шаровары и желтые сафьяновые сапоги. Его жена Ксения была в наряде боярыни, вышитом драгоценностями.
Министр Императорского двора Владимир Фредерикс — защитник реформ Петра I — выбрал не боярский костюм, а образ гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого, который перешел на службу к царю Алексею Михайловичу.
Князь Александр Михайлович также писал о главных красавицах вечера. «На балу шло соревнование за первенство между великой княгиней Елизаветой Федоровной (Эллой) и княгиней Зинаидой Юсуповой. Сердце мое ныло при виде этих двух “безумных увлечений” моей ранней молодости», — делился он.
41-летняя Зинаида Юсупова на балу 1903 года нарушила все традиции, облачившись в приталенное платье и девичий головной убор, который не принято было носить замужней даме. «Ее наряд украшали <…> нити жемчугов, массивные золотые браслеты старинного рисунка, подвески из изумрудов и жемчугов, разноцветные сверкающие кольца. Все это придавало княгине Юсуповой великолепие византийской императрицы», — отмечала испанская принцесса Евлалия.
На всех гостях было огромное количество драгоценностей (подлинных бриллиантов, жемчугов, изумрудов, рубинов) и дорогих тканей. Их костюмы создавались художниками и стоили целые состояния, многие из них до сих пор хранятся в фондах Эрмитажа.
Но были и те, кто не восхитился великолепием и богатством бала. Например, оперный певец Федор Шаляпин, выступавший на концерте. «Забавно было видеть русских аристократов, разговаривавших с легким иностранным акцентом, в чрезвычайно богато, но безвкусно сделанных боярских костюмах XVII столетия. Выглядели они в них уродливо и, по совести говоря, делалось неловко, неприятно и скучно смотреть на эту забаву», — писал он.
«Русский стиль» на века
По инициативе императрицы Александры Федоровны после балов 24 и 26 февраля лучшие фотографы Петербурга запечатлели гостей на одиночных портретах и групповых снимках.
16 марта состоялась дополнительная фотосессия императорской семьи в костюмах. Для создания исторического фона в Концертном зале Зимнего дворца установили стенд московской палаты XVII века и тронное кресло, взятое из кладовой Эрмитажного театра.
В 1904 году вышел ограниченный тираж альбома, в котором представили 21 гелиогравюра (печать фото на металлической пластине) и 174 фототипии (способ переноса фотографий на бумагу с помощью желатина). Альбом предназначался в первую очередь для продажи участникам бала. Вырученные средства пошли на благотворительные цели — на обложке альбома было написано: «В пользу русских воинов на Дальнем Востоке».
В 1912 году в Петербурге к празднованию 300-летия дома Романовых напечатали тираж колоды игральных карт «Русский стиль», на которых были изображены фигуры в нарядах участников костюмированного бала 1903 года.
Николай II в костюме царя Алексея Михайловича оказался на карте червового короля, княгиня Елизавета Федоровна стала трефовой дамой, княгиня Ксения Александровна — червовой дамой, а Зинаида Юсупова — пиковой дамой. Карты, соответствующей образу императрицы Александры Федоровны, в колоде не было.
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