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Криминал

Сделать ему больно

Полиция раскрыла серию странных нападений на детей. На месте преступления всегда случайно оказывались две девочки
9 минут чтения 17:00
Сделать ему больно

В ночь на 1 августа 1968 года в пригороде Ньюкасла на северо-востоке Англии нашли тело трехлетнего мальчика. Это была уже не первая странная смерть ребенка в этой местности. Следователи не сразу, но объединили их в одно дело. На месте преступления всегда как бы случайно оказывались две девочки. Вскоре полицейские стали подозревать, что их обманывают и подруги могут быть причастны к преступлению, однако девочки давали показания друг против друга. Кто из них оказался убийцей — в еженедельной тру-крайм рубрике «Холода»

31 июля около 13:30 трехлетний Брайан Хау вместе с лучшим другом Джоном Финли сидели во дворе в пригороде Ньюкасла и наблюдали, как рабочие сносят старое здание, когда их позвала домой мама Джона.

Его уложили спать после обеда, а Брайана накормили печеньем и отправили домой — он жил по соседству. Около 14 часов его видели на улице с другими детьми — двумя девочками на велосипеде и его братом Норманом, — но домой он так и не вернулся.

Около 15:20 домой пришла старшая сестра Брайана. Скоро она запереживала, что брата до сих пор нет дома, и пошла его искать. Пока она спрашивала других детей на улице, к ней присоединились еще две девочки — Норма и Мэри Белл: они не были родственницами, но жили в соседних домах и постоянно гуляли вместе. 

Девочки обошли весь район, но так и не нашли Брайана. После семи вечера семья Хау обратилась в полицию. 

Место, где нашла Брайана Хау, 1968 год. Фото: Mirrorpix / Getty Images

В 23:10 поисковой отряд нашел Брайана мертвым — его тело лежало за бетонными блоками на большой свалке рядом с железной дорогой: дети любили убегать сюда и играть, пока их не видят взрослые. Левая рука мальчика была вытянута, а ладонь была черной от грязи. Рядом с телом лежали сломанные ножницы — одно из лезвий было погнуто. Тело пытались спрятать, забросав сорванной травой и цветами, которые росли по всей свалке. 

Несчастный случай

Это было не первое убийство, произошедшее в округе за последние месяцы. 25 мая 1968 года три мальчика — 16-летний Джон Саузерн, 13-летний Уолтер Лонг и 8-летний Фред Майхилл — забрались в заброшенный дом на улице Сэнт-Маргарет, 85. Внутри они искали доски, из которых хотели построить голубятню. 

Поднявшись на второй этаж, они увидели труп мальчика в одной из комнат на полу у окна. Его руки были вытянуты над головой, а изо рта вытекли слюни вперемешку с кровью. Майхилл убежал, а Саузерн и Лонг выбежали из дома и позвали на помощь электриков, которые в тот день отсоединяли заброшенные дома от электросети. 

«Я сделал ему искусственное дыхание. Держал его на руках все то время. Он был мертв. Его тело было холодным», — рассказывал позднее один из них. 

Пока электрики пытались помочь мальчику, Уолтеру стало плохо, и он ушел в соседнюю комнату, чтобы подышать. Из окна он увидел двух девочек, которые, как и они с друзьями, хотели залезть в заброшенный дом. Он прогнал их. 

Мартин Браун.
Фото: Owen Humphreys / PA Images / Getty Images
Дом, в котором нашли Мартина, 1968 год.
Фото: MSI / Mirrorpix/ Getty Images

Полчетвертого к дому прибежала Джун Браун — именно ее сына, четырехлетнего Мартина Брауна, нашли на втором этаже дома. Приехавшие на вызов врачи пытались спасти мальчика, но им это не удалось.

Судмедэксперт не смог установить причину смерти: Мартин был физически здоров и хорошо питался; на его теле не было значительных травм, кроме синяка на коленке, а все кости были целы; одежда, в которой его нашли, тоже была в целости. Единственное, на что обратил внимание судмедэксперт, — у ребенка было небольшое кровоизлияние в мозг. 

Полиция предположила, что Мартина могли отравить, так как на втором этаже дома стояли пустые бутылки, — но в них не нашли следов наркотиков или вредных химикатов. Вторая версия, которая возникла у полиции, — что Брауна задушили. Но и ее он не мог подтвердить: на шее мальчика не осталось никаких следов, что было бы невозможно при удушении. Следов борьбы на месте также не обнаружили.

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Из-за этого полиция пришла к выводу, что смерть Мартина Брауна — несчастный случай, и подключать уголовный розыск для проведения тщательного расследования не стали.

Через два дня после смерти Мартина неизвестные пробрались на чердак детского сада Скотсвуда. Хранившиеся там учебные принадлежности и средства для уборки были разбросаны по всему помещению. Среди бардака нашли четыре записки, написанные с ошибками неровным крупным почерком. 

«Я убиваю ЧТОбы вернутся», «МЫ убили мартейна брауна от ебись ты ублюдок», «Отйебись мы убиваем. Берегитесь Фэнни и Фаггот», «Вы мыши Поч? Потомушто мы убили Мартейна Брауна Лутше поберегитесь Фэнни и сторик Фаггот СОВЕРШАЮТ Убийства вы Придурки». 

Молодой полицейский, который приехал на вызов, решил, что найденные записки — просто чей-то дурацкий розыгрыш. В детском саду после взлома установили сигнализацию. 

Мальчик с пробитой головой

За две недели до смерти Мартина Брауна, 11 мая 1968 года, еще одного трехлетнего мальчика, Джона Г., нашли с пробитой головой. На месте происшествия вновь оказались две девочки. Полиция взяла показания у 13-летней Нормы Белл и 10-летней Мэри Белл, которая приходилась Джону двоюродной сестрой. 

По словам девочек, они встретили плачущего Джона около двух часов дня, когда играли на улице. Чтобы его успокоить, Мэри и Норма купили ему конфет в ближайшем магазине и отправили домой.

После этого Мэри и Норма пошли в заброшенный дом, чтобы насобирать ветоши, а затем вернулись на стоянку для машин рядом с пабом Deleval Arms, где и услышали крик Джона. 

Он раздавался откуда-то из заброшенных сараев рядом с пабом, и девочки поспешили туда, а затем позвали на помощь прохожего, который отнес Джона в паб и вызвал полицию и скорую. 

Полицейские заподозрили, что девочки что-то недоговаривают: они предположили, что кто-то из них мог столкнуть Джона с высоты. Пришедший в себя Джон тоже рассказал, что его толкнули, но не мог вспомнить кто. Однако развития дело не получило: вероятно, полиция не захотела разбираться в детской ссоре. 

Мэри Белл, ок. 1968 года. Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Уже через день, 12 мая, Мэри и Норма снова оказались в полиции, но уже по другому поводу. Подруг обвинили в попытке задушить семилетнюю девочку по имени Полин Уотсон. По словам ее матери Норма и Мэри напали на девочку и двух ее подруг — шестилетних Синди Хэппл и Сьюзан Корниш. 

Как рассказала полиции Полин, младшая из двух девочек, Мэри, потребовала, чтобы она вылезла из песочницы, на что Полин ответила отказом. Тогда Мэри попыталась задушить Полин, а после этого и ее подругу Сьюзан. Норма в это время играла неподалеку. 

Мэри отрицала свою вину и утверждала в полиции, что душила девочек Норма. Мама Полин Уотсон утверждала, что следы от удушения на шее Полин не проходили еще три дня после инцидента. Семьи всех трех девочек не стали подавать в суд, но Мэри Белл было вынесено предупреждение.

Связанные дела

Около часа ночи 1 августа на свалку, где нашли тело Брайана Хау, приехал старший детектив Джеймс Добсон. По его словам, он сразу вспомнил про гибель Мартина Брауна в заброшенном доме. 

Экспертиза выявила на теле Брайана Хау две царапины на левой стороне шеи и три — на правой. Помимо того, на его носу были следы, свидетельствующие о том, что Хау кто-то сдавливал нос с обеих сторон. На мошонке отсутствовала часть кожи, как и на безымянном пальце правой руки. На ногах было шесть колотых ран: две снаружи левого бедра, три с внутренней стороны и одна на правой икре. Раны не были серьезными и лишь прокололи кожу.

Судмедэксперт заключил, что Брайана задушили. Он также обратил внимание на то, что его, скорее всего, убил ребенок: взрослый человек душил бы гораздо сильнее и оставил бы на теле заметные травмы. На это указывало и то, что манера убийства была, по заключению, «игривая» и «любопытная». 

«Не было никаких сомнений, что его убил ребенок. Но кто? И почему?» — задавался вопросами Добсон. 

В расследовании принимали участие более сотни детективов. По словам Добсона, в первый же день после смерти Брайана Хау они посетили тысячу домов в Скотсвуде и опросили около 1200 детей в возрасте от 3 до 15 лет. 

Полиция в том числе опросила и Мэри и Норму Белл, которые жили в соседних домах. Ответы Мэри не удовлетворили полицейских — в них они нашли нестыковки. 

Сперва она говорила, что в последний раз видела Брайана Хау, когда он играл на улице, но затем начала рассказывать, что в тот день Брайан якобы гулял с другим мальчиком. При себе у него были ножницы: серебряные с одним сломанным лезвием. 

Полиции показалось странным, что Мэри Белл знает о ножницах, которые нашли на месте преступления. Информация об этом не раскрывалась, а местные газеты не публиковали фотографий ножниц. 

Брайан Хау с матерью, 1967 год. Фото: MSI / Mirrorpix / Getty Images

7 августа Брайана Хау похоронили. По воспоминаниям детектива Добсона, который был на похоронах, пришли как минимум 200 человек, а плакали даже те люди, которые никогда не были знакомы с его семьей. Когда гроб выносили из дома, он заметил Мэри Белл. В этот момент девочка начала смеяться и потирать руки. «Я подумал: боже мой, я должен ее задержать, она убьет еще одного [ребенка]», — вспоминал Добсон. 

Полиция продолжила допросы Мэри и Нормы. Во время одного из них Норма заплакала и рассказала новую версию произошедшего.

По этому рассказу, 31 июля 1968 года Норма и Мэри увидели Брайана играющим с братом и двумя девочками на велосипедах, после чего позвали его с собой на свалку. Сначала они забрались в большую цистерну, но там плохо пахло, поэтому девочки вместе с Брайаном пошли к бетонным блокам. Со словами «задери свою голову» Мэри схватила Хау за горло двумя руками и начала душить. 

По словам Нормы, она пыталась остановить Мэри, но та говорила, что хочет сделать Брайану больно. Устав, она остановилась, и Норма услышала, как Хау хватает ртом воздух, но затем Мэри снова продолжила его душить. Через какое-то время Мэри сказала, что устала, и приказала Норме продолжить, но та убежала. Позже Мэри нашла Норму и позвала ее с собой обратно «посмотреть на Брайана».

Мэри попыталась вырезать букву «М» на теле уже мертвого к тому моменту мальчика и спрятала под одной из плит на свалке бритву — позже ее нашли на месте, где лежало тело. 

Мэри допросили в полицейском участке. Она подтвердила слова Нормы, но заявила, что все было наоборот. По ее версии, именно Норма задушила Брайана, а Мэри пыталась ее остановить. В итоге полиция выдвинула обвинения обеим девочкам — Мэри была спокойна, а Норма вся в слезах.

Суд и заключение

Суд над Мэри Белл и Нормой Белл начался 5 декабря 1968 года. К обвинению впоследствии добавилось и убийство Мартина Брауна: на его теле нашли волокна с серого платья Мэри Белл, которые совпадали с волокнами, найденными на теле Брайана Хау. Девочки также признались, что это они написали записки, которые разбросали по детскому саду. 

В суде выступали и дети, и родители, которые неоднократно слышали, как Мэри Белл показывала на дом, в котором нашли Мартина Брауна, и говорила, что она убийца. К ее словам не относились серьезно, потому что она часто говорила жестокие вещи. 

Выяснилось, что вскоре после смерти Мартина Брауна Мэри Белл пришла в гости к его родителям. «Мэри улыбнулась и попросила увидеть Мартина, — вспоминала мама погибшего мальчика. — Я сказала: “Дорогая, Мартин мертв”. Она развернулась и сказала с ухмылкой: “О, я знаю, что он умер. Я хотела увидеть его в гробу”».

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Обе девочки прошли психологическую экспертизу. Норма провела в больнице несколько месяцев под наблюдением детского психиатра. За все это время она ни разу не проявила признаков агрессии. Однако психиатр обнаружил, что у нее имеются задержки в развитии — ее психологический возраст был около восьми лет, хотя ей было 13. По утверждениям психиатра, ее способность различать хорошее и плохое была ограничена, однако она понимала, что убийство — это неправильно. У Мэри же обнаружили психопатическое расстройство личности. 

17 декабря с Нормы Белл сняли обвинения. Мэри обвинили в непредумышленном убийстве двух мальчиков (из-за возраста не могли обвинить в умышленном) и приговорили к сроку «На усмотрение Ее Величества» — это специальный юридический термин, которым обозначают неопределенный срок пребывания в тюрьме для особых заключенных. 

Мэри Белл

Мэри Флора Белл родилась у секс-работницы Элизабет Белл 26 мая 1957 года. По рассказам ее родственников, когда врачи показали ей новорожденную Мэри, Элизабет закричала: «Уберите от меня эту штуку!» Билли Белл, за которым была замужем Элизабет, вряд ли был настоящим отцом Мэри. Он страдал алкоголизмом, и у него было криминальное прошлое. 

Мэри Белл после попытки побега в 1977 года.
Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Мэри Белл чуть не умерла в мае 1958 года: ее бабушка пила таблетки «от нервов» и тщательно прятала их в скрытом ящике для иголок в старом граммофоне. Каким-то образом Мэри удалось до них добраться и проглотить горсть, после чего ее отвезли в больницу, чтобы промыть желудок. Родственники заподозрили, что сам ребенок вряд ли мог вскрыть ящик и добраться до таблеток, из-за чего они решили, что Элизабет попыталась таким образом от нее избавиться. 

Однажды Элизабет Белл попыталась отдать Мэри женщине, которая страдала ментальными расстройствами и которой отказали в усыновлении. Сестре Элизабет пришлось забрать Мэри у этой женщины. 

Суммарно Мэри провела в тюрьме 11,5 лет — ее отпустили в мае 1980 года, когда ей было 23. Будучи в тюрьме, она рассказывала, что с 13 лет к ней применяли сексуализированное насилие. В 1977 году она пыталась сбежать из тюрьмы для взрослых, куда ее перевели, но ее быстро поймали.

Когда ее отпустили, суд предоставил ей право на новую личность и полную анонимность. 25 мая 1984 года у нее родилась дочь. А в 1998 году ее местонахождение раскрыли журналисты после скандала. Тогда выяснилось, что писательница и журналистка Гитта Серени заплатила Мэри Белл 50 тысяч фунтов, чтобы та рассказала ей свою историю для книги «Неуслышанный плач: дело Мэри Белл». Родственники убитых детей плохо отреагировали на выход книги, а журналистам The Times of London удалось ее найти. В результате ее в срочном порядке вывезли из дома и приставили полицию, а ее дочь узнала о прошлом матери. В 2003 году Мэри Белл выиграла суд и получила пожизненную анонимность. С тех пор о ней ничего не известно.


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Автор:редакция «Холода»
ОбложкаАнна Иванцова

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