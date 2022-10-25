Если раньше для большинства россиян Турция ассоциировалась с турами в Анталию, то во время локдауна безвизовая Турция стала настоящим магнитом, а сегодня туда поехали тысячи россиян, бегущих от режима, мобилизации и непредсказуемого будущего. «Холод» попросил коммьюнити-менеджера Елену Куликову, которая прожила в Турции три года, собрать самую необходимую информацию для тех, кто только собирается переехать в эту страну.

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ВНЖ и легализация

Для того чтобы приехать в Турцию, гражданину РФ нужен только загранпаспорт. В стране можно оставаться 60 дней без перерыва, после чего нужно выехать хотя бы на день и можно въехать обратно на 30 дней. После этого либо нужно оформить ВНЖ (податься можно хоть в последний «безвизовый» день), либо покинуть Турцию на три месяца.

Релокация в Турцию привлекательна тем, что получить ВНЖ туристу здесь довольно просто: нужно снять жилье на срок предполагаемого ВНЖ (как правило, контракт заключается на год), оплатить туристический налог и страховку, сделать свою фотографию и заполнить анкету на сайте миграционной службы. Сроки рассмотрения документов от подачи заявления — три месяца. Чаще всего решение приходит уже через месяц-полтора. Еще неделя понадобится, чтобы карточку ВНЖ доставили в ваш город из Анкары. Однако бывают и исключения: миграционный офицер может запросить любой другой документ, если сочтет нужным, и тогда сроки увеличиваются.

Получить ВНЖ можно и другими способами: купить недвижимость (власти не упустили момент и подняли минимальную цену для тех, кто хочет получить гражданство после ВНЖ по этому типу легализации), поступить в университет, устроиться на работу в турецкую компанию или заключить брак с гражданином или гражданкой Турции.

Если вы получили разрешение на работу, то оно заменяет ВНЖ и дает право жить в стране на время вашего трудового договора.

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Максимальный срок, на который можно запросить туристический ВНЖ, — два года. В этом случае и контракт, и страховка должны быть оформлены на этот период. Такой ВНЖ можно продливать бесконечное число раз, пока у вас есть основания. Гражданам некоторых стран в прошлом году запретили продление туристического ВНЖ, но россиян это пока не коснулось.

Жилье

Рынок жилья в Турции находится в кризисе: достойных вариантов мало, спрос велик, а местные жители не могут конкурировать с приезжими за качественное жилье из-за низкой оплаты труда. Стоит сказать, что поток российских беженцев не сильно повлиял на турецкий рынок недвижимости. Тем не менее, чтобы снять адекватное жилье в крупных городах, придется провести в поисках не один день. Для примера, в средних по удаленности и инфраструктуре районах Стамбула (Шишли и Аджибадем) однушка или студия с мебелью обойдутся в 8–12 тысяч лир. В отдаленном районе — например, Кючюкчекмедже — можно найти современную двух-трехкомнатную квартиру за 7–9 тысяч, но без мебели.

По умолчанию квартиры в Турции, как и в большинстве стран Среднего Востока, сдаются без мебели, стиральной машины и холодильника. Оборудованное жилье на 40–50% дороже.

Искать жилье на долгий срок лучше всего на Sahibinden, применив нужные фильтры.

Фото: Dysturb.Net / Flickr (CC BY-NC 2.0)

Также есть смысл искать жилье не только в столице. Фетхие — буржуазный город с выходом к Эгейскому морю, Измир — студенческий город, который турки называют оплотом либерализма, Аланья — для любителей природы и уединения, а Анталия и ее пригороды — чтобы почувствовать себя среди своих и купаться в море в ноябре. Север Турции, Трабзон и окрестности, малопопулярны у туристов, Самсун и черноморское побережье тоже не пользуются спросом: здесь вы легко найдете жилье дешевле и быстрее получите документы.

Важный момент: выбирая жилье в крупных городах, обязательно проверьте, входит ли приглянувшийся вам район в «черный список» районов, где нельзя прописаться. Это сделано, с одной стороны, чтобы уменьшить наплыв иностранцев, с другой — это популистский шаг Эрдогана перед выборами.

Экономическая ситуация и банковские карты

За год инфляция в стране только по официальным данным составила около 83%. Хотя для россиян с рублевыми доходами значительной разницы в ценах нет, ситуация накаляется: при аренде жилья собственник может запросить оплату на полгода вперед, чтобы обменять лиры на евро или доллары, пока они не подешевели еще сильнее.

Все это отражается и на банковской системе: не все готовы принимать крупные суммы от иностранцев, особенно если у них нет ВНЖ. При этом законодательство Турции не запрещает кредитным организациям открывать счета иностранцам без резидентства. Если вы пока ждете ВНЖ и вопрос открытия счета стоит остро, обходите отделения одно за другим: здесь многое зависит от лояльности конкретного менеджера и его настроения. Требования к заявителю тоже разные: где-то нужно положить на счет несколько тысяч лир, а где-то это сумма в долларах. Одни банки открывают мультивалютные счета, другие выдают карту для расчета только в лирах. Если есть возможность, идите в отделение с доверенным лицом, которое говорит по-турецки. Это не имеет ничего общего с «помогалами», которые берут, по разным данным, от 200 долларов за открытие счета. Вам просто нужен переводчик. Проще всего открывают счета DenizBank и Kuveyt Türk bank.

В крайнем случае стоит дождаться ВНЖ: с ним банки обязаны открыть счет.

Работа

Если вы получаете туристический ВНЖ, то работать в Турции и на турецкую компанию официально нельзя. При этом правительство не интересует, как и где вы получаете доход, платите налоги или нет: свой налог с вас, как с туриста, они уже взяли.

Работать в Турции при желании можно и нелегально — это распространенная практика в сфере медицинского сопровождения, туризма и недвижимости. Работать, правда, придется много и за проценты, и чаще всего вам понадобится хотя бы небольшое знание турецкого.

Еще иностранцы могут устроиться не на любую работу: например, ветеринаром, барбером или дворником в Турции может стать только ее гражданин.

Безопасность

Следует быть внимательными на проезжей части: трафик в Стамбуле — это легенда, в которой никто из героев не соблюдает правила дорожного движения. Поэтому, если горит зеленый свет и вы стоите на «зебре», лучше все равно проверить, что вам точно уступают дорогу. При этом нападения на улице, скорее, исключение, чем правило. За сохранность кошелька стоит опасаться в барах и ночных клубах: по опыту знакомых и гостей отелей, в которых мне довелось поработать, карманники орудуют там куда активнее, чем на улицах.

Климат

В большинстве популярных у приезжих районах — Стамбул, Анталия, Фетхие — зимой температура редко опускается ниже нуля, а летом там довольно жарко (22–35 градусов). Снег в Стамбуле последние лет 15 выпадает пару раза за зиму, а остальные дни с декабря по февраль солнечная и дождливая погода чередуются. Случается, что снег с дождем идутт целую неделю. Если вы переезжаете из Краснодарского края, то практически не заметите разницы в погоде.

Фото: Darren Lee / Unsplash

Транспорт

Стамбул — один из крупнейших авиахабов мира. По сравнению с другими популярными городами у эмигрантов из России (Ереван и Тбилиси) это неоспоримое преимущество.

В Турции транспортная система также развита отлично: города связаны сетью аэропортов, а цены на билеты сравнимы со стоимостью похода в средний ресторан. Помимо этого, есть несколько компаний (Pamukkale, Kamil Koç) с комфортными современными автобусами и маршрутами по всей стране.

Нельзя не отметить железнодорожную ветку Marmaray, которая проходит под проливом Босфор. Чтобы проехать ее от начала и до конца, понадобится примерно два часа, и она соединяет не только европейскую и азиатскую части города, но и несколько пригородов. Добраться из одной части Стамбула в другую также можно на паромах, которые работают как общественный транспорт. Паромное сообщение между районами есть и в Измире.

Политическая обстановка

Несмотря на довольно напряженные отношения между Россией и Турцией ранее, сегодня эти страны можно назвать партнерами. Особенно в свете последних заявлений о работе над поставками газа. Турция, в отличие от, например, Грузии, не создает препятствий для въезда россиян — как бежавших от мобилизации, так и активно борющихся с режимом. При этом в Турции с демократией все печально: вспомните жестокое подавление протестов в Гези Парке в Стамбуле в 2013 году, преследование журналиста и отказ признать победу кандидата от оппозиции на выборах мэра Стамбула в 2019 году.

Медицина

Для оформления ВНЖ вам понадобится купить страховку — и лучше выбрать настоящую, а не ту, которая хороша только для получения документов и манит своей дешевизной. Обращайтесь в известные международные сервисы, в которых при наступлении страхового случая вам действительно окажут помощь. Получив ВНЖ, вы можете пользоваться бесплатной медициной. Без нее в приемном покое вам окажут помощь без какой-либо страховки, но это будет «условно платно»: например, прием травматолога весной 2022 года обошелся мне в 70 лир.

Контактные линзы можно купить без рецепта, но не во всех оптиках. А вот противозачаточные без рецепта не продают, так что лучше взять с собой запас нужных вам таблеток.

Уровень медицины в Турции высокий, особенно это касается комплексного обследования, репродуктивного здоровья, пластической хирургии и стоматологии. Многие европейцы и жители арабских стран приезжают в Турцию за медицинскими услугами.

Образование

Если вы переезжаете с ребенком, то проблем с устройством в садик или школу не будет. Хотя отдавать ребенка в сад не самое популярное решение для турецкой семьи, такая возможность есть. Если вас интересует государственное учреждение, то нужно обратиться в администрацию своего района (после получения ВНЖ). Государственный садик «условно платный» — от 100 лир в месяц. Частных детских садов много в больших городах, и можно найти учреждения с уклоном в иностранные языки или творчество.



Такая же ситуация со школами: на место в государственном образовательном учреждении можно претендовать только с ВНЖ. Частные школы бывают на английском или французском, есть школы для русскоязычных детей. Цены на частные школы начинаются от 600-700 лир и могут достигать тысячи долларов в месяц.



Чтобы устроить ребенка в Турецкую школу после начала обучения в другой стране, нужно подготовить справку о пройденной программе и зарегистрироваться в системе e-okul.

Русскоязычное коммьюнити

Постсоветские диаспоры сложились в Турции задолго до войны: женщины из стран бывшего СССР выходят замуж за турков, мужчины едут на сезонные работы. По моему опыту, в городах типа Стамбула, Измира, Анталии можно обустроить свой быт, общаясь преимущественно на русском языке (при желании). А в тематических чатах и группах есть много полезной информации.

В последнее время участились случаи мошенничества — важно понимать, что любое «ускорение процесса получения ВНЖ» базируется на взятках, а за поддельный адрес в контракте на жилье можно и вовсе получить депортацию. Сейчас полиция приходит на адреса регистрации и проверяет, что вы реально проживаете по адресу, указанному в заявлении. Если вас уверяют, что «все схвачено», скорее всего, вам врут.

Цены

Стамбул — город контрастов. Цены здесь могут сильно отличаться в зависимости от района. Цена обычного обеда: салат, суп, шашлык из курицы и чай в локанте (популярные у местных заведения с простой едой) обойдется в 90-100 лир; в кафе — 300 лир. Ужин в ресторане с видом на Босфор: два блюда из рыбы, закуски и десерт — 2000 лир и выше. Кофе в приличном месте: 30-50 лир. Жареная кукуруза (популярный уличный фастфуд): 8-15 лир в зависимости от района.

Проезд на общественном транспорте при наличии проездного IstanbulKart (действует на всех видах муниципального транспорта, включая фуникулеры и паромы) — 5,5 лир. Поездка по этой карте на линии Мармарай считается по длине поездки, максимальная сумма — 12 лир.

Такси — головная боль стамбульцев. С началом кризиса в стране заказать его стало очень сложно, а на короткие дистанции просто невозможно. В популярных сервисах типа BiTaksi и iTaksi водители звонят, чтобы уточнить место назначения, отменяют поездку, если она им не подходит, или вовсе не берут заказы — машину можно ждать 20-40 минут. Поймать «с руки» тоже сложно: если водителю не по пути, в городе пробки или он понимает, что заработать на вас не получится, — ваш заказ не возьмут. Власти Турции пытаются решить эту проблему несколько лет, но по факту ни одна принятая мера не работает. Если же вам удастся поймать такси, то платить придется либо по счетчику (стартовая цена 9,8 лир плюс около восьми лир за километр), либо договориться о фиксированной цене.

Будьте внимательны: очень часто водители такси в Турции говорят одну сумму, а по приезду она меняется драматически. Водитель ссылается на свой плохой английский, на то, что цена была в евро, а не лирах, на инфляцию и тяжелую жизнь. Возможны драки, поэтому лучше просите включить счетчик (и убедитесь, что он обнулен). Если вы остановились в отеле, попросите на ресепшен вызвать вам такси. Как правило, отели работают с несколькими водителями, которые ведут себя более адекватно.

Стоимость переезда на одного человека

Улететь в Турцию из России просто: есть много прямых рейсов как из регионов, так и из столицы. Средняя стоимость билета с пересадками — 15-20 тысяч рублей в середине ноября. На аренду квартиры лучше заложить 60-70 тысяч лир (200-230 тысяч рублей): чтобы иметь возможность оплатить полгода вперед. Если вы едете не в Стамбул или Анталию, эта цена будет существенно ниже. Страховку вы выбираете сами, так что цена может быть разной, а сумма туристического налога постоянно меняется — лучше уточнить ее в налоговой, когда будете оплачивать госпошлину для ВНЖ.