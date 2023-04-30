Заботиться о своем здоровье и есть полезную еду — хорошее стремление. Однако иногда это может превратиться в одержимость. Так проявляется орторексия — одно из расстройств пищевого поведения. «Холод» поговорил с клиническим психологом Натальей Михеевой о том, почему возникает орторексия и как она связана с самооценкой и фитнес-блогерами.

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Что такое орторексия?

Это стремление к здоровому образу жизни, чаще к здоровому питанию, на грани одержимости. Специалисты обычно говорят, что это отдельное расстройство пищевого поведения, но на данный момент официально такого диагноза нет. Сейчас ведутся исследования, чтобы включить орторексию в Международную классификацию болезней (МКБ).

Как она проявляется?

Часто она начинается с желания похудеть, но со временем фокус с веса смещается на еду и ее состав. Сначала человек отказывается от того, что принято считать вредной едой, потом исключает еще какую-либо категорию продуктов, потом еще и еще, пока это не принимает форму паранойи.

В отличие от анорексии, человек с орторексией переживает не столько по поводу количества съеденного или своего веса, сколько по поводу качества продуктов. Важна «чистота» пищи и ее влияние на организм. Людям с орторексией в целом свойственно беспокоиться о здоровье, поэтому они исключают все, что, по их мнению, может негативно влиять на организм: молочные продукты, глютен, сахар, мясо, фастфуд, усилители вкуса, ГМО.

Исходя из моей практики, орторексия может проявляться и как одержимость постоянными тренировками в попытках вести здоровый образ жизни, а также как увлеченность альтернативной медициной — гомеопатией, аюрведой, уринотерапией. Подобные практики не имеют доказанного эффекта, но склонные к тревоге люди могут прибегать к ним, чтобы поддержать или улучшить здоровье.

Почему возникает одержимость правильным питанием?

Биологические факторы. У человека может быть генетическая предрасположенность к этому расстройству, если у кого-то в семье были психиатрические диагнозы или ментальные расстройства.

Психологические факторы. Люди с орторексией, как правило, склонны к повышенной тревожности, избегающему поведению, часто не уверены в себе и опираются на мнение других.

Социальные факторы. Это внутрисемейная обстановка, социальное положение и культурные нормы. Например, на формирование орторексии может повлиять мода, индустрия питания и спорта, стандарты красоты.

А кто больше подвержен ей?

Современная тенденция демонизировать определенные продукты в погоне за здоровьем и красотой коснулась всех. Исследований на эту тему пока нет, но на основании моего опыта можно сказать, что распространенность орторексии растет благодаря соцсетям, индустрии красоты и фитнеса.

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Этому расстройству чаще подвержены люди, которые подписаны на аккаунты о здоровом питании и на фитнес-блогеров, где, как правило, пропагандируются разные диеты. Также важны психологические особенности человека (повышенная тревожность, перфекционизм, низкая самооценка и зависимость от чужого мнения).

К орторексии могут быть склонны и спортсмены, которые прибегают к диетам. Часто РПП может присоединяться к уже имеющемуся расстройству тревожного спектра, например обсессивно-компульсивному расстройству или ипохондрии.

Где граница между желанием правильно питаться и расстройством пищевого поведения?

В самом желании вести здоровый образ жизни нет ничего плохого, если оно основывается на заботе о теле и своем ментальном здоровье.

Орторексия встречается довольно часто, потому что стремление к здоровому питанию поощряется обществом. Поэтому человек не всегда может заметить, что его попытки правильно питаться становятся нездоровыми.

Граница между просто желанием правильно питаться и РПП проходит там, где попытка что-то изменить начинается с тревоги или страха. При здоровом подходе человек понимает, что нет плохой или хорошей еды. Еда — это просто еда. Конечно, сахар или жирные продукты в большом количестве не добавляют здоровья, поэтому стоит сократить их потребление до разумных пределов. Но при здоровом подходе у человека не возникает паники, если он съел кусок торта или жареный пирожок, и он не боится, что какой-то определенный продукт вызовет у него рак.

Почему опасно зацикливаться на правильном питании?

Недостаток микроэлементов, белка, дефицит веса, аменорея (отсутствие менструации) — самые «безобидные» последствия орторексии. Более серьезные проблемы могут возникнуть, если у человека разовьется какое-то заболевание, например рак, но он будет пытаться «вылечиться» питанием или альтернативной медициной.

Поначалу стремление к здоровому образу жизни подкрепляется чувством удовлетворения и социальной поддержкой. Часто окружающие восхищаются силой воли того, кто начинает «правильно» питаться. Однако при возникновении проблем со здоровьем человек может лишь укреплять свою уверенность, что нужно вести «еще более правильный» образ жизни и ужесточать диету. Осознание, что проблема не в еде, может прийти довольно поздно, когда жизнь изменилась не в лучшую сторону, а отпустить контроль все сложнее из-за тревоги.

Кроме проблем со здоровьем, есть риск сокращения социальных контактов. Не все готовы понять и принять систему питания другого человека. А сами приверженцы «правильного питания» часто хотят слишком настойчиво рассказывать окружающим о своих принципах жизни. Из-за этого возникают конфликты, растет недопонимание между людьми и даже разрываются отношения.

Я много думаю о правильном питании. Что мне делать?

Если вы подозреваете у себя орторексию, то лучше обратиться к специалисту, который работает с РПП. Необходима комплексная терапия: важно научиться справляться с тревожностью и проживать сложные эмоции, решить проблемы с самооценкой, договориться с «внутренним перфекционистом», разобраться со страхами, связанными со здоровьем, и работать со своими особенностями мышления.

Критериев для диагностики орторексии пока нет, потому что она не исследована до конца. Врач Стивен Брэтмен, который впервые ввел термин «орторексия», разработал опросник для самодиагностики. Им пользуются и клинические психологи, специализирующиеся на лечении РПП. Хотя опросники не дают полной картины расстройства, они позволяют отследить дисфункциональные мысли и формы поведения.

Если у вас пока нет возможности обратиться к психологу, но вы подозреваете, что ваше стремление к здоровому образу жизни приобретает характер расстройства, можно попробовать помочь себе самостоятельно:

Отпишитесь от всех аккаунтов в соцсетях, которые провоцируют тревожные мысли и желание ограничить себя в питании.

Перестаньте читать и слушать лекции о продуктах и их влиянии на организм. Помните, что еда сама по себе не может быть опасной, если только у нее не истек срок годности.

Начните работать с тревогой. Сейчас есть много книг по самопомощи. Например, «Лекарство от нервов» и другие работы Роберта Лихи, «К себе нежно» и «В точке покоя» Ольги Примаченко, «Хорошее настроение» Дэвида Бернса. В этих книгах есть специальные упражнения, главное — делать их последовательно и систематично, чтобы был эффект.