Я не занималась сексом со своим парнем больше двух лет

Он страдает из-за этого, и я разрешила ему встречаться с другими девушками. Я асексуальна и стараюсь принять это

Юлии (имя изменено по просьбе героини) 27 лет. Ее никогда не возбуждали партнеры и даже просто какие-либо люди. Долгое время она имитировала возбуждение, чтобы не обидеть партнера. Сейчас она уже пять лет в отношениях, и последний раз они с партнером занимались сексом два года назад. Юлия рассказала «Холоду» о том, как приняла свою асексуальность, как воспринимает секс и почему разрешила своему партнеру встречаться ради интима с другими девушками.

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Я поздний ребенок, и, возможно, поэтому я росла в гиперопекающей среде. Мама не работала, была очень тревожной и сама мыла меня до 14 лет. О сексе в моей семье никогда не говорили — эта тема была грязной и запретной. Порой мне кажется, что даже мои родители не занимались сексом.

Свою сексуальность в подростковом возрасте я не могла изучать: мама запрещала закрывать дверь в комнату, и я спала на двухэтажной кровати со своей сестрой. У меня не было личного пространства, чтобы исследовать свое тело.

У меня долго не было доступа в интернет, а родители давали читать только классическую литературу и энциклопедии про животных. Когда интернет все-таки появился, он был довольно медленный, и я начала читать фанфики про сексуальные отношения. Эта тема вызывала у меня любопытство, но смотреть порно мне было страшно: я постоянно боялась, что за спиной окажется мама.

Во время секса постоянно хотелось сказать: «Ты мне мешаешь»

С подросткового возраста я стала влюбляться в парней, которые не отвечали мне взаимностью. В школьное время у меня была лучшая подруга. Мы были очень близки, постоянно гуляли вместе, одинаково одевались и копили деньги. Сейчас я понимаю, что к ней я испытывала такую же любовь, как и ко всем своим следующим партнерам, но в те времена я считала ее только подругой.

Сама я довольно склонна к слиянию и созависимости в любых отношениях — будь то дружеских или романтических: я словно влезаю под кожу человеку и стараюсь контролировать каждый его шаг.

Мне не сложно, а человеку приятно

В 19 лет у меня закрутились отношения с парнем, который мне не очень нравился, но я все же решила с ним встречаться. Через три месяца у нас случился первый секс. Я не испытала ничего приятного — это ощущалось как физическое упражнение.

В 20 лет я переехала к нему — он жил вместе с мамой. Тогда я начала впервые изучать свое тело и мастурбировать. Когда я делала себе приятно, перестала понимать, зачем мне в постели нужен второй человек. Меня раздражало, что от проникновения я ничего не испытываю, а у моего партнера не получается сделать мне так же приятно, как я сама. Во время секса постоянно хотелось сказать: «Ты мне мешаешь».

Фото: Letizia McCall / Wikimedia Commons

Я так и не научилась получать удовольствие от секса, но заниматься им приходилось. Мой партнер инициировал интим, а я притворялась — делала вид, что он меня тоже возбуждает и я получаю удовольствие от процесса. Я воспринимала это как долг: если я не буду делать вид, что мне хорошо, мой парень расстроится. Ведь сказать: «Я не хочу тебя», — это грубо. Я боялась, что у моего партнера появится комплексы и он будет думать, что с ним что-то не так.

Меня успокаивало, что многие девушки на самом деле не хотят секса, но занимаются им, и это считается нормой. Я жила как бы в парадигме советских анекдотов, где секс воспринимался как награда мужчине за хорошее поведение. Для меня такие отношения не были чем-то травмирующим и страшным: секс для меня всегда был как помыть посуду или сделать отжимания — простое рутинное дело. Мне не сложно, а человеку приятно.

Со временем заниматься сексом мне стало лень — как пойти на скучную тренировку по фитнесу, где нужно стоять две минуты в планке. После секса я чувствовала облегчение от того, что в ближайшие пару дней мне точно не придется делать это снова.

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Потом я начала испытывать чувство вины: я переживала, что не хочу своего близкого человека. К тому же секс стал пресным, и мы оба это понимали. Несмотря на то, что я старалась делать вид, что мне хорошо, страсти никакой не было, и со временем мой партнер тоже начал терять интерес.

Так мы встречались несколько лет. Постепенно сексуальные контакты полностью ушли из нашей жизни, и мы расстались — просто поняли, что нам уже не по пути. Я съехала в отдельную квартиру, которая досталась мне от родителей.

Упражнения Кегеля и курс по минету

Через полгода я начала встречаться с другим человеком. В то же время я заболела молочницей и лечила ее полгода, поэтому интима у нас не было. Возможно, это была психосоматика.

Когда у нас Андреем (имя изменено по просьбе героини) случился первый секс, я все так же имитировала эмоции, делала партнеру комплименты и говорила, что мне все нравится. Про себя я думала: «Когда уже все закончится?» Тогда Андрей предложил прекратить, сказал, что я веду себя неискренне и он не чувствует, что я этого хочу.

Фото: Pexels

Он винил себя: переживал, что недостаточно мужественный и привлекательный, раз не может удовлетворить свою девушку. Я утешала его и говорила, что он мне нравится в любом случае.

Я стала сама пытаться инициировать секс, чтобы сделать наши отношения «нормальными». Я по-прежнему не видела проблемы в том, чтобы заниматься сексом без желания. Однако Андрею это не подходило — ему было важно доставить мне удовольствие и почувствовать себя любимым и желанным. Поэтому следующие несколько лет мы пытались наладить нашу сексуальную жизнь.

Я долго убеждала себя, что секс мне не нравится из-за слабых мышц влагалища. Чтобы исправить это, я стала делать упражнение Кегеля, но ничего не помогало — желания все так же не было.

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Мы пробовали заниматься сексом орально, и я даже прошла курсы минета, но Андрею это тоже не нравилось, ведь он «не видел моего желания». Потом мы пытались пользоваться секс-игрушками: я получала удовольствие от стимуляции, но мне приятнее было делать все самой. Затем мы сходили на пару сеансов к семейному психологу, но и там зашли в тупик.

Я разрешила ему встречаться с другими

За эти несколько лет я стала больше узнавать о своей проблеме. Так я узнала о существовании асексуальности и поняла, что это про меня. Я приняла как данность, что секса я не захочу никогда в жизни.

У меня не отсутствует сексуальность: я могу возбуждаться, но люди меня не привлекают. Я поняла, что с подросткового возраста меня возбуждала только жесть — истории про психологическое и сексуализированное насилие. Секс меня никогда не будоражил — только страдания, которые испытывают люди. Мастурбировала я именно на это.

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Однажды мы с Андреем расстались. Он сказал, что не видит со мной будущего, собрал вещи и уехал, а я осталась плакать. Тогда я решила, что ему так действительно будет лучше. На следующий день он вернулся и сказал, что это была ошибка. Мы не обсуждали причину расставания, но я догадывалась: все дело в сексе.

Чтобы сохранить отношения, я разрешила Андрею встречаться с другими девушками для секса. Я понимала, что не хочу кастрировать своего партнера, ведь это то же самое, как если бы слепой человек запретил зрячему смотреть фильмы. Мне хотелось, чтобы моему партнеру было хорошо.

Фото: Unsplash

Вскоре он зарегистрировался на сайте знакомств, где прописал в анкете, что у него есть девушка и он ищет знакомства только для интима. Когда Андрей пошел на свидание, мне стало даже приятно, что он так быстро нашел себе девушку на одну ночь. Однако он вернулся расстроенным и сказал, что ему было неприятно даже держать ее за руку. Оказалось, что он не может вступать в сексуальные отношения без эмоциональной связи, поэтому до секса у них так и не дошло.

Мне было бы все равно, если бы он с кем-то переспал — что в этом такого? Эмоциональная привязанность для меня гораздо важнее: я ревную своего парня не к другим девушкам, а, скорее, к его друзьям, с которыми у него очень близкие отношения.

Мир не рассчитан на асексуалов

Сейчас мне 27 лет. Мы с Андреем вместе уже почти пять лет, и последний раз секс у нас был два года назад. Я понимаю, что сейчас он сам выбирает оставаться со мной. Однако мне кажется, что мы расстанемся, несмотря на то, что любим друг друга.

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Сейчас из наших отношений ушли даже поцелуи. Я довольно тактильная, люблю и целоваться, и обниматься. Мне кажется, что Андрей на меня злится и таким образом мстит: «Ты хочешь меня целовать, а я вот хочу секс. А раз ты не хочешь секса, поцелуев я теперь тоже не хочу».

Мир не рассчитан на асексуалов — гетеросексуальным и даже гомосексуальным парам в этом плане, кажется, проще. Асексуалам сложно заводить семьи, нас очень мало, о нас не говорят — мы будто бы невидимы.

Когда я говорю знакомым о своей асексуальности, я часто замечаю негативную реакцию — в глазах людей читается жалость и немного презрения. Например, одна подруга советовала мне просто подождать, уверяя, что к 40 годам влечение «придет само». Другие называли меня фригидной или говорили: «У тебя просто нормального мужика не было». Мне не важно, что думают обо мне, но больно от того, что это как будто бросает тень на моего партнера.

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С другой стороны, может, это и хорошо, что асексуалов не воспринимают всерьез. Например, наша власть не смотрит на асексуалов как на полноценных представителей ЛГБТ. Нас никто не будет вырезать из фильмов и не станут запрещать нам работать с детьми.

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