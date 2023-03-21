В последнее время в западных СМИ и соцсетях обсуждают препарат для больных диабетом «Оземпик» (Ozempic), который голливудские звезды используют, чтобы похудеть. О нем даже шутили на «Оскаре». «Холод» рассказывает, что это за лекарство и насколько безопасно его применять не по назначению.

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Что такое «Оземпик»?

«Оземпик» — это препарат, применяющийся при сахарном диабете II типа, который вызывается снижением чувствительности тканей к инсулину. Производит его датская компания Novo Nordisk.

Действующее вещество у «Оземпика» — семаглутид. Он имитирует гормон ГПП-1, который выделяется, когда человек поел. Таким образом препарат стимулирует секрецию инсулина, способствует снижению сахара в крови и снижает аппетит. Такое же действующее вещество у «Вегови» (похожий на «Оземпик» по действию препарат).

Когда заговорили об этом средстве?

В мае 2022 года Ким Кардашьян надела на бал Met Gala платье Мэрилин Монро. Специально для этого Кардашьян сбросила семь килограммов за три недели. Тогда в СМИ и соцсетях начали выдвигать версии, что она похудела, принимая «Оземпик». Сама Ким Кардашьян никак не комментировала это, а ее сестра Хлои Кардашьян, которую тоже подозревали в экстремальном похудении, отрицала прием «Оземпика».

В сентябре 2022 года «один влиятельный в политических кругах» человек анонимно рассказал американскому еженедельнику Variety, что ей постоянно звонят клиенты и друзья — крупные бизнесмены, звезды реалити-шоу, кинопродюсеры, актеры, — чтобы обсудить риски приема «Оземпика». Препарат попал в заголовки западных СМИ, а хештеги #Ozempic и #MyOzempicJourney стали вирусными в тиктоке.

В октябре 2022 года американский миллиардер Илон Маск написал в твиттере, что использовал препарат «Вегови», чтобы похудеть. Всерьез ли говорил Маск, непонятно: он известен тем, что иногда объявляет сказанное в соцсетях шуткой.

Препарат «Оземпик» и его аналоги пользуются огромным спросом, писало издание The Cut. Все началось задолго до того, как препарат стал появляться в СМИ рядом с именами звезд. С 2017 года, когда компания Novo Nordisk только выпустила «Оземпик», ее операционная прибыль выросла на 58%. По данным IQVIA, аналитической компании в области здравоохранения, в декабре 2022 года в США было выписано 1,2 миллиона рецептов на «Оземпик», что на 64% больше, чем в декабре 2021 года.

Несмотря на то что в Novo Nordisk говорят, что не продвигают использование препарата не по прямому назначению, The Cut отмечает: очевидно, что «Оземпик» используют не только диабетики.

Действительно ли препарат помогает похудеть?

Судя по всему, да. Еще в 2010 году в США одобрили препарат, схожий по действию с «Оземпиком», — с действующим веществом лираглутид (его торговое название — «Виктоза»). Он, в отличие от «Оземпика», обладал более коротким действием и требовал большего количества инъекций, а также не так эффективно снижал вес.

Когда появился «Оземпик» и его аналоги, это стало настоящим прорывом. «В офисе я без особого интереса наблюдал за стопкой конфет и угощений. Грех — чревоугодие — смывается… инъекцией», — рассказывал американскому журналу Wired программист Пол Форд. Он начал принимать препарат «Мунджаро», который похож на «Оземпик», но у него другое действующее вещество.

Используют ли «Оземпик» в России?

В России «Оземпик» находится в списке жизненно важных лекарств и отпускается только по рецепту для больных диабетом II типа. «Вегови» не продается, но есть аналоги. «В нашей стране для лечения ожирения без диабета зарегистрирован лираглутид — торговое название товара “Саксенда“. Принцип действия у препарата похож [на „Оземпик“], но “Саксенда“ в нашей стране зарегистрирована исключительно для снижения массы тела, — рассказывала изданию Blueprint эндокринолог Софья Цатурян. — Мы назначаем препарат людям с сахарным диабетом II типа, но чаще как дополнительную терапию для снижения массы тела. Он влияет на регуляцию концентрации глюкозы и аппетит, а также на сердечно-сосудистую систему».

При этом, говорит Цатурян, самолечение недопустимо и небезопасно: «Для того чтобы понять, какой вам необходим препарат, нужно провести обследование и сдать определенный спектр анализов».

После начала войны компания Novo Nordisk, которая производит «Оземпик», не ушла из России, но уже в марте 2022 года препарат пропал из аптек, писало издание «Такие дела». Через несколько месяцев он снова появился в продаже, но по более высокой цене: в ноябре в московских аптеках она доходила до 23 тысяч рублей (согласно госреестру предельных отпускных цен, один шприц «Оземпика» должен стоить не дороже 5817 рублей). В феврале 2023 года препарат снова пропал из аптек Москвы, Петербурга и некоторых других городов.

«Разбалансировка, скорее всего, происходит за счет использования данных продуктов в терапии ожирения, причем чаще всего без назначения врача, — говорил “Таким делам” директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. — В итоге нишевый продукт попадает в сферу интересов массмаркета, за счет чего происходит перекос спроса».

А что, у этих препаратов нет противопоказаний и побочных эффектов?

Есть. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) предупреждает: у некоторых грызунов, которым давали эти препараты, развилась опухоль щитовидной железы. Применение лекарства, как считают в ведомстве, может быть опасно для больных панкреатитом или раком щитовидной железы, а также тех, у кого эти заболевания есть в анамнезе. У пациентов без диабета могут быть и другие проблемы, однако какие именно, неизвестно: соответствующих исследований пока нет, сказала журналистам The Cut Холли Лофтон, директор Программы по контролю веса в академическом медицинском центре NYU Langone Health.

Главное противопоказание у таких препаратов, по словам эндокринолога Софьи Цатурян, — диабет I типа, период беременности и лактации и медуллярный рак щитовидной железы в анамнезе, в том числе семейном. Кроме того, говорит эндокринолог Александр Луценко, это синдром множественных эндокринных неоплазий II типа, диабетический кетоацидоз, тяжелая степень и терминальная стадия почечной недостаточности и хроническая сердечная недостаточность IV класса.

Среди побочных эффектов: тошнота, диарея, рвота, запор, головокружение, боль в животе. Также у людей, принимающих «Оземпик», могут выпадать волосы, в редких случаях — развиваться почечная недостаточность, панкреатит, кишечная непроходимость. А еще у пациентов часто изможденный вид, который называют «оземпическим лицом». Это, правда, вызвано не самим препаратом, а быстрой потерей веса, говорится в The New Yorker.

Но для людей с диабетом II типа «Оземпик» — находка, пишет The Cut. Основное показание, которое одобрено FDA для применения «Оземпика», — это именно диабет II типа. А вот «Вегови» предназначен только для снижения веса.