На стресс организм реагирует по-разному: кто-то плохо спит, кто-то не может есть или, наоборот, переедает. «Холод» поговорил с психологом Дарьей Аверковой о том, когда и почему переедания приводят к чувству вины, а также как помочь себе, если вы нашли у себя признаки расстройства пищевого поведения.

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Что такое компульсивное переедание?

Компульсивное переедание — это один из типов расстройства пищевого поведения. В МКБ-11 (это Международная классификация болезней) его называют «патологическое переедание». Люди с этим заболеванием время от времени теряют чувство контроля и съедают больше пищи, чем среднестатистический человек. Врач может поставить такой диагноз, только если в течение трех месяцев наблюдаются такие симптомы: переедания случаются не менее раза в неделю и беспокоят человека. Он обязательно испытывает чувство вины и не хочет так питаться — это не выбранное им поведение.

Британский психиатр и исследователь РПП Кристофер Фейрберн считает, что важный признак любого РПП — это повышенное внимание и тревога по поводу веса, телоцентричность. Для большинства людей важно, как они выглядят, но в случае с РПП значимость внешнего вида начинает управлять жизнью и затрагивает психологическое и физическое здоровье.

Еще один признак компульсивного переедания — быстрота употребления пищи. Люди не накрывают стол, не распробывают еду. Обычно такое переедание выглядит как приступ, в конце которого человек обнаруживает себя посреди оберток от конфет и чипсов, доедая замороженные пельмени.

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Часто с компульсивным перееданием сталкиваются люди, которые ранее ограничивали себя в определенной еде. Например, запрещали себе есть сладкое, мучное, жирное. В таком случае во время перееданий они будут есть именно «запрещенные» продукты. Но иногда люди с компульсивным перееданием едят то, что они в принципе не стали бы есть. Речь не о блюдах, которые они едят редко, а о чем-то не очень вкусном: остатках позавчерашнего ужина, недоваренных макаронах.

Почему мы начинаем переедать?

Специалисты предполагают, что для развития заболевания нужно несколько факторов: биологический, социальный и психологический. Биологический аспект в случае РПП — генетика. Действительно есть люди, предрасположенные к перееданию. Социальный — это среда, в которой мы растем. Мы живем в фэтфобном обществе, где ценится только стройное и спортивное тело. Это давит и приводит к низкой самооценке и сложным отношениям с едой. Психологический — то, что некоторые люди более чувствительны или склонны к перфекционизму. Эти особенности повышают вероятность РПП.

Наша парасимпатическая нервная система отвечает за успокоение. Ее активируют вещи, которые эволюционно были хороши для нашего вида: сон, еда и секс. Сейчас мы живем в эпоху пищевого изобилия и испытываем от еды положительные эмоции. Это касается почти всех, а люди с опытом пищевых ограничений испытывают еще более приятные эмоции. Если я вкусно ем три раза в день — это обыденность. Если у меня cheat meal (прием пищи, включающий еду, которую человек себе запрещает) раз в две недели — это праздник.

Люди, склонные к компульсивным перееданиям, постоянно испытывают стресс и стыд. Эти эмоции только усиливают недовольство своим телом. Еда в этой ситуации может стать чем-то успокаивающим, помогающим заглушить их на какое-то время. Так может сформироваться склонность к заеданию эмоций и к перееданиям.

Как компульсивное переедание влияет на жизнь?

Исследования показывают, что самокритика мешает социализации и портит отношения. Люди с избыточным весом в том числе часто ожидают критики от других, считают, что они вызывают отвращение у окружающих, и предпочитают избегать публичных мероприятий. Также люди с РПП могут избегать встреч с людьми, которые помнят их более худыми, или пропускать встречи и поездки с друзьями, зная, что там будет калорийная еда.

Исследования также показывают, что компульсивное переедание часто встречается у людей с ожирением и сахарным диабетом. Специалисты объясняют это тем, что компульсивное переедание часто связано с диетами и запретами калорийной еды. Поэтому во время перееданий человек, скорее всего, переест те продукты, которые он себе не разрешал, а это приводит к ускоренному набору веса. Также долгое время для лечения ожирения предполагалось соблюдать строгую диету, которая также может стать триггером РПП. Важно отметить, что и ожирение, и диабет не развиваются только от переедания — это многофакторные болезни. Тем не менее случаев, когда эти диагнозы сочетаются, достаточно много.

Бывают депрессивные эпизоды, на фоне которых развивается компульсивное переедание. Однако бывает и наоборот: сначала у человека развивается компульсивное переедание, и вследствие этого возникает депрессивный эпизод.

Компульсивное переедание часто сочетается с другими ментальными заболеваниями. Например, ПТСР и КПТСР (комплексное посттравматическое расстройство). Это происходит, потому что наше пищевое поведение не существует в вакууме. Оно напрямую связано с тем, как мы себя чувствуем, как мы общаемся с людьми и с самими собой. Если человек находится в хроническом стрессе, переживает постоянные перепады настроения или сниженное настроение, тревогу, беспокойство, то это будет влиять на его пищевое поведение. Наш выбор еды во многом зависит от настроения и нашего общего состояния в конкретный момент.

Как понять, что я склонен к перееданию?

Мы все время от времени переедаем — это нормально. Многие иногда пропускают завтрак или плохо обедают. В таком случае они могут компенсировать это большим количеством еды при удобном случае, чаще всего вечером. Такие ситуации сами по себе не могут считаться расстройством пищевого поведения.

Тревожный звоночек, на который стоит обратить внимание, — это чувство утраты контроля над пищевым поведением. Обратите внимание на то, как часто вы переедаете. Если это одноразовая история вроде похода в гости к бабушке, которая печет вкусные пирожки, это не проблема. Беспокоиться нужно, если это систематическая ситуация, которая вам некомфортна. Еще один важный показатель — излишняя телоцентричность, гиперфокус на весе и форме тела. Обычно этот симптом развивается еще до того, как нарушается питание.

Вот что может сигнализировать о появлении РПП:

делить еду на «хорошую» (которую вы себе разрешаете) и «плохую» (обычно это фастфуд и сладости);

взвешиваться несколько раз в день;

постоянно «проверять» свое тело в отражающих поверхностях дома и на улице;

запрещать себе делать что-то из-за веса и формы (например, «Поеду на море, только когда подготовлю тело к лету»);

избегать встреч с людьми, которые помнят человека более худым.

Как справиться с компульсивными перееданиями?

Психотерапия эффективна в работе со всеми видами РПП — в том числе с компульсивными перееданиями. Однако некоторые могут справиться и самостоятельно — это зависит от длительности заболевания, его интенсивности, жизненных условий, ментального состояния. В том, чтобы самостоятельно наладить питание, может помочь план «Правило трех» специалистки по РПП Марши Херрин. Он предполагает три основных приема пищи, три перекуса и «еду для радости» (сладости, фастфуд). Вероятность перееданий со стабильным и вкусным питанием стремится к нулю. Человек, который ограничивает себя диетами, в большинстве случаев рано или поздно начнет переедать.

Для человека с РПП вредны марафоны для похудения. Любые пищевые ограничения, которые предусматривают программы по похудению, ухудшают самооценку и затрудняют терапию.

При борьбе с компульсивным перееданием, наоборот, важно наладить регулярное и здоровое питание. Обычно новое меню и правила приемов пищи разрабатывают специалисты по РПП. Также они составляют индивидуальную «карту расстройства». В ней описано, как оно сформировалось и как поддерживается в жизни человека (например, запретом на определенные продукты или «наказаниями» за переедания в виде тяжелых физических нагрузок, запретом на «негативные эмоции», хроническими переработками). Эта карта позволяет посмотреть на проблему глобально и увидеть не просто переедания, а то, что за ними прячется. Например, это может быть запрет на злость. Если человека не научили распознаванию эмоций и их экологичному выражению, переедание может стать своеобразным ответом на сильные эмоции, с которыми человек не справляется. В таком случае специалист учит его выстраивать отношения с людьми. Возможно, во время психотерапии понадобится поработать с травматическим опытом и развить навыки ассертивного поведения, то есть научиться говорить: «Нет, я не хочу».