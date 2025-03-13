Илон Маск убивает Tesla

Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии

Радикальные заявления Илона Маска обходятся очень дорого его главной компании — Tesla. С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США акции компании рухнули более чем в два раза, а продажи Tesla падают по всему миру. Из-за критики и оскорблений в адрес мировых лидеров Tesla превратилась в токсичный актив: владельцы электрокаров даже вешают стикеры «Я купил эту машину до того, как Маск сошел с ума», а порой и вовсе пытаются скрыть, что ездят на Tesla, меняя логотип производителя. Однако проблема не только в заявлениях миллиардера — Tesla уже давно не показывала что-то принципиально новое и просто начала проигрывать конкуренцию. Последствия зигования с трибун — в материале «Холода».

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Акции Tesla в 2024 году продемонстрировали внушительный рост: более чем на 60%. Основная причина — позитивные ожидания инвесторов из-за близости владельца компании Илона Маска к победившему на выборах президента Дональду Трампу и его сторонникам. Предприниматель вложил не менее 288 миллионов долларов в поддержку Трампа и других кандидатов от Республиканской партии, а в последние месяцы предвыборной кампании даже лично агитировал голосовать за Трампа на митингах и в соцсетях.

«Если он проиграет — мне пиздец. Интересно, сколько лет тюрьмы мне дадут? Увижу ли я своих детей? Я не знаю», — со смехом говорил Маск в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Однако с начала 2025 года у компании начались проблемы. На 10 марта 2025 года акции компании стоили на 55% дешевле, чем на пике в декабре 2024 года, обвалившись с 480 до 220 долларов за бумагу. Капитализация компании (общая рыночная стоимость всех выпущенных акций компании; она определяется путем умножения цены одной акции на общее количество акций), которая еще недавно превышала 1,54 триллиона долларов, 10 марта упала до 710 миллиардов.

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Еще несколько лет назад Маск придерживался гораздо более умеренных взглядов. Финансово он поддерживал как республиканцев, так и демократов, голосовал за политиков Демократической партии и даже публично критиковал Трампа. Сам себя Маск тогда называл центристом. Но к 2021–2022 году его позиция изменилась.

На 54% обвалилась капитализация Tesla к марту 2025 года

В то время в его отношениях с бывшей женой певицей Граймс уже был кризис, и Маск стал все больше времени проводить в соцсетях, распространяя правые мемы и конспирологические теории. Тогда же сенатор Элизабет Уоррен обвинила миллиардеров, включая Маска, в использовании лазеек, позволяющих им платить меньше налогов. Маск отреагировал резко, оскорбляя сенатора и говоря, что недоволен политикой. В 2022 году он заявил, что теперь будет голосовать за Республиканскую партию.

Фото: Mike Segar / Reuters

С тех пор у него и у многих бизнесменов технологического сектора, включая, например, Марка Цукерберга, произошел «правый поворот»: они стали больше поддерживать консервативные ценности, а фаворитом на политическом поле стали республиканцы.

После победы Трампа на президентских выборах США в январе Маск вышел на трибуну и поприветствовал сторонников, коснувшись рукой груди, а затем резко выбросив ее прямо вверх. Этот жест, напоминающий нацистское приветствие, он повторил дважды. Он также начал регулярно выступать против вакцинации, сравнивал премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Гитлером и неоднократно оскорблял канцлера Германии Олафа Шольца и других немецких политиков.

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В то же время Маск начал поддерживать ультраправую партию «Альтернатива для Германии». 25 января он даже выступил на ее предвыборном мероприятии по видеосвязи, назвав партию «лучшей надеждой страны». В своей речи он подчеркнул, что немецкие избиратели «не должны отвечать за ошибки родителей или прадедов» и быть «слишком озабочены исторической виной». После этого одержавший победу на выборах лидер консервативного блока ХДС/ХСС и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил Маску юридическими последствиями за вмешательство в немецкие выборы.

«Левый ответ»

Действия и заявления предпринимателя вызвали волну возмущения. Европейские активисты начали призывать к бойкоту компаний Маска. Польский министр спорта и туризма Славомир Нитрас также призвал к отказу от продукции, производимой компаниями Маска: «Ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla. На это должен быть серьезный и жесткий ответ — нечто вроде потребительского бойкота».

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От автомобилей Tesla начали избавляться знаменитости. Американская певица Шерил Кроу, например, опубликовала в своем инстаграме видео, как ее машину эвакуируют. В посте она пояснила, что больше не хочет ассоциировать себя с этой компанией и планирует направить деньги с продажи автомобиля в поддержку национальной радиостанции США, у которой Маск угрожал отобрать аккаунт в X (бывший Twitter, приобретенный Илоном Маском в 2022 году). Британский кинорежиссер Пол Анвин тоже решил отказаться от своей Tesla и даже заплатил штраф за досрочное расторжение лизинга в 500 фунтов (на тот момент около 65 тысяч рублей).

Фото: politicalbeauty / X

Противники Маска начали рисовать граффити на автомобилях и зарядных станциях Tesla. По данным СМИ, автомобили исписывали свастиками и словом «Nazi» (нацист), а в социальных сетях распространился флешмоб с наклейками «SwastiCar» (СвастиМашина), которыми активисты оклеивали машины Tesla.

В Берлине протестующие устроили акцию на заводе Tesla — они спроецировали на здание компании изображение Маска с вытянутой рукой и надписями «Heil» и «Boycott». А во французской Тулузе неизвестные в знак протеста подожгли дюжину машин Tesla, уничтожив автомобили общей стоимостью около 700 тысяч евро (около 69 млн рублей).

«Я купил эту машину до того, как Илон сошел с ума». Фото: Image / Reuters

Некоторые владельцы Tesla начали искать способы защитить свое имущество и дистанцироваться от компании. В Германии особой популярностью стали пользоваться стикеры графического дизайнера Патрика Шнайдера с надписью «Я купил эту машину до того, как Маск сошел с ума». Он начал продавать наклейки в интернете по цене 7,50 евро (около 715 рублей) за штуку и сегодня спрос на его продукцию вырос до 100–120 заказов в день.

«Никто не хочет, чтобы его ассоциировали с поведением Маска. Этот бренд и его владелец почти неразделимы», — говорит немецкий эксперт по автомобильной промышленности Фердинанд Дуденхоффер.

Некоторые водители Tesla даже начали маскировать свои автомобили под другие автомобильные марки. Для этого они меняют логотипы на своих машинах на эмблемы других компаний, таких как Honda или Audi.

Продажи падают

Публичная риторика Маска, по всей видимости, отразилась на продажах компании по всему миру. Например, за первые два месяца 2025 года продажи Tesla в Германии сократились на 76% по сравнению с предыдущим годом, а во Франции — на 44%. Эти две страны были крупнейшими рынками для компании в Европейском союзе.

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В Норвегии, Швеции и Дании Tesla на протяжении двух лет была лидером продаж, но теперь уступила Volkswagen и Toyota. Продажи компании в этих странах упали на 44–48%. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в январе 2025 года Tesla продала по всей Европе всего 9945 автомобилей — на 45% меньше, чем в том же месяце прошлого года, при этом рынок электрокаров все еще находится на подъеме и вырос на 37%.

Tesla Cypertruck с надписью Toyota. Фото: SKRT / Facebook

В Австралии ситуация похожая. По данным местного Совета по электромобилям, в феврале Tesla продала 1592 машины — на 72% меньше, чем в феврале 2024 года, когда было продано 5665 автомобилей. В Китае, крупнейшем рынке для электромобилей, Tesla тоже сдала позиции. Местная ассоциация легковых автомобилей сообщает, что в феврале компания продала 30688 машин местного производства, что на 49% меньше, чем год назад. Для сравнения, главный конкурент Tesla в регионе, компания BYD, за тот же месяц продал 318233 электромобиля, увеличив продажи на 161%.

«Мы наблюдаем огромное количество негативных заголовков применительно к Tesla — это происходит практически во всех ключевых регионах компании. Цифры выглядят плохо, и дело не только в Китае — это происходит повсюду», — отметил автообозреватель Yahoo! Finance Прас Субраманиан.

Проблемы с продажами компания фиксирует и на родном рынке — в США. По данным аналитической компании S&P Global Mobility, в январе 2025 года количество регистраций автомобилей Tesla в США снизилось на 11%, а симпатия и доверие к бренду, по данным Bloomberg News, упали до самого низкого уровня с 2023 года.

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К концу февраля среди технологических гигантов из «Великолепной семерки» (семь крупнейших технологических компаний мира: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) акции Tesla упали в цене сильнее всех. Ситуацию усугубила «торговая война», которую развязал Дональд Трамп, так как Tesla зависит от поставок комплектующих из Европы и Азии.

Tesla больше не лидер

Но отказы пользоваться машинами связаны не только с личностью владельца Tesla — компания просто перестала быть новатором в своем сегменте рынка. Последняя презентация полностью новой модели прошла еще в 2023 году — это был пикап Cybertruck. С тех пор компания не выпускала ничего кардинально нового, конкуренты же регулярно обновляют свои модели и выпускают новые. Все это приводит к тому, что Tesla просто начала проигрывать конкуренцию: потребителей не устраивают стареющие модели Tesla.

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Конкуренция за лидерство на рынке обострилась благодаря японской Toyota, китайской BYD и немецкой Volkswagen, которые отбирают доли американской компании по всему миру. Проблемами Tesla попытался воспользоваться другой производитель электрокаров — компания Polestar. Они предложили владельцам Tesla скидки до 20 тысяч долларов при обмене Tesla на их электромобиль.

Фото: Unsplash

Невзирая на отсутствие новых моделей у Tesla все еще возникают проблемы со старыми, из-за чего компания неоднократно отзывала десятки тысяч автомобилей из-за технических проблем, таких как ошибки автопилота, устаревшее программное обеспечение и неработающие ремни безопасности. Технологии Autopilot и «полного автономного вождения» (Full Self-Driving) Tesla также пока не обеспечивают полной автономности. Они остаются под пристальным вниманием регуляторов из-за множества судебных исков, расследования со стороны американского ведомства по безопасности дорожного движения и уголовного расследования Министерства юстиции США.

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Несмотря на падение продаж и стоимости акций, некоторые аналитики по-прежнему оптимистично оценивают перспективы Tesla. Например, исследователи Morgan Stanley в недавнем отчете писали, что компания все еще занимает выгодное положение для захвата значительной доли рынка автономных автомобилей и ИИ-управляемой техники. Однако профессиональные опросы показывают обратное. Согласно свежему исследованию, проведенному по заказу автомобильного журнала Automobilwoche в Германии, 65% немецких респондентов уже заявили, что из-за политических высказываний Илона Маска скорее не купят или не возьмут в лизинг автомобиль Tesla.

Некоторые компании уже начали отказываться от Tesla. Европейские энергетические гиганты Badenova и Lichtblick, а также строительная компания Viebrockhaus, ранее закупавшие электромобили Tesla как экологичную альтернативу, приняли решение не продлевать лизинговые контракты и не заключать новые договоры с автопроизводителем. При этом Viebrockhaus официально заявила, что их ценности расходятся с политическими взглядами Маска. Причины отказа со стороны других компаний напрямую не назывались, но СМИ связывают их с политическим контекстом.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

В недавнем интервью Илон Маск и сам признал, что Tesla сейчас переживает серьезный спад. Он отметил, что управлять бизнесом ему дается «с большим трудом», ведь в данный момент его усилия сосредоточены на работе с правительством Дональда Трампа и Департаментом государственной эффективности США (DOGE), из которого он не планирует уходить в ближайший год. Позже предприниматель выразил уверенность, что «в долгосрочной перспективе [у компании] все будет хорошо».

Кто управляет DOGE? Дональд Трамп неоднократно называл Илона Маска руководителем Департамента государственной эффективности США (DOGE). Фактически Маск действительно играет ключевую роль в этой организации: он лично подбирает команду, обладает практически неограниченными полномочиями для проведения реформ, а Трамп поддерживает его радикальные инициативы. Однако Белый дом и Минюст США продолжают опровергать заявления о его официальном руководстве DOGE. Согласно утверждениям администрации президента, номинально Департамент возглавляет другое лицо (чиновница, работавшая в администрации Трампа во время его первого президентского срока), а миллиардер «технически» даже не имеет в нем официальных полномочий.

За одного из своих главных соратников лично заступился президент США Дональд Трамп, который купил одну из машин на камеру. Невзирая на то, что Трамп считается противником глобального энергетического перехода и не видит проблем в глобальном потеплении, он расхвалил Tesla, которую ему в Белый дом привез лично Илон Маск. Президент США сказал, что он в восторге от машины, и удивился, что внутри нее все в компьютерах. Самого Маска он назвал большим патриотом и выразил надежду, что «небольшая группа людей не сможет подорвать работу, которую он посвятил почти всю свою жизнь».

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