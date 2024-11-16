Как кремниевая долина полюбила Трампа

Техкорпорации из США много лет поддерживали демократов, а теперь помирились с теми, кого раньше ненавидели

Долгое время предприниматели в Кремниевой долине поддерживали демократов. Они выступали за перемены и социальные преобразования. Но к 2024 году многие из них разочаровалась в демократах и обратились к консерваторам. Технобизнесмены собирают миллионы в поддержку Трампа и критикуют левых за ненависть к богатым и «воук»-идеологию. Как произошел этот правый поворот — в материале «Холода».

Кремниевая долина в Северной Калифорнии — один из мировых центров инновационных технологий. По состоянию на 2023 год в Кремниевой долине проживали десятки миллиардеров, сотни санти-миллионеров (то есть тех, чье состояние больше 100 миллионов долларов) и тысячи миллионеров.

Здесь располагаются штаб-квартиры крупнейших технологических компаний, среди которых Meta (бывший Facebook), Apple, Intel, Nvidia, Adobe, Visa, HP, Google, OpenAI. До недавнего времени там же располагались штаб-квартиры компаний Илона Маска Tesla и SpaceX — пока он не раскритиковал долину за кризис недвижимости, плохие дороги и высокие подоходные налоги (в 2020 году это было 13,3% для сумм более одного миллиона в год) и не переехал в штат Техас прямо во время пандемии COVID-19. С собой Маск забрал и штаб-квартиры своих компаний.

В Кремниевой долине проживают и крупнейшие доноры, жертвующие деньги на политические кампании кандидатов в президенты. Долгое время, вплоть до выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, в главном технохабе США и одном из богатейших мест на планете поддержка демократов была несомненной — по крайней мере публично.

Во многом это было связано с президентством Барака Обамы: именно при нем Белый дом завел аккаунты в твиттере. Обама говорил, что хочет мотивировать бизнес инвестировать в инновации, а технологии стали применяться и в госпрограммах. Например, был создан сайт, на котором американцы могли отслеживать, как и на что тратятся 862 миллиарда долларов из пакета стимулирующих мер — это была программа Обамы, задуманная для спасения экономики.

Обама лично приезжал в штаб-квартиру SpaceX, а Маск поддерживал его на выборах и в 2008 году, и в 2012-м и, как пишут СМИ, «шесть часов стоял в очереди, чтобы пожать ему руку». В 2011 году СМИ сообщали, что «Обама подружился с Цукербергом», на встречи с ним приходили и другие технократы и венчурные капиталисты..

Лед тронулся

Большинство влиятельных людей в Кремниевой долине тогда были последовательными демократами. Об их поддержке свидетельствуют суммы, которые они жертвовали на кампании партии, в разы превышающие финансовую поддержку республиканцев.

В долине преобладала прогрессивная повестка, которую традиционно связывают с демократической партией: компании жертвовали большие деньги на социальные инициативы в сферах образования, общественного здравоохранения и борьбы с климатическими изменениями.

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Ситуация стала меняться после выборов 2016 года. На тех выборах Трамп был аутсайдером: человек из бизнеса и без политического опыта. Политические очки он зарабатывал нередко за счет резких выступлений и прямых оскорблений оппонентов. Внимание привлекали его сексисткие и антииммигрантские высказывания.

Как и большинство образованных и обеспеченных жителей США, крупные корпорации из Кремниевой долины тогда поддержали Хиллари Клинтон. Они подписали коллективное письмо, в котором осудили кандидатуру Трампа.

«Его кампания строится на гневе, фанатизме, страхе новых людей и новых идей и на фундаментальном убеждении о том, что Америка слаба и находится в упадке. Мы слушали Трампа практически весь год и пришли к выводу: Трамп будет катастрофой для инноваций», — было написано в письме, которое подписали 174 представителя техкорпораций.

Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг, избранный вице-президент Майк Пенс, избранный президент США Дональд Трамп, соучредитель PayPal и член правления Facebook Питер Тиль во время встречи с технологическими лидерами в Trump Tower в Нью-Йорке, 2016 год. Фото: Shannon Stapleton / Reuters



Однако из их ряда выбивался один из видных представителей долины — генеральный директор и основатель платежной системы PayPal и правый либертарианец Питер Тиль. В то время взгляды Тиля не были популярны в долине: он представлял меньшинство, влияние которого при этом было и остается значительным благодаря тому, что он стоял вместе с Маском у истоков PayPal, «спас» SpaceX от банкротства, а также стал «бизнес-ангелом» Марка Цукерберга, когда вложил в компанию 500 тысяч долларов и присоединился к совету директоров Facebook в августе 2005 года.

Тиль был уверен, что Трамп способен изменить партию, не менявшуюся со времен президента Рейгана, и политическую систему США в целом. Он вложил в кампанию Трампа 1,25 миллиона долларов. А когда тот неожиданно для всех победил, Тиль участвовал в трансфере власти после его победы на выборах. Позже сотрудники и коллеги Тиля начали выдвигаться в сенат США.

С победой Трампа политическая система действительно начала меняться. Общество стало более поляризованным, а демократы и республиканцы стали еще больше расходится по гендерным, расовым и культурным вопросам.

Не так радужно

В 2020 году Кремниевая долина пожертвовала рекордные суммы на политическую кампанию Джо Байдена: она собрала почти в два раза больше, чем кампания Трампа. СМИ тогда писали, что долина тратит гораздо больше денег на Байдена, чем на Клинтон в 2016 году: 15 техногигантов пожертвовали на его поддержку около 120 миллионов долларов, чтобы не допустить второго президентства Трампа — среди них были Meta, Apple, Twitter, Microsoft, Amazon и даже Netflix. Во многом это было связано с тем, что Трамп усложнил торговлю с Китаем, который является одним из главных партнеров Кремниевой долины, и ужесточил миграционные правила — что затруднило приток талантливых кадров.

Однако популярность Трампа все же выросла. К Питеру Тилю присоединились бывший критик Трампа и венчурный инвестор, связанный с Кремниевой долиной, Джей Ди Вэнс, создатель шлема виртуальной реальности Oculus Палмер Лаки, основатель компании Sun Microsystems, придумавшей язык программирования Java, Скотт Макнили и директор по внешним связям Microsoft Сухаил Хан.

Тем не менее большинство бизнесменов из Кремниевой долины осуждали Трампа за штурм Капитолия 6 января 2021 года, когда экс-президент отказался признавать результаты выборов и обвинял демократов в фальсификациях.

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Дэвид Сакс, крупный предприниматель, стоявший у истоков PayPal вместе с Тилем и Маском, публично заявлял, что Трампа надо «дисквалифицировать как национального лидера». Другой венчурный инвестор из Кремниевой долины, бывший старший директор Facebook Чамат Палихапития, вообще заявлял, что Трамп «является угрозой демократии». Илон Маск также критиковал поведение Трампа в твиттере:

«Трампу самое время повесить шляпу и отправиться в закат. Демократам также стоит перестать устраивать на него нападки: не делайте так, чтобы единственным способом выжить для Трампа стало возвращение на пост президента».

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Но президентство Байдена, администрации которого вместе с последствиями ковида достались и экономические проблемы, оказалось совсем не таким, каким его представляли себе в Кремниевой долине. Вероятно, многие представители технокорпораций ожидали возвращения эпохи Обамы, когда делался упор на развитие технологий и инновации. Но, как рассказывал соратник Маска и один из создателей Hyperloop Шервин Пишевар в интервью WSJ, жесткая регуляция криптовалют и ИИ испортила их мнение о президенте. То же произошло и с руководителями с Уолл-стрит: регуляции и ограничения для большого бизнеса им не понравились.

Помимо того, администрация Байдена назначила Лину Кан председателем Федеральной торговой комиссии. Кан запустила несколько антитрестовских дел против Amazon, Microsoft и Meta, а СМИ называли ее «звездой антимонопольного права».

«Ты реально начинаешь звучать как ультраправый»

Во время президентства Байдена изменились взгляды и одного из самых известных технопредпринимателей в мире Илона Маска. Как писали СМИ, это начало происходить в 2020–2021 годах — во время пандемии ковида Маск стал больше сидеть в твиттере: он вел так называемые твиттер-войны с сенатором Элизабет Уоррен, которая предлагала обложить его налогами, когда выяснилось, что Маск не платит налогов, и называл ее «Сенатор Карен» (Карен — сленговое слово для описания чрезмерно требовательных и конфликтных женщин); писал, что паника, вызванная коронавирусом, «тупая» и что у второй прививки от ковида есть «негативные последствия»; сравнивал премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Гитлером, когда пытался «поддержать» дальнобойщиков, протестующих против обязательной вакцинации.

В то же время стали разрушаться его отношения с певицей Grimes, с которой он был в браке и от которой у него было трое детей. Автор биографии миллиардера Уолтер Айзексон отмечал, что Маск нередко отправлял Grimes «правые мемы и конспирологические теории». Она негативно реагировала на это и писала ему: «Это что, с 4chan или типа того? Ты реально начинаешь звучать как ультраправый». Они развелись в 2021 году.

В 2022 году произошло и другое знаковое событие в жизни Маска. Его дочь Вивиан Джена Уилсон, урожденная Ксавьер Александр Маск, совершила каминг-аут как трансгендерная девушка и заявила, что «не хочет быть связана со своим биологическим отцом».

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Позднее Маск признавался в интервью правому психологу Джордану Питерсону, что каминг-аут дочери сыграл значительную роль в смене его политических взглядов. Он неоднократно повторял, что его «обманом заставили подписать бумаги о гендерно-ориентированном лечении» дочери, и говорил, что из-за ее каминг-аута объявил личную войну гендерной повестке.

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14 апреля 2022 года Илон Маск купил Twitter за 43 миллиарда долларов. Тогда он заявлял, что главная цель сделки — сделать его платформой «свободы слова по всему миру». После покупки Маск восстановил в соцсети аккаунты ультраправых конспирологов вроде Алекса Джонса, который заявлял, что «вода из-под крана превращает лягушек в геев», или республиканки Марджори Тейлор Грин; и без объяснения причины убрал алгоритмы, которые банили юзеров за мисгендеринг — то есть использование по отношению к человеку гендерных маркеров, не совпадающих с его гендерной идентичностью.

Илон Маск и Дональд Трамп на сцене на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 5 октября 2024 года. Фото: USA Today Network / Reuters

С тех пор Маска все чаще стали называть правым. Сам же он считает себя «политически умеренным» и говорит, что его взгляды не изменились — просто «левые сдвинули политический спектр».

Победители

К выборам 2024 года Кремниевая долина подошла уже не такой единой, как всего четыре года назад. Пока одни предприниматели продолжали поддерживать демократов и Камалу Харрис, в соцсетях появился список из 17 связанных с Кремниевой долиной предпринимателей, которые решили поддержать Трампа.

Во время предвыборной кампании Трамп искал поддержку среди самых разных компаний — от нефтяных до крипто, — чтобы переманить их на свою сторону: он обещал им большие инвестиции и снятие ограничений, наложенных администрацией Байдена. После покушения на Трампа Маск пожертвовал на его кампанию 119 миллионов долларов. Маск также участвовал в митингах в поддержку Трампа и сообщил, что готов войти в его правительство.

Поддержали Трампа и Питер Тиль с Дэвидом Саксом. Тиль помогал структурам Трампа финансово, а Сакс активно вел фандрайзинговые кампании и продавал за десятки тысяч долларов места на ужинах, на которых присутствовал Трамп.

Поддержал Трампа и другой венчурный капиталист из Кремниевой долины — Джей Ди Вэнс. Как писали СМИ, он оброс значительным связями в техкомпаниях и заработал на них целое состояние. В 2016 году он критиковал Трампа и говорил, что «ни за что за него не проголосует». В 2024-м — стал его вице-президентом.

В итоге, по словам Трампа, техногиганты принесли ему 400 миллионов долларов на проведение президентской кампании. По другим данным, крупные доноры вложили около 69% — это около 263 миллионов долларов.

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Смягчились и разногласия Трампа с другими известными технопредпринимателями.

Владелец Meta Марк Цукерберг, которого Трамп еще несколько лет назад призывал посадить на пожизненное за политику модерации контента в фейсбуке, после покушения на Трампа назвал его «реально крутым», выразил уверенность, что тот победит, и якобы звонил ему, чтобы пожелать скорейшего выздоровления.

Политически Цукерберг, ранее поддерживавший демократические и либеральные инициативы, все больше уходит «вправо» — в сторону республиканцев и консерваторов. Сейчас он называет себя «либертарианцем или классическом либералом», а в частных разговорах признавался, что разочаровался в политике, и утверждал, что хочет сохранить политический нейтралитет.

Дональд Трамп держит в руках экземпляр газеты The Washington Post во время мероприятия в Белом доме в Вашингтоне, 2020 год. Фото: Andrew Harrer / Bloomberg via Getty Images

Кажется, улучшилось отношение к Трампу и одного из богатейших людей мира, основателя Amazon Джеффа Безоса. С 2016 года Безос последовательно критиковал Трампа и конфликтовал с ним: Трамп обещал проблемы его компании Amazon, заявлял, что та выталкивает с рынка малый и средний бизнес, а также критиковал демократическую газету The Washington Post, которая с 2013 года принадлежит Безосу. Безос, в свою очередь, заявлял, что Трамп разрушает демократию.

В предвыборный период 2024 года стало известно, что Безос запретил The Washington Post поддерживать Камалу Харрис. А после — поздравил Трампа, назвав его победу «экстраординарным политическим возвращением». Он также пожелал Трампу успехов «в объединении Америки, которую все так сильно любят».

Тиль, Сакс, Вэнс и другие предприниматели Кремниевой долины готовятся извлечь из президентства Трампа выгоду, но больше всех от победы республиканцев, кажется, выиграл Илон Маск. Маск вошел в его команду и будет одним из глав неправительственного Департамента государственной эффективности, сокращенно DOGE — так называется и вдохновленная мемом с собакой породы сиба-ину криптовалюта, которую поддерживает Маск. Правда, как сообщал NBC News, команду Трампа уже начинает раздражать Маск, потому что он «ведет себя как сопрезидент» и приписывает себе победу Трампа на выборах.

Благодаря своей новой должности Илон Маск уже участвовал в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на опасения, что администрация Трампа перестанет финансировать Украину в войне с Россией, Зеленский назвал разговор «отличным». После победы Трампа акции различных компаний подскочили, биткоин пробил исторический максимум стоимости, а 10 самых богатых людей на Земле стали еще на 64 миллиарда долларов богаче.

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