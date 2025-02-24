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Политика

Победитель выборов в Германии пообещал Европе независимость от США

09:45 24.02.2025

В Германии огласили результаты досрочных выборов в парламент. Больше всех голосов набрал оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который теперь должен стать канцлером страны. Он уже раскритиковал США, несмотря на поздравление с победой, полученное от Дональда Трампа. 

Всего места в бундестаге получили пять партий: блок ХДС/ХСС набирал 28,5% и получает 208 мест, затем идет ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 20,7% (151 место) и Социал-демократическая партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца — 16,5% (121 место). «Зеленые» набирали 11,7% голосов и получают 85 мест, а Левая партия — 8,7% (64 места). 

Партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия не смогли набрать достаточное количество голосов избирателей, чтобы преодолеть необходимый барьер и попасть в парламент. 

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Теперь Мерцу необходимо будет создать коалицию для формирования правительства. При этом все прошедшие в парламент партии заявили, что не будут сотрудничать с «Альтернативой для Германии», которая пользуется поддержкой видных деятелей США, включая президента Трампа и миллиардера Илона Маска, пишет Reuters. 

Кроме того, говоря о формировании правящей коалиции, Мерц заявил, что его абсолютным приоритетом сейчас является достижение единства в Европе. Он также раскритиковал «совершенно возмутительные» комментарии Вашингтона во время предвыборной кампании в Германии и сравнил их с враждебным вмешательством со стороны России. 

«Абсолютным приоритетом будет скорейшее укрепление Европы, чтобы мы могли шаг за шагом достичь реальной независимости от США», — добавил политик.

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В свою очередь, президент США Дональд Трамп поздравил консервативный блок Мерца с победой на выборах, опубликовав соответствующий пост в своей соцсети Truth Social.

«Похоже, консервативная партия в Германии победила на очень важных и долгожданных выборах. Как и в США, люди в Германии устали от программы, лишенной здравого смысла, особенно в области энергетики и иммиграции, которая преобладала на протяжении многих лет», — написал он.

Досрочные выборы в парламент Германии состоялись 23 февраля. Канцлер Олаф Шольц уже признал поражение, отметив, что результаты голосования оказались «горькими» для социал-демократов.

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