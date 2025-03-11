Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника

Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики

46-летняя Гульназ Валеева пару лет назад вернулась в родной поселок из Екатеринбурга, создала собачий приют, начала активно вести соцсети и быстро нажила себе врагов — вступала в конфликты с соседями и критиковала местные власти. За пару месяцев до смерти она потеряла родного брата, который погиб в Украине, и успела получить штраф за дискредитацию армии. В День защитника Отечества подвыпившие местные чиновники увезли Валееву в лес, привязали к дереву и зверски убили ее. Бытовые конфликты и жестокое убийство — в материале «Холода».

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23 февраля 2025 года 46-летняя Гульназ Валеева из поселка Рымникский в Челябинской области вызвала полицию, сообщив, что трое мужчин ворвались на ее участок. Они протаранили забор на сером «УАЗике», после чего схватили Валееву, затолкали ее в багажник и увезли в лес. Приехав по вызову к участку Валеевой, полицейские никого не застали, но обнаружили следы от шин на снегу, которые привели их к оврагу около автодороги Кизильское — Бреды — Мариинский. Здесь оперативники и нашли тело Валеевой.

По словам сестры погибшей, 50-летней Гульсум Ситдиковой, полиция не сразу отреагировала на вызов — она уверена, что иначе сестру можно было бы спасти.

«На ней живого места нет, они, говорит [следователь], ее пытали, они ее резали, они кололи, они жгли, душили», — рыдая, перечисляет мать потерпевшей Нелли Губайдулина.

Журналисты «Вести.Дежурная часть» на основе снимков с места происшествия пришли к выводу, что Валееву били лопатой по голове, а когда она перестала дышать, убийцы решили избавиться от тела: сначала облили бензином и подожгли, но из-за мороза огонь не разгорался, и тогда тело снова переместили в машину — в УАЗике остались следы крови, — а затем выбросили его на выезде из поселка.

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«[Убийцы] рассчитывали, что снегопад идет, ее присыпет снегом и до весны никто не найдет, а там уже звери съедят и никто не докажет, кто сделал и что сделал», — комментировала Ситдикова.

После известия об убийстве Валеевой ее мать увезли в больницу. Накануне похищения и убийства Гульназ семья Валеевых проводила поминки на 40 дней 38-летнего Нуримана Валеева — брата Гульназ, который пропал без вести на войне с Украиной (несмотря на то, что у семьи не было ни тела, ни точной даты смерти, они все же решили провести прощание).

Фото: страница Гульназ Валеевой во «Вконтакте»

Отношения в их семье не были гармоничными. Мать Валеевых несколько раз писала заявления на сына в полицию: сначала — за кражу золотых украшений, а потом — за то, что после первого заявления он был в ярости и угрожал ей убийством, замахиваясь на нее металлической трубой. Валеев имел несколько судимостей: в 2011 году он получил условный срок за кражу, а с 2012 года отбыл два года и семь месяцев в колонии общего режима за грабеж и похищение документа. Из-за заявления матери в 2017 году суд вновь приговорил его к двум годам лишения свободы: сначала условно, но затем, в марте 2018 года, условный срок заменили реальным и отправили Валеева в колонию строгого режима.

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После убийства Гульназ Валеевой полиция задержала трех подозреваемых: ее бывшего одноклассника, главу Рымникского поселения 47-летнего Дмитрия Рудского, его друга и депутата районного совета 60-летнего Александра Брухаля и его сына Андрея. Все они были пьяны. По информации МВД, убийство произошло «из-за ранее возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений».

«Дралась насмерть»

Валеева выросла в Рымникском — небольшом поселке Брединского поселения Челябинской области, где проживает порядка тысячи человек. Ее мать раньше работала учительницей в школе в соседнем поселке Сосновка, а последние годы была на пенсии. Отец несколько лет назад умер, а до этого много пил, говорит один из местных жителей в разговоре с «Холодом».

Валеева нередко описывала, как проводила свои подростковые и студенческие годы: например, в 12 лет работала няней в детском саду, потому что хотела иметь свои карманные деньги. Как рассказывала Ситдикова, Валеева училась в одном классе с нынешним главой села Дмитрием Рудским, который ее якобы часто травил. Валеева писала, что, когда была в старших классах, Рудский говорил ей, что она «проститутка», «подстилка директора школы», а она сама про себя говорила, что была «домашним ребенком из учительской семьи». Школьный буллинг, по словам Ситдиковой, даже довел ее сестру до попытки суицида.

После школы Валеева уехала из поселка. И, как утверждала она сама, получила высшее образование, стала работать учителем, переехала в Екатеринбург, а потом ушла из сферы образования и открыла свой бизнес: «брала строительные подряды, то есть контролировала, кормила, поила и заставляла работать бригады мужиков». Валеева любила подчеркивать, что не боится столкнуться с насилием и легко дает отпор. Были «разборки, наезды конкурентов, пытались запугать», писала она, «по юности нападали и с ножом пытались изнасиловать, я дралась насмерть». Подтвердить эти факты биографии Валеевой «Холоду» не удалось.

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Какое-то время Валеева якобы зарабатывала, предоставляя услуги решальщицы. Периодически она рассказывала, как «бьется» за наследство своей клиентки, и предлагала решить чужие проблемы: помощь тем, кому негде жить, «помощь от армии, вытащим, если забрали», а также восстановление «доброго имени и репутации». «Помогала» она и с помощью эзотерических практик, продавая услуги медиума, который свяжется с душами погибших, и гадание за 600 рублей. В соцсетях Валеева рассказывала, что подалась на кастинг для участия в «Битве экстрасенсов».

Фото: страница Гульназ Валеевой во «Вконтакте»

Два года назад Валеева купила дом на окраине поселка и вернулась туда жить. «Решила передохнуть. Побыть сельским человеком», — объясняла она. Заводить семью она не собиралась и к браку относилась со скептицизмом. Занялась выращиванием цветов, стала подбирать беспризорных животных и организовала на своем участке приют.

«Брак почти всегда — это, когда женщина — бесплатная обслуга. Я счастливый человек. Что хочу, то делаю. Хочу — в три часа ночи детектив смотрю, хочу — готовлю, не хочу — и не готовлю, чай попью, и ок. Не тащитесь, вы, женщины, в сожительство, это — путь в никуда. Не рожайте», — писала она (здесь и далее в цитатах из постов орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Судя по соцсетям Валеевой, у нее было обостренное чувство справедливости. Она осуждала домашнее насилие, неоправданно высокие доходы депутатов и называла фашистскими закон об отстреле бездомных собак. После того как ее брат оказался на фронте, Валеева все чаще стала писать о проблемах в российской армии. За пост о том, что командиры посылают плохо экипированных солдат в «мясные штурмы», а тех, кто отказывается, объявляют дезертирами, на нее даже завели дело о дискредитации армии, как утверждает Дмитрий Брухаль, сын обвиняемого в убийстве Валеевой Александра Брухаля и брат Андрея Брухаля, который также обвиняется в этом убийстве.

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Валеева была уверена, что Зеленский — фашист, а в Украине есть нацисты, с которыми нужно бороться, репостила главу Чечни Рамзана Кадырова, который рассуждал про отношения Владимира Путина с Западом, а также высказывания самого Путина, и в то же время заступалась за певицу Аллу Пугачеву, которую травили из-за антивоенной позиции, и переживала по поводу гибели политика Алексея Навального.

Бурная сельская жизнь

Отношения с соседями по селу, по словам местных жителей, с которыми поговорил «Холод», у Валеевой были напряженными. Сын подозреваемого Дмитрий Брухаль рассказал, что местные «чуть ли не каждые два-три дня писали на нее заявления в полицию».

«Летом села она в рейсовый автобус. Ей водитель замечание сделал, что она грязную сумку поставила на сиденье, высадил ее. Она взяла такси, догнала его и перцовым баллончиком пшикнула ему в лицо. За это было административное [наказание] у нее», — приводит пример Брухаль.

Он утверждает, что Валеева поджигала дома соседей и что полиция якобы находила у нее солярку и бензин. Три сгоревших дома в селе он связывает с ней, хотя сама Валеева в соцсетях обвиняла в пиромании соседей. На агрессию Валеевой жаловались и другие жители Рымникского. Некто Салтанат Свиридова писала во «ВКонтакте», что Валеева избила ее племянника в магазине, с другого аккаунта — Натальи Туленковой — и вовсе писали, что пострадавшая «забила палкой» их «безобидного лабрадора» на глазах у детей.

Говоря о том, что им не нравилась Валеева, многие ссылались на то, как она вела соцсети. На своей странице Валеева репостила картинки с волками и цитатами про жизненные ценности, обвиняла обидчиков в сексуальной распущенности, алкоголизме, наличии вшей, лицемерии и многочисленных преступлениях: от воровства до поджогов домов. Отличить правду от вымысла в постах Валеевой сложно. Например, в декабре 2022 года она описывала, как выплеснула кофе на мальчишек, которые обижали собаку, и ударила их палкой, и как прохожий, оказавшийся другом актера Сергея Бодрова, поблагодарил ее за такое поведение.

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Дмитрий Брухаль в разговоре с «Холодом» недоумевает, «почему СМИ представляют ее так, будто она белая и пушистая?». Местные дети, по его словам, старались обходить ее участок стороной.

«Собаки, приют у нее. Так вы бы подъехали к этому приюту! Вон за речкой этот собачий ее сброд весь овец растрепал. Да и привязаны собаки не были. Ребенок шел со школы, собаки кинулись. Она догнала ребенка, налупила. Ну, что это такое?» — рассказал он «Холоду».

Причины конфликта Валеевой с Рудским и Брухалями неизвестны. В августе 2023 года Валеева писала, что ее обвиняют в том, что она задолжала деньги Рудским. А Дмитрий Брухаль говорит, что Валеева «терроризировала» его отца — Александра Брухаля: писала про него публично оскорбительные посты, могла посреди ночи написать в вотсап, «что он мудак, такой-сякой, потом это все удаляла».

Соседи-убийцы

60-летний Александр Брухаль, по словам его сына Дмитрия, большую часть жизни провел в Рымникском. «Работал сначала в совхозе, потом поступил в милицию, участковым стал. По выслуге лет вышел на пенсию», — рассказывает он. После чего Александр Брухаль стал управляющим сельхозпредприятия «Рымникское» и председателем комиссии по сельскому хозяйству, ЖКХ, строительству и экологии в Брединском собрании депутатов, членом фракции «Единая Россия».

«Ну, депутат он, да. Но он что, как в Москве, что ли, получал деньги или что? У нас как бы так: собрались они, порешали вопрос, и все. Никаких доплат у него за это не было», — говорит Дмитрий.

По его словам, у его отца были нормальные отношения с матерью и сестрой Валеевой. Якобы он даже просил ее мать, чтобы Валеева и прекратила провоцировать и оскорблять Брухалей. Дмитрий Брухаль утверждает, что Валеева порезала колеса машины на их участке, чтобы спровоцировать конфликт, о котором она потом могла бы написать.



Дмитрий Рудской. Фото: администрация Рымникского сельского поселения Александр Брухаль. Фото: Собрание депутатов Брединского района

Незадолго до убийства Валеева требовала от Брухаля и Рудского, чтобы они забрали заявление. «Скорее всего, речь идет о порче машины Брухаля. 22 февраля он заявил участковому, что Валеева повредила ему машину, хотя Гульназ утверждала, что она в тот день была у родителей. Не знаю, действительно ли были повреждения на машине Брухаля и была ли к этому причастна Гульназ», — рассказывал адвокат Юрий Пономарев, представлявший интересы Валеевой.

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Отношения с Рудским у Валеевой были плохими еще со школы, однако последнее время она критиковала его за работу в должности чиновника, считала его коррупционером и задавалась вопросом, почему в их поселке такой глава. В ноябре 2022 года Валеева писала, что ей надо идти в главы поселка и выбивать деньги на ремонт дорог. В комментариях, вероятно, с созданного ею же фейка (манера письма аккаунта, вплоть до пробелов перед точками, очень похожа на стиль Валеевой. — Прим. «Холода») отвечала самой себе: «Иди, ты у нас стальная девушка. Может, порядок наведешь. Дороги да, плохие».

Дмитрий Брухаль с Валеевой не согласен. «Она пишет: коррупция там у него, мост перекошен. Какая коррупция? Здесь никто ничего не дает, еще и обсирают потом», — говорит он. По его словам, Рудский из-за недостатка кадров «сам садился на трактор, дороги чистил, отсыпал их».

До того как стать главой поселка, Рудский окончил Брединскую вечернюю школу. С 1996 года по 1998 служил в армии. А после возвращения 20 лет работал водителем. В 2018 году его избрали главой Рымникского сельского поселения. Затем два срока подряд он был на этом посту и оставался главой на день убийства.

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У Рудского есть жена и трое детей. Его жена Ольга Рудская отказалась давать комментарии «Холоду», добавив: «Зачем говорить что-то, если все это переворачивают и верят Гульназ?»

Несколько местных жительниц в разговоре с «Холодом» позитивно отозвались о Рудском. Семья Валеевой высказывается о Рудском неодобрительно. «Он нехороший человек, грубый, отвратительный, извращенный хам, пошлый», — говорила Ситдикова. Одна из бывших местных жительниц поселка, поговорившая с «Холодом», предполагает, что похвалы в адрес главы села могут быть неискренними, так как люди боятся за свое будущее.

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За два дня до убийства Валеева жаловалась своей сестре, что Андрей Брухаль расстрелял из травматического пистолета камеру видеонаблюдения в ее дворе, которую она установила, чтобы фиксировать их нападения.

Александр Брухаль. Кадр: «Вести. Дежурная часть»

После убийства Валеевой Рудского, Александра и Андрея Брухалей обвинили в похищении, совершенном по сговору с применением насилия, и убийстве с особой жестокостью по сговору и арестовали. Рудский вину не признал, Брухаль-старший признал частично, а Брухаль-младший согласился со всеми пунктами обвинения. По статье о похищении им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, а за убийство — от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

«Сегодня была на суде, где вынесли приговор о заключении под стражу убийц моей сестры. Были их родственники, ни слова извинений, у жены Рудского хватает совести, глядя мне в лицо, ухмыляться. Как будто ничего страшного не произошло, надеется что все с рук сойдет. Ну, так предупреждаю не выйдет, я пойду до конца и каждый получит по заслугам», — написала в соцсетях после суда по мере пресечения Ситдикова.

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