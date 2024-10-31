EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Маск решил поселить 11 своих детей и их матерей всех вместе

2 минуты чтения 31.10.2024

Миллиардер Илон Маск решил создать в американском штате Техас «семейный комплекс» и поселить в нем 11 своих детей, а также родивших из матерей. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Для этого он купил дом, напоминающий по виду тосканскую виллу, и расположенный неподалеку особняк с шестью спальнями, заплатив за них в общей сложности 35 миллионов долларов. Купленная недвижимость расположена в десяти минутах ходьбы от особняка, который уже принадлежит миллиардеру, и где он часто останавливается, когда приезжает в Остин.

У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Но я все равно хочу работать и жить в России
Общество9 минут чтения

Как пишет NYT, в последние месяцы Маск много говорил о том, что «представляет, как его дети, которых не менее 11, и две из их трех матерей будут жить в соседних домах». Он рассчитывает, что благодаря жизни рядом его младшие дети «могли бы стать частью жизни друг друга», а сам Маск мог бы проводить с ними больше времени.

По данным газеты, в один из особняков уже переехала топ-менеджер принадлежащей Маску компании Neuralink Шивон Зилис, которая родила ему троих детей. В то же время известно, что певица Граймс, настоящее имя которой  — Клэр Элис Буше, также родившая миллиардеру троих детей, продолжает судиться с ним за право на опеку и пока «держится в стороне», пишет газета. 

Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Этот путь изменил мое отношение к работе и жизни. Теперь я живу в другой стране и путешествую
Общество8 минут чтения

Также Маск приготовил в новом «семейном комплексе» место для своей первой жены Джастин, на случай если она согласится там жить. Джастин родила Маску шестерых детей, один из которых, названный Невада, умер в возрасте десяти недель. С еще одним ребенком, рожденным Джастин, Маск не поддерживает отношений.

В июле Маск обвинил блокаторы полового созревания в «смерти» своего сына Ксавье, который совершил трансгендерный переход, став Вивиан Дженной Уилсон. Она, в свою очередь, объяснила стереотипы об ЛГБТ, которым подвержен ее отец, «кетаминовой горячкой».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Общество
У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Но я все равно хочу работать и жить в России
9 минут чтения
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Общество
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Этот путь изменил мое отношение к работе и жизни. Теперь я живу в другой стране и путешествую
8 минут чтения
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Общество
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно
12 минут чтения
В Европе появится «исламский Ватикан»
Мир
В Европе появится «исламский Ватикан»
Новое государство приютит либеральных мусульман. Они пьют алкоголь, едят свинину и бесят ИГИЛ
10 минут чтения
Я россиянка, а моя жена — украинка
Общество
Я россиянка, а моя жена — украинка
Я хотела остаться в России, но эмигрировала ради любимого человека
8 минут чтения
Майора полиции убил ее собственный муж
Криминал
Майора полиции убил ее собственный муж
Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали
4 минуты чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.