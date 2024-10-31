Маск решил поселить 11 своих детей и их матерей всех вместе

Миллиардер Илон Маск решил создать в американском штате Техас «семейный комплекс» и поселить в нем 11 своих детей, а также родивших из матерей. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Для этого он купил дом, напоминающий по виду тосканскую виллу, и расположенный неподалеку особняк с шестью спальнями, заплатив за них в общей сложности 35 миллионов долларов. Купленная недвижимость расположена в десяти минутах ходьбы от особняка, который уже принадлежит миллиардеру, и где он часто останавливается, когда приезжает в Остин.

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Как пишет NYT, в последние месяцы Маск много говорил о том, что «представляет, как его дети, которых не менее 11, и две из их трех матерей будут жить в соседних домах». Он рассчитывает, что благодаря жизни рядом его младшие дети «могли бы стать частью жизни друг друга», а сам Маск мог бы проводить с ними больше времени.

По данным газеты, в один из особняков уже переехала топ-менеджер принадлежащей Маску компании Neuralink Шивон Зилис, которая родила ему троих детей. В то же время известно, что певица Граймс, настоящее имя которой — Клэр Элис Буше, также родившая миллиардеру троих детей, продолжает судиться с ним за право на опеку и пока «держится в стороне», пишет газета.

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Также Маск приготовил в новом «семейном комплексе» место для своей первой жены Джастин, на случай если она согласится там жить. Джастин родила Маску шестерых детей, один из которых, названный Невада, умер в возрасте десяти недель. С еще одним ребенком, рожденным Джастин, Маск не поддерживает отношений.

В июле Маск обвинил блокаторы полового созревания в «смерти» своего сына Ксавье, который совершил трансгендерный переход, став Вивиан Дженной Уилсон. Она, в свою очередь, объяснила стереотипы об ЛГБТ, которым подвержен ее отец, «кетаминовой горячкой».