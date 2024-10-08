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Новости

Маск назвал поражение Трампа на выборах «пиздецом» для себя

08:36 08.10.2024

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, что его ждет в случае поражения на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа, которого он поддержал. «Если он проиграет — мне пиздец», — сказал Маск в интервью журналисту Такеру Карлсону. 

«Интересно, сколько лет тюрьмы мне дадут? Увижу ли я своих детей? Я не знаю», — добавил миллиардер и рассмеялся. Он также признался, что «поливает грязью» кандидата в президенты от Демократической партии вице-президента США Камалу Харрис.

По его словам, Харрис — марионетка, представляющая некую «машину». Он также напомнил о своем недавнем посте в принадлежащей ему соцсети X, в котором он задался вопросом, почему никто «даже не пытается» убить Харрис или президента Джо Байдена. 

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Маск публично поддержал кандидатуру Трампа на выборах президента США, запланированных на начало ноября. 6 октября он появился на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании.

Там миллиардер выскочил на сцену с поднятыми вверх руками и в кепке с аббревиатурой MAGA (Make America Great Again — предвыборный лозунг Трампа).  «Боритесь, боритесь, боритесь! Голосуйте, голосуйте, голосуйте!» — призвал Маск собравшихся на митинге.

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Американское издание Politico со ссылкой на источники пишет, что Маск может активизировать свою поддержку Трампа. По данным издания, он уже сделал пожертвование в America Super PAC — суперкомитет политических действий, который поддерживает Дональда Трампа на выборах. Размер пожертвования станет известен 15 октября после публикации отчета организации о расходах и взносах.

Собеседник издания предположил, что миллиардер может сосредоточить свои усилия по поддержке Трампа в Пенсильвании, которая является одним из так называемых «колеблющихся» штатов, победа в котором фактически определяет победителя выборов в целом. 

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