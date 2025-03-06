Я переехала в Германию и стала учителем немецкого в обычной школе

Эмме (имя изменено по просьбе героини) 40 лет, она родилась в Москве и никогда не мечтала работать учителем в школе. В 26 она переехала в Венецию с маленьким ребенком на руках, но вскоре разочаровалась и перебралась в Берлин. Там начала учить немецкий язык, защитила диссертацию и стала работать переводчиком в НКО, помогающем чеченским беженцам. Спустя несколько лет Эмма начала работать в самой обычной школе и сейчас преподает немецкий детям из не самых благополучных семей. Эмма рассказала «Холоду», как немцы относятся к тому, что их родной язык преподает иностранка, как реагируют на ошибки и чем отличается немецкая система образования от российской.

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До 26 лет я жила в Москве. В школе мечтала читать Канта и Гегеля в оригинале, поэтому пошла изучать германистику в Российский государственный гуманитарный университет. Немецкий язык там нам преподавали плохо, поэтому к концу обучения мой уровень был не выше B1.

В РГГУ я еще учила итальянский, который в результате знала очень хорошо. После университета начала заниматься репетиторством, параллельно писала журналистские тексты и преподавала литературу в московской школе для одаренных детей.

В 2010 году, когда мне было 26 лет, мне предложили работу в Венеции в католической церкви: нужно было заниматься культурно-религиозными связями с православной церковью. Я немедленно собрала вещи и уехала с двухлетней дочерью на руках.

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С ребенком в Италии мне было довольно сложно, учитывая, что у меня не было никакой поддержки. Я чувствовала себя одинокой и бессильной. Детский сад работал только до 15:00, вызвать няню было дорого, поэтому все свои вопросы я должна была решать в первой половине дня. А так как помимо работы я поступила в местную аспирантуру по искусствоведению, мне было сложно все совмещать.

Венеция — это маленький город, где тебя все знают, но не подпускают близко. Там мне было сложно найти новых друзей. В Москве я привыкла к тому, что ты, с одной стороны, всех знаешь, а с другой, все равно можешь оставаться анонимом. На этом фоне Венеция казалась провинцией, и через два года, когда мне стало совсем тесно, я решила переехать.

Работала переводчиком — помогала чеченским беженцам

В 2013 году я переехала в Берлин по студенческой визе, так как моя университетская программа позволяла мне защитить диссертацию в двух европейских странах одновременно. В Германии я к тому моменту не бывала, просто знала, что это прекрасная страна. Так и оказалось. В Берлине я сразу почувствовала себя как дома.

Я отдала дочку в итальянский садик, потому что в Венеции она начала говорить на итальянском, как на родном. Сама я стала учить немецкий язык в Гете-Институте по пять-шесть часов в день. За два месяца получила сертификат B2, но для смолтока на вечеринке этого не хватало.

Через полгода я начала ходить на плавание, где нашла себе друзей, с которыми общалась на немецком. Разговоры тет-а-тет мне давались легко, но в компаниях я часто себя глупо чувствовала, потому что ничего не могла вставить в быстро текущую беседу.

Берлин. Фото: Unsplash

В 2016 году я на немецком языке защитила диссертацию, написанную на итальянском, о венецианском художнике XVI века Тинторетто. После защиты я начала искать работу в разных немецких искусствоведческих проектах. Но в Германии и так очень много высококлассных специалистов, и меня никто не брал.

Через год поисков у меня закончились деньги, и я начала работать на психотерапевтических сессиях переводчиком. Я помогала русскоговорящим беженцам, чаще всего из Чечни. Там я была вынуждена активно учить немецкий, потому что для терапии очень важна точность перевода. Начала читать газеты, выписывать выражения из них, оттачивать грамматику. Параллельно с этим искала работу в маркетинге, но и там у меня ничего не вышло.

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В работе переводчиком я не чувствовала самореализации, потому что всегда была вспомогательной фигурой. Но выбора не было, а уезжать из Германии мне не хотелось. Я себя хорошо чувствовала в Берлине, где у меня появились друзья и я находилась в очень дружелюбном, образованном обществе, в котором все поголовно читают книги, ходят в театр и интересуются политикой. Тут же у меня училась дочь, которая уже говорила по-немецки без акцента.

Мне не хватило денег на стоматолога, и я поняла, что надо что-то менять

В какой-то момент моя местная русская подруга предложила мне пойти в школу учителем. Мне казалось, что это шутка: как я, иностранка, могу преподавать немецкую литературу в обычной школе в Германии. Но через полтора года, когда стоматолог назвал мне стоимость коронки и у меня не оказалось этой суммы на счету, я поняла, что надо что-то менять. Тогда я подала документы в департамент образования, и меня взяли.

Сейчас в Германии острый дефицит кадров (по предварительным оценкам, в 2025 году в Германии будет не хватать 25 тысяч учителей. — Прим. «Холода»). Это связано с тем, что при расчете необходимого количества мест в педагогических университетах чиновники не учли рост населения. Из-за миграции детей стало намного больше, и учителей не хватает.

Фото: Willie B. Thomas / Getty Images

Чтобы решить эту проблему, в Германии уже несколько лет активно берут учителей без педагогического образования — требования могут различаться в зависимости от земли и школы. Если человек получил специальность в области химии и разрабатывал лекарства в какой-то большой компании, после прохождения специальной подготовки он может стать учителем химии. Кроме того, в Берлине, наконец, приняли закон, согласно которому все учителя становятся госслужащими. В будущем это обеспечит им хорошую пенсию.

В моем дипломе об образовании написано, что я педагог, так что я сразу начала работу в школе параллельно с дополнительной профподготовкой, которая длилась примерно полтора года. В Германии все учителя преподают два предмета. Мне дали немецкий (в Германии в него входит язык и литература) и русский языки.

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Я очень боялась преподавать чужой язык. Перед выходом на работу мне даже снились кошмары, что дети закидают меня стульями. Я думала, что немцы будут недовольны, что я лезу в чужой монастырь со своим уставом. Но все оказалось совсем не так. Да, я могу сделать ошибку, но мои компетенции все равно ценнее, чем этот риск.

Дети иногда спрашивают, почему я, русская, преподаю немецкий. И я не всегда понимаю, это родители интересуются или они сами. Отвечаю, что очень люблю немецкий язык и литературу, в университете германистику изучала, поэтому и преподаю. Обычно им хватает такого объяснения.

Во многом мне помогло то, что меня распределили в школу в Восточном Берлине. Сейчас деления нет, но люди, которые там живут, все еще помнят, что такое быть чужим в своей стране. К тому же для них русский человек отчасти свой. Поэтому меня хорошо приняли в школе.

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Я работаю там уже больше четырех лет, и ни у кого не возникало сомнений в моих компетенциях. Коллеги часто восхищаются моим уровнем языка. Чтобы почувствовать себя более-менее свободной в немецком, мне понадобилось восемь лет.

Вместо грамматических правил учимся писать резюме



В Германии во всех землях у учителей очень хорошая зарплата. Я получаю после вычета налогов чуть меньше 3,5 тысяч евро. Этого вполне может хватить, если у тебя есть партнер и вы платите за все вместе. Но, если вы живете с ребенком одни, расслабиться будет сложно, потому что аренда в Берлине очень дорогая.

Сейчас моя загруженность — 24 часа в неделю в средней и старшей школе, у меня классы от 7-го до 13-го. В Германии дети идут в школу с шести лет. Потом происходит деление: более успешные переходят в гимназии, а остальные остаются в общеобразовательной школе. В первом случае учеба длится 12 лет, а во втором — 13, чтобы в этот лишний год добрать недостающие знания для университета.

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Германия — это такое негласное классовое общество. Тут у людей с высшим образованием, как правило, всегда большой достаток. А малообеспеченным немцам, по моему мнению, скорее всего и в голову не придет отправить своих детей в университет. В теории ребенок из бедной семьи может попасть в гимназию или наоборот. Но такое случается очень редко, потому что родители, которые не ходили в гимназию, своего ребенка туда, скорее всего, не отправят. А более обеспеченные наймут репетиторов и подключат все связи, но их дети туда попадут.

Берлин. Фото: Unsplash

Я работаю в обычной школе, и тут только половина детей идут в старшую школу. Другая половина заканчивает десятый класс и поступает в местный аналог техникума на прикладные специальности.

Система образования в Германии немного отличается от нашей. Мы с детьми читаем много нелитературных текстов, чтобы они умели анализировать любой материал. Они учатся писать информирующий текст, эссе, комментарий и осваивают другие форматы. Уделяется большое внимание развитию критического мышления, на любую тему мы собираем за и против.

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Кроме того, с девятого класса все ученики проходят рабочую практику, для которой мы тренируемся составлять резюме, много говорим о профессиях, учим разные выражения. Немецкой грамматике уделяется всего 20% от урока. 80% — это тексты.

Выставление оценок тут строго регламентировано. В России за сочинение на абстрактную тему учитель может поставить какую угодно оценку. В Германии же есть определенные критерии, которые всем известны. Учителя обязаны обосновывать каждую оценку — тут абсолютно прозрачная система.

Дети смотрят тикток и не читают книги

Преподавать у детей из старшей школы мне было особенно страшно, потому что казалось, что они быстро меня раскусят. Но со временем обнаружилось, что у нас с детьми просто несравнимые компетенции. Я могу забыть в разговоре подходящее слово, но текст понимаю сразу, а они нет. Я могу сделать ошибку, но они знают, что я отвечу на любой вопрос.

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Когда они понимают, что могут на меня положиться, то перестают обращать внимание на небольшие языковые неточности, которые я до сих пор переживаю с большим внутренним стыдом. Иногда у меня в голове путаются языки, и я могу написать какое-то немецкое слово с одной согласной вместо двух.

Самое сложное в преподавании немецкого языка — это молниеносно формулировать мысль. Иногда мы читаем очень сложные тексты, например, Гете и Шиллера — святую святых немецкой литературы. С такими текстами ученикам сложно справиться, они многого не понимают, и мне надо перевести немецкую классику на их язык.

Фото: Unsplash

Ученики часто задаются вопросом, зачем читать классические произведения, которые будто бы уже не актуальны. Поэтому мне приходится выводить на общечеловеческий уровень произведения Шиллера, например. Я цепляюсь за всем понятные идеи и мысли о дружбе или любви. И на эту зацепку нанизываю все остальное.

Современные дети вообще не любят читать, все погружены только в свои смартфоны. Они привыкли смотреть видео в тиктоке, в которых все показывают и объясняют. Там не надо напрягаться, все уже пережевано. Поэтому чтение длинных связных текстов им очень тяжело дается. Тем более когда в семье тоже не читают.

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Иногда у меня получается их заинтересовать книгой, и они начинают читать даже длинные произведения. Недавно я дала читать 10 классу «Песнь о Нибелунгах» в адаптации. Им дико понравилось, потому что они все помешаны на Средневековье, битвах, принцессах, рыцарях. Некоторые из них разбираются в рыцарском вооружении лучше, чем я.

Русский язык учат те, кому не хватило места во французской группе

С подростками работать довольно сложно. Однажды один немецкий мальчик при всем классе наорал на меня матом, и мне пришлось писать заявление в полицию. В Германии оскорбление считается преступлением, и тут принято таким образом показывать детям, что они сделали что-то недопустимое. Мальчика никак не наказали, потому что он не достиг возраста уголовной ответственности, но больше у нас с ним конфликтов не было.

Фото: предоставлено Эммой

В моей школе очень много детей мигрантов. В том числе есть ученики из русскоязычных семей. Но это не значит, что они ко мне как-то особенно относятся. Многие дети вообще русского не знают, несмотря на корни, так как родились уже в Германии, и русский для них все равно иностранный.

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Во всех школах Германии учат два иностранных языка: английский и второй на выбор. В зависимости от района и школы варианты могут быть разными. В нашей школе можно выбрать между французским и русским. Чаще всего дети выбирают французский, а русским занимаются только те, кто имеет хоть какое-то представление о языке или кому не хватило места во французской группе. Все понимают, что русский язык сложный, поэтому добровольцев мало. Преподавать русский непросто, потому что многие вещи я как носитель знаю только на интуитивном уровне

Несмотря на сложности, мне очень нравится моя работа. Я чувствую, что выполняю свою миссию. Когда я училась в университете, я и не думала, что буду когда-нибудь работать учителем в школе. Но сейчас мне кажется, что я нашла свое место. Я работаю с детьми из социально неблагополучных семей, спорю с ними на важные темы, учу их писать, читать и понимать тексты. Мне кажется, я делаю мир лучше.

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