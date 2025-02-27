У нас полиаморные отношения, и мы живем втроем

Элина встречалась с Егором с самого детства: они выросли вместе, а затем съехались и поженились. Через несколько лет Элина встретила Александра — они влюбились и тоже вступили в отношения, а вскоре стали жить втроем. Они рассказали «Холоду», как сложились их полиаморные отношения, как постепенно изменялось их представление о том, что нормально, а что нет, как на их семью реагируют окружающие и как чувствует себя каждый из них.

Фамилии не указаны по просьбе героев.

Прежние границы стерлись Рассказывает Элина

Со своим будущим мужем Егором мы познакомились еще будучи детьми. Мне было 11 лет, ему 13, когда мы стали переписываться на сайте по одной игре, а потом начали общаться в личных сообщениях и писать вместе истории. Мы дружили несколько лет, затем стали встречаться на расстоянии: Егор тогда жил в России, а я в Эстонии, и между нами было две тысячи километров.

На свое 18-летие он впервые прилетел ко мне: попросил, чтобы ему на день рождения подарили деньги и купил билет на самолет. В течение следующих двух лет он периодически прилетал ко мне, а когда я стала совершеннолетней, переехала к нему в Россию. Мы начали жить вместе и практически сразу поженились.

У нас были довольно традиционные отношения: есть только ты и я. Мы ревновали друг друга: например, Егора раздражал мальчик, с которым я дружила в школе, а я испытывала ревность к некоторым его подругам.

Элина и Егор. Фото: предоставлено героями

Позже мы начали постепенно осознавать, что взгляды на отношения у нас не совсем классические: например, мы оба не хотим детей, а чувство ревности испытываем только к сомнительным людям, с которыми у нас были нездоровые взаимоотношения.

Примерно до 20 лет я даже не знала о существовании полиамории, но в один момент я спросила у Егора: «Если я начну встречаться с девушкой, это будет измена?» Мой муж сказал, что нет. Я уже определяла себя как бисексуалка, и девушки мне действительно нравились, и вскоре у меня начали развиваться романтические отношения с моей подругой.

Я еще раз спросила у Егора, как он относится к этому, и он уверил меня, что все хорошо, спокойно, и никаких проблем в этом нет. Тогда же мы с ним оговорили, что мы можем встречаться только со своим полом, а мои отношения с другим мужчиной точно будут считаться изменой, и Егор это ни за что не простит.

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Тогда же Егор полностью осознал, что он асексуален и интим ему практически не нужен. Сначала я переживала из-за этого: вдруг он меня просто недостаточно любит и хочет? Однако со временем к сексу я тоже стала относиться довольно нейтрально, и я никогда не чувствовала, что мне чего-то не хватает — по части любви и семейной жизни Егор закрывал все мои потребности.

В отношениях с девушкой у меня была абсолютная свобода, и Егор не ставил мне никаких ограничений. У него была довольно удобная позиция: он — мой муж, второго мужа у меня не будет, он всегда на первом месте, а девушка — так, месте на десятом. Его устраивало, что он — моя официальная семья и я всегда буду с ним.

С той девушкой я провстречалась несколько лет, и вскоре мы расстались: наши отношения стали токсичными, в них появилась созависимость. С тех пор я на долгое время осталась без отношений — только вдвоем с Егором.

«Меня что, поцеловал другой парень?»

Во время ковида мы с мужем приняли решение уехать из России обратно в Эстонию. В тот период мы начали много обсуждать, что пол не так уж и важен, если человек хороший, и глупо считать мужчин за соперников, а женщин нет. Егор прямо сказал мне, что ему теперь все равно, какой пол. Честно говоря, тогда я восприняла это довольно несерьезно — я никогда специально не искала других мужчин и думала, что если что-то и получится, то снова с девушкой.

Единственное правило, которое у нас появилось, — новый партнер должен понравиться Егору и быть безопасным, а мы — честны и открыты друг с другом. Тогда мы проговорили, что Егор тоже может встречаться с девушками, но из-за асексуальности никто больше его не интересовал. Я, наоборот, по натуре всегда была более романтичная и, например, по весне могла захотеть сходить на свидание и испытать новые чувства.

Так прошлой весной я зашла на Badoo (социальная сеть для знакомств. — Прим. «Холода»): сначала я планировала найти подружек, чтобы с кем-то погулять, но на меня сразу свалилось много мужчин. Я лайкнула анкету парня, который мне понравился, и вскоре он написал мне.

Мы начали с ним переписываться, и мне понравилось, что в отличие от других парней он подробно говорил, а не отвечал односложно и не предлагал сразу встретиться. Его звали Саша, он оказался из моих родных мест и показался мне очень комфортным в общении. В тот же вечер я рассказала о нем мужу — он одобрил.

Элина и Саша. Фото: предоставлено героями

Спустя неделю общения Саша позвал меня на свидание, и вечер с ним прошел действительно потрясающе, а в конце мы спонтанно поцеловались. Честно говоря, это повергло меня в шок.

Мне всегда казалось, что мой муж Егор самый психологически здоровый и комфортный парень во всем мире, а у остальных парней обязательно найдется изъян. Однако Саша был очень хорошим. Правда, после встречи с ним я долго отходила, и мне было непривычно осознавать: «Меня что, поцеловал другой парень? Что я наделала?» Я чувствовала себя плохой, и все это ощущалось как нарушение моральных норм.

Егор после свидания поддержал меня и заверил, что все в порядке и просто нужно дать себе времени отдохнуть. Мы оба пришли к выводу, что действительно плохо — это обманывать своего партнера, делать что-то за его спиной и унижать. Наверное, тогда я неосознанно пыталась отвергнуть что-то новое и непривычное, но через пару недель я пришла в себя и поняла, что Саша действительно очень приятный парень.

Я решилась позвать его на второе свидание, и мы начали встречаться регулярно. Он был слишком адекватным и хорошим, и у меня росло подозрение: может, это развод на деньги или интим? Однако дальше все шло более чем хорошо. Мои чувства к нему начинали усиливаться, и вскоре я ощутила приятную стабильную влюбленность.

Муж был заинтересован в моих отношениях с Сашей и, например, когда я приходила после свиданий, я рассказывала ему, как все прошло, и делилась впечатлениями. Егор видел, что я довольна, и тоже радовался. Я просила мужа заранее предупредить, если он почувствует что-то плохое, — но единственное, он пару раз спрашивал: «А я все еще любимый, а я все еще приоритет?» Я всегда его уверяла в том, что у нас такие же классные отношения, как и раньше.

Через несколько свиданий Егор познакомился с моим парнем, они пожали друг другу руки. Мужу Саша сразу понравился — он сказал, что у него добрые глаза и он выглядит светлым человеком. Я чувствовала их смущение при знакомстве — они ведь партнеры одной девушки.

С тех пор Саша стал чаще появляться у нас дома, а муж, чтобы выразить симпатию к нему, стал при следующих встречах дарить ему апельсинку. Саша ненавидел апельсины, но все равно брал их. Вскоре мой парень стал репетитором моего мужа по эстонскому языку, и они сблизились еще больше.

«Нормально ли, что с парнем я целуюсь больше, чем с мужем?»

С Сашей мы встречались уже около четырех месяцев: он много времени проводил у нас дома, и мы постепенно начали говорить о том, что нам грустно разъезжаться и было бы здорово начать жить всем вместе. Муж стал инициатором и реализатором этой идеи и уверил нас, что это будет хорошо для всех и финансово, и душевно, и сердечно.

Мы нашли новую квартиру, въехали в нее втроем и стали обживаться. В бытовом плане было не так сложно, но морально было очень непривычно. Егору было весело, Саша был рад, что он переехал со старой квартиры и теперь может больше времени проводить со мной. А мне поначалу было очень странно: в доме теперь сразу два человека, к которым я испытываю чувства. К тому же я немного отшельник, и мне нужно большую часть времени сидеть в одиночестве.

Саша, наоборот, хотел много времени проводить со мной и максимально упиваться тем, что мы съехались. Я не умею расставлять границы и сразу говорить о своем дискомфорте, поэтому первый месяц совместной жизни очень меня истощил. Меня раздражало, что в квартире слишком многолюдно, все от меня чего-то хотят, а я чувствовала свою обязанность провести время с каждым.

Я пошла к психотерапевту, и с Сашей мы стали больше говорить на эту тему. К тому же мой муж подарил ему компьютер, чтобы Саша мог в свободное время играть в игры. В результате я смогла выстроить свое личное пространство, мы все стали более самостоятельными, и меня отпустило.

Фото: @erra.bone / Tiktok

Сначала мы расставили такие границы: например, я старалась не целоваться с одним партнером при другом, а также не уединяться в комнате, когда в квартире есть третий человек. Однако чем больше мы сближались, тем быстрее эти границы падали.

С Егором мы не такие тактильные, и романтически нам может хватать того, что мы сидим в одной комнате и читаем книгу, не разговаривая и не касаясь друг друга. С Сашей мы взаимодействуем больше, и в начале я переживала: «Нормально ли это, что с парнем я целуюсь больше, чем с мужем?» Я подходила обнимать Егора, но вскоре поняла, что у каждого своя норма и проводить время мы можем по-разному.

Раньше с Егором мы занимались совместным творчеством около трех часов в день, а с Сашей я виделась один-два раза в неделю. Когда мы стали жить вместе, время друг с другом стало распределяться более интуитивно: например, сегодня у меня настроение ночевать с парнем, и я пойду к нему, а завтра я пойду на свидание с мужем.

Сначала у нас было расписание

Мы так живем уже около полугода. Когда мы все вместе, я чувствую себя защищенной сразу с двух сторон — получается такой купол любви. Мне нравится это чувство залюбленности: ты возвращаешься домой, а тебя встречают двое мужчин — один тебя обнимет и закутает, а второй принесет покушать.

Сейчас я ощущаю большую стабильность: вдвоем с Егором мы больше тревожились о будущем — например, что мы будем делать, если вдруг потеряем работу. Теперь страха меньше — мы обрели третью опору, на которой держится наша семья. В бытовом плане стало легче: раньше Егор много работал, и почти весь быт был на мне. Теперь мы распределяем обязанности на троих: я в основном занимаюсь уборкой и украшаю дом, Саша чаще готовит, а Егор занимается финансами и иногда может помочь в быту.

Парни сейчас стабильно зарабатывают и делят аренду квартиры пополам, а продукты мы покупаем в зависимости от того, кто сколько и что ест — например, Егор за себя и за меня, а Саша за себя. Я сейчас учусь, и заработок у меня нестабильный, поэтому финансово я отвечаю за рандомные подарки и уют в доме.

Фото: предоставлено героями

Сначала у нас было расписание, когда я сплю в комнате с Егором, а когда с Сашей: по будним дням я ночевала с мужем, а по выходным с парнем. Такое распределение меня немного угнетало, потому что спальню, в которой я живу с Егором, я больше воспринимаю как свою, а комната Саши — это его пространство. В один момент это расписание упразднилось, и сейчас я несколько раз в неделю хожу ночевать к парню — например, по вторникам, когда ему не нужно рано уходить на работу.

За время совместной жизни многие прежние границы стерлись: теперь мы можем уединяться когда угодно — неважно, есть кто-то в доме третий или нет. Мы спокойно целуемся друг при друге. Когда мы смотрим втроем сериал, один может положить голову мне на левое плечо, а второй на правое, и я чмокну сначала Егора и сразу после Сашу. Однако у нас все еще есть правило, что мы не заходим в комнату, когда там находится пара, — например, утром, или когда кто-то внезапно уединился.

О наших отношениях знают почти все наши близкие: друзья очень лояльные, и нет ни одного человека, который сказал бы что-то негативное. Только моя сестра немного ворчливо сказала, что не понимает такой формат отношений. Маму я знакомила с Сашей просто как с другом, но по нашим взаимодействиям она сразу все поняла, поэтому, когда мы ей признались официально, она не удивилась. Мой папа узнал о полиамории, когда в эстонском издании написали статью про нас: он был недоволен лишь тем, что из-за огласки нам может кто-то навредить.

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Семья Саши первая узнала о наших отношениях: его мама и сестра обожают нас, а папа относится со скептицизмом — считает это нетрадиционным, но без явной агрессии. Егор со своей семьей особо не общается, и они не знают о нас.

Недавно я начала вести блог, где стала рассказывать о наших отношениях. За счет негативных комментариев он довольно быстро выстрелил. Поначалу из-за агрессии людей было страшно, но я привыкла и научилась смотреть на это как на дополнительный актив и прибыль.

Правда, сначала меня обижало, когда в комментариях парней называли «недомужчинами» и уродливыми. Мужу кристаллически все равно, что пишут в комментариях, — он может читать их и смеяться. Саше тоже по большому счету без разницы, но иногда он просил удалить комментарии, которые его расстраивали: например, когда пишут, что Саша лишний и что я его не люблю.

У нас простые цели, как у совершенно обычных семей

Мне кажется, что для человека нормально любить несколько людей, но из-за культурных норм это воспринимается как катастрофа: если ты в долгих отношениях и тебе понравился кто-то третий — это сразу моральная измена. Мы, однако, верим, что любовь разная и уникальная, можно по-разному любить несколько людей, и это не обесценит ни одного из них. Просто кто-то влюбчив по натуре, а кому-то достаточно одного партнера.

Я сама с подросткового возраста довольно влюбчивая и быстро очаровываюсь людьми. Саша самый ревнивый из нас, и он пытался продвигать правило о том, что я могу быть только с ним и с Егором. Однако я все-таки еще очень сильно люблю женщин и пытаюсь отвоевать право на отношения с ними. Я никого не ищу намеренно, но, например, с подругами у меня могут быть довольно романтичные взаимодействия.

Мне сложно представить кого-то четвертого в наших отношениях, но, думаю, если бы мне понравилась какая-нибудь девушка, я бы как минимум познакомила ее с парнями. Сейчас у нас есть рамки, что мы — семья, и никто из ее членов сейчас не хочет, чтобы она росла.

Я обожаю своих нынешних партнеров — особенно, когда они взаимодействуют. Я очень радуюсь, когда они дурачатся, обнимаются, щекочут друг друга, носят на руках, в шутку борются. Со стороны кто-то может сказать, что они мутят, но у них просто нетипичная нежная дружба — я называю ее романтической.

Я не могу измерить любовь, которую я чувствую к Саше и Егору, но к каждому она разная, и я испытываю нежность к обеим нашим историям. В этих отношениях я не расставляю приоритет, как, например, было в моих прошлых отношениях с девушкой: мол, один главный, а второй любовник в квартире. С Сашей мы вместе еще не так долго, но это не значит, что я люблю его меньше — мы его ценим, любим и всегда интересуемся его состоянием.

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Егора я знаю очень много лет и даже представить не могу, что должно случиться, чтобы мы разошлись. Я понимаю, что будет с ним через пять лет, но пока не могу сказать того же про Сашу: может, через три года он пересмотрит свои взгляды на отношения. Мне будет больно, но насильно держать в подвале я его не могу. Он сейчас изо всех сил демонстрирует, что хочет всегда быть со мной, и чем дольше мы вместе, тем больше уверенности в нем у меня появляется.

Мне хочется и дальше стабильной жизни втроем, хочется вместе развиваться, учиться работать, обзавестись жильем, улучшить финансовое положение и много путешествовать. У нас простые цели, как у совершенно обычных семей.

Там, где есть я, всегда есть она Рассказывает Егор

Сколько я себя помню, рядом всегда была Эля. Мы встречались на расстоянии, прошли вместе все ступени взросления, сидели по несколько часов в скайпе, занимались совместным хобби — писательством, а позже стали прилетать друг к другу, сменили две страны и всегда планировали будущее вместе.

Когда она прилетела в Россию, мы расписались практически моментально, без празднования. Мы все детство шутили о том, что будем мужем и женой, но я не помню, чтобы кто-то из нас делал предложение.

В интиме мы с Элей попробовали очень многое, но в один момент осознали, что я асексуален. Теперь у нас может быть близость раз в несколько месяцев или даже пару лет — но это так, если звезды сойдутся. Я всегда был довольно пассивен в сексуальном плане, но, конечно, в интиме важно взаимное влечение. Полагаю, Эля при общении со своей подругой увидела эту интересную взаимность, и ей захотелось попробовать.

Фото: предоставлено героями

Тогда мне казалось, что моей жене с девушкой можно, а с парнем нельзя. Я ведь муж, как она может найти себе парня? В ее подруге я не видел соперницу, и очень легко согласился на их романтические отношения. Я никогда даже представить не мог, что ее отношения с девушкой могут изменить что-то между нами. Я воспринимал это как приятный роман моей жены, который приносит ей счастье.

Наверное, на каком-то глубинном уровне я не ощущал ревности к девушке, потому что у них не может быть потенциального потомства. Возможность появления ребенка для меня была главным страхом. К тому же парни с гораздо большей вероятностью, чем девушки, могут обидеть — они более агрессивны, и довольно тяжело найти заботливого, вежливого и аккуратного парня.

Из-за своей асексуальности других причин для ревности я даже не видел — я был просто бесконечно рад, что мой любимый человек счастлив. У меня всегда была абсолютная уверенность, что Эля будет рядом, и я хотел помочь ей быть счастливой. К тому же я никогда не любил выстраивать границы и ущемлять чью-то свободу. Какой в этом смысл, если это может привести к предательствам, изменам и тому, что вы оба перестанете быть счастливы?

К Эле я всегда испытывал очень теплую, нежную и заботливую любовь. Мы в любой ситуации можем рассчитывать друг на друга, и я знаю, что мы всегда будем жить, вести быт вместе, мы разделим все квартиры, города, в которых мы окажемся в жизни. Я не допускаю даже варианта, что я где-то живу и там рядом нет Эли. Там, где есть я, всегда есть она.

«Да, у моей жены есть парень, и что ты мне сделаешь?»

Прошло несколько лет, я становился более спокоен, раскрепощен и уверен в себе. Однажды Эля сказала, что ради новых ощущений она хотела бы познакомиться с кем-то, и спросила, как бы я отнесся к тому, если бы это был парень. Я постепенно начал понимать, что разницы между парнем и девушкой нет никакой. Неужели заботливый, добрый и хороший парень был бы хуже невнимательной и незаботливой девушки?

Я понимал, что Эля хочет испытать что-то новое. Она еще молода, и какой смысл ее останавливать? Какие будут негативные последствия у того, что она попробует пожить, пообщаться с людьми, испытать симпатию, поцелуи, которые отличаются от наших? Я подумал: «Я что, потерю важность из-за нескольких поцелуев? Очевидно, нет». Возможно, я так спокойно это воспринимал, потому что всегда ощущал себя на первом месте у нее.

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Конечно же, я все-таки надеялся, что Эля найдет себе девушку, и прямо сказал, что парня мне будет видеть более непривычно. Изначально в приложении Эля общалась с парнем, который меня ужасно раздражал, и любое упоминание о нем во мне вызывало гнев. Он был очень агрессивным, горделивым, быдланским, и, к счастью, с ним она перестала общаться, так и не встретившись.

Когда Эля пришла со свидания с Сашей, она рассказала, что они поцеловались. У меня была первая мысль: «Так, блять». Я походил пять минут, подумал и решил, что все-таки все нормально. Вскоре я познакомился с Сашей, а потом мы с ним тоже постепенно сблизились: сначала он был парнем моей жены, потом стал моим учителем эстонского, а потом и моим другом.

Вначале у нас с ребятами была договоренность, что они не афишируют свои отношения. Я и Эля — муж и жена, в официальном статусе, а их отношения с Сашей тогда я воспринимал скорее как роман, подобный тому, что у нее был с девушкой. Они могли встречаться, вместе проводить время, делать что угодно — вплоть до интима, но нужно было не палиться.

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В тот период я работал официантом в ресторане в центре города, и Саша с Элей периодически приходили ко мне. Помню, они сидели за столиком, я обслуживал их, принес еду. Мои коллеги знали, что Эля моя жена, а тут ее обнимает и целует другой парень. Тогда она и Саша, видимо, решили, что они уделяют мне мало внимания и я кажусь лишним: они неожиданно приблизились ко мне с двух сторон и одновременно поцеловали меня в щеки, снимая все в кружок в телеграмме.

Поначалу меня это безумно смутило, потому что это видели все — мои клиенты, коллеги. Чуть позже в ресторане меня спросили об этом, и тогда я решил послать нахуй свое стеснение и просто смело сказал: «Да, у моей жены есть парень, и что ты мне сделаешь?» Тогда я сказал об этом весело и задорно, и один подросток, который работал у нас, решил пошутить про куколдов (фетишистская сексуальная практика, в которой один из супругов является соучастником сексуальной «неверности» своего супруга. — Прим. «Холода»). Я его моментально приструнил и сказал, что он не смеет такого говорить и оскорблять меня.

Больше вопросов не задавал никто: они могли что угодно думать, но в лицо мне ничего не говорили. Так шли недели, и моя скованность пропала. Эля с Сашей приходили ко мне в ресторан, держась за руки, я встречал их, провожал к столику, пока Саша обнимал Элю. Границы очень быстро стерлись.

Сейчас уже точно все равно: мы можем идти по людному месту, где с большой вероятностью встретим наших знакомых, в это время Эля набрасывается на Сашу и целует его, я подхватываю ее, целую, а потом мы обнимаемся втроем.

С родителями я общаюсь очень редко и не хочу нервировать их почем зря. Я признался брату, что я состою в полиаморных отношениях, и он был в шоке. Но позже он высказал классную мысль: «Если ты счастлив, почему это должно кого-то ебать?»

Мне было важно помочь им: Саша ведь парень моей жены

Я считаю, что сильно вложился в успех нашей полиаморной троицы. Когда у ребят появился первый кризис в отношениях из-за того, что Эле стало тяжело уделять всем внимание, а Саше, наоборот, стало не хватать Эли, мы решили, что нужно съезжаться. Тогда я зарабатывал хорошие деньги, а Саша только устроился на работу, и я буквально материально обеспечил нас и подтолкнул к тому, чтобы съехаться в ближайшее время. Мне было важно помочь им: Саша ведь парень моей жены, мы живем все вместе, а Эля несчастна из-за проблем и чувствует себя грустно.

Когда мы съехались, кризис у ребят продолжился. У Саши был очень старый ноут, а Эле я обещал заменить ее хороший компьютер на топовый. Так как у меня были отложенные деньги, и я купил жене новый отличный компьютер, а Саше отдал хороший Элин как бы в счет дальнейших занятий по эстонскому. Этим я убил сразу несколько зайцев: у моей жены топовый компьютер, у парня моей жены просто отличный компьютер, у меня эстонский язык, у Саши теперь есть хобби, чем себя занять, у Эли больше свободного времени для творчества. Все счастливы.

Мне кажется, когда в нашей жизни появился Саша, даже наши отношения с Элей стали лучше. Мы стали более уверенными, когда осмелились вступить в такие отношения и раструбить об этом на всю округу.

Присутствие третьего человека в отношениях в целом очень удобно: например, если ты хочешь побыть один, а Эля хочет с кем-то провести время. Я постоянно сравниваю нашу троицу с ведьмами, которые есть в фэнтези-мирах: они стараются сбиться в коины по три ведьмы, потому что две друг друга перебьют, а четыре уже много. Так и у нас: пока двое ругаются, третий всегда может их помирить.

Я уверен, что полиамория — это возможность попробовать что-то новое комфортное вне социальных норм. Для меня это просто про выбор человека: хочешь быть с одним — будь с одним, хочешь с двумя — будь с двумя. Будь хоть с десятью, если хочешь.

Однако у нас не просто свободные отношения — те ведь про то, что вы без какой-либо ответственности встречаетесь с каким угодно количеством людей. У нас не так: Эля нашла одного человека — и больше никого не ищет. Если будет четвертый — то это уже толпа. К тому же по закону ведьм уже не подойдет.

Я влюблялся в нее все больше и больше Рассказывает Саша

До встречи с Элей у меня было несколько отношений в родном городе — они были обычные и традиционные по формату: мы встречались, планировали съехаться и делить быт.

Когда я переехал, мне было довольно одиноко, и я стал сидеть на сайтах знакомств. Мне действительно хотелось найти близкого человека, с которым можно разделить жизнь. В дейтинговом приложении я всегда пропускал анкеты девушек, если был тег «просто общаться» или «состою в свободных отношениях». Я искал только свободных девушек.

Когда я увидел анкету Эли, она меня очень сильно зацепила и по фотографиям, и по описанию себя, и по увлечениям. По иронии, у нее был поставлены теги и «свободные отношения», и «просто общение». Но она настолько мне понравилась, что ее отношения меня не смутили. Помню, я даже написал своим друзьям: «Ребят, эта девушка 10/10, и я иду с ней на свидание, представляете?»

На первом свидании мы Элей долго гуляли — тогда цвела вишня, и мы считали, сколько таких деревьев увидим в городе. Мы пофотографировались, поужинали в ресторане, покатались на колесе обозрения, а потом пошли к аэропорту и случайно взялись за руки: мы пытались делать вид, будто ничего особенного не произошло, но у меня сердце очень быстро билось. В конце, когда я провожал ее на поезд, она обняла меня, чтобы согреть, и мы поцеловались.

Фото: предоставлено героями

Мы ходили с ней на свидания примерно раз в неделю, и каждый раз мне все больше хотелось ее видеть и проводить с ней еще больше времени. Чем больше я узнавал ее, тем серьезнее становились мои намерения. Я довольно быстро понял, что она — тот самый человек, с которым мне хотелось бы попробовать что-то серьезное. Я влюблялся в нее все больше и больше.

Я знал, что она состоит в свободных отношениях, но был не в курсе, что она замужем. Я немного интересовался у нее про ее партнера: спрашивал, как давно они вместе, насколько любят друг друга и как в целом у них строятся отношения. Вскоре Эля сама призналась мне, что она замужем. Когда Эля рассказывала про свои отношения, она упомянула, что в большой степени они друг для друга друзья.

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Я как будто сразу принял тот факт, что Эля — замужняя женщина, и изначально шел с ней на свидания с этой мыслью. Было бы странно, если бы я встречался с ней, зная это, и пытался ее отбить. Я не помню, чтобы я тогда особо переживал о том, что она в отношениях. Меня это не сильно волновало, и сейчас я даже задаюсь вопросом, почему так. Видимо, мои чувства к ней были настолько сильны, что я просто целиком и полностью принимал это.

Однако я начал больше думать о том, что хочу быть ближе с Элей, и переживал из-за того, что с мужем она проводит больше времени, чем со мной. Иногда возникало ощущение, что с мужем Эля может быть более откровенной — они ведь очень давно друг друга знают. Я мог немного загоняться по этому поводу, но со временем стало легче.

«Иногда я говорю Егору: “Я иду гулять с твоей женой”»

Когда я знакомился с мужем Эли, мы оба очень сильно смущались. Я тогда подумал: «Блин, это же ее муж, а я ее парень, как себя вести вообще?» После этого я стал больше времени проводить у них дома — с Элей хотелось больше общаться, нежиться. Для Эли было очень важно личное пространство и свободное время в одиночестве, поэтому иногда, когда Егор был на работе, а Эля занята, я сидел за компьютером ее мужа и играл в игры.

Мне очень не хотелось уезжать от нее, но в этом была и своя романтика: мы засиживались до самой ночи, до последнего автобуса, долго не хотели отпускать друг друга, много обнимались. Помню, когда я выходил из подъезда, я был настолько окрылен чувствами, что ощущал себя самым счастливым человеком. После встречи мы писали друг другу большие тексты о том, как нам хорошо вместе и как сильно мы ценим друг друга.

Когда мы съехались, я был настолько очарован Элей, что хотел практически все время быть рядом с ней. Из-за этого мне казалось, что она уделяет мне мало внимания, но, к счастью, все разрешилось.

Первое время мы могли взаимодействовать при Егоре, но целоваться рядом с ним было очень неловко. Наверно, он тоже был смущен — иногда он отворачивался или, наоборот, мог близко подойти к нам и спросить: «Че, сосетесь?» Со временем эта неловкость прошла и теперь, например, Егор может сказать, что мы очень милые, когда обнимаемся.

Сейчас мы уже нескромно можем целоваться при Егоре и уединяться в комнате, пока он в квартире. Нас иногда пугает, что он может случайно зайти в комнату, пока мы вдвоем, но, к счастью, ничего подобного не происходит. Иногда я говорю Егору: «Я иду гулять с твоей женой» или могу на полном серьезе сказать ему, что у него прекрасная жена.

Мне нравится та романтика и те мелочи, которые у нас с Элей сложились в бытовой жизни. Мы всегда желаем друг другу доброго утра и хорошего дня в большом сообщении, где расписываем наши чувства и как мы счастливы быть вместе. Мы ходим на свидания, смотрим сериалы, я целую ее по утрам, если мы ночуем вместе, посвящаю ей стихи. На самом деле, я безумно счастлив, насколько здоровыми и классными выглядят наши с ней отношения.

Я не представляю, что мог бы разделить Элю еще с кем-то

Эля для меня сейчас абсолютно точно самый дорогой человек, без которого я не вижу своей жизни. Я всегда очень скучаю по ней, хочу прожить с ней еще очень много моментов, посвящать ей творчество, поступки, одаривать ее подарками, вниманием и любовью.

Я понимаю, что у нас нет возможности пожениться — мало где в мире разрешено многомужество. Однако мы думали о том, что было бы очень здорово организовать неофициальную свадьбу, где будем только мы с Элей и Егор.

Несмотря на то, что теоретически я могу строить романтические отношения с другими девушками, я очень сильно люблю именно Элю и считаю ее единственной. Мое сердце закрыто, и моя любовь направлена конкретно на нее. Я не хочу распылять свои чувства, и мне сложно представить, что сейчас мне понравится кто-то еще.

Фото: предоставлено героями

Я не представляю, что мог бы разделить Элю еще с кем-то. Я могу быть достаточно ревнивым, потому что мне нравится, когда много любви направлено на меня. Безусловно, я больше ревную ее к парням, и если бы ей понравился кто-то другой, у меня бы появились мысли о том, что я не могу достаточно удовлетворить свою девушку. Насколько я понимаю, Егор снял запрет на парней еще и потому, что он осознал себя как асексуала — у него не было желания удовлетворять свою девушку. Мне кажется, в моей ситуации с Элей такого просто не может произойти.

Я не такой снисходительный, как Егор: ему нормально, когда за его женой ухаживает посторонний парень. Мне сложно представить с Элей еще и другого человека и как к ней кто-то подкатывает. Однако любовь и заботу Егора к Эле я всецело принимаю, и мне нравится наблюдать за ними.

Я очень рад за них, и у меня никогда не появилась бы мысль, что Егор должен исчезнуть, а мы с Элей уедем на другой конец страны, чтобы он нас больше не увидел. Я очень уважаю их союз: они настолько давно вместе, что у них просто нерушимая связь.

К тому же Егор асексуален, и, наверное, мне от этого легче — у них активные романтические, но не сексуальные отношения. Возможно, именно это значительно упрощает мое восприятие. Я вижу, что они могут обниматься, целоваться, проявлять нежность друг к другу и редко, но вступать в интимную близость. Они столько лет вместе, как я могу быть против?

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