Врачи настаивали на аборте, но я все равно родила

Они ожидали, что ребенок умрет при родах или останется инвалидом. Но с моей дочерью все в порядке

28-летняя Нелли Светлова (имя героини изменено по ее просьбе) — художница, она работает в детском центре и вместе с мужем воспитывает дочку. Когда она была беременна, врачи убеждали ее сделать аборт из-за обнаруженной у ребенка патологии. Светлова рассказала «Холоду», как, несмотря на давление, она все равно решилась родить — и не пожалела об этом выборе.

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Мы с мужем познакомились в 2018 году, и с тех пор я мечтала о ребенке. Я заранее обследовалась у гинеколога, чтобы убедиться, что с организмом все в порядке, и очень обрадовалась, когда узнала, что беременна, хотя и было немного страшно.

В 2019 году я пришла на свой третий скрининг в женской консультации — мне тогда было 22 года, шла 33-я неделя моей беременности. Врачи посмотрели результаты УЗИ и предположили, что у моей дочери агенезия мозолистого тела. Это полное или частичное отсутствие мозолистого тела между полушариями мозга.

Я очень плохо приняла слова врача, стало страшно

Тогда же мне сказали, что у меня короткая шейка матки — меньше 25 миллиметров. Это увеличивает риск выкидыша и преждевременных родов. Из-за этого дальнейшее обследование решили отложить, и меня отправили на сохранение.

Что такое агенезия мозолистого тела? Это редкая врожденная аномалия, при которой отсутствует структура, соединяющая два полушария мозга. Эту патологию можно диагностировать на 18–20-й неделе беременности с помощью ультразвукового исследования или МРТ. Последствия агенезии могут быть разными: у одних детей она незначительно влияет на когнитивные функции, у других — приводит к тяжелым неврологическим расстройствам, таким как эпилепсия, задержка психомоторного развития, а также трудностям в обучении и социализации. Агенезия может стать показанием для аборта или причиной смерти ребенка лишь в сочетании с другими тяжелыми пороками. Около двух третей детей с этим диагнозом развиваются без значительных нарушений.

Я очень плохо приняла слова врача, стало страшно. Я уже жила ожиданием, что у меня будет ребенок, что моя жизнь изменится, готовилась к этому. И хотя еще ничего не произошло, появилось тоскливое ощущение, что меня лишили мечты, забрали этого ребенка. Внутренний демон нашептывал: «Ничего не выйдет, смирись». Я была очень расстроена и не верила, что это происходит со мной. И все же надежда оставалась и согревала меня. Я интуитивно чувствовала, что с ребенком все хорошо.

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Я долго гуглила, пытаясь найти достоверную информацию в интернете. Как ведут себя такие дети? Не мучаются ли они? Может, у них все детство что-то болит? Оказалось, это редкий врожденный дефект (четыре случая на тысячу новорожденных. — Прим. «Холода»).

Мне в основном попадались материалы о наблюдениях американских врачей. Точных цифр там не было, все прогнозы — с процентами вероятности. Например, в 75% случаев агенезия сопровождается другими аномалиями, от 23 до 39% детей с агенезией страдают от эпилепсии, у большинства детей с полным отсутствием мозолистого тела есть когнитивные нарушения. Попадем ли мы в те или эти проценты — было непонятно.

«Тебе нужно немедленно делать аборт»

Меня отправили на немедленную госпитализацию в роддом №1 Васильевского острова. Там очень уютный роддом, но просто ужасный мужик, который принимает девочек на сохранение. Когда он осматривал меня в гинекологическом кресле, было очень больно. Муж прибежал с первого этажа на второй — услышал, как я вскрикнула. Он очень переживал из-за диагноза и все время старался меня успокоить, поддержать. В нашей паре паникер я, а он более спокойный и собранный человек. Он говорил, что, какой бы ребенок ни был, он не хотел бы прерывать беременность, но выбор все равно за мной.

Фото: Maskot / Getty Images

Во время обхода ко мне пришел главный гинеколог, посмотрел на записи в моей карте и сказал: «Я не буду тебя сохранять, потому что с таким диагнозом тебе нужно немедленно делать аборт».

У меня уже был аборт примерно за год до этого. Я не сразу тогда узнала, что беременна. У меня было очень много физической нагрузки, я ездила на велосипеде, поднималась в горы, каталась на гидроцикле, возможно, из-за этого у меня на раннем сроке открылось кровотечение.

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Сначала я думала, что это месячные, но выделения не были похожи на обычные. Когда я пришла к врачу, мне сказали, что плод не прижился, произошла отслойка. Я запаниковала и согласилась на медикаментозный аборт. По сути это был выкидыш, но «дочищали» меня медикаментами.

И на этот раз я ответила, что какой бы диагноз ни был, я оставлю ребенка. На что мне сказали собрать вещи и двигаться на выход.

Было ощущение, что я в женской колонии: все ходят с синяками от капельниц, на пациентов кричат

Ребенка я решила оставить, потому что ни один врач не объяснил четко и не выписал документов о том, что прогноз плохой. Они только на словах пугали меня и говорили идти на аборт, без направлений. А я не хотела прерывать беременность в третьем триместре и убивать ребенка, которого мы так хотели, просто потому что кто-то не разбирается в вопросе и перестраховывается.

«От этого нужно избавиться»

Вскоре меня снова госпитализировали из-за угрозы выкидыша — в этот раз я попала в роддом №6. Атмосфера там зловещая: огромный темный коридор, в палатах до пяти человек. На один пункт с дежурным врачом приходится пять-семь палат. То есть на прием выстраивается очередь из пары десятков измотанных холодом и дурацкой едой беременных женщин на нервах.

Со мной лежали еще четыре женщины, все они были старше 40 лет и ко мне относились холодно. Было ощущение, что я в женской колонии: все ходят с синяками от капельниц, повсюду грязь, на пациентов кричат. Мрак. Главврач после трех дней сохранения сказала мне: «Ты молодая, еще родишь. А от этого нужно избавиться».

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На 34-й неделе мне наконец провели МРТ и подтвердили диагноз. Выяснилось, что у ребенка изолированная агенезия мозолистого тела — других нарушений не было. То есть была очень низкая вероятность задержки развития моторных и когнитивных навыков, эпилептических приступов и других осложнений. На скрининге было видно, что ребенок в полном порядке.

Эта прекрасная женщина единственная из медработников была на моей стороне

Но даже с анализами, которые показывали, что отклонение не повлечет тяжелых последствий для здоровья малыша, мне все равно говорили делать аборт. Меня убеждали, что ребенок либо умрет при родах, либо останется инвалидом и будет мучиться. От стресса я потеряла несколько килограммов и винила себя. Мне тогда казалось, что как мать я должна была почувствовать, что что-то не так.

Этот опыт научил меня доверять себе

Уже будучи в отчаянии, я пошла в женскую консультацию и сказала, что все врачи убеждают меня сделать аборт. Шла 36-я неделя. Я почти рыдала, но врач меня успокоила и зло сказала, что раз они такие умные, то чего сами не прервали беременность и не выдали направление на аборт. Эта прекрасная женщина единственная из медработников была на моей стороне.

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Она рассказала, что в роддоме №17 принимают тяжелые роды и мне нужно обратиться к ним, забронировать местечко. Выдала направление. Я приехала туда, врачи там мне понравились. Мне посоветовали обратиться к Александру Иова — он всю жизнь положил на изучение агенезии мозолистого тела. Мне сказали, что рожать я буду, но только так, как он скажет: сама или кесарево.

Я приехала к Иова на 38-й неделе, и он объяснил, что при диагностированной агенезии ребенок часто оказывается полностью здоров, а иногда бывает, что такие дети даже обгоняют в развитии своих сверстников. От меня требовалось только слушаться врачей, которые принимают такие роды каждый день.

Фото: Halfpoint Images / Getty Images

Через неделю после консультации я должна была лечь на сохранение, но ночью 13 сентября у меня начались схватки. Шла 39-я неделя. Я вызвала скорую, мне предложили перинатальный центр Алмазова в связи со сложными родами, но я написала отказ, и мы с мужем сами поехали в роддом №17.

В итоге я родила здоровую девочку, которая прекрасно развивается и растет. Мы назвали ее Алисой в честь героини одной из моих любимых сказок. Я вижу много детей на работе, и мне кажется, она не совсем обычная, очень вдумчивая для пятилетнего ребенка. Она может нам с мужем строго высказать, если мы спорим или мешаем ей смотреть мультики. Воспитывает нас.

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Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это все сделало меня сильнее. На меня давили врачи, из-за сомнений и страхов руки опускались. Но этот опыт научил меня доверять себе. Я рада, что уперлась и нашла хорошего врача. Я надеюсь, что моя история вдохновит других женщин не сдаваться, даже когда кажется, что все против тебя.

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