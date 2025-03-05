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Мир

Традиции европейской страны вынуждали женщин «превращаться» в мужчин

Они играли роль главы семьи и давали обет безбрачия. За нарушение клятвы им грозила смерть
7 минут чтения 05.03.2025
Традиции европейской страны вынуждали женщин «превращаться» в мужчин

На севере Албании веками существовал строгий патриархальный уклад: женщин принудительно выдавали замуж, у них не было права работать и принимать решения, им оставалось лишь вести хозяйство и воспитывать детей. Однако некоторые девочки не хотели мириться с таким положением и выбирали иной путь — становились бурнешами. Они давали клятву вечного целомудрия, отказывались от всего женского и получали право жить как мужчины. Как возникла эта традиция и что значит быть бурнешой сегодня — в галерее «Холода». 

Бурнеши (в единственном числе бурнеша́, в переводе с албанского — «он-она») — это женщины, которые навсегда остаются девственницами и живут как мужчины. Веками они брали на себя роль глав семьи, заботились о родственниках и обеспечивали их вместо отцов и сыновей. Сегодня их можно встретить на севере Албании и в Косово, однако в прошлом эта традиция встречалась также в Черногории и Боснии и Герцеговине.

Деревня в Албании, где в середине 2000-х годов жили бурнеши. Фото: Ben Speck / Getty Images

Бурнеши появились в Средние века из-за патриархального уклада жизни на Балканах. Тогда повседневную жизнь больших семей регулировал «Закон отцов» (Канун) — свод правил, четко разграничивавших социальные роли мужчин и женщин. По Кануну наследство в семье передавалось по мужской линии, а женщины воспринимались как собственность мужчин: сначала они принадлежали отцу, затем переходили во власть мужей, а в случае их смерти становились частью имущества семьи. 

Женщинам запрещалось курить, носить часы, голосовать, владеть землей и даже посещать некоторые учреждения. Кроме того, в семье их нередко подвергали физическому и сексуализированному насилию. Однако существовал способ для женщины получать мужские права: она могла стать бурнешой.

Бурнеша Хата Маниа у ворот своей фермы. Она стала жить как мужчина в 14 лет. Фото: Ben Speck / Getty Images

«В нашем селе женщины никогда не говорили — это было позволено только мужчинам. Как женщины, мы были обязаны соглашаться со всем. Более того, мысли и желания женщин, которым не было позволено их высказывать, соответственно, не слушали и не уважали. По этой причине долгое время все помолвки устраивались без согласия женщины», — рассказывала бурнеша Джистина изданию Deutsche Welle.

Джистина родилась в албанской горной деревне Лепуш. В 23 года, осознав, что не хочет выходить замуж, она взяла мужское имя Дуни Гришай и дала клятву бурнеши, чтобы заботиться о своей семье.

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«Мой отец был известным учителем в деревне. Он болел и умер, когда мои сестры и братья еще были маленькими. Нас было четыре сестры и двое братьев. Старший брат тоже был болен и умер, поэтому заботиться о семье стала я», — говорила Джистина (Дуни) в интервью.

Посвящение в бурнеши

Чтобы стать бурнешой, было необходимо пройти обряд посвящения. На собрании перед 12 старейшинами деревни девочка давала клятву соблюдать безбрачие и принять на себя роль мужчины. С этого момента жители общины начинали относиться к ней как к мужчине, называли мужским именем и использовали в ее отношении только мужские местоимения.

Становление бурнешой означало не только новый статус, но и новый облик. Бурнеши должны были внешне походить на мужчин: в одежде, прическе и даже голосе. «И в гробу я буду в мужской одежде. Никогда не надевала женскую. Только однажды — на похоронах матери повязала черный платок. У меня никогда не было платья», — говорила Джистина. 

Бурнеша Лика (Лири) Тера с матерью (слева) и тетей (справа) Фото: Ben Speck / Getty Images

Нарушение обета каралось смертью. Даже сегодня, когда бурнешей уже не казнят за нарушение клятвы, они продолжают строго ей следовать — иначе их могут отвергнуть в общине.

Хотя некоторые женщины становились бурнешами по собственному выбору, для многих это было вынужденное решение. В Албании долгое время существовала традиция кровной мести: мужчины могли поплатиться жизнью за обиды или оскорбления, нанесенные другой семье. Если в доме не оставалось мужчин, девочки вынуждены были брать на себя их роль. 

Джемине Зечжа и одна из ее 40 овец. Она всех знает по именам и говорит, что они ее товарищи. Фото: Ben Speck / Getty Images

Стать бурнешей девочка или женщина могла в любом возрасте. Некоторые девочки воспитывались бурнешами с самого детства. 

Бурнеша Кайтаз Лайчи начала работать пастухом, когда ей было 5 лет. В 8 лет она взяла мужское имя. Фото: Ben Speck / Getty Images

«Мой брат умер до моего рождения. Я родилась, когда ни брата, ни отца не было рядом. Папа тогда был в Советском Союзе. В семье я росла как мальчик. Когда кого-нибудь из соседских девочек обижали, я шла разбираться с обидчиком», — вспоминала свое детство бурнеша Диана Ракипи (мужское имя — Лали) в интервью France24

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Бурнеша Рабе Ладжи жила как мужчина с 12 лет: сначала работала пастухом, а потом стала лесорубом. «В моей жизни не было любви, но я никогда об этом не жалела. Зато у меня было ружье, и мужчины меня боялись. Однажды, когда я рубила деревья, ко мне подошел молодой парень и сказал, что я женщина и не должна находиться в лесу одна. Я просто направила на него винтовку и сказала, что если он еще раз подойдет ко мне, то будет покойником. Как он бежал после этого! Больше меня никто не беспокоил».

Бурнеша Рабе Ладжи. Фото: Ben Speck / Getty Images

Однако такая жизнь не всем по душе. Сания Хюсен Ваточи — механик и водитель для госслужащих. Она бы не могла работать, не дав клятву вечного целомудрия. В то же время ей не нравится вести себя как мужчина, а особенно ее не устраивает то, что у нее никогда не будет детей.

Сания Хюсен Ваточи. Фото: Ben Speck / Getty Images

Последние хранительницы традиции

Сегодня эта традиция исчезает. В 2008 году бурнешей оставалось около 40, писала The New York Times, а к 2022 году «Би-би-си» сообщало о всего 12 бурнешах в Албании и Косово. Им всем больше 50 лет. 

Пастух Сокол (Жире) Змайлив своем доме в Тплане. Фото: Ben Speck / Getty Images

Бурнеша Пашэ Кеки, которой в 2008 году было 78 лет, в беседе с The New York Times сказала, что, живя в современной Албании, выбрала бы женскую судьбу: «В те времена быть мужчиной было выгоднее, потому что женщину приравнивали к животному». 

Бурнеша Дранде дала обет целомудрия еще в 1940-х годах из-за того, что все мужчины в ее семье стали жертвами политических репрессий. Она оказалась единственной, кто мог заботиться о близких и племянниках. «Сегодня женщины многого добились — надеюсь, те старые времена никогда не вернутся», — говорила Дранде в интервью National Geographic. 

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Фото:Ben Speck / Getty Images
Автор:Лола Темирова

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