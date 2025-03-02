В реке нашли тело мужчины, которого кастрировали перед смертью

Весной 1995 в реке Одра в Польше полиция обнаружила тело мужчины, который пропал за несколько месяцев до этого. У него были множественные травмы головы, но самое странное — перед смертью мужчину кастрировали. Кто это сделал и как полиция расследовала дело — в еженедельной тру-крайм рубрике «Холода».



21 февраля 1995 года Мариан Тачек, 63-летний житель Щецина, города на северо-западе Польши, встречал на городском вокзале поезд из Германии. На экспрессе должен был приехать его сын, 38-летний Богуслав. Несколько лет назад он вместе с женой переехал в Германию и жил на севере страны в городе Любек.

Поезд высадил пассажиров на перроне, но Богуслава среди них не было. Встревоженный Тачек сел на поезд и выходил на каждой станции, на которой тот останавливался, но сына так и не встретил. Тачек обратился в полицию, пообщался с психотерапевтами, которых посещал его сын, и даже сходил к гадалке, с которой общался Богуслав. Все они думали, что Богуслав присоединился к некой духовной группе.

Как впоследствии Тачек признавался журналистам, Богуслав был сильно набожным человеком и верующим католиком, как и вся семья. «Только когда он пропал, я понял, что, возможно, он был слишком чувствителен к религии», — говорил Тачек.

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Тело в реке

В апреле 1995 года накануне Пасхи в эфире TVP1, главного польского телеканала, вышло обращение жены Богуслава. Она просила мужа «подать знак, если он жив».

Вскоре после этого в реке Одра обнаружили тело мужчины. Полиция быстро смогла опознать его — убитым оказался Богуслав Тачек. Выяснилось, что перед смертью ему нанесли несколько травм головы и кастрировали, вырезав мошонку. При этом операцию явно проводил профессиональный врач.

Река Одра. Фото: Robert33 / Wikimedia Commons

Полиция опросила знакомых Богуслава и выяснила, что он мог состоять в некоем культе под названием «Антровис». В 1990-е годы этот культ вел активную деятельность на территории Польши — его филиалы были открыты в Щецине, Кракове, Варшаве, — а также был популярен среди польских иммигрантов в Германии, где, вероятно, проживавший там с 1987 года Богуслав и познакомился с культом. Последователи этого религиозного движения верят в инопланетян и конец света.

После того как Богуслав начал общение с культом, о нем стала тревожиться жена.

«Он возвращался домой совершенно разбитый. У него болела голова. Он кричал: “Спаси меня!”» — рассказывала она.

Впоследствии Богуслав также говорил семье, что культисты гипнотизировали его, и, пока он был без сознания, вырезали его больные мениски — в действительности удаление мениска — это сложная операция, и у Богуслава они были на месте. Вероятно, во время сеанса гипноза Богуслава просто убедили в этом. После того случая он стал бояться, что ему вырежут и здоровые органы. Тогда его отвели к психотерапевту, который посоветовал ему полностью прекратить контакты с культом.

Но Богуслав не прекратил. Незадолго до смерти он рассказывал близким, что встречался с основателем культа. Эдвард Мельник считал себя пророком и якобы сказал Богуславу, что тот был избран одним из 13 счастливчиков, которые должны «построить космический корабль».

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Собеседник Девы Марии

Создатель культа «Антровис» Эдвард Мельник родился в 1941 году в Польше и был простым кочегаром, работавшим с дизельными котлами. На 42-м году жизни Мельник заявил, что ему явилась Дева Мария и сказала, что он должен спасти поляков с помощью инопланетян. Именно это сподвигло его создать культ.

Мельник стал проповедовать религиозное учение, основанное на уфологии, антисемитизме и эзотерике. Согласно его теориям, поляки и евреи были инопланетянами с разных планет, у которых были распри. Около 10 миллиардов лет назад две группы инопланетян прибыли на планету Земля: славяне с планеты Атлант, а иудеи с планеты Хибру. Славяне обосновались на польской горе Сленза, находящейся в 30 километрах от Вроцлава. В эпоху неолита эта гора была священным местом для языческих племен.

Гора Сленза. Фото: Adam Dziura / Wikimedia Commons

Иудеи, в свою очередь, обосновались в Мазовии. Мельник считал, что все люди произошли именно от этих двух рас, а, например, венгры, немцы и румыны были результатом их связи. Он также считал, что поляки являются превосходящей всех и богоизбранной расой: согласно его теориям, они обладали чистой кровью, которую смогли сохранить благодаря «внутренней программе, находящейся в гармонии с планетой».

Число последователей культа Мельника стало расти после того, как 12 июня 1990 года он зарегистрировал организацию под названием «Международный центр обновления людей и Земли». На курсы и занятия Центра обновления мог попасть каждый — здесь рассказывали о прикладных практиках, которые улучшают жизнь, например, о медитации и техниках дыхания. Рекламные брошюры для поиска новых участников раздавали в университетах. Курсы центра пользовались популярностью.

Спасение от конца света

В феврале 1991 года газета The New York Times выпустила заметку, в которой корреспондент взял интервью у Мельника: в ней утверждалось, что многие поляки на рубеже XX и XXI веков порвали отношения с католической церковью и эти центры заполняли их потребность в духовности.

«Люди беспокоятся о своем здоровье, о своем будущем, о будущем страны, о проблемах Земли. Мы являемся контактным центром для этих людей. Это причина, по которой я здесь», — говорил Мельник в интервью NYT.

При этом на встречах людей нередко обрабатывали идеями об НЛО и конце света и тех, кто их разделял, приглашали в секту. Одной из участниц культа в молодости была Барбара Лабуда — государственный секретарь польского правительства в 1998 году. С ее слов, духовные практики были полезными, но веру в инопланетян она считала наивной.

Одним из главных верований в культе Мельника «Антровис» было учение о том, что нынешняя человеческая эпоха является седьмой цивилизацией, которую ждет конец света. После него человечество ждет новая эра, но сначала Земля переживет «энергетический хаос», во время которого, например, бензин в автомобилях превратится в воду.

Иллюстрация: Midjourney

Во время конца света только избранные должны были спастись: инопланетяне, все это время защищавшие человечество и наблюдавшие за ним, должны были спуститься на космических кораблях и эвакуировать 144 тысячи белых людей и 600 тысяч людей других рас на планету Миринда.

В связи с этим женщинам, входившим в «Антровис», запрещалось вынашивать детей, а если все-таки это случалось, то от них требовали сделать аборт. Такую практику с 1984 года Эдвард Мельник ввел для самых лояльных последовательниц культа. Он объяснял это тем, что с 1984 года женщины рожали только биороботов.

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В учение «Антровиса» входили многочисленные описания и изображения инопланетян, а также инопланетных кораблей, деталями которых были человеческие органы. Так, в одной из брошюр под названием «Средства эвакуации 1994–1997» был описан космический корабль «Каравелла» на 6–12 человек. Согласно брошюре, «батареями», которые заряжали корабль, служили мужские тестикулы.

1 марта 1993 года 18-летний житель Варшавы Анджей Цилецки вышел из дома и пропал. С начала 1990-х годов он состоял в культе, попав туда, так как он проявлял интерес к конспирологии уфологов и паранормальным событиям.

Через несколько месяцев после присоединения к культу Цилецки перестал посещать занятия в школе, общаться с друзьями и родителями, а большую часть времени проводил в комнате, медитируя. На стенах его комнаты были странные изображения: нарисованные инопланетяне и космические корабли.

Иллюстрация: Midjourney

Вскоре Цилецки почти полностью отказался от еды, питался только мандаринами, а по дому ходил в пальто и шапке. Он также начал жаловаться на боли в животе и страдал от бессонницы.

1 марта 1993 года Цилецки собрал все тетради и учебники и под предлогом того, что пошел учиться, вышел из дома. Больше его никто не видел, и он до сих пор числится пропавшим без вести: его тело так и не нашли.

В ноябре 1993 года после пропажи Цилецки у Центра обновления отозвали регистрацию. Однако, несмотря на это, организация продолжала проводить встречи.

Массовая истерия

Расследование убийства Богуслава Тачека зашло в тупик: полиция допросила состоявших в культе «Антровис» врачей, но доказать их причастность к операции не удалось. Опрошенный полицией Эдвард Мельник и вовсе заявил, что никогда не знал Богуслава.

«Это был провал. У нас не было никаких источников в культе», — в 2016 году рассказывал СМИ один из полицейских, знакомый с делом.

При этом связь культа с убийством Богуслава все-таки была установлена: в деле № VI Ds 42/96/S прокуратуры в Щецине, касающемся смерти Богуслава Тачека, было написано, что «на психику Богуслава было оказано негативное воздействие членами ассоциации “Антровис”, деятельность которой была связана с катастрофами и которая провозглашала близкий конец света, а спасение обещалось в виде эвакуации на другие планеты инопланетянами. Кроме того, члены ассоциации практиковали слепое повиновение в выполнении приказов, и их склоняли к тесной связи с сообществом».

Иллюстрация: Midjourney

По Польше прокатилась волна недовольства: многие говорили, что именно культ и Мельник виновны в смерти Богуслава, а также в пропаже Цилецки за несколько лет до этого. Это привело к тому, что культ официально прекратил свое существование.

В итоге по делу об убийстве Богуслава Тачека никто не был привлечен к ответственности, а материалы дела были по неизвестной причине уничтожены в 2009 году.

Дальнейшая судьба Эдварда Мельника неизвестна, но в 2018 году выяснилось, что «Антровис» продолжает свою деятельность: в интернете нашли блог, последняя запись в котором датировалась 27 октября 2018 года. Со слов Пауля Милоча, который вел блог про культ, его участники решили остаться небольшой закрытой группой, которая не принимает новых людей и отказывается общаться с прессой.



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