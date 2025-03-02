EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Я переехала в Германию и работаю в супермаркете

Я инженер и хорошо говорю по-немецки. Но тут все так отличается от России, что я боюсь искать работу по специальности
7 минут чтения 02.03.2025
Я переехала в Германию и работаю в супермаркете

30-летняя Римма Закиева из Санкт-Петербурга уже три года живет в Германии. В России она работала электромехаником в метро, но бросила работу и переехала, потому что влюбилась и вышла замуж за человека, который жил в Бонне. За время жизни в Германии Римма выучила немецкий язык на уровне C1, прошла интеграционные и карьерные курсы, но все равно не может найти работу по специальности. Римма рассказала «Холоду», чему она училась, как искала работу и что ей нравится и не нравится в Германии.

По образованию я инженер путей сообщения и до переезда в Германию работала в петербургском метро: отвечала за работу турникетов и автоматов, выдающих жетоны и пополняющих проездные карты. Получала за это 50 тысяч рублей в месяц.

В Германию я переехала, потому что влюбилась и вышла замуж. С Владом, моим нынешним мужем, мы познакомились в 2019 году, когда я отдыхала в Турции. Он из Бонна, куда переехал 10 лет назад, а до этого жил в Казахстане. Мы начали общаться, а после отпуска переписывались в WhatsApp. 

Сначала я не думала о романтических отношениях из-за того, что мы жили в разных странах. Но мы начали часто друг к другу ездить и очень сблизились. В марте 2020 года, когда Влад в очередной раз гостил у меня в Питере, многие перелеты отменяли из-за ковида. Он еле улетел с пересадками, а потом мы не виделись полгода — и было очень тяжело. Чтобы встретиться с ним, я подала заявку в «Love is not tourism»: по этой программе влюбленным парам, живущим в разных странах, давали разрешение на поездки, несмотря на закрытые из-за коронавируса границы. В августе я поехала в Бонн, где Влад сделал мне предложение и сказал, чтобы я переезжала к нему. 

Я уехал из России в Израиль и начал жизнь с нуля
Я уехал из России в Израиль и начал жизнь с нуля
Раньше я работал в «Роснефти», и у меня все было. А теперь два раза поменял страну, строю карьеру заново и доволен этим
Общество8 минут чтения

Я очень люблю Питер и никогда не думала о переезде. Но Влада я полюбила больше, чем город, поэтому согласилась. 

Бросила работу и живу за счет мужа

Нам нужно было собрать документы для регистрации брака в Германии, но это было долго и утомительно. По туристической визе я могла находиться в Германии не более трех месяцев, поэтому постоянно ездила в Россию, где занималась документами. Все оплачивал Влад — работу я бросила. 

Расписались мы в апреле 2021 года в Бонне, после чего я вернулась в Россию, пошла в немецкое консульство со всеми документами и подала заявление на воссоединение семьи. Мне выдали визу, и за три месяца мне нужно было податься на немецкий ВНЖ в Германии. В конце 2021 года я получила вид на жительство.

Бонн. Фото: предоставлено героиней

Тогда мне пришло официальное письмо, в котором было написано, что я обязана пройти интеграционные и языковые курсы. Для меня они были платными, потому что финансово за меня поручился муж. Однако беженцам и тем, кто сидит на пособиях, все оплачивали власти. 

Последняя казненная женщина Великобритании
Последняя казненная женщина Великобритании
Она отомстила своему любовнику за побои и прерванную беременность, выстрелив в него шесть раз. Тысячи граждан требовали помиловать ее
Криминал12 минут чтения

Я начала ходить туда пять раз в неделю с восьми утра до часу дня. За девять месяцев я подняла свой уровень языка с A1 до B1. Обучение шло довольно долго и тяжело из-за частых каникул, болезней преподавателей, которые, ко всему прочему, менялись как перчатки. На интеграционных курсах мы изучали историю Германии, федеральные земли, канцлеров, нынешнюю политику и в конце сдавали тест по политической жизни страны. 

После того как я сдала экзамен на B1, я зарегистрировалась на бирже труда. Там мне помогли подтвердить мой российский диплом о высшем образовании, что дает мне возможность работать в Германии как инженер путей сообщения. Однако для работы по специальности моего уровня немецкого было недостаточно, поэтому я пошла на курсы сначала B2, потом C1. Это уже оплачивалось немецкими властями.

На бирже мне также помогли оформить все документы, необходимые для работы. Я прошла курс карьерного коучинга, где меня учили, как правильно подавать документы, оформлять резюме, писать мотивационные письма и отвечать на вопросы на собеседовании. 

На немецком острове годами избивали женщин и гордились этим
На немецком острове годами избивали женщин и гордились этим
Этой традиции около 200 лет, но ее долго скрывали от СМИ
Мир7 минут чтения

За последние несколько месяцев я отправила свое резюме только в Deutsche Bahn — это основной железнодорожный оператор в Германии. Мне позвонила русскоязычная девушка и сказала, что у них есть вакансии, но в другом регионе — в Баварии. Там зарплаты выше и качество жизни лучше, но я отказалась, потому что решила, что еще один переезд не переживу. У нас тут семья, я только начала обрастать контактами, появились знакомые и подруги, а там мы с мужем будем абсолютно одни. Я не готова была пожертвовать комфортом здесь ради работы.

Вместо железной дороги я работаю в магазине 

В конце 2024 года друг мужа предложил мне подработку в супермаркете ALDI — надо было с утра раскладывать товар по полкам. Я согласилась, потому что хотела подкопить деньги перед праздниками. Сейчас я работаю три-четыре раза в неделю с шести до девяти утра (иногда до 10) — получается 12 часов в неделю. 

Супермаркет Aldi. Фото: Unsplash

Обычно я раскладываю молочку, колбасы и рыбу — все, что хранится в холодильниках. Потом я проверяю срок годности товаров и, если он подходит к концу, наклеиваю на продукты наклейки с 30% скидкой. Коллектив у нас очень большой: есть и молодые, и люди в возрасте, и немцы, и русские (поздние переселенцы). Все очень дружелюбные, но мы не общаемся вне работы. Платят нормально — в России за такое количество часов столько не заработать. 

У меня нет никакого предубеждения к такой работе. Любая деятельность важна и полезна. И ничего зазорного в том, чтобы работать в магазине, я не вижу. У меня нет завышенного мнения о себе, что я, инженер с хорошим знанием языка, работаю в продуктовом. 

С поиском работы по профессии я пока в ступоре из-за страха. Во-первых, немецкая система железной дороги отличается от нашей, и я не знаю, как здесь все работает. Во-вторых, из-за того, что специальность очень узкая, кажется, что рынок небольшой. Можно отправить резюме на электромеханика на трамвайные пути или метро, либо еще раз в Deutsche Bahn. Если мне откажут, больше у меня нет вариантов. И что мне тогда делать? Остается или идти на полную ставку в супермаркет, или переезжать. 

Кроме того, я совсем не знаю, как здесь устроены рабочие взаимоотношения, поэтому есть страх, что меня не примут в новом коллективе. Вообще я редко общаюсь с немцами — только в магазинах, госорганах или медцентре.

У меня нет завышенного мнения о себе, что я, инженер с хорошим знанием языка, работаю в продуктовом. 

Мне немного обидно терять время, но я сама виновата. Мне нужно просто двигаться дальше и побороть свои страхи. Но я думаю, что в этом году я с этим уже справлюсь. 

Я не могу дружить с немцами

В Германии есть и плюсы, и минусы. В социальном плане тут безопасно жить. Если у тебя нет возможности идти работать по состоянию здоровья, ты можешь рассчитывать на государство — тебя тут никто не оставит умирать на улице. Ты не будешь бедствовать, как у нас бабушки-пенсионерки, которые не могут позволить себе купить ничего, кроме хлеба, молока и яиц. 

Фото: Unsplash

Кроме того, в Германии радует возможность путешествий по доступным ценам. Мы уже ездили на машине в Хорватию, были с друзьями в Бельгии и Нидерландах. Также страна находится на пути к цифровизации. Когда я переехала, у меня была бумажная страховка, а сейчас уже есть мобильное приложение, в котором можно записаться к врачу и заказать справку. 

Из минусов — большие штрафы на все. Например, однажды, еще до окончательного переезда, я решила скачать фильм через торрент. Я не знала, что тут это запрещено. Через какое-то время нам приходит письмо от адвокатской конторы, что нужно выплатить штраф за скачивание фильма — 900 евро. Сначала мы думали, что нас разводят, а потом нам пришло письмо из суда со всеми нашими данными: IP, имя, адрес (в Германии по закону нельзя загружать и распространять материалы, защищенные авторским правом, без разрешения. Владельцы авторских прав часто используют программное обеспечение для отслеживания и поимки тех, кто это делает. — Прим. «Холода»). 

В России, по сравнению с Германией, бюрократии просто нет.

Мы не смогли нанять адвокатов, потому что дело было проигрышным. В итоге заплатили около двух тысяч евро, включая судебные расходы.

Кроме того, мы не понимаем, как работает ценообразование за коммунальные услуги. Вообще мы платим за аренду и коммуналку где-то 800 евро в месяц. Из них за электричество — 60 евро. Однако как-то раз в конце года нам пришел перерасчет за электричество, согласно которому мы должны доплатить еще 600 евро, хотя мы топим квартиру газом, и у нас немного электроприборов. Непонятно, как так получилось. 

Мы уехали в Сербию и купили там дом
Мы уехали в Сербию и купили там дом
Это оказалось легко и недорого. Нам все нравится, мы хотим остаться тут надолго
Общество9 минут чтения

Немецкая бюрократия — это вообще отдельная история. В России, по сравнению с Германией, бюрократии просто нет. У меня тут уже шкаф ломится от всех документов, чеков, счетов, которые ты должен хранить по несколько лет, потому что не знаешь, в какой момент тебе они понадобятся. Тут все проходит через бумажную почту, у меня за это время уже появилась дрожь в руках при открытии почтового ящика, потому что каждый раз какие-то штрафы. 

Бонн. Фото: предоставлено героиней

Вообще, Бонн — небольшой город. Он уютный, тихий, чистый, тут свежий воздух. Кажется, будто в деревеньку приехал — сразу спокойно на душе. Благодаря семье мужа и друзьям я себя здесь чувствую комфортно. Однако, откровенно говоря, тут делать нечего. Главное развлечение немцев — пить пиво и ходить в клуб. Скорее всего, в Бонне есть театр (в Бонне их несколько. — Прим. «Холода»), но я не знаю, будет ли нам там интересно. 

Друзей среди немцев у нас с мужем нет. Все-таки чувствуется разный менталитет: у них другие шутки и интересы. Например, в России, когда ты приглашаешь гостей, ты накрываешь стол, угощаешь. А тут я слышала, что у немцев такого нет: они могут только чипсы и колу на стол выставить. Поэтому наш круг общения — в основном русскоязычные люди. Однако на языковых курсах у меня появилась подруга из Марокко — мы с ней вместе ходим на фитнес и общаемся на немецком. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Автор:Дарья Морозова
Фото:Jorg Greuel / Getty Images

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования