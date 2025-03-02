Я переехала в Германию и работаю в супермаркете

Я инженер и хорошо говорю по-немецки. Но тут все так отличается от России, что я боюсь искать работу по специальности

30-летняя Римма Закиева из Санкт-Петербурга уже три года живет в Германии. В России она работала электромехаником в метро, но бросила работу и переехала, потому что влюбилась и вышла замуж за человека, который жил в Бонне. За время жизни в Германии Римма выучила немецкий язык на уровне C1, прошла интеграционные и карьерные курсы, но все равно не может найти работу по специальности. Римма рассказала «Холоду», чему она училась, как искала работу и что ей нравится и не нравится в Германии.

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По образованию я инженер путей сообщения и до переезда в Германию работала в петербургском метро: отвечала за работу турникетов и автоматов, выдающих жетоны и пополняющих проездные карты. Получала за это 50 тысяч рублей в месяц.

В Германию я переехала, потому что влюбилась и вышла замуж. С Владом, моим нынешним мужем, мы познакомились в 2019 году, когда я отдыхала в Турции. Он из Бонна, куда переехал 10 лет назад, а до этого жил в Казахстане. Мы начали общаться, а после отпуска переписывались в WhatsApp.

Сначала я не думала о романтических отношениях из-за того, что мы жили в разных странах. Но мы начали часто друг к другу ездить и очень сблизились. В марте 2020 года, когда Влад в очередной раз гостил у меня в Питере, многие перелеты отменяли из-за ковида. Он еле улетел с пересадками, а потом мы не виделись полгода — и было очень тяжело. Чтобы встретиться с ним, я подала заявку в «Love is not tourism»: по этой программе влюбленным парам, живущим в разных странах, давали разрешение на поездки, несмотря на закрытые из-за коронавируса границы. В августе я поехала в Бонн, где Влад сделал мне предложение и сказал, чтобы я переезжала к нему.

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Я очень люблю Питер и никогда не думала о переезде. Но Влада я полюбила больше, чем город, поэтому согласилась.

Бросила работу и живу за счет мужа

Нам нужно было собрать документы для регистрации брака в Германии, но это было долго и утомительно. По туристической визе я могла находиться в Германии не более трех месяцев, поэтому постоянно ездила в Россию, где занималась документами. Все оплачивал Влад — работу я бросила.

Расписались мы в апреле 2021 года в Бонне, после чего я вернулась в Россию, пошла в немецкое консульство со всеми документами и подала заявление на воссоединение семьи. Мне выдали визу, и за три месяца мне нужно было податься на немецкий ВНЖ в Германии. В конце 2021 года я получила вид на жительство.

Бонн. Фото: предоставлено героиней

Тогда мне пришло официальное письмо, в котором было написано, что я обязана пройти интеграционные и языковые курсы. Для меня они были платными, потому что финансово за меня поручился муж. Однако беженцам и тем, кто сидит на пособиях, все оплачивали власти.

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Я начала ходить туда пять раз в неделю с восьми утра до часу дня. За девять месяцев я подняла свой уровень языка с A1 до B1. Обучение шло довольно долго и тяжело из-за частых каникул, болезней преподавателей, которые, ко всему прочему, менялись как перчатки. На интеграционных курсах мы изучали историю Германии, федеральные земли, канцлеров, нынешнюю политику и в конце сдавали тест по политической жизни страны.

После того как я сдала экзамен на B1, я зарегистрировалась на бирже труда. Там мне помогли подтвердить мой российский диплом о высшем образовании, что дает мне возможность работать в Германии как инженер путей сообщения. Однако для работы по специальности моего уровня немецкого было недостаточно, поэтому я пошла на курсы сначала B2, потом C1. Это уже оплачивалось немецкими властями.

На бирже мне также помогли оформить все документы, необходимые для работы. Я прошла курс карьерного коучинга, где меня учили, как правильно подавать документы, оформлять резюме, писать мотивационные письма и отвечать на вопросы на собеседовании.

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За последние несколько месяцев я отправила свое резюме только в Deutsche Bahn — это основной железнодорожный оператор в Германии. Мне позвонила русскоязычная девушка и сказала, что у них есть вакансии, но в другом регионе — в Баварии. Там зарплаты выше и качество жизни лучше, но я отказалась, потому что решила, что еще один переезд не переживу. У нас тут семья, я только начала обрастать контактами, появились знакомые и подруги, а там мы с мужем будем абсолютно одни. Я не готова была пожертвовать комфортом здесь ради работы.

Вместо железной дороги я работаю в магазине

В конце 2024 года друг мужа предложил мне подработку в супермаркете ALDI — надо было с утра раскладывать товар по полкам. Я согласилась, потому что хотела подкопить деньги перед праздниками. Сейчас я работаю три-четыре раза в неделю с шести до девяти утра (иногда до 10) — получается 12 часов в неделю.

Супермаркет Aldi. Фото: Unsplash

Обычно я раскладываю молочку, колбасы и рыбу — все, что хранится в холодильниках. Потом я проверяю срок годности товаров и, если он подходит к концу, наклеиваю на продукты наклейки с 30% скидкой. Коллектив у нас очень большой: есть и молодые, и люди в возрасте, и немцы, и русские (поздние переселенцы). Все очень дружелюбные, но мы не общаемся вне работы. Платят нормально — в России за такое количество часов столько не заработать.

У меня нет никакого предубеждения к такой работе. Любая деятельность важна и полезна. И ничего зазорного в том, чтобы работать в магазине, я не вижу. У меня нет завышенного мнения о себе, что я, инженер с хорошим знанием языка, работаю в продуктовом.

С поиском работы по профессии я пока в ступоре из-за страха. Во-первых, немецкая система железной дороги отличается от нашей, и я не знаю, как здесь все работает. Во-вторых, из-за того, что специальность очень узкая, кажется, что рынок небольшой. Можно отправить резюме на электромеханика на трамвайные пути или метро, либо еще раз в Deutsche Bahn. Если мне откажут, больше у меня нет вариантов. И что мне тогда делать? Остается или идти на полную ставку в супермаркет, или переезжать.

Кроме того, я совсем не знаю, как здесь устроены рабочие взаимоотношения, поэтому есть страх, что меня не примут в новом коллективе. Вообще я редко общаюсь с немцами — только в магазинах, госорганах или медцентре.

У меня нет завышенного мнения о себе, что я, инженер с хорошим знанием языка, работаю в продуктовом.

Мне немного обидно терять время, но я сама виновата. Мне нужно просто двигаться дальше и побороть свои страхи. Но я думаю, что в этом году я с этим уже справлюсь.

Я не могу дружить с немцами

В Германии есть и плюсы, и минусы. В социальном плане тут безопасно жить. Если у тебя нет возможности идти работать по состоянию здоровья, ты можешь рассчитывать на государство — тебя тут никто не оставит умирать на улице. Ты не будешь бедствовать, как у нас бабушки-пенсионерки, которые не могут позволить себе купить ничего, кроме хлеба, молока и яиц.

Фото: Unsplash

Кроме того, в Германии радует возможность путешествий по доступным ценам. Мы уже ездили на машине в Хорватию, были с друзьями в Бельгии и Нидерландах. Также страна находится на пути к цифровизации. Когда я переехала, у меня была бумажная страховка, а сейчас уже есть мобильное приложение, в котором можно записаться к врачу и заказать справку.

Из минусов — большие штрафы на все. Например, однажды, еще до окончательного переезда, я решила скачать фильм через торрент. Я не знала, что тут это запрещено. Через какое-то время нам приходит письмо от адвокатской конторы, что нужно выплатить штраф за скачивание фильма — 900 евро. Сначала мы думали, что нас разводят, а потом нам пришло письмо из суда со всеми нашими данными: IP, имя, адрес (в Германии по закону нельзя загружать и распространять материалы, защищенные авторским правом, без разрешения. Владельцы авторских прав часто используют программное обеспечение для отслеживания и поимки тех, кто это делает. — Прим. «Холода»).

В России, по сравнению с Германией, бюрократии просто нет.

Мы не смогли нанять адвокатов, потому что дело было проигрышным. В итоге заплатили около двух тысяч евро, включая судебные расходы.

Кроме того, мы не понимаем, как работает ценообразование за коммунальные услуги. Вообще мы платим за аренду и коммуналку где-то 800 евро в месяц. Из них за электричество — 60 евро. Однако как-то раз в конце года нам пришел перерасчет за электричество, согласно которому мы должны доплатить еще 600 евро, хотя мы топим квартиру газом, и у нас немного электроприборов. Непонятно, как так получилось.

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Немецкая бюрократия — это вообще отдельная история. В России, по сравнению с Германией, бюрократии просто нет. У меня тут уже шкаф ломится от всех документов, чеков, счетов, которые ты должен хранить по несколько лет, потому что не знаешь, в какой момент тебе они понадобятся. Тут все проходит через бумажную почту, у меня за это время уже появилась дрожь в руках при открытии почтового ящика, потому что каждый раз какие-то штрафы.

Бонн. Фото: предоставлено героиней

Вообще, Бонн — небольшой город. Он уютный, тихий, чистый, тут свежий воздух. Кажется, будто в деревеньку приехал — сразу спокойно на душе. Благодаря семье мужа и друзьям я себя здесь чувствую комфортно. Однако, откровенно говоря, тут делать нечего. Главное развлечение немцев — пить пиво и ходить в клуб. Скорее всего, в Бонне есть театр (в Бонне их несколько. — Прим. «Холода»), но я не знаю, будет ли нам там интересно.

Друзей среди немцев у нас с мужем нет. Все-таки чувствуется разный менталитет: у них другие шутки и интересы. Например, в России, когда ты приглашаешь гостей, ты накрываешь стол, угощаешь. А тут я слышала, что у немцев такого нет: они могут только чипсы и колу на стол выставить. Поэтому наш круг общения — в основном русскоязычные люди. Однако на языковых курсах у меня появилась подруга из Марокко — мы с ней вместе ходим на фитнес и общаемся на немецком.

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