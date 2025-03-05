Режиссер-самоучка выиграл главные кинопремии мира

Он нарисовал мультфильм в бесплатной программе и обошел многомиллионные проекты. Это первый «Оскар» в истории Латвии

Режиссер-самоучка Гинтс Зильбалодис и его мультфильм «Flow» покорили мировой кинематограф, завоевав «Оскар», «Золотой глобус», «Сезар» и восхитив миллионы зрителей. Главные герои его картины — животные, которые пытаются выжить в мире без людей. Зильбалодис начинал проект в одиночку — он написал сценарий, отрисовал все пейзажи и даже создал музыку. Эксперты оценили труд режиссера, который принес Латвии первый «Оскар» в истории. Человек, победивший Disney и DreamWorks — в материале «Холода».

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Анимационный фильм «Flow» («Поток») — это история о мире, в котором внезапно исчезли люди, а недавно жилые дома поглотило наводнение. Главный герой картины — щуплый черный кот, который боится воды, — вынужден смириться с тем, что вся его привычная жизнь рушится, и забирается в проплывающую мимо лодку. Но он оказывается в ней не один — его попутчиками становятся капибара, лемур, птица-секретарь и стая собак. Вода вынуждает их учиться работать в команде, меняться и преодолевать свои страхи.

Кадр из фильма «Поток» / Dream Well Studio

Фильм имел оглушительный успех. На сайте Rotten Tomatoes у «Потока» 97% положительных рецензий критиков и 98% положительных отзывов зрителей. В Латвии он поставил рекорд по числу проданных билетов: 306 000 на страну с населением 1,9 миллиона человек. Кассовые сборы фильма на февраль 2025 года превысили 20 миллионов долларов.

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В честь успеха анимационной картины в Риге уже установили статую его главного героя — черного кота, а на улицах художники рисуют граффити с его изображением. Даже президент Латвии Эдгарс Ринкевичс написал, что гордится мультфильмом и поздравил его создателей.

«Есть люди в Латвии, которые могут создать тот самый “Поток”, которым сейчас восхищается мир. Это великое событие для всей команды, великое событие для Латвии!» — написал Ринкевичс в X (бывший Twitter) после объявления о победе «Потока» на «Золотом глобусе».

Самоучка обошел Disney и DreamWorks

Автор фильма — 30-летний латвийский режиссер Гинтс Зильбалодис. Он сам придумал весь фильм и приложил руку к каждому этапу работы над ним — от визуальной анимации воды до музыкального сопровождения.

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Интерес к мультипликации у Зильбалодиса появился еще в детстве: его отец, дизайнер, и мать, художница, привили ему любовь к искусству. Он много рисовал, увлекался кино и уже в восемь лет начал снимать свои первые «фильмы». После окончания начальной школы он поступил в Рижскую художественную школу Яна Розенталя, где изучал основы мультипликации и окончательно понял, что хочет связать свою жизнь с этим направлением. Как признается сам режиссер, тогда анимация привлекла его тем, что, будучи неуверенным в себе человеком, он мог работать над ней в одиночку.

Кадр из фильма Away / Subliminal Projects

Идея мультфильма «Поток» пришла к Зильбалодису еще в старших классах школы. В 18 лет он создал короткометражку «AQUA» — историю о коте, боящемся воды. После школы Зильбалодис решил не поступать в университет, поскольку в Латвии нет высшего образования для аниматоров. Вместо этого он сосредоточился на практике и уже в 25 лет представил свой первый полнометражный анимационный фильм — «Away», известный в России под названием «Таинственный остров». Весь проект он режиссировал, анимировал и продюсировал самостоятельно.

«Меня пугала мысль о диалогах, а также работа с актерами, — говорит Зильбалодис. — С анимацией я мог этого избежать и просто рассказывать историю с помощью изображения и звука».

В том же 2019 году режиссер приступил к написанию сценария «Потока». В течение первых двух лет он, как и раньше, работал в одиночку, но в 2021 году пригласил к сотрудничеству сценариста Матисса Кажу. Вместе они занялись поиском финансирования, а Зильбалодис осознал, что для воплощения такого проекта ему все же понадобится команда.

Кадр из фильма «Поток» / Dream Well Studio

Вскоре «Поток» получил гранты от Национального киноцентра Латвии, Государственного фонда культуры Латвии, французского Центра национального кино и анимации (CNC) и правительства Бельгии. При этом общий бюджет мультфильма остался довольно скромным: всего 3,5 миллиона евро. Для сравнения, «Головоломка 2», номинированная на «Оскар» вместе с «Потоком», имела бюджет в 200 миллионов долларов, а соревновавшаяся с ним за «Золотой глобус» «Моана 2» — в 150 миллионов долларов.

Ok, here’s another example of the animatic. As you can see, it doesn’t match exactly with the final version. In this case I had to adjust the camera after the first pass of the animation to have it react more naturally to the action. Animation by Maxime Leclerc and Florian Durand pic.twitter.com/qhxPbiPT8u — Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) January 17, 2025

По словам Зильбалодиса, бюджет в какой-то мере определил подход к работе над фильмом. Из-за ограниченных ресурсов ему пришлось отказаться от анимации некоторых сложных элементов, сократить число персонажей и локаций. Кроме того, режиссер решил использовать для анимации только бесплатную программу Blender — пользоваться ею он смог научиться по урокам в сети. Даже финальную отрисовку мультфильма и цветокоррекцию он выполнял самостоятельно, прямо на своем компьютере. «Многие мои любимые фильмы идут по такому пути. Им не нужен огромный масштаб, чтобы быть впечатляющими», — говорит Зильбалодис.

Ограничения стали преимуществом

Зильбалодис воплотил в жизнь свою старую идею фильма о коте, боящемся воды, но добавил в историю и других животных с самыми разными характерами: собак, лемура, птицу-секретаря, капибару и кита. Он решил, что все они будут изображены как настоящие, без антропоморфных черт, свойственных Disney или Pixar.

Гинтс Зильбалодис со своей собакой. Фото: @gintszilbalodis / X

Чтобы добиться реалистичности, Зильбалодис и его команда просмотрели множество видео с кошками и собаками, а некоторые движения аниматор срисовывал со своих собственных питомцев. Для проработки движений птицы, капибары и лемура художники специально ходили в зоопарк, наблюдая за животными вживую. Только кит в мультфильме выглядит не совсем реалистично — по словам Зильбалодиса, его специально сделали немного мифическим.

Фото: @gintszilbalodis / X

В этом мультфильме нет диалогов, поэтому звуки играют в нем особенно важную роль. Для озвучки картины Зильбалодис вместе со звукорежиссером Гюрвалем Коик-Гайасом записывал голоса настоящих животных. Например, кота озвучил настоящий кот Коик-Гайаса по кличке Миут, а для собак и птиц использовали звуки именно тех животных, которые соответствуют их породам в мультфильме. Единственным исключением стала — капибара. Команда долго пыталась записать ее голос, животное даже щекотали, но в ответ услышали лишь высокий писк, который показался им слишком неприятным и не соответствующим флегматичному характеру персонажа мультфильма. В итоге они решили заменить его на звуки детеныша верблюда.

Всю музыку для мультфильма Зильбалодис придумывал самостоятельно. По его словам, он никогда не учился играть на музыкальных инструментах, а разбираться в написании музыки начал во время работы над своей первой полнометражной картиной. Для «Потока» он сочинил семь часов музыкального сопровождения. Позже композитор Рихардс Залупе обработал и записал их оркестровую версию, однако в финальный монтаж вошли лишь 50 минут музыки.

Команда, работавшая над «Потоком». Фото: @gintszilbalodis / X

Для «Потока» режиссер даже создал собственную анимационную студию Dream Well Studio, поскольку его сотрудничество с другой компанией сорвалось. «Если бы я знал, что еще придется открывать студию с нуля, я бы вряд ли взялся за все это, — говорит Зильбалодис. — Но хорошо, что обстоятельства заставили меня разобраться во всем».

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Работа над фильмом заняла у Зильбалодиса целых пять с половиной лет. По словам режиссера, кроме него над картиной работали всего 15–20 человек. В мае 2024 года состоялась премьера «Потока» на Каннском фестивале.

На грани фантазии и реальности

Одни видят в «Потоке» отсылку к Ноеву ковчегу, другие — предсказание будущей экологической катастрофы. Однако авторы картины не комментируют теории и догадки, считая, что зрителю не нужно объяснять больше, чем главному герою фильма — коту.

«Наш фильм похож на сновидение, мы балансируем на грани между фантазией и реальностью. Такое ощущение, что ты вроде бы проснулся, но хочешь оставаться во сне», — говорит Зильбалодис.

Режиссер намеренно не раскрывает ни имена, ни пол персонажей, считая, что это не имеет значения. По его мнению, также неважно, куда исчезли люди и в каком месте оказались животные. Главное — сами герои и то, какие с ними происходят внутренние перемены. По словам Зильбалодиса, даже ему во время работы над фильмом пришлось пройти через изменения, схожие с теми, что переживает кот в его мультфильме — например, научиться работать в команде.

Кадр из фильма «Поток» / Dream Well Studio

Картина продолжает получать высокие оценки критиков. Калум Марш из The New York Times написал: «Животные ведут себя как животные, и это придает их приключению особую искренность, которая, в моменты радости и опасности, усиливает эмоциональное воздействие». Джейк Койл из Associated Press назвал «Поток» лучшим анимационным фильмом 2024 года, отметив, что «компьютерная анимация придает ему сновидческую, но удивительно реалистичную сюрреалистичность».

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«“Flow” — о том, каково оказаться одному в тот миг, когда знакомая тебе реальность дает трещину, а потом вовсе рассыпается в труху. А также о том, что такое коммуникация с Другим, как возникают союз, альянс, дружба, сообщество. О беде, которая пробуждает в нас и худшие, и лучшие черты», — пишет в своей рецензии на мультфильм Антон Долин.

За последние 13 лет Гинтс Зильбалодис снял пять короткометражных фильмов и два полнометражных. Успех «Потока», по его словам, стал для него шоком, поэтому теперь он старается привыкнуть к известности — даже на улицах незнакомые люди останавливают его, чтобы показать фотографии своих котов.

Кадр из фильма «Поток» / Dream Well Studio

Зильбалодис признается, что ему уже предлагали снять сиквел «Потока», но он отказался. По его словам, он не хочет «стать режиссером, который снимает только про кошек». Сейчас он работает над новой анимационной картиной, в которой, в отличие от всех предыдущих, появятся диалоги.

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Режиссер отмечает, что после успеха «Потока» о Латвии узнали «люди по всему миру, даже те, которые, возможно, раньше никогда о ней не слышали». Он надеется, что это побудит правительство Латвии и других стран активнее финансировать нестандартные фильмы не только в качестве благотворительности, но и как потенциально прибыльные и относительно нерискованные инвестиции, способные, к примеру, стимулировать туризм.

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