СМИ: Украина и США готовятся к подписанию сделки по редкоземельным металлам

Администрация президента США Дональда Трампа и Украина планируют подписать соглашение о поставках полезных ископаемых. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства, Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хочет объявить о соглашении в своем обращении к Конгрессу, которое должно состояться вечером 4 марта (в ночь на 5 марта по московскому времени). В то же время источники Reuters предупредили, что соглашение еще не подписано и ситуация может измениться.

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Агентство отмечает, что пока неясно, вносились ли в документ какие-либо изменения. Reuters пишет, что сделка не включала конкретных гарантий безопасности для Украины, но давала США доступ к доходам от природных ресурсов Украины. Она также предусматривала, что украинское правительство будет вносить 50% потенциальных доходов от добычи природных ресурсов в управляемый США и Украиной инвестиционный фонд.

Соглашение по полезным ископаемым должны были подписать на прошлой неделе во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете. Однако тогда между главами государств произошла ссора, после чего Зеленский досрочно покинул Белый дом, а сделку отменили. Британские СМИ описали произошедшее как «дипломатическую катастрофу».

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После словесной перепалки Зеленского и Трампа сторонники Украины сорвали отдых вице-президента США Джей ди Вэнса, который также присутствовал на встрече и вступил в конфликт. СМИ также писали о том, что помощники Трампа стали настаивать на отставке Зеленского с поста президента Украины.

Кроме того, на фоне ссоры стало известно о прекращении новых поставок оружия США в Украину. При этом лидеры европейских стран выразили поддержку Зеленскому и попытались вернуть его за стол переговоров с Трампом. В США, в свою очередь, рассказали о все еще «открытой двери» для переговоров, а сам Зеленский 4 марта заявил о готовности к мирному урегулированию военного конфликта.