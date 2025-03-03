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Политика

СМИ: помощники Трампа настаивают на отставке Зеленского

11:11 03.03.2025

Некоторые помощники президента США Дональда Трампа настаивают на отставке президента Украины Владимира Зеленского после перепалки двух лидеров в Белом доме 28 февраля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Накануне в Лондоне прошел международный саммит по вопросам безопасности, в котором приняли участие европейские лидеры и Владимир Зеленский. По данным издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие европейские лидеры использовали саммит для демонстрации своей поддержки Украине. Однако, как отмечается, за кулисами они прилагали усилия, чтобы вернуть Зеленского за стол переговоров с Трампом.

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Ранее Би-би-си сообщило, что Кир Стармер подтвердил обязательство Великобритании поддержать усилия ЕС «сапогами на земле и самолетами в воздухе». Отмечалось, что европейские лидеры также договорились о следующих шагах, включая продолжение военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

Сам Зеленский охарактеризовал саммит как «сильное начало» и заявил, что уже видит «теоретическую возможность» присутствия иностранных сил, пишет Bloomberg. По словам украинского лидера, в настоящее время еще слишком рано говорить о «первых шагах», сделанных в воскресенье.

«Сегодня перед европейскими лидерами и Киром Стармером стоит задача, помимо всего прочего, публично продемонстрировать, что Зеленский готов к миру, если в нем будет участвовать Европа. Затем им нужно сделать это предложение достаточно привлекательным для Дональда Трампа, чтобы он захотел снова инвестировать, хотя бы в качестве посредника, даже если он не будет на стороне Украины или Европы», — заявил в интервью Sky News  бывший посол Великобритании в НАТО Адам Томсон.

Ранее переговоры Трампа и Зеленского в Овальном кабинете закончились публичной перепалкой и срывом подписания договора о редкоземельных металлах. Несмотря на это, президент США придерживается менее жесткой позиции, чем некоторые члены его администрации, заявил Bloomberg неназванный европейский чиновник, знакомый с переговорами.  По его словам, некоторые помощники Трампа «настаивают на отставке Зеленского, как части любого соглашения». 


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