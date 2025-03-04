СМИ: США прекратили финансировать новые поставки оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа остановила финансирование новых поставок оружия Украине и рассматривает возможность заморозки поставок из американских военных арсеналов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.

Как пишет издание, финансирование было приостановлено из-за заморозки Трампом иностранной помощи, однако шаги к закрытию основного канала поставок оружия в Украину последовали после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома, где между ними произошла словесная перепалка, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. В то же время Трамп заявил, что он не говорил о приостановке военной помощи после встречи с Зеленским, передает Русская служба Би-би-си.

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WSJ пишет, что госсекретарь США Марко Рубио несколько недель назад подписал документ об освобождении Украины от запрета США на иностранную помощь. Однако документ, разрешающий поставки вооружений Украине, так и не был отправлен в Пентагон, утверждают источники издания.

По их словам, эта задержка привела к фактическому прекращению новых сделок по поставкам оружия с помощью Программы финансирования иностранных военных операций США. Программа, которой управляет Госдепартамент страны, предоставляет займы и гранты странам для покупки оружия у американских оборонных компаний. Помимо нее Украина может получать вооружения через Инициативу помощи в сфере безопасности страны. В рамках нее Пентагон закупал оружие для Украины, однако сейчас у инициативы недостаточно средств для этого. Кроме того, президент США может передавать Украине оружие из собственных запасов Пентагона.

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Источники WSJ утверждают, что в Белом доме должно пройти совещание, на котором будут обсуждать приостановку последнего способа поставок оружия. Неназванные западные чиновники утверждают, что без новой военной помощи США Украине хватит запасов оружия до лета этого года. При этом прекращение помощи со стороны США ограничит доступ Украины к передовым системам вооружений. Так, Украина может лишиться некоторых современных видов оружия, включая системы ПВО, баллистические ракеты класса «земля-земля», навигационные системы и дальнобойную ракетную артиллерию.

Чиновники и аналитики утверждают, что как только американские запасы оружия закончатся, способность Украины наносить удары по объектам на большом расстоянии и защищать свои тыловые позиции уменьшится, отмечает WSJ.