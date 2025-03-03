СМИ: Европа пытается наладить отношения между Трампом и Зеленским

Лидеры европейских государств стремятся вернуть президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с президентом США Дональдом Трампом после их ссоры в Белом доме в прошлую пятницу. Об этом пишут Bloomberg и Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом саммита в Лондоне, который состоялся на прошедших выходных.

По данным Financial Times, при внешней демонстрации полной поддержки Владимира Зеленского за кулисами саммита европейские лидеры предупредили президента Украины, что «путь к прочному миру лежит через Белый дом». Зеленского попросили вернуться к переговорам с Трампом и подписать с ним соглашение о добыче полезных ископаемых. Об этом же сообщает Bloomberg.

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Одновременно главы европейских стран старались убедить вернуться к переговорам и Дональда Трампа. По информации Bloomberg, на выходных одновременно и с Трампом, и с Зеленским общались как минимум три политика: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Британский чиновник сообщил Financial Times, что для Кира Стармера важной задачей было показать Дональду Трампу, что встреча в Лондоне не направлена против политики США. «Приоритет премьер-министра — сделать все возможное для защиты Украины. Это означает, что США должны быть вовлечены. Вам нужно наладить эти отношения и вернуться к этой сделке по минералам», — объяснил источник издания.

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В прошлую пятницу Владимир Зеленский посетил Белый дом, чтобы провести переговоры с Дональдом Трампом и подписать соглашение о добыче украинских полезных ископаемых. Во время встречи Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс начали отчитывать Зеленского после того, как он упомянул, что Украине необходимы гарантии безопасности.