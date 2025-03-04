Зеленский заявил о готовности работать под лидерством Трампа

Президент Украины готов к скорейшему переходу к мирному урегулированию войны между Россией и Украиной, об этом написал в своем аккаунте в соцсети X. Политик отметил, что «никто не хочет мира больше, чем украинцы» и пообещал работать «под сильным лидерством президента Трампа».

Зеленский также уточнил, на каких условиях Украина готова осуществить первый этап мирного урегулирования. В списке — освобождение пленных, немедленное перемирие в небе и на море: запрет ударов ракетами и дронами, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры. Все это Украина будет реализовывать только при условии аналогичных действий со стороны России.

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Президент Украины также выразил желание быстро пройти «все последующие этапы» и вместе с США заключить окончательное мирное соглашение, которое обеспечит устойчивый мир. Зеленский поблагодарил США за уже оказанную помощь в сохранении суверенитета и независимости и лично Дональда Трампа за решение предоставить Украины системы Javelin.

Зеленский отметил, что готов подписать с США соглашение по редкоземельным металлам «в любое время и в любом удобном формате». Он согласился с тем, что этот договор станет одной из гарантий безопасности со стороны администрации Белого Дома.

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Президент Украины выразил сожаление из-за произошедшей 28 февраля перепалки между ним, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Зеленский отметил, что «пора сделать все правильно», и заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству и конструктивному общению.

При этом президент Украины написал, что ему «обидно» за исход встречи в Белом Доме, но не стал приносить извинений.