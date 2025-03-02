СМИ: сторонники Украины сорвали отдых вице-президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс был вынужден изменить свои планы на выходные после того, как поддерживающие Украину устроили акцию протеста около горнолыжного курорта, куда политик приехал вместе с семьей. Об этом сообщает телеканал Fox News, со ссылкой на информацию от источников.

Джей Ди Вэнс собирался провести выходные на горнолыжном курорте в штате Вермонт, но его кортеж встретили сторонники продолжения помощи Украине и противники политики президента США Дональда Трампа. «Новая газета Европа» со ссылкой на подсчеты организаторов акции утверждает, что в ней приняли участие около трех тысяч человек.

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Собравшиеся обвинили Вэнса в «нацизме», «предательстве», а также призвали отправиться отдыхать в Россию. Вице-президент был вынужден изменить место проживания и склон, на котором его семья планировала кататься на лыжах. Но протестующие, как сообщает Fox News, устроили новую акцию и у нового места — сам Вэнс не прокомментировал эти события и к протестующим не вышел. Губернатор Вермонта Фил Скотт призвал людей «быть более уважительными» даже при наличии разногласий и подчеркнул, что Вэнс прибыл на отдых с маленькими детьми.

The Guardian отмечает, что акции в поддержку Украины проходят сразу в нескольких городах США — помимо Вермонта люди протестуют против политики действующей администрации Белого Дома в Нью-Йорке, Бостоне и Лос-Анджелесе. Сторонники продолжения помощи в Украине выходят на улицы с требованиями «справедливого мира» для страны и лозунгами в поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

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Причиной для акций стала перепалка между Трампом, Джей Ди Вэнсом и Зеленским, которая произошла в Белом Доме 28 февраля. Трамп и Вэнс требовали от Зеленского быть более благодарным за помощь США и требовали немедленно перейти к обсуждению условий мирного договора, Зеленский же настаивал на гарантиях безопасности. После окончания разговора стороны отменили совместную пресс-конференцию и подписание договора о редкоземельных металлах.