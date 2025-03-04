Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних и изнасиловании

С одной из девушек он познакомился, когда ей было 13, другая присылала ему интимные фото в 15 лет. Рэпер пока не прокомментировал обвинения

Девушка по имени Вика Кучак обвинила рэпера Оксимирона (Мирон Федоров), с которым, по ее словам, она познакомилась в 13 лет, в растлении и изнасиловании. Также о домогательствах со стороны рэпера рассказали еще две девушки — Вера Маркович и Вика Михайлова, которым на момент знакомства с Федоровым было по 15 лет. Об этом стало известно из подкаста студии «Либо/Либо» и журналистки Насти Красильниковой под названием «Дочь разбойника» — «Творческий метод». «Холод» рассказывает все, что известно об обвинениях в адрес одного из самых известных российских рэперов.

«Мы спасаем гения»

Первая героиня подкаста — Вера Маркович. Она рассказала, что в 15 лет окончила экстерном школу в Москве и в феврале 2008 года переехала в Оксфорд для поступления в колледж. Там, по словам Маркович, она и познакомилась с 23-летним Оксимироном, который тогда работал в компании, сопровождающей русскоязычных детей при поступлении, и стал помогать ей с адаптацией. Маркович называет эту должность опекуном и говорит, что он должен был представлять ее родителей в бюрократических вопросах со школой.

Вера Маркович. Фото: @verushkavera / Instagram

Авторы подкаста сообщают, что все приведенные в подкасте истории, даже анонимные, им удалось подтвердить минимум двумя способами (какими именно, не уточняется).

Маркович рассказала, что Оксимирон в первый же день их знакомства позвал ее на прогулку, много рассказывал о себе и вел себя с ней на равных. «У меня возникло такое ощущение, что мы знаем друг друга сто лет, он прошел через похожий опыт, что и я, и мне казалось, что вот, это какой-то мой друг теперь», — сказала девушка.

Маркович говорит, что чувствовала себя изолированной от одногруппников, потому что была самой младшей среди 16–17-летних подростков, а еще замечала, что другие ученики «за спиной шутят какие-то шутки про русских».

В Англии Оксимирон несколько раз звал Маркович на вечеринки со своими друзьями. В один из таких вечеров она оказалась в компании с ним и его другом с девушкой. В какой-то момент старшие начали шутить про русское порно и включили фильм.

Маркович объяснила, что ей стало некомфортно, она попыталась уйти, но рэпер уговорил ее остаться, потому что было три часа ночи. Она рассказала, что после этого ее начало «парализовывать», она нашла на мансарде матрас и легла там. После этого Оксимирон пришел к ней и лег рядом.

«Я помню, что вот это было очень странно, что я не двигалась, но при этом у человека возникло желание заняться с неподвижным человеком сексом. И это случилось. И дальше он отвернулся и лег спать. А я помню, что я полночи рыдала», — рассказала Маркович. К тому моменту ей уже было 16 лет, уточняют авторы подкаста. Оксимирон, как подчеркивает Маркович, тогда был женат.

Девушка говорит, что чувствовала себя не в праве отказать рэперу и при этом ощущала вину перед бойфрендом, который остался в Москве. После этого случая Оксимирон, по словам Маркович, стал по отношению к ней «суперхолодным и отстраненным». До окончания ее учебы между ними оставались только деловые отношения.

В 2011 году, когда рэпер приехал в Москву, он связался с 19-летней Маркович и пригласил ее на один из своих концертов. Между ними начались отношения, которые продлились около года. Маркович рассказала, что пережила со стороны Оксимирона измены и сцены ревности, но считала «свои обиды второстепенными». «Мы спасаем гения», — так, по словам Маркович, тогда она относилась к их общению. Во время отношений и какое-то время после них она фактически исполняла роль менеджера артиста (сам Оксимирон в 2016 году писал, что менеджер у него появился только в 2015 году, а до этого все, кроме концертов, он делал сам. — Прим. «Холода»). Потом Маркович поняла, что хочет закончить их личные отношения, сохранив лишь рабочие. По ее словам, после расставания она уехала в Черногорию, а рэпер выпустил о ней «Песенку Гремлина»:

«Перебираю тщетно аллегории Меж тем моя любовь ебется с кем-то в Черногории».

«Я охренела. Я не просчитала, что такое быть бывшей рэпера. И я ему написала: ты ничтожество, потому что тебя слушают мои братья, мои друзья. Я тебе ничего плохого не сделала», — описала Маркович свою реакцию на трек.

«Развел в очередной раз»

1 ноября 2021 года Оксимирон выпустил клип «Кто убил Марка?», в котором описал свою жизнь за последние годы. «В первую очередь мне интересно, как будут это видеть те, кто со мной прошел эти 10 лет», — говорил музыкант. Исполнитель рассуждал об ответственности человека за свою жизнь:

Ведь тот, кто в детстве, как цепку и амулет Таскал клеймо жертвы с самооценкою на нуле Долгих несколько лет После всю жизнь стоит перед выбором: Сдаться, измениться внутри либо компенсировать Я выбрал третье и стал бороться вовсю

Вера Маркович отреагировала на клип и на следующий день написала в инстаграме большой пост об отношениях с Оксимироном. Она обвинила рэпера в изменах, эмоциональном насилии и лицемерии: «Взять ответственность. Перестать быть жертвой. Серьезно. А как насчёт ответственности за 15-летнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась, потому что твоей работой было быть рядом и опекать, но вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что вас связывает только твоя работа».

Через день инстаграм удалил ее пост из-за массовых жалоб на «травлю или преследование».

После публикации Оксимирон созвонился с Маркович — этот разговор они оба записывали. Перед записью подкаста она переслушала эту запись и рассказала в подкасте, что во время созвона музыкант «развел ее в очередной раз». Она считает, что в разговоре у нее проявилась эмоциональная регрессия — симптом психологической травмы, при котором человека «отбрасывает» в «детское» состояние. «У меня там голос детский», — объяснила Маркович.

Разговор не был включен в подкаст по этическим соображениям, но его содержание пересказала героиня. По ее словам, рэпер говорил ей, что она ему казалась «умнее, сильнее и старше». Теперь она оценивает его поведение как груминг и считает, что он воспользовался ситуацией, в которой он стал для нее значимым взрослым в чужой стране.

В том же разговоре, как утверждает Маркович, Оксимирон убедил ее опубликовать заявление о том, что она не обвиняет его в насилии и их отношения начались, когда ей было 16. В ответ на пост Оксимирон извинился перед Верой Маркович и попросил фанатов прекратить в чем-либо обвинять ее.

«Лучик в темном царстве»

Вторая героиня подкаста Вика Кучак сейчас живет в Калифорнии, учится на психолога и пишет электронную музыку. По ее рассказу, осенью 2008 года она только перешла в 7 класс. Тогда в ее дом в небольшом поселке в Казахстане провели интернет, и она написала Оксимирону во «ВКонтакте». Он ей неожиданно ответил, чем шокировал на тот момент 13-летнюю девушку.

«Для меня он был как человек с другой какой-то планеты. Он из Лондона, рэпер, закончил Оксфорд. И он мне пишет, что я красотка. И я сижу в этой квартире с полуотклеивающимися обоями. Никогда не выезжала за пределы своего города. Если бы прилетели, наверное, инопланетяне, я бы меньше удивилась», — вспоминает Кучак.

Их переписка до первой встречи длилась три года. Кучак говорит, что в то время воспринимала рэпера сначала как друга, потом как наставника, который готов выслушать и дать совет, и в какой-то момент «он стал лучиком в этом темном царстве, которому всегда можно написать, и он тебе ответит». «Все свои подростковые годы я будто провела в секте, секте имени Оксимирона, где он объясняет тебе, что за закрытыми дверями можно делать все что угодно, а правила существуют лишь для того, чтобы их нарушать», — описывает то время Кучак.

Фотографии Вики Кучак в соцсети «ВКонтакте» с комментариями Мирона Фёдорова. 2009–2011 годы. Скриншот: Либо/Либо

Вместе с этим, по ее словам, Оксимирон присылал ей сообщения с описанием «абсолютно извращенных и отвратительных» фантазий или рассказывал, «как он ебал других женщин», и вовлекал ее в секс-переписку, не забывая при этом жестко отчитывать за грамматические ошибки.

«Тебя сначала любят, понимают, потом чуть-чуть ругают, потом опять любят, потом начинается какой-то сексуальный подтекст, потом могут совсем грубо что-то написать», — описала девушка общение с музыкантом. Кучак также рассказала, что Оксимирон намекал ей на секс, осознавая, что ей еще нет 16 лет: «Я помню, что он периодически мне писал, что, мол, слава богу, мы живем в разных странах, а то мне бы пришлось нарушить закон. Ну, наверное, что мы бы переспали».

«Тебе же 16 исполнилось?»

Кучак считает, что на протяжении трех лет подвергалась грумингу со стороны Оксимирона. Груминг — это манипулятивные действия, которые совершает взрослый для того, чтобы втереться в доверие к подростку или ребенку с целью сексуализированной эксплуатации — так сама Кучак описала этот процесс. А закончилось все, по ее словам, изнасилованием после концерта рэпера в Уфе.

«Когда он начал меня раздевать, он еще уточнил: “Подожди, тебе 16 исполнилось, да?” Он уточнил, что он не нарушает закон. Хотя сейчас я открыто заявляю, что это было изнасилование, потому что три года грумить ребенка и потом заняться с ним сексом — это изнасилование. И это не было сексом двух взрослых людей, которые делают это по желанию. Он просто все очень механически сделал без единого слова. Никакого эмоционального взаимодействия не было. А потом он сделал вид, что ничего не было, просто отвернулся, уснул», — сейчас переосмысливает произошедшее Кучак. Она говорит, что тогда чувствовала вину, так как ранее соглашалась на переписку сексуального характера.

Следующим утром, по рассказу Кучак, они с Оксимироном гуляли, после чего он намекнул, что ей пора, а затем свел общение на нет. 5 января 2012 года рэпер написал: «На этом, без всякого хамства, надрыва и драмы, я бесповоротно завершаю наше с тобой общение. Почему-то мне кажется, что у тебя хватит благоразумия, чтобы так все и оставить. Хотя, возможно, я неисправимый оптимист». По словам Кучак, она чувствовала себя виноватой в этом «расставании», и ее начали посещать суицидальные мысли.

«Я искренне была уверена в том, что я во всем виновата сама. Что он отказался от меня, потому что я была глупая, некрасивая. Я такая вся неуклюжая, глупая, деревенская, бедная, маленькая. Вот кучу этих качеств я себе приписала. И, в общем, для меня было понятно, что он так поступил со мной, потому что я никчемный человек. И мне потом очень долгие-долгие годы хотелось всем и ему доказать, что я не такая. Нет, я не глупая, нет, я не деревенская», — описала свои тогдашние чувства девушка в подкасте.

В ноябре 2021 года, когда вышел трек Оксимирона «Кто убил Марка?», а первая героиня подкаста Вера Маркович написала пост об отношениях с рэпером, Кучак решила связаться с Маркович и рассказать свою историю. Маркович говорит, что после этого разговора предложила Оксимирону оплатить Кучак терапию, а он в ответ заявил, что изменял ей с Кучак и не понимает, почему та пытается ей помочь.

Позже Кучак еще несколько раз встречалась с Оксимироном, как она говорит, чтобы избавиться от ощущения никчемности и униженности. Одна из таких встреч была, когда девушке исполнился 21 год, и тогда они тоже переспали. Кучак также рассказала, что лично попросила у рэпера 200 тысяч на терапию, он согласился и, по ее словам, сказал: «Я не знаю, что тогда на меня нашло, но ты — это единственный такой случай с подростком».

Вышло журналистское расследование Насти Красильниковой, в котором я и другие пострадавшие рассказываем о том, как Мирон Федоров (оксимирон) занимался растлением несовершеннолетних.



На этой фотографии мне 13 лет, и с этого момента он начнет груминг, который продлится 3 года. pic.twitter.com/ne7JziFugQ — вика (@viktorianesousx) March 4, 2025

После выхода подкаста Кучак написала в соцсети Х тред об отношениях с Оксимироном. Она рассказала, что, перечитав свой личный дневник, который вела в подростковом возрасте, поняла, что описывала «дереализацию, флешбеки, боль в разных частях тела», она тогда также стала хуже учиться и страдать от бессонницы. «Я ходила к неврологам, психиатрам и на полном серьезе размышляла о самоубийстве. Меня парализовали стыд, страх и вина. Я много лет жила в отвращении к себе», — пишет девушка. Она говорит, что растущая популярность Оксимирона только подкрепляла все эти мысли.

Кроме того, Кучак рассказала, что «абсолютно такую же схему» общения Оксимирон использовал с другими подростками. По ее словам, женщины, которые не согласились участвовать в подкасте Красильниковой, поделились с ней своими историями о том, как музыкант принуждал их к групповому сексу, анальному сексу, который приводил к травмам, унижал, а одну из них заставлял заниматься сексом с другим мужчиной в его присутствии. При этом Кучак пишет, что «что-то из этого снималось на камеру».

«Он также пудрил мозги разговорами о “темных силах” и эзотерике — к сожалению, с подростками это работало. Как минимум одна из пострадавших готова давать показания в суде вместе со мной, и я надеюсь, когда другие женщины почувствуют поддержку, то тоже перестанут бояться», — добавляет она.

«Готова ради него на все»

Еще одна героиня подкаста, 31-летняя Вика Михайлова, сейчас живет в США и занимается графическим дизайном в стартапе. Она родилась в украинском Днепропетровске (сейчас это Днепр), будучи подростком, увлеклась рэпом, а затем услышала треки Оксимирона, которые сразу ей понравились. Девушка рассказала, что подписалась на группу музыканта во «ВКонтакте» и оставляла там комментарии. Оксимирон, по словам Михайловой, написал ей первым и спросил, есть ли у нее какие-то интересные фотографии. Ей на тот момент едва исполнилось 15, ему было 23 года.

«Детка, ты меня зажгла. Появилось очень сильное и реальное желание войти в тебя. Нет, именно засадить тебя хорошенько. Чтобы папа Окси и дальше был доволен, жду в ближайшее время всех описанных и перечисленных тобой фоток, ну кроме последнего сценария..)) хотя… 😉 Кстати, насчет фоты раком. В стрингах отлично, а я еще люблю, когда они как бы случайно совсем чуть-чуть сбиваются в сторону», — такое сообщение, судя по скриншоту, Оксимирон прислал Михайловой вместе со ссылкой на порнографию.

В марте 2009 года, судя по опубликованной переписке, Оксимирон позвал Михайлову на свой концерт в Киев, спросил, не занималась ли она когда-нибудь сексом в гримерке. Когда девушка ответила отрицательно, он сказал: «Все бывает в первый раз». Михайлова на тот концерт не поехала. Как она рассказала в подкасте, ее остановила тревожность, а перспектива заняться сексом в гримерке скорее пугала.

«Во-первых, он мне предлагал еще всякие приезды на концерты, в частности, в Харьков, и предлагал секс втроем с еще одной его фанаткой. Цитата: “она фанатка прям до фанатизма”. Он так и сказал, я это перечитывала. Что она прям бешеная, готова ради него на все», — рассказала девушка.

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По словам Михайловой, такое общение длилось годами. Она рассказала, что не получала поддержки от родителей, но получала ее от уже на тот момент известного рэпера и тогда думала, что они общаются на равных.

«Честно, смотря назад, там вообще ничего нет интересного, ничего там нет высокого, ничего там нет абсолютно… Просто классические педофильские манипуляции. Вот это ты умненькая, ты там не такая, как все, ты умнее, чем твои ровесницы», — говорит она.

«Любил поучать»



Для подкаста журналистка Настя Красильникова также поговорила с еще одной девушкой, Леной (имя изменено). Та рассказала, что была активна на «стене» Оксимирона во «ВКонтакте» в начале 2010-х годов и что Оксимирон начал писать ей, когда ей было 15, и более активно они стали переписываться, когда ей исполнилось 16.

«Больше давал советы, как общаться с людьми, какие книги читать, какие фильмы смотреть. Любил поучать. Конечно же, были и другие моменты, касаемые более интимных подробностей. Я помню, что он заигрывал с девочками разного возраста, поэтому уверена, что он обрабатывал много подростков. Это нездоровая ситуация, но я, слава богу, не сталкивалась с насилием с его стороны», — рассказала Лена.

Она говорит, что в том возрасте ей это не казалось «чем-то ужасным»: «Сейчас понимаю, что это плохо, но не скажу, что это нарушило мою психику. Возможно, мне повезло по возрасту больше, чем другим».

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Юрист Татьяна Белова в комментарии для подкаста рассказала, что если взрослый мужчина пишет 15-летней девочке сообщения о том, что он хотел бы с ней сделать в постели, и отправляет ей порно, то это квалифицируется как развратные действия (135 статья УК РФ). «И нет никаких ограничений по поводу того, что это совершается онлайн, потому что это предусматривает как физические действия, так и те действия, которые совершены в интернете», — говорит юрист.

Что касается сексуализированного насилия, то, по словам Беловой, для того чтобы это было уголовно наказуемым в России, необходимо, чтобы одновременно с половым актом применялось насилие либо пострадавшая не осознавала происходящее и не могла оказать сопротивления. То есть, если потерпевшая не высказывала согласие, но и не оказывала при этом сопротивления, будучи в сознании, то доказать изнасилование будет тяжело.

Журналистка Настя Красильникова во время подготовки подкаста обратилась к Оксимирону за комментарием, однако он не ответил на ее сообщение, хотя прочитал его. «Холод» также запросил у рэпера комментарий. На момент публикации текста он не ответил.

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