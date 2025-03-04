В США рассказали об «открытой двери» для переговоров Зеленского и Трампа

Дверь для президента Украины Владимира Зеленского все еще открыта, если тот «всерьез готов говорить о мире» с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью Fox News заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя последствия перепалки, которая случилась в конце прошлой недели между лидерами двух стран.

По словам Вэнса, эта встреча показала «явное нежелание» Зеленского участвовать в мирном процессе. Тем не менее американский вице-президент подчеркнул, что «когда они будут готовы говорить о мире, президент Трамп первым поднимет трубку телефона».

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При этом Вэнс предупредил, что «вечно финансировать» войну в Украине Соединенные Штаты не намерены. Он также отметил, что, по его мнению, «гораздо лучшей гарантией безопасности, чем 20 тысяч военнослужащих из какой-нибудь страны, которая не воевала 30 или 40 лет» стали бы экономические гарантии для Киева, такие как восстановление страны и «обеспечение долгосрочных интересов» США. Таким образом Вэнс, вероятно, прокомментировал готовность некоторых европейских стран отправить в Украину миротворческие силы после заключения мирного соглашения с Россией.

Вице-президент США также отметил, что европейские союзники Украины призывают Зеленского «бесконечно сражаться», в то время как у Киева для этого не хватит людей, а у США — оружия и денег.

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Накануне западные СМИ сообщили, что администрация Трампа прекратила финансирование всей военной помощи Киеву. Позже в Белом доме подтвердили эти сообщения, заявив, что президент Трамп распорядился приостановить оказание любой помощи Украине до тех пор, пока Зеленский «не продемонстрирует приверженность к миру». При этом в американской администрации отметили, что заморожена будет даже та помощь, которая уже оплачена и направлялась в Украину.