Последняя казненная женщина Великобритании

Она отомстила своему любовнику за побои и прерванную беременность, выстрелив в него шесть раз. Тысячи граждан требовали помиловать ее

28-летняя Рут Эллис застрелила своего любовника, который пропивал ее деньги и избивал. За 10 дней до убийства он ударил ее в живот, и она потеряла ребенка. Эллис приговорили к смертной казни, несмотря на то, что тысячи граждан требовали ее помилования. История последней казненной британской женщины — в материале «Холода».

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10 апреля 1955 года в Соединенном королевстве отмечали Пасху. В этот день к пабу The Magdala в лондонском районе Хэмпстед подъехал автомобиль, из которого вышла блондинка с сумочкой. Через некоторое время из бара вышли двое мужчин. Женщина достала из сумочки револьвер и несколько раз выстрелила в одного из них.

Когда на место приехала полиция, мужчина был уже мертв. Женщина сама попросила полицейских, чтобы ее арестовали. Через три месяца суд приговорил ее к смертной казни. Ее звали Рут Эллис. Она стала последней женщиной, которую казнили в Великобритании.

До встречи с Блейкли

Рут Эллис родилась в 1926 году в Уэльсе в семье музыканта Артура Хорнби. Она была пятой из шести детей в семье. Ее отец злоупотреблял алкоголем, постоянной работы у него не было. Поэтому в 15 лет Рут пошла работать официанткой в кафе. В начале 1940-х годов Артур Хорнби устроился на работу шофером и семья переехала в Лондон.

Дэвид Блейкли и Рут Эллис. Фото: PA / Tophams / Reuters

В 19 лет Эллис родила сына от канадского солдата, который бросил ее и вернулся на родину. Чтобы заработать на жизнь, она стала моделью в стиле ню, а потом устроилась хостес в клуб в районе Вест-Энд. К 1950 году Эллис стала заниматься эскортом.

На работе Рут познакомилась со своим будущим мужем — стоматологом Джорджем Эллисом, который был старше ее на 17 лет. В свободное время он часто бывал в барах и клубах, а его пристрастие к алкоголю порой перерастало в запои. Рут надеялась, что ее шестилетний сын вырастет в полной семье, но реальность оказалась совсем другой.

В октябре 1951 года Рут родила дочь Джорджину. По одним данным, супруги расстались еще до ее рождения, по другим — вскоре после. Оказавшись без денег и жилья, Рут снова устроилась на работу к Моррису Конли — владельцу нескольких клубов и борделей.

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В то время Эллис познакомилась с автогонщиком Дэвидом Блейкли — выходцем из богатой семьи — и влюбилась в него. Несмотря на помолвку с другой женщиной, он вскоре переехал к ней. Когда Рут забеременела, она решила сделать аборт: Блейкли почти не зарабатывал и не хотел детей.

Примерно в то же время Эллис познакомилась с наследником семейного табачного бизнеса и бывшим военным пилотом Десмондом Кассеном. Вскоре она переехала к нему, но продолжала встречаться и с Блейкли.

Шесть выстрелов

Друзья и родственники Блейкли не одобряли его отношения с разведенной женщиной с детьми. Однако именно Эллис давала возлюбленному деньги на выпивку и жалела его, когда он жаловался на бедность. Во время запоев Блейкли часто нападал на нее.

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Весной 1955 года Блейкли пообещал взять ее сына в поездку на Пасху, но так и не приехал. 8 апреля Рут отправилась к его друзьям — супругам Файндлейтер, у которых он гостил. Блейкли отказался выходить, и Рут начала громить его машину.

Соседи вызвали полицию. За Эллис приехал ее бывший партнер Десмонд Кассен. На следующий день Рут снова пыталась дозвониться до Файндлейтеров, но они каждый раз бросали трубку, услышав ее голос. Оказалось, Блейкли окончательно решил разорвать с ней отношения.

10 апреля Кассен снова подвез Эллис к дому Файндлейтеров. Машины Блейкли там не оказалось. Тогда Эллис отправилась в паб The Magdala, где он часто бывал. В ее сумочке лежал заряженный револьвер Smith & Wesson 38-го калибра. Кассен высадил Эллис у бара и уехал.

За 10 дней до убийства он ударил ее в живот, после чего у нее случился выкидыш

Блейкли действительно был в пабе: он выпивал вместе со своим другом Клайвом Ганнелом. Эллис осталась ждать его снаружи.

Когда мужчины вышли из бара, Эллис позвала Блейкли, но тот не обратил на нее внимания. Тогда она достала револьвер и снова окликнула его. Увидев оружие, Блейкли бросился к машине, рядом с которой стоял его друг. Однако спастись он не смог: Эллис выстрелила в него шесть раз. Четыре пули попали в Блейкли, еще одна оторвала палец случайной прохожей.

Жизнь за жизнь

Эллис сразу призналась в убийстве, заявив, что заранее планировала нападение. История быстро попала в британские СМИ — таблоиды писали о «красивой блондинке», застрелившей любовника.

Перед судом Эллис признали вменяемой. Первое заседание состоялось 20 июня 1955 года. Рут рассказала присяжным, что у Блейкли случались неконтролируемые вспышки гнева и он часто избивал ее. По ее словам, за 10 дней до убийства он ударил ее в живот, после чего у нее случился выкидыш.

«Раньше со мной было весело, но Дэвид превратил меня в жалкую угрюмую женщину. Он был тщеславным и рассказывал, как его любят женщины. Он был влюблен в себя, и я начала его ненавидеть», — вспоминала Эллис.

Адвокаты надеялись, что убийство сочтут непредумышленным. Но в ответ на вопрос прокурора о намерениях Эллис ответила: «Очевидно, что я планировала его убить». По британским законам 1955 года, за умышленное убийство приговаривали к смертной казни.

Присяжные единогласно признали Эллис виновной. Адвокаты предлагали ей подать апелляцию, но она отказалась менять показания или оспаривать приговор. Только позже Эллис призналась своему защитнику, что револьвер ей дал Десмонд Кассен — он же научил ее стрелять.

Толпа возле тюрьмы Холлоуэй в Лондоне, где была казнена Рут Эллис. 13 июля 1955 года. Фото: PA Images / Reuters

Судебный процесс над Эллис освещали многие британские издания. Журналистов и поразило, как невозмутимо она давала показания и приняла приговор о смертной казни. Около 50 тысяч британцев подписали петицию о помиловании Эллис, но Министерство внутренних дел отклонило просьбу.

Сама Эллис говорила адвокату, что готова умереть, потому что убила человека. «Я не защищалась. Жизнь за жизнь», — сказала Эллис за день до смерти.

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13 июля 1955 года в лондонской тюрьме Холлоуэй 28-летнюю Рут Эллис повесили. Казнь провел самый известный британский палач Альберт Пирпойнт. У стен тюрьмы собралось около тысячи человек.

Эллис похоронили на тюремном кладбище, но в начале 1970-х годов родственники перезахоронили ее останки на кладбище при церкви в Бакингемшире.

После казни

Полиция начала расследование в отношении Десмонда Кассена, подозревая, что именно он дал Эллис револьвер и научил ее стрелять. Однако дело ничем не закончилось: у правоохранительных органов не нашлось доказательств. В 1964 году Кассен продал долю в своем бизнесе и эмигрировал в Австралию.

Дочь Рут повторила судьбу матери: родила сына, стала пить и занялась проституцией

Спустя 13 лет, в 1977 году, он дал интервью британским журналистам, в котором отрицал свою причастность к убийству: он утверждал, что не подвозил Эллис к пабу и не давал ей оружие.

Кассен оплатил ее сыну учебу в школе-интернате. Однако Андреа Эллис бросил школу и переехал жить к бабушке. К тому моменту отец Рут покончил с собой, а ее мать осталась почти без денег. Травмированный неблагополучным детством, Андреа Эллис стал вести маргинальный образ жизни, а затем совершил самоубийство. Он умер в период с 1977 по 1981 год (данные в источниках разнятся).

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Трехлетнюю дочь Эллис, Джорджину, удочерила приемная семья. В восемь лет она узнала о том, что ее воспитывают не биологические родители. Повзрослев, Джорджина переехала в Лондон в поисках себя, но повторила судьбу своей матери: родила сына, стала пить и занялась проституцией. В 2001 году Джорджина умерла в возрасте 50 лет.

«Она была личностью»

Рут Эллис стала последней женщиной, которую казнили в Великобритании. В день ее смерти британские СМИ раскритиковали приговор, назвав законодательство «средневековым» и «диким». Гражданское общество стало активнее требовать отмены смертной казни. Последняя казнь в Соединенном королевстве состоялась в 1964 году: тогда повесили двух мужчин, осужденных за убийство. В 2004 году в Великобритании была отменена «смертная казнь при любых обстоятельствах», согласно 13 протоколу Европейской конвенции по правам человека.

История Эллис вдохновляла режиссеров и драматургов. В 1985 году в прокат вышел британский фильм «Танец с незнакомцем» с Мирандой Ричардсон в главной роли. Эллис также стала второстепенным персонажем в биографическом фильме об Альберте Пирпойнте — палаче, который привел приговор в исполнение. В 2013 году в британском театре New Vic поставили пьесу «The Thrill of Love», основанную на событиях ее жизни.

Кадр: сериал «Жестокая любовь: история Рут Эллис»

В феврале 2025 года на платформе ITV вышел сериал «Жестокая любовь: история Рут Эллис». Главную роль в нем сыграла Люси Бойнтон.

Внук Рут Эллис, Стивен Бирд, надеется, что спустя 70 лет после казни его бабушку посмертно помилуют. По его мнению, в 1955 году суд не учел, что она подвергалась моральному и физическому насилию от человека, которого убила. Бирд думает, что выход сериала может снова поднять этот вопрос в обществе и приведет к пересмотру дела Эллис.

В 2003 году дело Рут Эллис рассматривала апелляция. Суд постановил, что приговор соответствовал закону на момент преступления, а представленные новые доказательства не могли изменить исход дела.

«Я не говорю, что Рут нужно оправдать, потому что она действительно убила человека. Но решение суда, что единственным приговором, который можно вынести по обвинению в умышленном убийстве, является повешение, было неверным. Это был не единственный доступный ему вариант», — сказал Бирд.

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Внук Эллис Стивен Бирд, однако, отмечает, что в середине 1950-х годов британка, убившая свою 87-летнюю соседку садовой лопатой, не получила смертного приговора. Бирд считает, что суд несправедливо отнесся к его бабушке, потому что она работала в ночном клубе, встречалась с несколькими мужчинами одновременно и снималась обнаженной. Бирд уверен, что ранняя смерть его матери Джорджины тоже была отголоском той трагедии.

«Она была полной противоположностью тому, что считалось “правильной женщиной” в то время — то есть женщиной, которая должна сидеть дома, ухаживать за детьми, готовить и убирать. Но она не была такой, она была личностью», — говорит Бирд.

Он также критиковал фильм «Танец с незнакомцем», утверждая, что Рут изобразили «проституткой и алкоголичкой, которая получила то, чего заслужила».

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Люси Бойнтон, сыгравшая роль Эллис в новом сериале, надеется, что он заставит зрителей больше говорить о том, как судебная система и патриархальное общество до сих пор обращаются с женщинам.

«Мы осознаем, что живем в патриархате, но нам очень некомфортно признать, что это значит, что мы живем в обществе, где процветает женоненавистничество. Мы не продвинулись с 1955 года», — говорит Бойнтон.

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