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Криминал

Мешок в кустах

В пластиковом пакете в лесопарке нашли сожженное тело женщины. Убийцу поймали лишь много лет спустя благодаря семейной ссоре
9 минут чтения 16.02.2025
Мешок в кустах

В августе 2002 года в лесопарке Чишуйци на Тайване нашли обгоревшее тело женщины. Ее лицо было изуродовано, а пальцы разъедены щелочью, чтобы не осталось отпечатков. Полиция много лет не могла выяснить личность убитой: хотя незадолго до этого неподалеку пропала женщина, полицейские отказывались объединять расследования. Дело так бы и осталось нераскрытым, если бы не семейная ссора. Кто оказался убийцей — в новом материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода». 

Ранним утром 25 августа 2002 года Чжан Цюмань, жительница уезда Юньлинь на западе Тайваня отправилась одна в лесопарк Чишуйци в уезде Чжанхуа. Она планировала поехать в эту поездку вместе с друзьями: они должны были пойти в поход по лесным тропам. Но она приехала раньше всех и, пока ждала друзей, решила найти укромное место, чтобы сходить в туалет. 

Пройдя в глубь леса, Цюмань почувствовала неприятный запах гнили и ацетона. Под одним из деревьев была небольшая насыпь из веток и листьев, под которой виднелся черный пластиковый мешок. Убрав ветки и стряхнув листву, она разорвала полиэтилен — и увидела обгоревшую человеческую ногу. 

Неизвестная личность

Вскоре на место прибыла полиция из Чжанхуа: они забрали тело для судмедэкспертизы и химико-токсикологического исследования, а также целый день осматривали место в поисках улик. Через четыре дня полиция отчиталась о том, что им стало известно. 

Убитой было около 40 лет, а ее рост составлял 165 сантиметров. Тело женщины пролежало в пластиковом мешке около 20 дней, а само убийство произошло между 1 и 5 августа. В желудке у нее нашли следы алкоголя и нейролептиков — в день смерти она могла выпивать и принимать таблетки. Полиция предположила, что убийца мог подмешать нейролептики к алкоголю, чтобы она потеряла сознание.

Полиция на месте, где нашли тело. Фото: mp.weixin.qq.com

На шее погибшей нашли следы удушения. Также в ее груди были установлены импланты, размер которых превышал норму: по тайваньскому законодательству, лимит был 180–220 граммов, в то время как ее импланты весили 240 граммов. Полиция предположила, что их могли установить за рубежом. На пальцах погибшей также обнаружили кольцо с буддийской свастикой (символом счастья, удачи и благополучия). 

Личность женщины установить не удалось: убийца сжег ее лицо и кончики пальцев, на которых могли бы остаться отпечатки, чем-то наподобие щелочи. Из-за имплантов, превышающих законный лимит, а также буддийского кольца полиция предположила, что погибшая — иностранка, возможно из Малайзии, Вьетнама или Филиппин. 

Полиция допустила, что погибшая могла выйти замуж за жителя Тайваня или приехать на заработки. Однако изучив данные более тысячи иностранных «невест» и рабочих в уездах Тайчжун, Наньтоу и Юньлинь, полиция из уезда Чжанхуа зашла в тупик: ни одна из женщин не подходила под описание убитой. Проработав над делом около полумесяца, полиция не смогла его раскрыть и разослала информацию о нем в другие полицейские участки страны. 

Знакомый детектив

О деле узнал детектив Чжан Вэньтун из уезда Тайчжун. Он заметил, что по описанию убитая женщина была похожа на недавно пропавшую местную жительницу, 40-летнюю Чен Цзиньли, о пропаже которой 4 августа 2002 года заявила ее дочь Цю Шутинг. 

Более того, Вэньтун лично знал Цзиньли: несколько лет назад он помогал ей делить имущество во время развода. Вместе с бывшим мужем, 40-летним Цю Цинъяном Цзиньли еще много лет владела предприятием по обработке металла. 

Вскоре после открытия завода отношения Цзиньли и Цинъяна испортились. Цзиньли жаловалась, что муж почти не занимается управлением и злоупотребляет алкоголем. Вскоре также стало известно, что Цинъян ей изменяет. После этого Цзиньли и Цинъян развелись, однако всего через пару лет снова сошлись, как говорила Цзиньли, — чтобы не травмировать несовершеннолетних детей, двух сыновей и дочь. Но измены продолжились. 

Отношения закончились скандалом: поводом стала очередная измена Цинъяна: летом 1999 года Цзиньли наняла на завод нового бухгалтера, женщину по имени Лай Хуэйси, а через два месяца узнала, что ее муж изменяет ей с новой сотрудницей. 

Цзиньли уволила Хуэйси, но Цинъян за нее вступился: он стал требовать, чтобы Хуэйси называли «супруга босса», и угрожал, что разведется с Цзиньли, женится на Хуэйси и отберет у Цзиньли половину завода. Их сын Цю Вэйчжень пытался договориться с отцом, но тот сломал сыну руку и впоследствии припоминал об этом в качестве угрозы. 

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Тогда Цзиньли обратилась к знакомому детективу Чжану Вэньтуну и попросила его, чтобы он вместо нее попытался договориться с Цинъяном об условиях развода. Благодаря Вэньтуну им удалось договориться, что Цинъян заберет лишь небольшую часть совместного предприятия, а также будет платить алименты. 

Однако, несмотря на договоренности, в декабре 2001 года Цинъян вместе с Хуэйси, на которой он успел жениться, пробрались на завод и выкрали оттуда всю технику, чтобы использовать ее в своем новом бизнесе. Кроме того, он пытался переманить старых сотрудников и клиентов.

Цзиньли сначала приехала к дому Хуэйси и Цинъяна, чтобы обсудить происходящее, но ее избили и прогнали. Тогда она попыталась обратиться в полицию, но и там ответили, что между бывшими супругами гражданский спор, и не стали вмешиваться. Вскоре после этого Цинъян также перестал платить алименты.

Мама пропала

2 августа 2002 года Цзиньли последний раз видели в живых. По словам очевидцев, когда она играла в карты у соседа, туда пришел Цинъян, что-то прошептал ей на ухо и вышел. Цзиньли доиграла партию и через час ушла за ним. 

Когда ее дочь Цю Шутинг вернулась со школы, Цзиньли не было дома. Шутинг позвонила в полицию только через два дня — к тому времени ее мама так и не вернулась домой. Она связалась напрямую с детективом Вэньтуном и выразила опасения, что ее отец убил маму. Он тоже думал, что это было вероятно, однако не мог вести дело без согласия начальства и отвез девочку в участок, чтобы она подала заявление о пропаже матери. 

Полиция на месте, где нашли тело. Фото: mp.weixin.qq.com

Сперва полиция допустила, что Цзиньли могла быть той самой женщиной, тело которой нашли в лесопарке. Однако версию о причастности бывшего мужа проигнорировали. Офицеры приглашали Цинъяна на опознание тела погибшей,  но тот сказал, что не знает пострадавшую. Проверять его слова и приглашать на опознание других близких Цзиньли в полиции не стали. Опросив свидетелей, они узнали, что Цзиньли не выезжала за границу, поэтому не могла установить себе зарубежные импланты. В итоге следствие пришло к выводу, что женщина наверняка иностранка.  

Вэньтун, уверенный в том, что Цинъян убил Цзиньли, пытался расследовать пропажу самостоятельно. Он попросил знакомого устроиться информатором на предприятие Цинъяна, но тот не справился и уволился. В итоге Цинъян стал с опаской относиться к новым сотрудникам, а Вэньтуну пришлось отказаться от расследования, так и не получив поддержки от руководства. 

Пьяные признания 

Интерес к делу снова возник в 2006 году — на телевидении запустили шоу, посвященное нераскрытому делу об убийстве женщины в лесопарке Чишуйци. Летом того года адвокат Чжан Тинчжень отправился туда в поход и по пути у него якобы возникло дурное предчувствие. Вскоре он узнал, что в том месте нашли тело женщины, чье убийство до сих пор не раскрыто, — и обратился к телевизионщикам с идеей ТВ-шоу. 

Программа стала сверхпопулярна — во многом потому, что Тинчжень обещал в конце раскрыть имя настоящего убийцы. Имя он так и не назвал, но детектив Вэньтун тоже смотрел шоу и загорелся идеей все-таки доказать, что Цинъян убил Цзиньли. 

Детектив Чжан Вэньтун. Фото: mp.weixin.qq.com

Как писали СМИ, в этот раз Вэньтуну помогли суеверия. В одном из выпусков шоу Тинчжень «общался» с духом погибшей, получая «ответы» при помощи гадальных костей. Многие «ответы» убитой совпадали с деталями из жизни Цзиньли. Это убедило начальство Вэньтуна вновь послать на завод Цинъяна информаторов под видом новых сотрудников. Однако это ни к чему не привело. 

Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря семейному конфликту. По вине Цинъяна его новое предприятие оштрафовали на 700 тысяч тайваньских долларов. Бизнес и так едва справлялся, а из-за гигантского штрафа мог и вовсе закрыться. Это разозлило Хуэйси — новую жену Цинъяна, с которой они вместе вели бизнес. Она связалась с дочерью Цзиньли Цю Шутинг и сказала ей: «Ты хочешь узнать, что случилось с твоей матерью? Просто спроси у своего отца!»

Из-за слов Хуэйси Шутинг стала приходить домой к отцу и предлагала ему выпить в надежде на то, что пьяный Цинъян признается в убийстве матери. План сработал: Цинъян все еще отрицал, что убил Цзиньли, но в пьяных разговорах упоминал детали, которые мог знать только присутствующий на месте убийства. Он рассказал, что «тело было сожжено» и что «ее избивали палкой» перед смертью. 

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Однако полиции этого было недостаточно: по тайваньскому законодательству, признание  может быть использовано в качестве доказательства, только если человек делает его в трезвом уме и добровольно. Тогда в апреле 2009 года Шутинг пошла на обман: она сказала Цинъяну, что она, братья и вся семья знают, что он убил Цзиньли, и пыталась уговорить его сдаться полиции. 

Цинъян на трезвую голову признался, что это он убил Цзиньли, но попросил Шутинг дать ему «отсрочку»: якобы ему нужно было закончить все дела по бизнесу. Она согласилась, но уже 8 мая 2009 года передумала. 

Хуэйси узнала, что Цинъян признался, и решила запугать Шутинг, прислав к ней домой своих двух взрослых сыновей от другого брака. Они угрожали Шутинг и говорили, что Цзиньли мертва, что это сделал ее отец и что Хуэйси также участвовала в преступлении. К дому также приехали и Цинъян и Хуэйси. 

Испугавшись, Шутинг позвонила детективу Вэньтуну, и тот приехал с отрядом полицейских. 

Полиция задержала Цинъяна, Хуэйси и двух ее сыновей, а также двух рабочих с предприятия Цзиньли — 23-летнего Чжан Юйчэна и 22-летнего Сюй Юйкая: Цинъян упоминал их в своем признании как подельников. 

Убийство

Сперва полиция допросила двух рабочих. Они признались, что согласились помочь Цинъяну и Хуэйси убить Цзиньли и что ее тело действительно выбросили в лесопарке Чишуйци, — они на тот момент еще не были совершеннолетними. 

Цю Цинъянь и Лай Хуэйcи на месте захоронения Цзиньли обвиняют друг друга в организации убийства, 2009 год. Фото: mp.weixin.qq.com

Из-за признательных показаний рабочих Цинъян был вынужден признаться сам. На допросе он рассказал, что идея убить Цзиньли появилась у него и Хуэйси в 2002 году после длительных конфликтов с бывшей супругой, а план убийства принадлежал Хуэйси. 

Поначалу Хуэйси отрицала причастность к убийству, но когда узнала, что все признались, подтвердила показания рабочих и Цинъяна. При этом она отрицала, что ей принадлежала идея убийства. Она рассказала, что 2 августа 2002 года взяла в аренду небольшой фургон. Найдя Юйчэна и Юйкая, она попросила их помочь в убийстве Цзиньли, но сначала  обманула их, сказав, что Цзиньли специально занижает им зарплату и не дает повышения, чтобы они усерднее работали.

В то же время Цинъян нашел Цзиньли дома у соседа и попросил ее встретиться с ним на мосту Ицзян в Тайпине, чтобы обсудить отношения. Когда они встретились, Цинъян предложил ей выпить и подмешал в напиток нейролептик. После этого вчетвером они загрузили ее в фургон, на котором подъехала Хуэйси, и отвезли в лесопарк Чишуйци. 

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Оказавшись на месте, Цинъян и Хуэйси приказали рабочим задушить Цзиньли, но у тех не вышло. Вскоре она начала приходить в сознание, тогда Цинъян взбесился и вывел ее из машины, где втроем они избили ее палками. Затем Цзиньли облили бензином и подожгли. 

Впоследствии рабочие рассказывали, что еще несколько минут слышали крики Цзиньли. Когда она затихла, Цинъян взял из машины щелочь и облил тело так, чтобы ее нельзя было опознать по лицу и отпечаткам пальцев. Тело спрятали в пластиковый мешок и унесли вглубь леса, прикрыв ветками и листьями.

Суд

14 мая 2009 года была проведена повторная судмедэкспертиза Цзиньли, во время которой врачи обнаружили раны, совпадавшие по описанию с теми, которые подозреваемые описывали в своих признаниях. Продукты горения в дыхательных путях также указывали на то, что она была сожжена заживо, а оставшиеся на лице следы распыленного вещества действительно оказались щелочью. Повторный анализ найденного в ее желудке вещества также показал, что это был нейролептик, который в своих показаниях упоминал Цинъян. 

Врачи также взяли ДНК-тест у всех детей Цзиньли — результаты показали полное сходство. 

Юйчэн и Юйкай. Фото: mp.weixin.qq.com

В ноябре 2010 года суд приговорил Цинъяна к пожизненному заключению, Хуэйси — к 18 годам, а Юйчэн и Юйкай получили восемь и семь лет. 

Дело стало настоящей сенсацией на Тайване и вызвало общественный резонанс. Общественность раскритиковала отделение полиции в Чжанхуа и проводившего первое вскрытие местного врача-патологоанатома. Также серьезной критике подверглось полицейское отделение в Тайчжуне, которое долгое время игнорировало версию детектива Вэйтуня. Многие говорили, что если бы не он, то тело Цзиньли так бы и не опознали, а дело не раскрыли. 

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Автор:редакция «Холода»

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