Криминал

Бывшего мэра и его жену убила внучка

Она с сообщником расчленила их и разбросала по мусорным бакам. Все ради денег
5 минут чтения 7 февраля 2025 | Обновлено: 18:50
Бывшего мэра и его жену убила внучка

Бывшего мэра Самары, 77-летнего Виктора Тархова, и его жену Наталью убили; главная подозреваемая — их 29-летняя внучка Екатерина. По версии следствия, внучка убитых и ее сообщник отравили стариков, расчленили и разбросали останки по мусорным бакам. На протяжении месяца она писала сообщения от лица убитых с их телефонов. Последние годы Екатерина, у которой были проблемы с наркотиками, жила за счет дедушки и бабушки. «Холод» рассказывает, что известно об убийстве нефтяника и политика, пережившего в 1990-е и 2000-е два покушения, и его жены. 

Заявление в полицию о пропаже Виктора Тархова 31 января 2024 года написал Александр Кузнецов, который в прошлом работал его заместителем. На протяжении нескольких дней он пытался дозвониться до бывшего начальника — 31 декабря хотел поздравить его с Новым годом, а 3 января — с днем рождения, но тот ни разу не взял трубку. Лишь прислал сообщение, в котором велел держать с ним связь через его внучку Катю, рассказал изданию Baza сам Кузнецов.

Созвонившись с внучкой, 29-летней Екатериной Тарховой (в СМИ ее называют и другой фамилией — Бельская), Александр Кузнецов заподозрил, что произошло что-то плохое. Она сказала, что у ее бабушки — жены Виктора Тархова Натальи — случился инсульт и дедушка повез ее на платной «скорой» в Москву. Это и насторожило Кузнецова: людям с инсультом нужна срочная помощь, никто не возит их за тысячу километров.

Пластиковые бочки и большие пакеты

Кузнецов пошел в полицию. По данным изданий Baza и 112, силовики проверили записи с камер видеонаблюдения возле дома, где жили Виктор и Наталья Тарховы. Проверка показала, что в последний раз супруги зашли к себе домой месяц назад — и больше здание не покидали. За это время туда несколько раз приезжала их внучка Екатерина. Выходила она из подъезда с большими пакетами.

Виктор Тархов. Кадр: ponuwka / Youtube

По версии следователей, на протяжении месяца Екатерина Тархова переписывалась от лица бабушки и дедушки, чтобы скрыть их пропажу. Кроме того, она продала принадлежавший Виктору Тархову автомобиль Toyota Rav 4, а, по данным издания Mash, еще и коллекцию икон и драгоценностей. Она также приезжала в офис компании «Новитрек», доля в которой принадлежала Виктору Тархову, и привозила туда документы, якобы подписанные ее дедушкой; позднее сотрудники компании признались, что эти подписи казались им подозрительными. По версии следствия, Екатерина Тархова расчленила тела убитых, потом постепенно выносила их из квартиры и увозила на такси.

3 февраля самарское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту убийства двух лиц (п. «а», ч. 2 ст. 105 УК РФ). В тот же день Екатерину задержали. 5 февраля Самарский районный суд поместил ее под стражу. 

Екатерина Тархова. Фото: удаленная страница Екатерины во «Вконтакте»

Обновление 11.03.2026: По версии следствия, которую озвучивают представители СК после двух лет расследования, Екатерина Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили ее бабушку и дедушку, а затем расчленили и разбросали останки по мусорным бакам. Судя по записи с камер, девушка наняла бригаду грузчиков, вывезла дорогостоящую мебель, а также подняла в квартиру контейнеры, щелочь и жидкий азот. По словам руководителя 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области Дениса Пронюшкина, залив тела жидким азотом, подозреваемая не только расчленила родных, но и смешала останки с гречкой, чтобы пропустить через мясорубку.

Следователи считают, что координировала преступление тетя Дмитрия, 56-летняя на тот момент Светлана Метревели. По данным корреспондента «КП Самара», ссылающегося на оперативников, у нее богатое преступное прошлое: она еще с 1990-х годов занималась различными аферами.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Следователь по особо важным делам третьего РОВД СУ СК России по Самарской области Инна Иванова в интервью «КП Самара» в декабре 2025 года рассказала, что тела погибших не были найдены. По ее словам, Еактерина Тархова признала вину, а также «дала показания, что в течение определенного периода времени погибшие по принуждению употребляли вещество, от которого наступила смерть».

Нефтяник и политик

С 2006 по 2010 год Виктор Тархов был мэром Самары, избиравшись как самовыдвиженец. Он выходец из нефтяного бизнеса: в частности, в 1990-е годы занимал высокие менеджерские должности в компании ЮКОС. В разные годы он владел множеством бизнесов, но к 2025 году в его собственности осталась только доля в топливной компании «Новитрек».

Как пишет самарское издание 63.ru, в прошлом — в 1994 и 2006 годах — Виктор Тархов пережил два покушения.

Людмила Тархова. Кадр: Вести. Дежурная часть / smotrim.ru

Дочь Виктора и Натальи Тарховых Людмила сейчас отбывает наказание в колонии. В 2022 году суд признал ее виновной в вымогательстве. Как утверждало обвинение, Людмила Тархова шантажировала компроматом депутата Самарской губернской думы и бизнесмена Александра Милеева: она требовала у него 200 миллионов рублей. Сама Людмила Тархова утверждала, что не вымогала деньги, а требовала отдать долг, который у бизнесмена был перед ее отцом. Во время судебного процесса выяснилось, что Людмила Тархова, помимо прочего, предлагала Александру Милееву пролоббировать интересы бизнеса ее отца, компании «Новитрек».

В прошлом Людмила Тархова была замужем за Сергеем Логиновым, известным в Самаре в качестве криминального авторитета по кличке Лорд. В прессе его называли «черным нефтяником»; в разные годы Сергея Логинова подозревали в причастности к хищению нефтепродуктов, а затем осудили по нескольким статьям (в числе обвинений, предъявленных ему, — обвинение в покушении на сотрудника ФСБ).

Возможный мотив — деньги на наркотики

По версии следствия, озвученной следователем по особо важным делам третьего РОВД СУ СК России по Самарской области Инной Ивановой, убийство было совершено из корыстных побуждений.

По данным Mash, у внучки Виктора и Натальи Тарховых Екатерины были проблемы с психоактивными веществами: некоторое время она пролежала в реабилитационном центре. Со ссылкой на подруг Екатерины издание утверждает, что она занималась проституцией и торговала наркотиками. 

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Жила Екатерина, по словам ее знакомых, за счет бабушки и дедушки и несколько раз угрожала им, когда они отказывались дать ей деньги. У Екатерины есть шестилетний сын. Сначала его отправили в приют, затем передали под опеку его крестной.

Обновление 11.02.2016: Сейчас Екатерина Тархова находится в СИЗО, ее сообщники объявлены в розыск.

СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
