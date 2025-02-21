Здесь правят женщины

В этой деревне почти нет мужчин, домашнего насилия и алкоголизма. Решения жительницы принимают все вместе

В Колумбии женщины, уставшие от домашнего насилия и войны, основали деревню Нашира, где царит матриархат. Они сами строят дома, занимают административные посты и являются главами семейств. Цель проекта — побороть нищету, поэтому женщины занимаются сельским хозяйством и производят продукты на продажу. В 2022 году в деревне проживали около 400 человек, среди них есть и мужчины — члены семей, но их могут изгонять за нарушение правил. Создатели деревни говорят, что Нашира — это общество, где царит забота и солидарность. Как там живут — в галерее «Холода».

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Нашира — это матриархальная эко-деревня на западе Колумбии в 20 километрах от города Кали, основанная, чтобы помочь женщинам, испытывающим финансовые трудности. Цель проекта — создать условия, чтобы они побороли бедность и не сталкивались с насилием.

Идея принадлежит главе политического движения «Женщины за демократию» Анджеле Куэвас де Дольмеш․ По изначальному проекту, в Наширу должны были переехать малообеспеченные женщины, работавшие на бумажном заводе в городе Кали и жившие в трущобах. Однако позже в деревне начали принимать и других женщин — пострадавших от домашнего насилия или оказавшихся в зоне риска из-за гражданской войны в стране, которая началась в 1960-х годах и длилась более полувека.

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Чтобы реализовать проект, созданная Дольмеш ассоциация в 2003 году приобрела 3,3 гектара земли, засаженной цитрусами и бананами. Покупку участка профинансировал частный фонд, а остальные расходы покрывала государственная программа социального жилья, а также пожертвования от Агентства США по международному развитию (USAID) и водопроводной компании Aquavalle.

Подать заявку на проживание в Нашире могут только женщины, и решение о предоставлении им помощи принимают тоже женщины. За землю арендную плату не взимают, но жительницы должны сами возвести свои дома. Строят их из щебня, экологически чистого кирпича и переработанных материалов: например, стены — из мусора или пластиковых бутылок с землей, лестницы — из использованных автомобильных покрышек, а окна — из переработанных стеклянных бутылок. У каждого дома есть свой огород, чтобы выращивать хотя бы часть еды, потребляемой семьей.

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Строительство первых домов закончилось в 2009 году. Сейчас в селе 88 домов, главами домохозяйств являются женщины. Наширой управляет женский совет директоров — все решения принимают на основе консенсуса, а такие задачи, как уход за детьми и уборка общих зон, выполняются коллективно.

Мужчины в деревне есть — это партнеры или члены семей некоторых жительниц, но они переехали только тогда, когда Нашира была полностью застроена, и не принимали никаких решений. Также они должны соблюдать некоторые правила: например, не пить и не оскорблять женщин и детей. За небольшие провинности им назначают воспитательные работы или публично отчитывают, однако за серьезные нарушения могут исключить из деревни — как минимум троих уже выгнали.

Все дома разделены на 11 производственных групп (по 8 семей в каждой), каждая из которых занимается своим делом: например, организовывает проживание туристов, перерабатывает отходы, занимается садом, выращивает фрукты и овощи, разводит скот, производит керамические изделия и прочее. Цель каждой семьи — заработать сумму, которая будет эквивалентна минимальной ежемесячной заработной плате — на 2025 год это около 350 долларов в месяц.

Деревня называется экологичной, потому что практически не производит отходы — они в деревне либо перерабатываются, либо компостируются. Кроме того, женщины собирают мусор в радиусе 30 километров от поселения, сортируют, перерабатывают и продают. Переработанный пластик, стекло и другие материалы используются для производства товаров. Части материалов они находят применение и в быту.

В Нашире также есть сухой и компостный туалет, сделанный из пластиковых бутылок с песком. Пресная вода доставляется через акведук из близлежащего источника, для фильтрации используются тростниковые заросли. Кроме того, жители Наширы покупают мало электроэнергии, потому что производят свою с помощью солнечных батарей.

Один из источников дохода — туризм. Путешественники посещают деревню с 2010 года: им предлагают экскурсии, мастер-классы, питание, а также проживание — посетители могут остановиться на вторых этажах местных домов. В субботу женщины устраивают ярмарки, на которых продают свою продукцию не только приезжим, но и местным жителям. Среди товаров керамические изделия, горшки из переработанных бутылок, растения, перепелиные яйца, молоко, тилапия, бананы, продукты, сделанные из фрукта моринда, а также перепелиный помет для удобрения.

Жители также построили детскую площадку, фонтан и парк бабочек. В деревне есть магазин, секонд-хенд и ресторан, работающий от солнечных батарей. Там женщины готовят из фермерских продуктов местные блюда, среди которых есть пироги и жаркое. Для внутренних расходов жители Наширы используют собственную валюту — наширы, — которую они делают из переработанной бумаги, производя ее при помощи небольшой машины.

С самого основания деревни колумбийские университеты наладили связь с Наширой и исследуют все этапы проекта. Благодаря соглашениям с ними, местные жительницы получают постоянные консультации от студентов-психологов. В поселении есть государственная школа, а также регулярные занятия по языкам, рукоделию и сальсе, которые ведут специалисты из региона. В деревне хотят оборудовать компьютерный класс для обучения технологиям, чтобы женщины могли продавать свои товары в интернете.

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