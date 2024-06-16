Серийная манипуляция

Полиция Мичигана считала, что раскрыла убийство, и уже готовилась закрывать дело, когда выяснилось, что все это время они подозревали невиновного. Заказчице убийства почти удалось избежать наказания, но ее подвела ревность любовника.

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8 ноября 1999 года 48 летний Брюс Миллер задерживался на работе. Он владел свалкой металлолома B&D Auto Parts и бизнесом по продаже подержанных автозапчастей в промышленном городе Флинт в штате Мичиган. Вечером он должен был заскочить за ужином в одно из местных кафе и поехать домой, но когда ожидание слишком затянулось его жена, 28-летняя Шери, позвонила младшему брату Брюса и попросила его съездить на свалку.

Миллера нашли в его офисе, недалеко от свалки. На груди и шее у него было несколько огнестрельных ранений. Полиция обыскала окрестности, но следов убийцы найти не удалось.

Кевин Шанлиан, детектив, который взялся за расследование дела, позже вспоминал, что все признаки указывали на ограбление: «Известно, что Миллер носил в кармане рубашки кошелек с двумя тысячами долларов на покупку автомобильных запчастей. Деньги пропали».

Черный портфель

Почти сразу под подозрение попал бывший сотрудник Миллера Джон Хатчинсон.

По словам жены Миллера Шери, отношения между Джоном и Брюсом были натянутыми. Шери и сама работала в компании мужа: в 1998 году она устроилась работать в его фирму. Перед тем как завести роман с Миллером, она встречалась с Хатчинсоном. По словам Шери, конфликт между ее мужем и Хатчинсоном сохранялся и после их с Брюсом свадьбы.

Брюс и Шери Миллер. Фото: Genesee County Sheriff's Office

К тому же накануне убийства Хатчинсон одолжил у Миллера две тысячи долларов и, по показаниям брата Брюса, угрожал «избавиться» от Миллера.

Против Хатчинсона работало и другое обстоятельство. Полиция подозревала его в мошенничестве — по версии следствия, Хатчинсон подделывал серийные номера автомобилей, по которым в числе прочего выясняют, не украдены ли они.

«Мы предполагали, что Брюс собирался позвонить в полицию и сдать его [Хатчинсона]», — вспоминал один из полицейских, расследовавших дело.

Следователи считали, что этот мотив объяснял нападение. Сам Хатчинсон категорически отрицал вину, но провалил тест на полиграфе: детектор показал, что он что-то скрывает. Полиция уже готовилась закрыть дело и передать его в суд, когда в участок позвонил прокурор штата Миссури и сказал, что у него есть новые свидетельства, которые должны изменить ход расследования.

11 февраля 2000 года в небольшом в городке Одесса в штате Миссури, в тысяче километров от места убийства Брюса Миллера, нашли тело отставного лейтенанта полиции Джерри Кессадея.

Он совершил самоубийство. Когда его брат нашел Джерри, тот сидел в кресле у себя дома с простреленной головой. На его коленях лежала Библия.

Под кроватью Кессадея нашли черный портфель, содержимое которого перевернуло ход дела об убийстве Брюса Миллера. Внутри лежали CD-диски, записи о рейсах авиакомпаний и гостиничных номерах, предсмертная записка и распечатка любовной переписки между Кессадеем и Шери Миллер. В записке Кессадей признавался, что застрелил Брюса Миллера, но утверждал, что на преступление его вынудила пойти Шери. В конце письма Кессадей просил адвоката передать его признание полицейским.

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Шери Миллер

У Шери было тяжелое детство. Она родилась во Флинте и росла без отца, ее мать много пила и часто меняла партнеров. По словам Шери, в детстве некоторые из них подвергали ее сексуализированному насилию.

До встречи с Брюсом Миллером Шери уже дважды была замужем и в одиночку воспитывала троих детей. Чтобы обеспечивать семью, она совмещала работу бухгалтера, продавщицы косметики Mary Kay и работу в доме престарелых.

Когда ей было 27 лет, Шери устроилась бухгалтером в компанию Миллера. Несмотря на разницу в возрасте, у них завязался роман, и через четыре месяца после знакомства, 23 апреля 1999 года, они поженились в Лас-Вегасе.

С Джерри Кессадеем Шери пересеклась на одном из сайтов знакомств незадолго до свадьбы с Брюсом. Несмотря на замужество, Шери любила общаться с другими мужчинами и проводила за перепиской с ними большую часть свободного времени.

Джерри Кессадей. Фото: Charlene Cassaday

«Я не вставала из-за компьютера, — вспоминала она в интервью ABC News. — Брюс много работал, поэтому его часто не было дома».

Свое увлечение она ощущала как видеоигру, где каждый мужчина был как новый уровень, который нужно пройти.

Во время знакомства с Шери Джерри Кессадей переживал затяжной депрессивный эпизод. После неудачи в одном из расследований и конфликта с начальством его отстранили от службы, в это же время он разводился с женой. В итоге Кессадей переехал в Рино, штат Невада, и устроился на работу в казино.

Сперва они просто переписывались, но вскоре начали флиртовать и обмениваться нюдсами. Кессадей был влюблен и говорил матери, что наконец-то встретил «женщину мечты». Через несколько недель переписки Шери и Джерри Кессадей впервые встретились. Несмотря на то, что Кессадей жил далеко от семьи Миллеров, Шери несколько раз приезжала к нему на свидания. Брюсу она говорила, что едет в командировку от косметической компании, продукцию которой она продавала.

«Я любил их. Я хотел их»

Шери рассказывала Джерри Кессадею, что ее муж якобы связан с мафией и регулярно ее избивает. Время от времени она присылала ему фотографии синяков. Как позже выяснили следователи, все ссадины на теле Шери рисовала косметикой.

В сентябре 1999 года она сказала Кессадею, что беременна, и отправила ему фотографию своего живота вместе с положительным тестом. «Я просто выпятила живот. Но Джерри так сильно этого хотел, что поверил», — позже вспоминала Шери.

Однако радость длилась недолго: вскоре Шери написала Джерри, что, узнав о беременности, муж ударил ее ногой в живот и у нее случился выкидыш. Через несколько месяцев после очередного свидания Шери снова сообщила Джерри, что беременна, на этот раз двойней. Однако вскоре он получил письмо, якобы от Брюса, в котором говорилось, что тот заставил свою жену сделать аборт. Касседей был вне себя от злости.

По версии следствия, после этого случая Кессадей и решил убить Брюса Миллера. Шери дала ему подробные инструкции, где и как можно найти ее мужа. 8 ноября 1999 года Кессадей пришел к нему в офис и застрелил его из дробовика. «После этого он позвонил на мой телефон и сразу же повесил трубку. Это был сигнал, что он возвращается в Миссури», — позже рассказывала Шери.

После убийства Миллера Шери потеряла интерес к Джерри Кессадею и начала встречаться с другими мужчинами. Тогда тот погрузился в еще более глубокую депрессию и через три месяца покончил с собой.

Кроме предсмертной записки в его чемодане лежали еще три письма: сыну, бывшей жене и родителям. В письмах он подробно описал свой мотив: «Мама и папа, мне жаль за всю боль, которую я вам причинил, но я должен был это сделать. После того как мы с Шери встретились, я узнал, что она замужем. Она лгала мне, а я всему верил. Прости, мама. Это должны были быть мои дети. Я любил их. Я хотел их. Я поехал туда и убил его».

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Новый мужчина

Изучив новые улики, полиция арестовала Шери. Суд над ней начался в марте 2000 года. Обвинение настаивало, что она была заинтересована в смерти мужа: как вдове, ей полагались социальные и страховые выплаты. Шери отрицала свою причастность к убийству.

Шери Миллер. Фото: Genesee County Sheriff's Office

Дело было беспрецедентным: единственным доказательством вины Шери была переписка в интернете и предсмертная записка Кессадея, а в штате еще никогда еще не выносили приговоры по уликам, взятым из интернета. Защита настаивала на том, что письма, которые предоставил Джерри, — сфабрикованы, а показаниям Джерри не стоит верить из-за того, что у него были проблемы с алкоголем и наркотиками: за несколько месяцев до убийства его действительно задерживали за нетрезвое вождение и нанесение побоев.

Присяжные совещались два дня. Большая часть из них не верила в то, что Шери ни при чем. 22 декабря 2000 года они признали ее виновной в заговоре с целью убийства и убийстве. Суд приговорил ее к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Дело Шери освещали в новостных изданиях и криминальных ток-шоу. Благодаря одной из таких программ в 2007 году она познакомилась с 56-летним Майклом Денуайером.

«Я много смотрел Snapped (популярное тру-крайм шоу. — Прим. “Холода”), и там появилась Шери Миллер. В ее глазах и голосе было что-то такое, что заставило меня подумать о ее невиновности. Она выглядела одинокой и грустной», — позже вспоминал он в интервью.

Денуайер стал переписывался с Шери, и у них завязался роман. В 2008 году они обручились в тюрьме. По одной из версий, она надеялась, что этот брак поможет ей обжаловать приговор.

В 2009 году Шери Миллер подала на апелляцию. Она настаивала на том, что предсмертные записки Кессадея и распечатки их переписки не могут быть использованы как доказательства ее вины. Суд постановил повторно рассмотреть дело. Ей позволили выйти на свободу под залог. Сразу после освобождения она бросила Денуайера. «И тут меня осенило: я ошибался. Ей нужны были секс и деньги, а мне не хватило мозгов это понять», — позже говорил в интервью Денуайер.

Признание

Шери провела на свободе три года. Но в августе 2012 года окружной суд восстановил обвинительный приговор и отозвал ее залог, поэтому ей пришлось вернуться в тюрьму. 11 февраля 2014 года федеральный Апелляционный суд принял окончательное решение и подтвердил виновность Шери.

В 2016 году Шери Миллер отправила письмо судье окружного суда, в котором призналась, что планировала убийство своего мужа. Она рассказала, что пошла на это из-за страха, что семья Брюса и он сам узнают про ее измены.

«Мой муж был прекрасным человеком, — писала Шери. — Он никогда не причинял вреда мне и моим детям. Он просто хотел семью. Все, что он делал, это любил нас».

«Из-за моей лжи и манипуляций я позволила одному человеку убить другого. Я причинила боль многим людям и уничтожила много жизней. Пришло время положить конец лжи и сказать правду», — резюмировала она.