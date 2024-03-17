В начале нулевых испанку осудили за убийство, которого она не совершала

В сентябре 2001 года суд испанский суд присяжных приговорил 49-летнюю испанку Долорес Васкес к 15 годам лишения свободы за убийство молодой девушки. До этого Васкес подвергалась массовой травле в СМИ из-за своей ориентации. Пока ее судили, настоящий убийца жил неподалеку, но полиция обратила на него внимание только, когда была убита еще одна девушка.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

9 октября 1999 года 19-летняя Росио Ваннинкхоф из небольшого городка Михас вблизи испанской Малаги проводила вечер вместе со своим парнем Антонио Хосе Хурадо. Пара собиралась пойти на ярмарку, где их ждали друзья.

Около половины десятого вечера Росио сказала, что сходит к себе домой переодеться и принять душ. Обратно Росио так и не вернулась. Утром ее мать, Алисия Орнос, начала обзванивать всех знакомых и друзей девушки, но никто не знал, куда именно ушла ее дочь.

Алисия решила прогуляться, чтобы немного успокоиться. Во время прогулки в поле она нашла кроссовки и платок, которые принадлежали Росио и позвонила в полицию. Прибывшие на место полицейские оцепили территорию и начали поиски Росио, к которыми присоединились местные жители.

Вскоре полиция обнаружила следы крови. Следуя им, полицейские вышли к луже крови. Приехавшие на место криминалисты, установили, что тело волокли по земле, а потом погрузили во внедорожник — на это указывали следы от шин. Через несколько дней таксист, проезжавший неподалеку от места преступления в день пропажи, рассказал, что слышал «пронзительный крик».

Спустя три недели, 2 ноября 1999 года, примерно в 30 километрах от места пропажи полиция нашла тело Росио. Новость о ее смерти быстро подхватили испанские СМИ. Дело широко обсуждалось из-за особой жестокости: тело девушки было обезображено ножевыми ранениями.

«Хищная» лесбиянка

Испанская пресса требовала скорейшей поимки виновного. В августе 2000 года В СМИ попала информация, что полиция проверяет на причастность к убийству управляющую гостиницей Долорес Васкес. Радио, газеты и телевидение сообщали, что якобы Васкес винила Росио в том, что именно она стала причиной разрыва между ней и матерью девушки. И обещала той отомстить.

Еще будучи замужем, мать Росио Алисия Хорнос познакомилась с Долорес Васкес, с которой у нее начались романтические отношения. Вместе они купили дом и стали растить трех детей Алисии: Росио, ее сестру Розу и их брата. Дети открыто рассказывали своим сверстникам, что у них две мамы и подписывались двойной фамилией — «Васкес-Хорнос».

Долорес и Алисия расстались в 1988 году, но до 1994 года продолжали жить в одном доме. Вскоре после этого Алисия завела новые отношения, на этот раз с мужчиной.

После того как в СМИ появилась информация о возможной причастности Васкес к убийству Росио, в медиа началась травля. Притом таблоиды делали особый акцент на ориентации Васкес: ее называли «хищной», «агрессивной», «маскулинной», «извращенной» лесбиянкой.

В те годы ЛГБТ-сообщество Испании отстаивало свое право на то, чтобы заключать однополые браки. Уровень гомофобии в обществе при этом оставался достаточно высоким, а ЛГБТ-люди, даже после того как получили легальную возможность заводить семью (в 2005 году), часто жаловались на дискриминацию.

В сентябре 2000 года года полицейские арестовали Долорес по подозрению в убийстве. Однако они так и не предъявили никаких доказательств вины: орудия убийства, следов крови на одежде и отпечатков пальцев обнаружено не было. Следователи указывали лишь на то, что преступление было мотивировано «местью, ненавистью и злобой».

У Долорес была красная Toyota Celica: такую же машину, по сообщениям очевидцев, видели недалеко от места убийства. Этого факта оказалость достаточно, чтобы «доказать» ее причастность к преступлению. 25 сентября 2001 года суд присяжных приговорил ее к 15 годам и одному дню тюремного заключения.

Общественное давление на Долорес была настолько сильным, что в разговоре с адвокатом, она говорила, что сама начала сомневаться в своей невиновности. Тем не менее Васкес не прекращала защищаться и подала апелляцию. В феврале 2002 года Верховный суд Андалусии отменил приговор и постановил пересмотреть дело.

Росио Ваннинкхоф, фото: Rex Features / Shutterstock / Vida Press

«Душитель из Холлоуэя»

Пока Васкес ждала повторного судебного разбирательства, произошло еще одно убийство: 14 августа 2003 года в городке Коин, примерно в 20 километрах от места пропажи Росио Ваннинкхоф, была убита 17-летняя Соня Карабантес.

Недалеко от ее дома мать Карабантес нашла сандали, сумочку и телефон рядом с большим пятном крови. В поисках Карабантес приняли участие 700 добровольцев. Через пять дней после пропажи у ручья неподалеку от ее дома было найдено обнаженное тело Сони. Судмедэксперты установили что ее задушили.

В этот раз полиции удалось задержать убийцу — британца по имени Тони Кинг. На месте преступления следователи обнаружили следы ДНК Кинга, которые совпадали и с уликами, найденными на месте убийства Росио Ваннинкхоф. Также в полицию обратилась бывшая жена Кинга Сесилия.

«В ночь исчезновения Росио Тони взял машину моего друга. Когда он вернулся в тот вечер, то сразу пошел в туалет. Он был там целую вечность. Вместо того, чтобы оставить ванную в беспорядке, как он обычно делал, он оставил ее чистой и опрятной. Я подумала, что это очень странно», — вспоминала Сесилия.

Тони родился в 1965 году в Лондоне, в районе Холлоуэй. К моменту убийства Росио он уже был приговоренным преступником. Когда ему было 20 лет, Кинг совершил серию изнасилований. Чтобы жертвы не сопротивлялись, он душил их куском электрического кабеля до потери сознания, а потом насиловал. Когда Кинг был пойман, британские СМИ окрестили его «Душителем из Холлоуэя»

Суд приговорил Тони Кинга к 10 годам лишения свободы, но отсидел он только половину срока и был условно-досрочно освобожден в 1991 году. Через несколько недель он снова оказался в тюрьме за ограбление. Отсидев еще два года, Кинг оказался на свободе. Через три года он снова напал на женщину. Чтобы избежать ареста, он вместе с семьей переехал в Испанию, где убил сперва Росио Ваннинкхоф, а затем на Соню Карабантес.

В 2005 году Тони Кинга признали виновным в убийствах и позже приговорили к 55 годам тюремного заключения.

Тони Кинг, фото: Rex Features / Shutterstock / Vida Press

Освобождение Долорес Васкес

Долорес Васкес вышла из тюрьмы в феврале 2002 года, проведя в тюрьме 17 месяцев. Дело против нее было полностью прекращено в 2004 году. Как вспоминает ее адвокат, несмотря на то, что реальный убийца был найден, полиция не принесла никаких извинений, а СМИ продолжали травить Долорес и утверждали, что она была сообщницей Кинга.

Не выдержав общественного давления, Васкес переехала к семье в Великобританию. В Лондоне она начала работать в транспортной компании.

В январе 2006 года Долорес предъявила иск Испании с требованием выплатить ей четыре миллиона евро за незаконное заключение. Министерство юстиции признало, что в ее деле была допущена «судебная ошибка», и присудило ей компенсацию в размере 120 тысяч евро. Однако Верховный суд счел, что она не вправе получить эти деньги.

Долорес долгое время не выступала публично и не давала интервью. В 2013 году она выступила на мероприятии перед группой юристов, адвокатов и прокуроров в Центре политических и конституционных исследований в Мадриде, где рассказала о несправедливости судебной системы и давлении, которое на нее оказывали следователи.

По последним данным, в 2017 году Васкес вернулась в Испанию и купила квартиру в небольшом городке Бетансос.