На немецком острове годами избивали женщин и гордились этим

Этой традиции около 200 лет, но ее долго скрывали от СМИ

Каждый год на немецком острове Боркум в Северном море проходит фестиваль Клаасом. Более 200 лет важной частью фестиваля была «охота» на женщин: местные мужчины искали их по улицам, а затем ловили и избивали коровьими рогами. После такого «празднования» подвергшиеся избиению женщины по несколько дней не могли нормально ходить и сидеть, а их травмы были предметом гордости для местных мужчин. Власти острова и его жители пытались скрыть свой фестиваль от посторонних, но все изменилось в 2024 году после выхода репортажа немецкой телекомпании NDR. Журналисты тайком проникли на празднование Клаасом-феста и засняли избиение женщин на улицах Боркума. Как рождественский праздник превратился в легализованное насилие против женщин — в материале «Холода».

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В ночь с 5 на 6 декабря жители Германии устраивают празднования в честь Николая Чудотворца — прообраза Санта-Клауса. Обычно тогда дети оставляют чистую обувь у входной двери и ждут, когда Санта-Клаус наполнит ее подарками и угощениями. Однако на немецком острове Боркум есть свои традиции: там с XIX века в этот день проходит фестиваль Клаасом, во время которого мужчины переодеваются в мифических существ с рогами (которые тоже называются клаасомы) и охотятся на женщин.

Боркум. Фото: Unsplash

На нижненемецком языке (диалекты, которые используют на севере Германии, в Дании и Нидерландах) жители Боркума называют Клаасом «высшим праздником». Для местных этот фестиваль связан не только с рождественскими традициями, но и с историей самого острова. Раньше на Боркуме жили китобои, которые отправлялись в море на долгие месяцы и, возвращаясь домой, хотели показать, кто настоящий хозяин на острове. Сначала они устраивали ритуальные бои друг с другом, а затем выходили на улицу в поисках женщин и избивали их.

Традиция избивать женщин стала частью фестиваля — и так продолжалось до 2024 года, пока об этом не написали немецкие СМИ. Журналисты телеканала NDR засняли, как в канун праздника переодетые в костюмы мужчины бьют прохожих женщин коровьими рогами по ногам и ягодицам. Мэр Боркума Юрген Аккерман уверял, что островитяне начали переосмысливать эту традицию еще до того, как возник резонанс в СМИ.

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В 2024 году местным жителям все же пришлось перестать бить женщин. Организатор фестиваля — «Парни Боркума», куда входят только мужчины, — извинился за избиения женщин и пообещал полностью искоренить эту традицию. Последний фестиваль в конце 2024 года прошел без избиений.

«У них вся задница черно-синяя»

С 1830-х годов Клаасом-фест проходил по одинаковой схеме. Днем 5 декабря обычные горожане гуляют, на площадях устраивают массовые мероприятия, взрослые пьют алкоголь, а детям раздают угощения. Некоторые мужчины облачаются в традиционные костюмы клаасомов: овечьи шкуры и маски с рогами. В это время они достаточно безобидны: ходят по улицам небольшими группками в сопровождении вифке — это мужчина, который одет в женскую одежду. Таким составом они заходят в дома к местным жителям, где их угощают выпивкой.

Ближе к вечеру клаасомы собираются отдельно от остальных островитян и устраивают ритуальные бои друг с другом. Мужчины дерутся за право первыми выйти в город. Эти схватки проходят в закрытом помещении, куда могут попасть только члены организации «Парни Боркума».

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С наступлением темноты, уже после ритуальных боев, на улицы выходят группы клаасомов, вооруженные коровьими рогами. Вместе с ними идут ловцы — у них нет специальных костюмов, но их задача — поймать любую женщину, которая будет гулять по улице. Как только ловцы находят свою жертву, они передают ее клаасомам. Тогда те совершают ритуал: по очереди бьют женщину по ягодицам коровьими рогами.

Репортерам NDR удалось заснять этот ритуал на мобильный телефон. На кадрах видно, как ловцы держат женщину за руки и заставляют ее наклониться. К ней подходят клаасомы и наносят ей десятки ударов коровьими рогами по ягодицам и задней части бедер. Вокруг женщины — кричащая толпа, все наблюдают за избиением, и никто не вмешивается. Как правило, после избиения вифке дарит побитой женщине имбирное печенье.

Жертвой клаасомов может стать любая женщина — даже случайная туристка, которая не подозревает о такой традиции на Боркуме. Если она начнет сопротивляться, то участвующие в ритуале мужчины будут обходиться с ней еще жестче. У жертвы нет выбора: ее в любом случае принудят участвовать в ритуале. Местная жительница Неле (имя изменено) однажды подверглась такому избиению. Она рассказала, что после этого ритуала ее тело от копчика до голени покрылось гематомами и синяками.

«Люди гордились, когда видели, как девочки после фестиваля ковыляли по городу. У них вся задница черно-синяя, и они по три-четыре дня не могут нормально сидеть, а они гордились этим», — рассказывал местный житель, однажды игравший роль клаасома.

Впрочем, не все живущие на Боркуме женщины были против фестиваля. Некоторые жительницы считают, что такой ритуал на самом деле никому не угрожал, ведь женщины заранее знают об опасности, которая грозит им на улице вечером 5 декабря. По их мнению, у женщин есть выбор: сидеть дома либо на свой страх и риск все же выйти на улицу.

Мизогиния в секрете

Власти острова долгое время скрывали от остальной Германии местные традиции. Организация «Парни Боркума» запрещала местным жителям и туристам снимать празднования на видео и уж тем более выкладывать что-либо, связанное с клаасомами, в соцсети. Бывший репортер канала RTL Тис Ягельс жаловался, что в 2022 году его съемочной группе открыто угрожали за работу на фестивале. Но в следующем году журналистам NDR все же удалось снять материал для своего резонансного репортажа с помощью скрытой камеры.

Мало кто критиковал проведение фестиваля Клаасом до репортажа NDR. Мэр Боркума Юрген Аккерманн заверял журналистов, что большинство местных жителей поддерживают эту традицию. Его слова подтвердил бывший житель острова, с которым поговорили репортеры. Он рассказал, что местные жители практически не критиковали ритуал избиения женщин, а если кто-то открыто выступал против проведения фестиваля, то такого человека обвиняли в неуважении к традициям Боркума.

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После выхода репортажа власти Боркума попытались оправдаться перед общественностью. Аккерманн обвинил журналистов в предвзятом и нечестном освещении событий: говорил, что видеозаписи с празднования якобы показывают поведение только отдельных людей и «ни в коем случае не доказывают, что остров терпимо относится к насилию». Как выразились организаторы фестиваля, на Боркум вылилась «буря дерьма» после публикаций в немецких СМИ.

Фото: Picture Alliance / Getty Images

И все же власти Боркума и организаторы Клаасом-феста прислушались к критике. С 2024 года ритуал избиения женщин запрещен, а мэр пообещал сделать фестиваль «более современным и соответствующим нынешним ценностям общества». Празднование фестиваля стало открытым для журналистов. Для женщин открыли горячую линию, куда они смогут пожаловаться, если на них все же нападут в день Святого Николая.

«Клуб полностью отменит обычай бить женщин. Мы решили оставить эту традицию позади и сфокусироваться на том, что на самом деле означает этот фестиваль, — на солидарности островитян», — говорится в сообщении «Парней Боркума».

Нововведения на Клаасом-фесте не понравились некоторым жительницам. 1 декабря 2024 года около 200 женщин вышли на митинг с требованием сохранить традиционное празднование фестиваля. Участницы шествия трубили в коровьи рога и несли белое полотнище с надписью: «Мы не позволим испортить Клаасом-фест». Акция прошла мирно, к протестующим присоединилась некоторые чиновники.

Управляющий директор Федеральной ассоциации женских консультационных центров и горячих линий для женщин Катарина Гёпнер не видит ничего необычного в марше женщин Боркума за сохранение традиций. По ее словам, жертвы насилия по-разному переживают случившийся с ними опыт, и далеко не все сразу понимают, что с ними произошло. Насилие часто связано с чувством стыда, которое не позволяет женщинам открыто говорить, что им пришлось пережить.

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