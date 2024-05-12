Мужчина три года получал угрозы от бывшей

Жизнь автомеханика Дэйва Крупа резко изменилась после того, как он познакомился с девушкой по имени Кэри Фарвер. Они начали встречаться, но через две недели Кэри пропала. Долгое время никто не знал, где она: ее никто не видел, а на связь она выходила только по смс и электронной почте. Кэри сталкерила Дэйва и посылала угрозы ему и его близким. Через три года выяснилось, что все это время сообщения от ее имени писал убийца.

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15 ноября 2012 года Дэйв Крупа, 36-летний владелец автомастерской из Омахи, штата Небраска, получил смс от своей девушки Кэри Фарвер. «Я тебя ненавижу, ты разрушил мою жизнь. Ты ужасный человек», — писала Кэри.

Дэйв удивился. За несколько дней до этого Кэри уже отправляла ему странные сообщения: несмотря на то, что они обсуждали, что оба не хотят серьезных отношений, она внезапно предложила жить вместе. Дэйв не был готов к такому шагу и вежливо отказался. Но получил гневный ответ: «Хорошо, я больше никогда не хочу тебя видеть, я тебя ненавижу». Больше они не виделись.

Дэйв немного расстроился, что у них ничего не сложилось, но подумал, что его «пронесло»: Кэри вела себя неуравновешенно и отношения с таким человеком ему поддерживать не хотелось. Он решил больше не отвечать ей, однако сообщения от нее продолжали приходить. Вскоре проклятия и обзывательства перешли в угрозы.

«Я хочу всадить нож в твое сердце», «Я уничтожу твою жизнь», «Я люблю стоять на улице и следить за тобой» — писала Кэри. Следующие несколько лет жизнь Дэйва стала напоминать триллер.

Лиз

В начале 2012 года Дэйв Крупа расстался с Эми Флорой — они встречались больше 10 лет и вместе воспитывали сына и дочь. После расставания Эми переехала в небольшой городок Омаха в штате Небраска, откуда была родом. Дэйв поехал за ней, чтобы видеться с детьми. В Омахе он открыл автомастерскую и вскоре решил зарегистрироваться на сайте знакомств.

Дэйв Крупа с семьей. Фото: Netflix / Everett Collection / Vida Press

«Я настроился получать удовольствие от холостой жизни», — вспоминал он в интервью для документального фильма от Netflix. На первое свидание Дэйв пошел с девушкой по имени Шанна Элизабет Голяр. Друзья звали ее просто Лиз.

«Она мне сразу понравилась, — рассказывал Дэйв. — У нас было много общего: мы оба любим научно-фантастические фильмы и слушаем тяжелый метал. Ей нравились мотоциклы, а у меня как раз был свой».

Перед первой встречей Дэйв нервничал, потому что много лет не был на свиданиях. Но они с Лиз сразу нашли общий язык. У нее тоже было двое детей и свой бизнес. Она много улыбалась и умела получать удовольствие от жизни. Дэйв сразу предупредил Лиз, что не ищет серьезных отношений и будет встречаться и с другими девушками. Ее это устроило.

«Это было именно то, что мне тогда было нужно. У меня оставалось личное пространство, а когда я хотел повеселиться и пообщаться с кем-нибудь, я мог позвать Лиз», — вспоминает Дэйв.

Кэри

Примерно через полгода в жизни Дэйва появилась еще одна девушка — Кэри Фарвер. Она привезла на техобслуживание в мастерскую Дэйва свой внедорожник марки «Форд».

«Увидев ее, я подумал: “Вот это красотка!”», — вспоминал Дэйв. Но Кэри была клиенткой, поэтому он просто выполнил свою работу и они попрощались. Дэйв не думал, что когда-нибудь снова встретит Кэри, но через пару недель нашел ее анкету на сайте знакомств и решил пригласить ее на ужин.

Свидание прошло отлично. Дэйв узнал, что Кэри было 37 лет, она родилась и жила в небольшом доме в городке неподалеку от Омахи. В юности она родила ребенка, но рассталась с его отцом, и воспитывать 14-летнего сына ей помогали родители. Когда он подрос, Кэри доучилась в колледже и нашла хорошую работу в IT-компании.



«Она была самой целеустремленной и энергичной женщиной, которую я встречал, — рассказывал Дэйв. — Умная, сексуальная — я точно был ей не пара. Но я пригласил ее поехать ко мне, и она согласилась».

Едва Кэри и Дэйв зашли в квартиру, раздался звонок домофона. Это была Лиз: она забыла у Дэйва что-то из своих вещей и пришла без предупреждения.

Ситуация была неловкой. Кэри решила поехать домой и в дверях подъезда столкнулась с Лиз. «Они смотрели друг на друга всего несколько секунд», — позже вспоминал Дэйв.

Когда Лиз ушла, Кэри была уже на полпути домой. Дэйв позвонил ей, чтобы извиниться, и она позвала его к себе. «Когда я приехал, она сказала, что ей не нужны серьезные отношения — просто хочется весело провести время. Я был полностью за», — вспоминал Дэйв.

Следующие две недели они почти не расставались. Офис Кэри находился совсем близко к дому Дэйва, и вечерами они проводили время вместе, а когда у Кэри был сложный проект, она могла остаться ночевать у Дэйва, чтобы быстрее добраться до работы. Утром 13 ноября 2012 года Дэйв поцеловал Кэри и отправился на работу, пообещав увидеться с ней позже вечером. А через несколько часов получил неожиданное сообщение:

«Нам нужно съехаться», — писала Кэри. А потом прислала оскорбления в ответ на его отказ.

Когда Дэйв вернулся домой, Кэри уже ушла и забрала свою сумку и зубную щетку.

«Я попытался жить дальше, будто ничего не произошло», — вспоминал Дэйв. Но у него не вышло.

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Пропавшая дочь

Странные сообщения от Кэри получал не только Дэйв, но и ее мать — Нэнси Рэйни. Кэри не приехала домой и писала, что уехала из города, ищет новую работу и скоро свяжется с семьей, чтобы забрать сына.

Кэри Фарвер. Фото: Cari Farver Memorial / Facebook

По словам Нэнси, сообщения Кэри были грубыми и содержали множество орфографических и пунктуационных ошибок, что было странно для ее дочери. На звонки матери Кэри не отвечала. Нэнси, как она рассказывала потом, это «совершенно выбило из колеи». Отец Кэри был серьезно болен, и она раньше не оставляла его на долгое время. Вскоре он умер, но Кэри даже не приехала на похороны.

Пропустила она и свадьбу сводного брата. Когда Кэри не приехала на день рождения сына, Нэнси забила тревогу и обратилась в полицию. Полицейские завели дело о пропаже, пытались связаться с Кэри и допросили Дэйва. Однако вскоре получили сообщения с номера Кэри с просьбой оставить ее в покое и прекратили расследование. Когда Нэнси подавала заявление, она рассказала детективам, что ее дочь долгое время принимала антидепрессанты и страдала биполярным расстройством. И теперь они объяснили пропажу Кэри тем, что людям с психическими расстройствами якобы свойственно такое поведение.

Больше угроз

Тем временем количество сообщений и электронных писем, которые получал Дэйв, увеличивалось с каждым днем. От оскорблений Кэри перешла к прямым угрозам. Она писала, что следит за каждым шагом Дэйва и знает все о его детях.

«Однажды ночью я сидел дома и смотрел телевизор, пытаясь расслабиться, и получил сообщение: “Я вижу тебя. Ты сидишь в своем кресле в синей рубашке”», — рассказывал Дэйв.

Через некоторое время на угрозы со стороны Кэри пожаловалась и Лиз: Кэри оскорбляла ее и угрожала убийством. А однажды прислала Дэйву фотографию связанной женщины, лежащей в багажнике машины. Дэйв сразу же позвонил Лиз, но с ней все оказалось в порядке.

В конце ноября Лиз обнаружила, что кто-то оставил на стене ее гаража надпись «Шлюха», и обратилась в полицию. Угрозы от Кэри сблизили Лиз и Дэйва, и они снова стали встречаться.

В январе 2013 года, почти через два месяца после пропажи Кэри, Дэйв возвращался домой с работы и заметил на парковке знакомый автомобиль. Подойдя ближе, он понял, что это внедорожник марки «Форд», который водила Кэри, и сообщил об этом в полицию.

Полицейские конфисковали машину, но не смогли найти никаких улик, кроме отпечатка пальца на коробке из-под мятных конфет, забытой в салоне. При проверке установить по базами данных, кому он принадлежал, им не удалось. Кэри продолжила писать Дэйву.



В начале августа Дэйв решил расстаться с Лиз. Через несколько дней дом, в котором она жила, подожгли. В огне погибли ее питомцы: две собаки, кошка и змея. Тогда же Дэйв получил очередное сообщение.

«Я подожгла дом этой отвратительный шлюхи. Я надеюсь, что она и ее дети умрут там», — писала Кэри.

Дэйв Крупа и Лиз Голяр. Фото: Netflix

После пожара Дэйв и Лиз снова сошлись и встречались еще около двух лет, пока в декабре 2015 года Дэйв снова не решился расстаться с Лиз. Вскоре после этого кто-то вломился в его автомастерскую и устроил погром, а ночью разбил кирпичом окно его дома.

В то же время угрозы стала получать Эми, бывшая девушка Дэйва. Ей пришло сообщение о том, что их с Дэйвом детям перережут горло во сне.

«Мой сын спал на диване с бейсбольной битой, я его разбудила и отправила в свою комнату, а когда спросила, почему он там лег, он ответил, что будет нас защищать», — вспоминала Эми в интервью.Сам Дэйв постоянно менял номера телефонов и в феврале 2015 года переехал в Каунсил-Блафс, штат Айова, что на время позволило ему избавиться от угроз. Также он купил пистолет, чтобы «защитить себя и семью».

Новое расследование

В 2015 году следователи Райан Эйвис и Джим Доти из офиса шерифа округа Потаваттами в Каунсил-Блаффс начали новое расследование пропажи Кэри.

«За пару лет до этого я слышал о деле Кэри Фарвер, матери-одиночки, которая просто исчезла. Она выходила на связь по почте и смс, в то же время полиция Омахи расследовала поджог, преследование и вандализм, но они потеряли след. Мы с Эйвисом пошли к боссу и попросили взять дело», — позже вспоминал Доти.

Следователи подошли к делу с разными гипотезами: Доти вел расследование так, будто Кэри была мертва, а Эйвис пытался доказать, что это не так. Однако они оба были согласны, что пропажа Кэри не связана с биполярным расстройством. Следователей заинтересовало, что со дня пропажи на банковских счетах Кэри не было никакого движения денег.

Также их удивило, что угрозам и давлению со стороны Кэри подверглась Лиз, с которой они даже не были знакомы. «Внезапно она стала объектом преследования, — говорил Эйвис. — Ее имя было во всех отчетах».

Чтобы понять, откуда Кэри посылала все свои письма, Доти и Эйвис обратились за помощью к криминалисту и специалисту по цифровой безопасности Энтони Каве и провели проверку телефонов Дэйва и Лиз. В удаленных файлах на телефоне Лиз они обнаружили фотографии автомобиля Кэри, которые были сделаны 24 декабря 2012 года — до того, как полиция нашла машину (в январе 2013 года). Также на телефоне Лиз была найдена фотография связанной женщины, которую Дэйв получил по электронной почте. Полицейские установили, что этот снимок был сделан с телефона Лиз.

Еще одной уликой стала видеозапись, на которой видно, как кто-то выходит из квартиры Дэйва. Она была опубликована на ютубе от имени Кэри, но IP-адрес указывал, что видео загрузили из дома, где жила Лиз.

Во время общения с Нэнси, матерью Кэри, следователи нашли еще одну зацепку. Как выяснилось, после исчезновения Кэри в 2012 году она написала матери сообщение, в котором говорила, что продала всю свою мебель, и в качестве доказательства отправила фотографию чека с подписью Шанны Голяр.

«При осмотре телефона мы также обнаружили шесть звонков, которые были сделаны по месту жительства Кэри со скрытого номера. Мы знали, что настоящее имя Лиз Голяр было Шанна», — сказал Доти.

Пока шло расследование, Дэйв обнаружил, что пистолет, который находился в его доме, пропал.

Это все она

4 декабря 2015 года Лиз Голяр пришла в офис шерифа с новым заявлением. На этот раз она жаловалась на угрозы со стороны бывшей девушки Дэйва, Эми Флоры.



Лиз заявила, что Эми преследовала ее в фейсбуке, и предположила, что преступницей, которая все это время сталкерила ее и Дэйва, на самом деле была Эми, которая могла выдавать себя за Кэри.

Во время их разговора следователь Эйвис заметил, что Лиз упомянула о пропаже пистолета Дэйва и правильно назвала его марку — Smith & Wesson.

На следующий день Лиз позвонила в службу 911 и заявила, что была ранена в ногу во время ночной прогулки по парку Биг-Лейк недалеко от Омахи. По словам следователей, первоначально Лиз говорила, что не знала, кто в нее стрелял, но потом сказала, что это была Эми Флора.

«Мне показалось крайне подозрительным, что за день до этого она сочла нужным упомянуть, что у Дэйва Крупы украли пистолет, — сказал Эйвис. — Мы установили, что, скорее всего, Голяр стреляла в себя сама».

Исследовав данные с телефона Лиз, криминалист Энтони Каве обнаружил, что Лиз зарегистрировала более 30 поддельных адресов электронной почты, каждый из которых содержал вариации имени Кэри.

Лиз Голяр в исправительном центре. Фото: Nebraska Department of Corrections

Чтобы окончательно доказать причастность Лиз к пропаже Кэри, следователи сказали Лиз, что бывшая девушка Дэйва — Эми — главная подозреваемая. Они попросили Лиз связаться с ней и спросить, знает ли та что-то о пропаже Кэри Фарвер.

Их план сработал. Вскоре Лиз показала им сообщения, якобы написанные Эми. В них та «признавалась», что стреляла в Лиз в парке Биг-Лейк. Несколько дней спустя Лиз показала еще одно письмо, в котором Эми якобы признавалась в том, что ударила Кэри ножом в машине, а затем засунула ее тело в мешок для мусора.

«Это были ужасные подробности», — говорил детектив Доти. Полицейские решили вернуться и осмотреть автомобиль, чтобы определить место преступления, ведь такие детали мог знать только настоящий убийца.

Во время повторной проверки автомобиля Кэри полицейские нашли пятна крови под тканью пассажирского сиденья. Экспертиза показала, что это кровь Кэри. Кроме того, детективы сопоставили отпечаток, найденный в машине, с отпечатками пальцев Лиз и установили, что он принадлежит ей.

Арест и суд

Поскольку убийство произошло в Омахе, к делу подключился следователь Дэйв Шнайдер из местного управления шерифа. Он вызвал Лиз на допрос и предъявил ей все собранные улики: фотографии с ее мобильного телефона, IP-адреса, которые показывали, откуда писала «Кэри», и электронные письма с «признаниями» от Эми.

Лиз Голяр отрицала вину и утверждала, что никогда не видела машину Кэри. Пока Шнайдер продолжал допрос, Доти и Эйвис проводили обыск в квартире Лиз и нашли видеокамеру, которая принадлежала Кэри. У следователей не оставалось сомнений в том, что Лиз причастна к убийству, но им предстояло доказать ее виновность в суде.

22 декабря 2016 года Лиз арестовали. За несколько месяцев до начала суда Дэйв обнаружил у себя на складе планшет, которым пользовалась Лиз. Следователи смогли восстановить удаленные файлы и обнаружили фотографию тела Кэри. Ее опознали по татуировке с иероглифом, которая была у нее на ноге.



Сопоставив все улики, следствие пришло к выводу, что 12 ноября 2012 года Лиз Голяр зарезала Кэри внутри ее автомобиля и избавилась от тела. Главным ее мотивом была ревность.

Несмотря на то, что тело Кэри найти не удалось, а Лиз Голяр и ее адвокаты настаивали на ее невиновности, суд обвинил Лиз в умышленном убийстве и приговорил к пожизненному заключению.