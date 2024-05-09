Наркотики на рабочем месте

В США для лечения депрессии все чаще используют кетамин. Среди медиков этот препарат известен как анестетик, а среди тусовщиков — как «клубный наркотик». Но в последнее время ему находят новое применение: американский бизнес стал включать кетаминовую терапию в социальный пакет для сотрудников, а в Украине с помощью этого препарата помогают солдатам справляться с последствиями войны для психики.

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Работодатели в США взяли на вооружение новую практику: они предлагают своим сотрудникам, которые страдают от депрессии, кетаминовую терапию. Кетамин — это препарат, который в обычно в медицине и ветеринарии используют для наркоза, реже — как обезболивающее. А еще у кетамина есть репутация «клубного наркотика»: наркопотребители принимают его в виде порошка или таблеток, он вызывает чувство диссоциации и лишает болевых ощущений.

В некоторых странах — в том числе в США — кетамин несколько лет назад стали использовать для лечения депрессии. В марте 2024 года о том, что он принимает кетамин, чтобы избавиться от «негативного химического состояния в мозгу», рассказал основатель SpaceX Илон Маск.

Исследования того, насколько кетамин в действительности эффективен при лечении депрессии, все еще продолжаются. Но в США некоторые работодатели (например, калифорнийский производитель бытовой химии Dr. Bronner’s) уже стали включать кетаминовую терапию в пакет льгот для своих сотрудников, пишет Financial Times. Обычно курс терапии включает от трех до шести сеансов в специализированных клиниках. Некоторым кетамин прописывают в форме таблеток, другим ставят капельницы или прописывают спрей для носа.

Сотрудница компании Dr Bronner’s Лиз Кост, об опыте которой рассказывает FT, почувствовала признаки депрессии во время пандемии. Она стала плохо спать, испытывала приступы паники.



Сперва Кост приняла таблетку кетамина дома (рядом с ней был близкий человек, а онлайн за процессом наблюдал врач). Этот опыт ее ужаснул: на время действия препарата она оказалась обездвижена, а быть в таком состоянии, как она говорит, — последнее, чего тебе хочется, когда у тебя серьезные психологические проблемы. Не помогала и домашняя обстановка: Кост сказала, что думать у нее получалось только о белье, которое нужно постирать. Так что в следующий раз она пошла в клинику, где кетамин вводят внутривенно. Ее усадили в большое кресло, накрыли специальным утяжеленным одеялом и поставили музыку. В такой атмосфере сеанс прошел успешнее. Кетамин, по словам Лиз Кост, помог ей справиться с навязчивыми мыслями.

В последние годы все больше компаний стремятся улучшить психологическое состояние своих сотрудников, и тот факт, что работодатели стали предлагать кетаминовую терапию — часть этого тренда, сказала в разговоре с FT профессор бизнес-школы Оксфорда Салли Мейтлис. Однако она предупреждает, что работодатели могут быть заинтересованы в такой бессистемной терапии, так как это легче, чем решать проблемы, которые становятся причинами психических расстройств сотрудников.

Как еще сейчас используют кетамин?

Одна из стран, где кетамин разрешено использовать для лечения психических заболеваний, — это Украина. После начала полномасштабной войны украинские медики стали применять кетаминовую терапию для лечения солдат ВСУ. Единственная в стране клиника, которая предлагает кетаминовую терапию, расположена в Киеве. Ее главный врач Владислав Матреницкий сказал журналу The Economist, что через клинику прошло около 300 пациентов — в том числе солдат, — которые страдали от резистентной депрессии, тревожных расстройств и ПТСР.

В качестве успешного примера того, как кетамин помогает украинским солдатам справляться с последствиями войны, The Economist приводит историю военного медика Игоря Холодило, который в 2023 году, попав под обстрел, был контужен и почти не мог разговаривать. Холодило перепробовал разные методы терапии — но помог ему, по его словам, только кетамин. После одной сессии кетаминовой терапии он почти перестал заикаться, а еще через пять сеансов ему перестали сниться кошмары, исчезли страхи. Холодило сказал журналистам, что, хотя терапию было непросто перенести (во время сеансов пациенты испытывают интенсивные переживания, рассказывало украинское издание Hromadske), она позволила ему исцелить травму, которая и была причиной всех симптомов.

Главврач клиники Владислав Матреницкий называет лечение кетамином «психоделической терапией». В разговоре с журналистами Hromadske он объяснял: «Изменившееся состояние сознания [пациента] помогает врачам попасть туда, где закреплены проблемы и травмы, которые пережил человек». После того как пациенту вводят кетамин, врач сопровождает его: просит сосредоточиться на своих ощущениях, спрашивает, что его беспокоит. Таким образом врач вместе с пациентом превращают травмирующие воспоминания в «метафорическое путешествие» — и эта метаморфоза помогает сделать воспоминания не такими болезненными.

А что с кетамином в России?

В России кетамин включен в список психотропных веществ. Его — очень ограниченно и под контролем государства — применяют в российских ветеринарных клиниках как обезболивающее. В 2012 году петербургского ветеринара Александра Шпака осудили на пять лет лишения свободы после того, как полицейский под видом ветеринара, лечившего больную кошку, уговорил его продать ему кетамин.

В США, несмотря на более лояльное, чем в России, отношение властей к кетамину, широкого признания на государственном уровне в качестве препарата от психических расстройств он тоже не нашел. Американское государственное агентство FDA, которое занимается контролем качества лекарств, в 2019 году официально одобрило только одну из форм этого медикамента — S-кетамин — в форме назального спрея как препарата от депрессии, резистентной к антидепрессантам. Тем не менее, как пишет Financial Times, по закону американские медики имеют право прописывать кетамин для лечения психических расстройств и в других формах.

Дискуссии вокруг применения кетамина в США обострились в декабре 2023 года после смерти актера Мэттью Перри, сыгравшего роль Чендлера в сериале «Друзья». Патологоанатомы пришли к выводу, что умер он именно из-за «острого воздействия кетамина». Актеру делали инъекции этого препарата для лечения депрессии и тревожности. Но доза кетамина, которую обнаружили в его крови при вскрытии, была слишком большой, чтобы остаться с последней перед его смертью инъекции.

Незадолго до гибели Мэттью Пэрри агентство FDA выпустило официальное предостережение, в котором напоминало, что бесконтрольное употребление кетамина без надзора врачей для лечения психических расстройств влечет к серьезным рискам для здоровья.