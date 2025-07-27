Нехорошая квартира

За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд

Осенью 2017 года японская полиция столкнулась с серией загадочных исчезновений. В разных пригородах Токио пропадали молодые девушки. Полиция не могла найти их следов, пока брат одной из жертв не взломал ее твиттер-аккаунт и не обнаружил зацепку, изменившую ход следствия. Оказалось, все пропавшие жаловались на жизнь и часто писали, что хотят умереть. Что с ними случилось — в новом материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».



23 октября 2017 года 23-летняя Айко Тамура из пригорода Токио Хатиодзи в последний раз ответила на сообщение в мессенджере. Ее брат, с которым они переписывались почти каждый день, продолжал писать ей сообщения, но аккаунт Айко больше не был онлайн. Она также не появлялась дома уже второй день.

Брат забил тревогу, обратился в полицию и заявил о пропаже. У него были поводы беспокоиться. Последние несколько лет жизнь подкидывала семье испытание за испытанием, и это сказалось на эмоциональном состоянии Айко. Ее преследовали мысли о суициде. Оказалось, брат переживал не зря.

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Хочу умереть

В детстве Айко Тамура была активным ребенком: занималась спортом, ухаживала за кроликами при школе и даже играла в оркестре. Однако все резко изменилось, когда ее мать вместе с детьми переехала из Иокогамы в Хатиодзи — она сбежала от мужа, который с ней жестоко обращался.

Семья жила на пособие в квартире, которую помогла снять социальная служба. После переезда, по свидетельствам знакомых, Айко замкнулась в себе и стала пропускать занятия в школе.

В 2017 году умерла мать Айко, и она стала больше общаться с братом. В ее твиттере стали все чаще появляться посты о смерти. Однажды она даже написала, что «ищет кого-то, кто покончил бы с жизнью вместе с ней».

Фото: JIJI Press / AFP / Scanpix

К моменту пропажи Айко Тамуры осенью 2017 года полиция расследовала исчезновение еще нескольких человек, преимущественно молодых женщин. 17-летняя Акари Суда в 2017 году была ученицей выпускного класса старшей школы, мечтала рисовать мангу и руководила художественным клубом. При этом, судя по постам в социальных сетях, Суда чувствовала себя несчастной. Как и Айко Тамура, она писала в твиттере, что хочет покончить с собой.

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26 сентября 2017 года она посетила школьное спортивное мероприятие в Фукусиме, после чего исчезла. Ее друзья рассказывали, что на следующий день она вышла из их группового чата в мессенджере LINE. Позже в тот же день ее мобильный телефон перестал подавать сигнал.

Полицейские стали искать Суду. Они использовали специальные методы поиска, такие как отслеживание сигнала мобильного телефона пропавших без вести. Но сигнал в определенный момент прерывался, и установить точное местоположение устройства было невозможно.

Подозрительный собеседник

26 октября, через три дня после того как Айко в последний раз вышла на связь, ее брат, так и не получив никакой информации от полиции, решил обратиться за помощью к подписчикам сестры.



Он знал, что Айко использовала один и тот же пароль в разных аккаунтах, и был в курсе, какой именно. Залогинившись в аккаунт сестры в твиттере он опубликовал несколько постов с призывом о помощи. «Последний раз я смог связаться с владелицей аккаунта, то есть со своей сестрой, 23 октября. До этого мы почти каждый день переписывались в LINE. Но с утра 23 октября, около 9 часов, она перестала отвечать», — написал он.

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Кроме того, брат Айко решил изучить переписку сестры. Он обнаружил сообщения от незнакомого мужчины, который предлагал его сестре встретиться. Эта находка стала поворотной точкой в деле. Брат Айко исследовал аккаунт мужчины и понял, что тот часто пишет разным женщинам. Общая тема, которая объединяла эти переписки, — разговоры о смерти.

Брат Айко рассказал следствию о том, что ему удалось узнать, и предоставил полиции информацию о девушках, с которыми мужчина контактировал в твиттере. Благодаря этому полиция смогла понять причину пропажи Айко и, как выяснилось впоследствии, еще восьми человек, в том числе Акари Суды.

Полиция обратилась к одной из собеседниц того мужчины — японские СМИ называли ее Юми. Она помогла полиции выманить мужчину на встречу 30 октября 2017 года. Полицейские отследили мужчину до его квартиры в городе Дзама и ворвались внутрь.

Дома у маньяка

Когда полицейские оказались в квартире подозреваемого, перед ними предстала комната, полная ящиков для хранения, от которых исходил странный запах. Внутри контейнеров было большое количество расчлененных тел, помещенных в холодильники, а также девять голов и около 240 человеческих костей.

Полицейские изъяли веревки, пилы и другие инструменты, использованные при совершении преступлений, а также снотворное, которое давали жертвам.

В интернете появились сообщения о том, что в апартаментах была модульная ванная, где мужчина, предположительно, и расчленял своих жертв. «Некоторые части тел были найдены в переносном холодильнике, покрытые наполнителем для кошачьего туалета», — позже рассказывал один из полицейских.

Хозяина квартиры сразу же задержали. Им оказался 27-летний Сираиси Такахиро. Он не стал оправдываться. «Я убил девять человек с тех пор, как переехал в квартиру 22 августа», — цитировала его полиция.

Впоследствии на камерах видеонаблюдения в этом районе увидели Айко Тамуру вместе с человеком, похожим на Сираиcи. Позже полиция сообщила, что он задушил Тамуру 23 октября 2017 года.

Следствию оставалось ответить на вопрос: почему Такахиро совершал убийства?

Скаут

Сираиси Такахиро родился 30 октября 1990 года в городе Матида в префектуре Токио. После рождения младшей сестры семья переехала в частный дом в город Дзама в префектуре Канагава. Отец Такахиро проектировал автомобильные детали, мать воспитывала детей.



По словам матери Такахиро, в детстве он был замкнутым ребенком. В детсадовской футбольной секции ему почти не давали пасы во время игр, и он быстро бросил занятия. Став школьником, он увлекся видеоиграми, но не соблюдал договоренность с родителями играть только два часа в день, из-за чего они часто ссорились. При этом, по словам матери, семья была обычной, и, несмотря на разногласия, они раз в год ездили в путешествия.

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С третьего класса средней школы, по словам матери, Такахиро стал часто пропускать занятия, так как «в классе были только сильные и упрямые дети, с которыми он не мог найти общий язык», и проводил все время, играя в видеоигры в захламленной комнате.

Окончив среднюю школу в 2009 году, Такахиро не стал продолжать учебу. К тому моменту его родители развелись: мать ушла из дома, забрав младшую сестру. Он пошел работать в местный супермаркет и проработал там до увольнения в 2011 году. Затем он подрабатывал в разных местах, например, в патинко-барах (заведения с игровыми автоматами) префектуры Канагава.

Впоследствии Такахиро переехал по работе в Токио. Формально он устроился в фирму, которая помогала молодым женщинам с работой, но на самом деле она отправляла их в бордели японской столицы. Он был уличным скаутом и пытался заманить девушек на работу в клубы в крупнейшем районе красных фонарей Токио.

В 2017 году его задержали за нарушение закона о трудовой деятельности. Он получил условный срок за то, что привел женщину в секс-шоп, будучи осведомленным, что впоследствии ее вовлекут в занятие проституцией. Из-за приговора Такахиро пришлось вернуться в свой родной город Дзама и жить с отцом, работая на складе.

Легче контролировать

Как впоследствии рассказывал сам Такахиро, такая жизнь ему не нравилась. С отцом он не ладил и хотел поскорее съехать. Для этого он решил найти женщину, которая будет его обеспечивать, и начал знакомиться с девушками в интернете. Такахиро выбирал женщин с депрессией и суицидальными мыслями. Работа скаутом в секс-индустрии, по его словам, научила его, что «женщин с суицидальными наклонностями легче контролировать».

В марте 2017 года он завел аккаунт в твиттере. В описании профиля он написал: «Я хочу помочь людям, которые действительно страдают. Пожалуйста, пишите мне в личные сообщения в любое время». Впоследствии Такахиро использовал пять разных аккаунтов в твиттере, в том числе @hangingpro, с которого, вероятно писал Айко Тамуре (сейчас эти аккаунты заблокированы).

Одна из страниц Такахиро. Скриншот: X (бывш. Twitter)

В твиттере Такахиро стал публиковать посты, связанные с суицидом. Впоследствии оно говорил, что не собирался совершать самоубийство и это был лишь способ привлечь женщин. В то же время, если он замечал другие аккаунты в твиттере, где были посты про суицид, Такахиро начинал общаться с пользователем через личные сообщения.

Следствие установило, что в начале августа 2017 года Такахиро познакомился с 21-летней Мидзуки Миурой. Она жила в городе Ацуги (находится в префектуре Канагава, примерно в 50 километрах от Токио) вместе с матерью и старшим братом в небольшой квартире. Миура рассказала ему, что хочет покончить с собой. Такахиро позвал ее встретиться. Вскоре он предложил Миуре жить вместе, предложив: «Умрем вместе». Миура согласилась и заплатила ему 510 тысяч иен (около 4,6 тысячи долларов по курсу на 2017 год) — свою долю за аренду на несколько месяцев. Уже 22 августа они сняли двухэтажную квартиру.

Убийство за убийством

На следующий день после начала совместной жизни Такахиро напал на Миуру. Он толкнул ее, когда они прогуливались за домом, и задушил заранее приготовленной веревкой. По признанию Такахиро, Миура сопротивлялась и не хотела умирать. Такахиро надругался над ее телом и забрал все деньги, которые были у девушки. Чтобы уничтожить улики, Такахиро расчленил тело, поместил голову в холодильник, а остальные части тела выбросил. Полиция искала девушку, но не смогла установить куда она переехала и с кем контактировала после этого. В итоге Миура числилась пропавшей без вести.

Впоследствии Такахиро рассказывал, что впервые задумался об убийстве, когда узнал, сколько на счету у Миуры хранится денег, переведенных, как он думал, от ее молодого человека. Тогда он стал искать информацию, как убить, как расчленить тело, как избавиться от него, как скрыть улики. Еще до того, как позвать Миуру в арендованную квартиру, Такахиро купил пилу.

Ученицы школы, в которой училась Кюреха Ишихара. Фото: Kyodo News Stills / Getty Images

Через пять дней после убийства, 28 августа, Такахиро после переписки в соцсетях пригласил домой свою самую молодую жертву — 15-летнюю школьницу Кюреху Ишихару. Он изнасиловал девушку, после чего убил, расчленил ее тело и забрал ее вещи. Через два дня после смерти Ишихары, 30 августа, был убит единственный мужчина, проходящий в качестве жертвы по этому делу, Сёго Нисинакэ — приятель убитой Миуры.

По некоторым данным, он был ее бойфрендом, однако один из его друзей впоследствии сомневался в этом. По его словам, Нисинакэ и Миура «просто познакомились в группе суицидников». До этого, в июне 2017 года, Нисинакэ расстался с девушкой, с которой встречался пару лет. «Он сильно переживал, врач поставил диагноз “депрессия”, выписал психотропные препараты. Потом он начал общаться в твиттере с другими суицидально настроенными людьми. За несколько дней до своего исчезновения 29 августа он говорил, что уже дважды пытался покончить с собой с кем-то из них», — рассказал друг Нисинакэ.

После исчезновения Миуры Нисинакэ стал интересоваться у Такахиро, не знает ли он, куда она пропала. Такахиро пообещал рассказать все, что помнит об их последней встрече, и позвал Нисинакэ к себе. Когда тот пришел в гости, Такахиро убил его, опасаясь разоблачения.

Арендованный дом Такахиро в Дзаме во время следствия. Фото: Asanagi / Wikimedia Commons

Убийства продолжались с августа по октябрь 2017 года. Три человека были убиты в августе, четыре — в сентябре и еще двое — в октябре. Среди жертв были 17-летняя старшеклассница Нацумии Кубо и 19-летняя студентка университета Хинако Сарасина, обе уроженки префектуры Сайтама, а также 25-летняя Казуми Маруяма, которая работала в магазине. Все они задумывались о смерти и писали об этом в социальных сетях.

Еще троим женщинам повезло: несмотря на знакомство с Такахиро, они остались в живых. С одной из них он встречался два месяца, думая, что с нее можно получить деньги. Она его угощала и оплачивала отель. Вторую женщину он пустил пожить к себе на 10 дней, и она давала ему деньги на повседневные расходы. Третью он пытался соблазнить, но, по его собственным словам, ему не хватало обаяния, и в итоге она просто ушла. Он задумывался о том, что мог бы изнасиловать и убить ее, но в итоге отпустил.

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Чтобы его не раскрыли, Такахиро тщательно маскировал убийства. В частности, он озаботился тем, чтобы от тел не было запаха. «Если вбить “запах разложения”, появляется куча информации. Говорят, что помогает отбеливатель или кошачий наполнитель… Я пробовал все, как написано», — рассказывал он, признавая, что эти «методы» ему не очень помогли. Самый сильный запах появлялся, по его словам, в момент вскрытия живота. Как расчленять трупы, он тоже искал в интернете. Запах все равно был, однако соседи не забили тревогу.



Такахиро использовал пять разных аккаунтов в твиттере, что затрудняло его поимку. А из-за отсутствия связи между большинством жертв, полицейским также было трудно связать пропажи между собой.

После задержания

После ДНК-идентификации тел личности всех погибших были установлены. Параллельно с этим начался допрос Такахиро. После всех необходимых процедур Такахиро предъявили обвинение в принуждении к половой связи, грабеже и убийстве, а также надругательстве над телами.

Во время суда Такахиро признал себя виновным. «Есть же куча улик и протоколов, все надежно зафиксировано, — говорил он. — Если трезво оценивать ситуацию, то понятно, что даже если бороться — ничего не изменится. Так что, думаю, лучше все признать и спокойно принять».

Сираиси Такахиро в полицейской машине. Фото: Kyodo / Reuters

Однако его адвокаты настаивали, что жертвы сами желали смерти. У подзащитного же, как утверждала защита, есть «какое-то психическое расстройство, предположительно, потеря рассудка или умственное истощение». Предполагалось, что эти аргументы помогут смягчить приговор.

Однако психологическая экспертиза признала Такахиро вменяемым. Аргумент о том, что жертвы сами хотели умереть, суд отклонил из-за информации, полученной в ходе расследования. Согласно ей, хотя восемь женщин привлекла именно тема суицида в общении с Такахиро, некоторые из них выражали желание «жить хорошо», к тому же жертвы сопротивлялись, когда их убивали. Сам Такахиро признал в суде: эти убийства не были предварительно согласованы сторонами. Когда прокурор спросил: «Сказала ли она [жертва] в день убийства: “Убей меня”?» — Такахиро ответил: «Нет». А на уточняющий вопрос: «Вы уверены, что согласия не было?» — он твердо сказал: «Безусловно не было».

Такахиро сохранял спокойствие. На вопрос, чувствует ли он себя виновным, он сказал, что сначала когда убил первых жертв, чувствовал себя немного виноватым, но впоследствии это чувство утихло. Такахиро также говорил, что хотел бы жениться, чтобы кто-то мог его навещать, пока он находится в заключении.

15 декабря 2020 года суд озвучил приговор. Он указал, что Сираиси Такахиро использовал термин «самоубийство» для систематического заманивания к себе в квартиру психически нестабильных жертв. Его методы были коварными и изворотливыми, и он продолжал совершать убийства с целью удовлетворения своих сексуальных желаний и получения денег. Такахиро приговорили к смертной казни.

Он не оспаривал приговор. «Неважно, приговорят ли меня к смертной казни, — говорил он накануне. — Просто поскорее завершите процесс и дайте мне спокойно жить». После вынесения смертного приговора Такахиро давал много интервью журналистам и представителям НКО. «Я ожидал, что что-то почувствую. Но, странным образом, не вспотел, сердце не колотилось. Я и так все прекрасно знал заранее», — описывал он свои эмоции после приговора.

Сираиси Такахиро казнили утром 27 июня 2025 года. Ему было 35 лет.

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