В штате Арканзас вожатый отряда бойскаутов Джек Уоллс более 20 лет насиловал своих воспитанников. Когда дети пытались рассказать об этом, им не верили: у Уоллса была безупречная репутация, в городе его уважали и любили. О том, как «человек года», христианин, любимчик родителей и детей оказался насильником и как его удалось поймать, — в материале «Холода».

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Вечером 26 июля 1997 года 50-летний Джек Уоллс мыл машину во дворе своего дома в небольшом городке Лонок в Арканзасе. Вдруг он почувствовал, как к его голове приставили дуло пистолета.

Уоллс, ветеран войны во Вьетнаме, работал руководителем одного из предприятий Remington Arms — компании, производящей оружие и боеприпасы. Помимо своей основной работы он был вожатым отряда бойскаутов. За его успехи в воспитании детей он даже получил награду «Человек года».

Из-за заслуг Уоллса в его родном Лоноке, где живет всего четыре тысячи человек, о нем всегда отзывались исключительно хорошо: настоящий друг, добрый и честный человек, добросовестный прихожанин и безусловный лидер. Родители приводили детей именно в его отряд, если им казалось, что у ребенка трудности, или они хотели воспитать в нем характер.

Дети тоже любили Джека. Соседка, которая каждое субботнее утро наблюдала, как он играет с детьми и те резвятся вокруг его пикапа, повторяла: «Какой славный парень!»

Ни она, ни другие жители Лонока не знали, что долгие годы у Джека Уоллса был секрет.

***

Почувствовав дуло пистолета и обернувшись, Уоллс увидел своего племянника, 18-летнего Уэйда Нокса, который тоже состоял в отряде бойскаутов, — его семья жила в соседнем доме. Держа пистолет у головы Уоллса, Нокс заставил его прийти к своим родителям. Те были в гостях и, когда раздался звонок в дверь, не ожидали увидеть своего сына, угрожавшего Джеку Уоллсу. Зайдя внутрь, Уэйд Нокс приказал Уоллсу: «Теперь скажи маме и папе, что ты делал со мной всю жизнь!»

Стоя перед родителями Уэйда, Уоллс рассказал, что годами насиловал их сына и заставлял участвовать в групповом сексе с другими детьми, давал ему алкоголь и порнографические журналы, учил стрелять и взрывать — и угрожал закопать его заживо, если тот расскажет об этом родителям.

Что если ты — меня?

29 декабря 1992 года Даг Хоган, которому тогда было 16 лет, приехал на съезд бойскаутов, который проходил в лесу в Арканзасе. Недавно его повысили до «Орлана» — и, как старший, он должен был курировать группу бойскаутов помладше.

Бойскауты Америки — одна из крупнейших молодежных организаций США, основанная в 1910 году. Своей целью они ставят воспитание молодежи с раннего возраста: «развить характер и лидерские качества», а также обучить молодых людей «навыкам реальной жизни». Их слоган — «Prepared. For Life». Это игра слов: можно перевести и как «Готовы. К жизни», и как «Готовы. Навсегда».

Хоган вспоминал, что поздно ночью после знакомства со своим отрядом, когда все ушли спать, он остался у костра наедине с Джеком Уоллсом. Сначала Уоллс предложил ему выпить, а потом начал задавать неудобные вопросы. Вожатый спрашивал: «А с кем ты встречаешься?», «Как далеко вы уже зашли [занимались ли сексом]?», «Что вы уже делали?» Потом стал спрашивать напрямую: «О ком ты думал сегодня?», «Хочешь ли ты попробовать это [секс]?», «Я могу помочь тебе».

Даг Хоган. Фото: Al Jazeera / YouTube

Затем Уоллс лег у ног Дага Хогана и стал действовать агрессивнее: «Джек попытался расстегнуть мой ремень. Я не знал, что делать. Я сказал, чтобы он прекратил», — вспоминал Даг. Уоллс не останавливался — Даг снова сказал «нет», но и тогда Уоллс не отступил и спросил: «Что если ты — меня?»

Даг вскочил, разбудил своих друзей-бойскаутов и рассказал им, что случилось, — его удивило, что в случившемся они не увидели ничего особенного. Даг с друзьями попытались уехать — но Уоллс им не позволил, и они решили переночевать в машине. Только утром Уоллс разрешил им покинуть лагерь.

Родители Дага Хогана удивились, что их сын вернулся так скоро, и его отец, Клидис Хоган, хотел узнать, что произошло. Даг долго не хотел говорить о случившемся и признался, только когда отец дал ему обещание не делать ничего, за что его могли бы посадить.

После этого разговора Клидис позвонил Джеку Уоллсу и сказал, что не подаст в суд, если тот уйдет из бойскаутов и больше никогда не будет работать с детьми. В ответ Уоллс написал ему письмо, в котором извинился и пообещал, что навсегда уйдет из организации.

«Людям, которые работают с детьми — таким как я, — оказывается большое доверие. Но я предал его. Мне стыдно за то, что я подвел всех — и организацию скаутов, и свою семью. <...> Со вторника я сложу свои полномочия вожатого и больше не буду принимать участие в деятельности скаутов».

Свое обещание Уоллс не сдержал и продолжил работать с детьми. Тогда Клидис обратился к руководству организации бойскаутов и в полицию. 5 января 1993 года представители бойскаутов сообщили Уоллсу, что прекращают сотрудничество с ним.

Полиция допросила и Уоллса, и Дага Хогана. В апреле 1994 года состоялся суд, на котором, по воспоминаниям Хогана, он чувствовал, будто обвиняют его самого, а не Уоллса. Многие жители и бойскауты Лонока выступали на стороне Уоллса и давали ему положительную характеристику. Сам Уоллс все обвинения отрицал. В итоге суд встал на его сторону и снял все обвинения. По воспоминаниям Карен Нокс, матери Уэйда (который через три года под дулом пистолета вынудит Уоллса признаться), из суда Уоллс вышел «святым»: все были убеждены, что семья Хоганов «просто хотела денег» уважаемого и влиятельного жителя Лонока.

Чарльз Джек Уоллс родился в Лоноке 29 октября 1946 года. Он был сыном прокурора, который позднее стал уважаемым окружным судьей. Для такого маленького городка семья считалась очень влиятельной и богатой: у них было несколько больших участков и собственное хозяйство. Еще в школе Джек Уоллс познакомился со своей будущей женой, сестрой мужа Карен Нокс, — вместе они воспитали трех дочерей.

«Я пытался рассказать правду, разоблачить Джека и показать, какой он на самом деле, но столкнулся с [судебной] системой, которая построена на манипуляциях. Тогда я не понимал, что выступаю против влиятельной семьи и целой национальной организации — в то время как все, что я мог предложить [суду], это правду», — говорил Даг Хоган в интервью.

После суда Дага начали травить в школе: школьники, не имеющие отношения к бойскаутам, оставляли в его шкафчике записки с оскорблениями. И они, и другие жители Лонока считали, что Даг Хоган сам приставал к Джеку Уоллсу в лагере и пытался выставить его геем, чтобы вызвать осуждение у остальных в городе.

Повлияй на нашего сына

Одним из «любимчиков» Джека Уоллса в отряде бойскаутов был Хит Стокс. Мальчик родился 12 ноября 1976 года в семье Джо и Барбары Стокс, позднее у них родилась дочь Хизер. По мнению родителей, Хит был непоседливым и шумным, и в отряд Джека Уоллса они отдали его на перевоспитание.

Хит Стокс в детстве (справа) со своей семьей. Фото из архива семьи Стоксов.

Со стороны казалось, что Стоксы — счастливая семья, но дома обстановка была напряженная. Отец работал дальнобойщиком, а когда возвращался домой — избивал и оскорблял сына.

«Я не получал ни любви, ни одобрения, ни слов поддержки [от отца], — позже вспоминал Хит. — Он мог ударить меня так сильно, что я чувствовал вкус крови во рту. Он мог сбить меня с ног, затем поднять — и бить и хлестать так долго, что я ходил под себя. Мне было лет семь-восемь».

Хит рассказывал Уоллсу о том, что происходит дома, — он доверял вожатому. Уоллс этим воспользовался. Впервые он изнасиловал Хита, когда мальчику было 10 лет. После этого Уоллс объявил: «Теперь ты в отряде». Позднее Хит рассказывал, что Уоллс давал им стрелять из оружия, поил их спиртным, показывал порно — и устраивал сеансы групповой мастурбации.

«Мы ходили в лес с палатками, веселились. Стреляли из оружия по черепахам и змеям. Мы взрывали плотины бобров динамитом. Это всегда весело, когда тебе 13-14 лет — взрывать что-нибудь», — рассказывал спустя более 20 лет один из бойскаутов.

По словам Бетти Дикки, главы Верховного суда штата Арканзас, Уоллс таким образом сближался с детьми. Он пытался создать образ друга, чтобы впоследствии «научить, что такое секс».

Насилие над Хитом продолжалось около 10 лет — он считал, что не мог рассказать об этом своим родителям, потому что боялся последствий.

В начале 1997 года, через несколько месяцев после того, как Хит Стокс вернулся из колледжа и не смог найти работу в Лоноке, его родители решили позвать Джека Уоллса, чтобы он «как-то повлиял» на их сына.

8 января Уоллс пришел в гости к Стоксам. С собой он взял алкоголь и порнографические кассеты. Утром мама Хита увидела сына и Джека Уоллса спящими в одной кровати. Это ее настолько поразило что она молча вышла из дома и уехала, однако впоследствии она рассказала о случившемся пастору церкви и бабушке Хита.

Вскоре Хит Стокс рассказал своей матери и сестре, что Джек Уоллс годами его насиловал. И сразу же после разговора с семьей он сел в машину и поехал к Уоллсу.

«Я не знаю, почему я решил ему все рассказать, — позже вспоминал Хит. — Я почувствовал, что могу потерять свой единственный источник близости, одобрения и внимания. Стыдно, но именно это привело меня к его дому в тот день».

Узнав о признании Хита, Уоллс пришел в ярость. Он изнасиловал Хита, а потом сказал, что раз тот создал проблему, то должен сам ее решить.

«Решить» проблему Уоллс предложил, убив семью Хита Стокса.

Участвуй или умри

17 января 1997 года Хит пошел ужинать с бабушкой и дедушкой и вернулся домой только вечером. Дома был погром — все выглядело так, будто произошло ограбление. Внутри его встретили Джек Уоллс и Уэйд Нокс — бойскаут и племянник Уоллса. Родители и сестра еще не вернулась, и Уоллс сказал Хиту: «Ты можешь либо присоединиться к нам, либо умереть вместе с ними».

Первой вернулась сестра Хита — Хизер. Он умолял ее уйти, но ее убили: впоследствии он утверждал, что его сестру убил Нокс. Вскоре вернулись и родители — их тоже убили. Сам Хит выстрелил в отца несколько раз, прежде чем тот перестал шевелиться.

В 22:40 в полицию поступил звонок из дома Стоксов. Трубку сразу повесили, но полиция все равно выехала на место. Внутри сотрудники обнаружили тела трех членов семьи: Джо, Барбары и их дочери Хизер. Хита дома не было. Его арестовали в шесть утра следующего дня: он ночевал у друга.

На допросе он признался, что сам убил всю свою семью — о том, что в доме также были Джек Уоллс и Уэйд Нокс, он не упомянул. Как он говорил впоследствии, он не просто верил в Уоллса — он считал, что тот «бог» и у него получится освободить Хита из тюрьмы. Но этого не случилось — 20-летнего Хита приговорили к трем пожизненным заключениям без права на условно-досрочное освобождение.

Хит Стокс. Фото: Al Jazeera / YouTube

Уже после, когда в Лоноке стали судить Джека Уоллса, он начал давать другие показания: что убил только своего отца и что вместе с ним в доме был Джек Уоллс. Бабушка Хита и пастор местной церкви скрыли от суда, что знали о насилии над Хитом: пастор сказал, что «у него не было доказательств», а бабушка Хита заявила, что суд якобы запретил ей разглашать сведения о насилии в отношении внука, «а потом никто и не спрашивал».

«Вы давали ему разрешение меня насиловать?»

Убийство семьи Стоксов шокировало Лонок. Из-за страха, что тайна раскроется, Джек Уоллс стал угрожать Уэйду Ноксу. Позже Нокс рассказывал, что Уоллс вывозил его в поле и выкапывал яму, в которую заставлял лечь и угрожал, что закопает заживо или его самого, или кого-нибудь из его друзей и потом расскажет полиции, что это сделал Нокс, если хоть кто-нибудь узнает о том, что произошло.

Уэйд Нокс продержался несколько месяцев. 26 июля 1997 года, через полгода после убийства Стоксов, на работу к его отцу, Чарли Ноксу, приехал знакомый: он плакал и говорил, что узнал, что Джек Уоллс совратил его сына. Тогда Чарли поехал домой, чтобы узнать у Уэйда, знал ли он об этом. Уэйд признался, что знал и что, более того, Уоллс насиловал и его самого, а также собирался изнасиловать младшего брата Уэйда.

Вечером родители Уэйда пошли к соседям, чтобы обсудить ситуацию с Уоллсом. Уэйд обещал прийти позже, сказав, что ему сперва нужно принять душ. Оставшись дома один, Уэйд выкрал пистолет из сейфа родителей, пошел к соседнему дому, во дворе которого Уоллс мыл машину, — и приставил пистолет к его голове.

Уэйд Нокс. Фото: Al Jazeera / YouTube

Уэйд отвел Уоллса к соседям, где были его родители, и заставил во всем сознаться. Со слов Карен Нокс, во время этого признания Джек Уоллс смотрел на Уэйда с нечеловеческой злобой. Ноксы предложили Уоллсу лечь в психиатрическую лечебницу. И он так и поступил — уехав в городок Литл Рок на психологическую экспертизу. Все те дни, что его не было в городе, Ноксы едва спали: боялись, что он застрелит их ночью.

31 июля 1997 года Джек Уоллс вернулся в Лонок, пришел домой к Ноксам и у них состоялся разговор.

— Почему ты насиловал моих мальчиков? Почему именно моих, Джек? — спрашивала его Карен Нокс. — Я люблю ребят, которые выросли на свежем воздухе.

Уоллса арестовали не сразу — несмотря на то, что первое заявление в полицию подали еще 1 августа 1997-го, он оставался на свободе до 6 октября того же года. Полицейское расследование осложнилось тем, что организация скаутов Америки отказалась выдать документы на Джека Уоллса шефу полиции Лонока — именно в этих документах были жалобы на домогательства. Тормозил расследование и прокурор, на которого давил влиятельный окружной судья, отец Джека Уоллса, — в итоге дело передали другому прокурору. На вопрос о том, почему Джек так долго был на свободе, Карен Нокс ответила: «Потому что он был очень влиятельным».

Когда полицейские собрали достаточно доказательств, Джеку Уоллсу были выдвинуты обвинения в шести изнасилованиях несовершеннолетних.

Судья настаивала, что обвинений было бы больше, если бы не ограничения законодательства штата. По законам штата Арканзас изнасилования — это преступления, о которых можно заявить только в течение шести лет после того, как это случилось; а бессрочно — только если есть возможность при помощи анализа ДНК доказать вину человека.

Часть преступлений просто не учли из-за истечения срока давности. Хит Стокс признавался, что знал жертв, которым было больше 30 лет на момент суда, — Джек Уоллс начал насиловать бойскаутов еще в 1970-х. Известно о еще по меньшей мере 50 жертвах. По другим сведениям, детей, которых он подверг сексуализированному насилию, было более 150. Как и в случае с Хитом Стоксом, Уоллс втирался к ним в доверие, давая им то, чего они не могли получить дома.

Уоллс был приговорен к трем пожизненным заключениям и еще трем срокам по 40 лет по обвинениям в изнасиловании несовершеннолетних.

Только после суда Уэйд Нокс в деталях рассказал своей маме Карен обо всем, что происходило, и спросил ее: «Вы давали ему разрешение меня насиловать?» Так Карен узнала, что Уоллс говорил Ноксу, что его родители ему не помогут, так как «обо всем знают».

Уэйд также рассказал родителям, что в тот день, когда он привел Джека Уоллса с пистолетом у виска, тот велел ему убить всю его семью.

Организация зла

Во время процесса над Джеком Уоллсом выяснилось, что между первым и вторым судом, несмотря на то что официально он не работал с бойскаутами Америки, Уоллс ездил со 103-м отрядом в один из крупнейших лагерей скаутов в Нью-Мексико в качестве вожатого-волонтера. Правда, поехал он не под своим именем — а под именем отца Хита Стокса, Джо. Несмотря на жалобы, связанные с домогательствами, организация и родители были не против. В лагере он снова домогался детей — в частности, Уэйда Нокса.

Джек Уоллс (слева) на ранчо скаутов в Филмонте, Нью-Мексико, под именем Джо Стокса, июнь 1993 года. Фото: Al Jazeera / YouTube

Даг Хоган, которого Уоллс домогался в лагере у костра, впоследствии узнал, что Уоллс предлагал другим детям награды за определенные действия, связанные с ним. Например, можно было получить вознаграждение за то, чтобы повредить тормоза автомобиля Дага, подраться с ним — и даже убить его отца. До убийства, к счастью, дело не дошло.

«Он [Уоллс] хотел, чтобы мы устроили слежку за Дагом Хоганами и его отцом. Он придумал план, который должны были исполнить я и Уэйд Нокс. Он хотел, чтобы мы поймали [отца Дага] Клидиса, оглушили его, положили в машину и облили ее бензином. Затем он хотел поджечь машину и смотреть на то, как Клидис сгорает заживо», — рассказывал Хит Стокс.

Прийти работать в организацию бойскаутов Америки тогда, как и сейчас, легко: кандидату в вожатые на волонтерской основе не нужно показывать айди — только номер социального страхования и имя: это требование легко обойти, использовав номер и имя другого человека, — и этим воспользовался Джек Уоллс, когда назвался Джо Стоксом. Более того, волонтер, желающий руководить отрядом, имеет право проводить с детьми до 72 часов без проверки его прошлого на предмет криминала.

«Они [организация скаутов] знали, что он опасен. И несмотря на это, ему не стоило никакого труда вернуться в вожатые. Количество [детей, до которых домогался Уоллс] не удивляет. Удивляет, что у него не было нужды искать [жертв] где-то еще, потому что их ему поставляла организация», — сказала Марси Хамильтон, основательница организации Child USA, защищающей права детей.

В 2020 году Скауты Америки подали на банкротство, чтобы не платить компенсации жертвам сексуализированного насилия. Несмотря на это, в 2023 году им пришлось выплатить 2,46 миллиарда долларов 82 тысячам бойскаутов, которые заявили о том, что в детстве стали жертвами вожатых-волонтеров.

Из трех подростков, истории которых привели к поимке Уоллса, только Даг Хоган, которого Уоллс пытался изнасиловать вечером у костра, сейчас жив и на свободе. Однако он до сих пор не может раскрывать некоторые детали своего дела, потому что в 16 лет подписал соглашение о неразглашении с организацией бойскаутов. Хит Стокс по-прежнему находится в тюрьме. Последний раз он просил пересмотреть его дело в 2021 году, но получил отказ.

Тяжелее всего последствия переживал Уэйд Нокс. Какое-то время он провел в психиатрической лечебнице. Его мама рассказывала, что однажды всю ночь провела с ним под столом на кухне: Уэйд думал, что Джек Уоллс «его ищет», несмотря на то, что тогда тот уже сидел в тюрьме. 20 марта 2003 года Уэйд Нокс не выдержал и совершил самоубийство.