Кинолог-мошенница заработала на трагедии в «Крокусе»

Кинолог Олеся Храмойкина вместе со своим отрядом «Мохнатые ангелы» приняла участие в поиске людей после теракта в «Крокусе». Ее собаки, включая шестимесячного щенка по кличке Ганс, помогли МЧС и даже нашли несколько тел под завалами концертного зала. История «Мохнатых ангелов» быстро разлетелась по сети, а люди стали переводить деньги на помощь волонтерам. Проблема, однако, в том, что ни МЧС, ни другие кинологи, которых на самом деле привлекли к поискам в «Крокусе», ничего не знали о работе Храмойкиной и ее отряда. Оказалось, что она не первый раз попадается на мошенничестве: Храмойкина неоднократно не возвращала долги и даже собирала деньги на похороны свой живой матери. Кинолог с вопросами — в материале «Холода».

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Руководитель поискового кинологического отряда «Мохнатые ангелы» Олеся Храмойкина приехала к «Крокусу» вместе со своей коллегой и двумя собаками на следующий день после теракта. До «Крокуса» ее собаки никогда раньше не принимали участия в поисковых операциях и только тренировались искать пропавших детей и заблудившихся грибников в лесах и полях.

«Это первые реальные поиски у нашего отряда. Собаки только-только отучились. Мы даже не успели получить сертификат, хотя в дальнейшем собираемся сдавать все нормативы и экзамены. Несколько раз мы с собаками выезжали на локации, имитирующие техногенные завалы. Поэтому, когда мы услышали о произошедшем в “Крокусе”, сразу поняли, что должны предложить свою помощь в поиске пропавших. Было невыносимо читать новости и осознавать, что не все люди знают, что произошло с их родственниками, которые пошли на концерт, выжили ли они», — рассказала Храмойкина «Холоду».

Храмойкина утверждает, что она с коллегой и собаками предложили свои услуги начальнику кинологической службы, работающей в завалах, и тот пустил их на закрытый объект, несмотря на отсутствие у отряда аттестации спасателей. Как именно прошла процедура согласования допуска «Мохнатых ангелов» на место трагедии, Храмойкина «Холоду» не рассказала, отметив при этом, что ждать пришлось целые сутки — зайти на участок они смогли только ночью 24 марта.

Однако уже на следующий день после разговора с «Холодом» во время прямого эфира движения «Народный фронт» во «ВКонтакте» Храмойкина рассказала, что «добро» на проведение работ на территории концертного зала им дал целый ряд ведомств, включая МВД, СК и ФСБ. По словам Храмойкиной, четыре кинолога «Мохнатых ангелов» проработали в «Крокусе» четыре дня: сама Храмойкина с коллегой дежурили «практически на постоянной основе», еще двое их коллег приезжали и уезжали.

При этом на территорию концертного зала их пустили только два раза: ночью 24 марта они, как уверяет Храмойкина, поработали под завалами всего 15 минут, потом их сменили кинологи МЧС. В следующий раз они попали на участок только вечером 25 числа, и тогда, как говорит Храмойкина, им позволили проработать около 40 минут с перерывом — спасателям якобы пришлось убрать некоторые металлоконструкции, чтобы собаки смогли продолжить работу и не переломали лапы.

Информация о работе «героических собак» стала распространяться по закрытым волонтерским чатам. Пользовательница соцсетей Елена Гусева написала у себя на страничке в «ВКонтакте», что они с подругой «нажарили котлет, наварили кофе, прихватили старые полотенца и погнали в “Крокус”» откармливать людей и обматывать собакам лапы, чтобы уберечь их от травм. От волонтеров Гусева с подругой узнали, что «Мохнатым ангелам» негде спать, и оплатили им гостиницу рядом с «Крокусом», на которую скинулись их знакомые как из России, так и из-за рубежа.

Помочь отряду «Мохнатые ангелы» призвала своих подписчиков и Ольга Ускова — предпринимательница, президент группы компаний Cognitive Technologies и Z-писательница (в январе 2024 года она нашла в новом романе Владимира Сорокина «пропаганду ЛГБТ и насилия над детьми» и написала на автора донос). Сразу в нескольких аккаунтах в соцсетях она разместила сообщение своей подписчицы следующего содержания:

«В ночь на субботу, пятеро девушек, сотрудников кинологической службы из Новосибирска, вместе со своими уникальными собаками, которые натасканы на поиск живых и мертвых, улетели в Москву. Они волонтеры. Их никто специально не вызывал. С субботы они там работают, ищут людей. В воскресенье нашли ЖИВОГО человека. Олеся отписалась. Мужчину или женщину, не знаю. И сегодня у них было семь печальных находок. Пашут практически без отдыха. Охрипшие, промокшие, но работают. 4 часа работают, час отдыхают. И так круглосуточно. Герои и и они, и собаки. Мы с подругами собрали деньги и девчонки москвички отвезли вчера им нормальной еды и корма для собак. Все время держим с ним связь» (пунктуация и орфография оригинала сохранены).

В своих следующих публикациях Ускова открыла сбор на имя Олеси Храмойкиной и выложила фотографии женщин с собаками с места трагедии и видео их работы на завалах.

Информацию о том, что «Мохнатые ангелы» якобы нашли под завалами живого человека и несколько тел, подтверждал и муж Храмойкиной Александр. Он рассказал, что его жена с коллегами и собаками прилетела в Москву из Новосибирска специально, чтобы помочь в поисках. А найти останки пропавших людей его жене помог не кто иной, как самый юный член отряда — шестимесячный щенок овчарки по кличке Ганс.

Фото: Atas.info / dzen.ru

В беседе с «Холодом» Храмойкина опровергла слова мужа и объяснила, что СМИ опубликовали «непроверенную информацию». Она рассказала, что переехала из Новосибирска в Московскую область еще летом 2023 года. В «Крокус» они приехали из Раменского — именно там и базируются «Мохнатые ангелы».

«В “Крокусе” мы указывали места, где наши собаки что-то почуяли, их перепроверяли собаки кинологической службы МЧС и тоже давали сигнал. Но нам никто об этом не докладывал, нашли ли кого-то в тех местах, на которые указали наши собаки, и раскопки при нас не производили», — сказала «Холоду» Храмойкина.

«Кошмарная ложь»

Призывы помочь кинологам изначально появились в закрытых чатах, но благодаря сообщениям в СМИ и постам Ольги Усковой о ситуации узнало кинологическое сообщество. Они удивились, что она с коллегами прилетела в Москву из Новосибирска, а не приехала из Раменского. Их также смутило, что на территорию ЧС пустили волонтеров без аттестации профессиональных спасателей.

Кинолог Луиза Мамаева, работающая в Новосибирском поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», написала у себя на страничке во «ВКонтакте», что силовые ведомства не обращались за помощью ни в один из десятков профессиональных кинологических поисково-спасательных отрядов в Москве или области, с которыми они сотрудничали раньше, и усомнилась в том, что власти могли позвать волонтерский отряд с неаттестованными собаками.

«Олеся утверждает, что ее пригласили работать на техногенном завале после теракта в “Крокус Сити Холле”. Но мы знаем, что при ЧС на объекты волонтеры не допускаются, за исключением сертифицированных спасателей. Сама Олеся путается в показаниях, кто именно их пригласил — то СК, то МЧС, то абстрактно “службы” и “ведомство”, а подобные несовпадающие показания — один из признаков мошеннических действий», — написала Мамаева.

Она также отметила, что на фотографиях Храмойкина обута в обычную обувь, а не специальные берцы, и одета камуфляжный костюм без светоотражающих элементов и опознавательных знаков — человека в такой непрофессиональной экипировке попросту не могли пустить работать в зону повышенной опасности. Информацию о том, что щенок нашел под завалами живого человека, Мамаева и вовсе назвала «кошмарной ложью». Она объяснила, что на дрессировку собаки уходит как минимум год-полтора и такая юная собака по определению не могла быть достаточно квалифицированной, чтобы работать на объекте повышенной опасности.

«Живых людей обнаружено не было в ходе разбора завала. Обнаружение живого в такие сроки на таком ЧС — это событие огромного масштаба, и вы бы об этом слышали из каждого утюга, с данными о его состоянии и подробностями обнаружения. Не представляю, каково родственникам читать подобное — это же ложная надежда, а вдруг близкий человек жив... Но у Олеси нет ничего святого, совсем», — заключила Мамаева.

Мамаева обвинила Храмойкину в том, что та незаконно проникла на территорию ЧС, чтобы сделать «эффектные» снимки с места трагедии. «Любой человек с собакой мог пойти на прогулку и сделать такие фото, если бы задался целью. Правда, для этого нужно полное отсутствие совести и какой-либо базовой этичности», — написала Мамаева.

Фото: телеграм-канал Ольги Усковой

Она также отметила, что за свою многолетнюю работу в новосибирском поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» только единожды пересеклась с Храмойкиной на поисках. По словам Мамаевой, лидер «Мохнатых ангелов» приехала на место резонансного поиска ребенка в Каргатском районе под Новосибирском в 2013 году, когда все спасатели уже разъезжались за ненадобностью, и большинство своего времени на объекте провела, фотографируясь на фоне вертолета.

В том, что «Мохнатые ангелы» в действительности работали под завалами, усомнился и начальник кинологической службы отряда «Центроспас» Илья Заславский, который вместе со своим отрядом работал в «Крокусе». Под одной из публикаций, уличающих Храмойкину в мошенничестве, он оставил комментарий, в котором написал, что видел, как «две грязные полные женщины с БШО (белой швейцарской овчаркой. — Прим. “Холода”) и щенком» входили в фойе «Крокуса» и водили собак в партере туда сюда на поводках. «К сожалению, вечером контроля у входа не было. Мог пройти кто попало», — добавил он и рекомендовал людям, перечислившим деньги «хайпующим на трагедии мошенникам», обратиться в полицию.

Обиды на «украинских агентов»

Пользователи соцсетей заметили эти высказывания кинологов и пришли в комментарии к Ольге Усковой — требовать ее снести посты и закрыть сбор в пользу «аферистов». Посты она удалила, но комментаторам не поверила, назвав их агентами ЦИПсО (Центра информационно-психологических операций внутри вооруженных сил Украины), и встала на защиту Храмойкиной и ее отряда. Ускова заявила, что звонила силовикам и получила всевозможные официальные и неофициальные подтверждения, что «Мохнатые ангелы» легально работали в зоне ЧС.

Вдобавок Ускова выложила съемку МЧС, на которой якобы видно Храмойкину с собакой, и поделилась контактами Храмойкиной с журналистами радиостанции «Москва FM», которые хотели пригласить ее к себе в эфир. Также она пообещала призвать клеветников к ответственности. «Мы случайным образом вытащим несколько комментов наиболее грязных, где видно авторов, и предъявим защиту чести и достоинства. <...> Комменты не включаю под этим постом. У меня детокс. Олесю довели до слез. Но Ганс вылизал лицо. Теперь все норм. Слушаем эфир завтра. Всех своих люблю», — написала Ускова.

На официальной странице «Мохнатых ангелов» появилось то же видео, что запостила у себя Ускова, и заявление, что в «Крокусе» они работали на законном основании. В нем члены отряда написали, что подверглись настоящей травле, и пообещали подключить к делу юристов и призвать к ответу всех, кто отправлял им угрозы в личные сообщения и распространял недостоверную информацию и клевету в адрес отряда, в составе которого есть сотрудники правоохранительных органов.

Эфир на радио с участием Храмойкиной в итоге так и не состоялся якобы «по техническим причинам». Вместо нее в эфир позвали другого кинолога, которая работала в «Крокусе» после теракта и усомнилась в правдивости заявлений «Мохнатых ангелов». А на следующий день МЧС выпустило официальное заявление об участии волонтеров-кинологов «Мохнатые ангелы» в поисковой операции в «Крокусе», в котором написало, что гражданка с собакой попала на место проведения работ обманным способом и сделала несколько фото. До этого в оперативном штабе ей отказали в допуске на площадку за неимением у нее подтвержденного статуса спасателя, а у ее собаки — аттестации поисково-спасательной собаки.

«Женщина использовала полученный контент с официальным видео МЧС России для сбора средств. Выдав себя за вожатого служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска “Лидер”. МЧС России ценит помощь волонтерских организаций и активно сотрудничает с ними. Спасатели и профессиональное кинологическое сообщество осуждают недобропорядочный поступок гражданки, желающей нажиться на человеческом горе и сострадании», — сказано в заявлении МЧС.



Ускова заявила, что «официальное поведение» МЧС ее опечалило, но не удивило. «Если они признают официальное участие добровольцев, им прилетит. Поэтому они для начала признали, что в “Крокусе” не было проблем с противопожарными системами», — написала она у себя в телеграме и на этом призвала прекратить обсуждение темы с кинологами у себя в комментариях.

До того как МЧС выступил с официальным заявлением, Олеся Храмойкина рассказала «Холоду», что «непонимание возникло из-за противоречивых данных в сети». И подтвердила, что они с коллегами по отряду намерены призвать к ответственности «зачинщиков травли».

«Мы ведь приехали не за наградами, медалями и вниманием, а просто потому, что хотели помочь. А нас облили грязью, сделали из нас каких-то мошенников, поборщиков и обманщиков. Все уже зашло настолько далеко, что мне поступают угрозы в личку от незнакомых людей. СМИ тоже подхватили шумиху и разнесли непроверенную информацию. Но мы это так не оставим. Среди членов отряда есть ребята, которые работают в органах. И мы добьемся, чтобы эти репортажи сняли. Мы докажем свою правоту и опровергнем всю ту ересь, которую про нас написали. Это неправильно, что подорвали мою репутацию, репутацию отряда, обидели и оскорбили наших собак, которые честно трудились на завалах “Крокуса”», — сказала она «Холоду».

Однако комментировать заявление МЧС и предоставлять доказательства работы своего отряда на территории ЧС Храмойкина не стала и удалила свою страничку во «ВКонтакте» вскоре после того, как ведомство обвинило ее во вранье. С тех пор Храмойкина не выходит на связь и не комментирует случившееся.

Фото: МЧС России

Скелеты в шкафу

Скандал с участием Храмойкиной выявил, что ее не первый раз обвиняют во лжи. Собаководы Новосибирска вспомнили, что 10 лет назад в своей группе NSK Dogs во «ВКонтакте» публиковали пост о том, что Олеся, представляющаяся фамилией Потехина, собрала деньги на занятия с хозяев собак и не вернула их, когда занятия отменились.

В комментариях под этой публикацией люди стали массово рассказывать о своем опыте негативного взаимодействия с Потехиной-Храмойкиной. Как оказалось, Храмойкина нередко выдумывала кризисные ситуации, собирала деньги и не возвращала их.

Одна пользовательница рассказала, что, когда они с Храмойкиной вместе выгуливали собак, основательница «Мохнатых ангелов» рассказывала, что работала в полиции с собакой, а потом устроилась в ОМОН. В какой-то момент Храмойкина перестала выходить на прогулки, а позднее рассказала, что на нее в подъезде напал бывший муж с друзьями. Они якобы избили ее и порезали ее пса, который в итоге умер от сепсиса, а Храмойкина лежала в больнице в одиночестве — навестить ее не приехали даже собственные родители.

Знакомая пожалела Храмойкину и дала ей денег, когда та попросила у нее существенную сумму в долг. Вскоре после этого основательница «Мохнатых ангелов» пропала и перестала отвечать на звонки. При этом муж этой женщины якобы видел Храмойкину с тем самым «порезанным псом». Другой комментатор, часто сотрудничавший с Храмойкиной, рассказал, что она подделала договор о трудоустройстве в полицию и аттестацию своего пса как служебно-розыскной собаки.

Руководитель региональной общественной организации «Новосибирск поиск» Мария Максимова рассказала в соцсетях, что они с коллегами не раз пытались помочь Храмойкиной справиться как с долгами, так и с враньем, водили ее к психологу и пытались помочь устроиться на работу, но ничего не помогло. Она призвала людей быть осторожными с Храмойкиной и не верить ее рассказам о том, что она является профессиональным кинологом и работала в полиции.

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В комментариях пользователи также рассказывали, что Храмойкина не раз собирала деньги на «похороны» своей живой матери. Кинологи даже связались с ее матерью Натальей Подголиной и та подтвердила им, что ее дочь дважды «заживо ее хоронила». «Ребята приходили, когда она таблеток наглоталась, а тут я в окне живая. Два раза она меня хоронила. Я только про сбор денег на свои похороны не знала», — рассказала мать Храмойкиной.

Обманутые ее дочерью люди не просто рассказывают истории в комментариях к публикации об аферах Храмойкиной, но и планируют ее наказать. Они обмениваются информацией о ее задолженностях — в ходу версия, что Храмойкина специально уехала из Новосибирска в Москву и поменяла фамилию, чтобы скрыться от судебных приставов. Также они готовят коллективное обращение в полицию по множественным фактам мошенничества.