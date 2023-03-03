Россияне спорят о войне уже год — не только в семейном кругу, но и с едва знакомыми людьми в чатах: своего подъезда или класса, где учится ребенок. Иногда конфликт между соседями или родителями не заканчивается без последствий для его участников. Кого-то вынуждают покинуть чат, а на некоторых и вовсе доносят в администрацию школы. «Холод» рассказывает истории людей, которые вступили в подобные споры.

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Имена и фамилии собеседников «Холода» изменены по их просьбе.

«Промой голову от западной пропаганды»

2 февраля 47-летняя Любовь Лапшина из Краснодара получила сообщение: «Давай без твоих предательских “Миру мир!”. Это уже попахивает статьей 207.3 (статья о “фейках” про российскую армию. — Прим. “Холода”)». Переписка шла в чате класса, где учится ее дочь. Сообщение написала Оксана Дементьева: их дочки Ксюша Лапшина и Вика Дементьева до недавнего времени сидели за одной партой, а сами женщины входили в родительский комитет. По воспоминаниям Лапшиной, они приятельствовали, пили чай и устраивали пикники для класса.

Дементьева написала Лапшиной после того, как та не согласилась с ее идеей подарить мальчикам на 23 февраля носки с военной тематикой. «Мы [в родительском комитете] решили, что девочки сами выберут, что подарить. Восьмой класс — они уже самостоятельные! А Оксана вместо этого пошла с нашей классной руководительницей в торговый центр и купила носки цвета хаки с изображением маскировочной сетки на упаковке, — рассказывает Лапшина. — Я написала, что против подарков с военной тематикой. Вокруг и так слишком много войны, пусть хоть у детей будет нормальное детство».

Призыв «Миру мир!» Лапшина в родительский чат и вовсе не отправляла: только поставила картинку с этими словами как статус в ватсапе. Лапшина, по ее словам, специально обходила тему войны в родительском чате. Лишь однажды, в декабре 2022 года, отдельно от всех сообщила своей знакомой из родительского комитета, что не поддерживает войну, когда та предложила ей поучаствовать в сборе денег для российских военных.

После того как Дементьева намекнула об уголовной статье, она снова обратилась к Лапшиной: «Женщина взрослая! Любочка, просто читай книги! Ограничь себя от инстаграм и ютуба! <...> Промой голову от западной пропаганды. Неблагодарная! За тебя и твою семью ребята жизнью рискуют».

На этом Дементьева не остановилась и отправила в чат голосовые сообщения, в которых потребовала, чтобы Лапшина ушла из родительского комитета, и сообщила, что собирается поговорить с классной руководительницей и с директором школы о том, что Ксюша Лапшина не посещает «Разговоры о важном», а также прогуливает церемонию поднятия флага. «Ты делаешь из дочери монстра, который ненавидит Россию», — писала Дементьева.

Ксюша Лапшина действительно не посещала уроки ОБЖ, на которых учитель, с ее слов, пересказывал сюжеты с российского телевидения, и прогуливала «Разговоры о важном». Она также демонстративно носила значок пацифик на одежде, как и некоторые другие ее одноклассники. Ее мама рассказывает, что классная руководительница делала вид, что не замечает Ксюшиных прогулов, и лишь «иногда могла пожурить ее, в шутку сказать: “Эх, опять ты проспала!”». Но 6 февраля Ксюшу вызвали к завучу и потребовали все же посещать эти уроки.

Лапшина не знает наверняка, но подозревает, что разговор с завучем состоялся после жалоб Дементьевой на ее семью. Через несколько дней после конфликта матерей классная руководительница рассадила Ксюшу и Вику, но девочки продолжили общаться как ни в чем не бывало.

«Не надо нам, русским людям, угрожать!»

Эта ситуация очень расстроила Лапшину, которая с того момента, как их дети пошли в первый класс, всегда прекрасно общалась с матерями Ксюшиных одноклассниц и старалась участвовать в обсуждении школьных вопросов.

Всего в чате родительского комитета состоит восемь мам. Три встали на сторону Дементьевой, и одна из них резко отреагировала на предложение Лапшиной вернуться к этому разговору через несколько лет: «Это что, угроза? Люба, пожалуйста, не используй этот чат для своей пропаганды. Оставайся при своем мнении, но не надо нам, русским людям, угрожать!» Остальные или вовсе проигнорировали разговор, или написали Лапшиной слова поддержки в личных сообщениях.

«Я не ожидала, что мое сообщение о носках вызовет такую реакцию, — рассказывает Лапшина. — Я, конечно, отвечала Оксане, но пыталась это делать максимально корректно, чтобы погасить этот конфликт. У нас в чате состоит женщина, чей муж воюет в Украине на стороне российской армии, я знала, что ей тяжело с этим, и не хотела ее обижать и осуждать».

В какой-то момент Лапшина написала Дементьевой несколько вопросов в личные сообщения. «Ты можешь объяснить, для чего это все затеяно? Если для защиты Донбасса, почему пошли на Киев? Почему не взяли его за три дня, как обещали? Что ты можешь сказать по поводу того, что весь цивилизованный мир от нас отвернулся, а в друзьях остались Северная Корея, Иран и слаборазвитые страны Африки?» — спрашивала знакомую Лапшина. Она не ожидала получить ответ и написала Дементьевой, просто чтобы та «усомнилась в линии партии». Но на следующий день Лапшина получила от нее 18-страничный документ с ответами на эти вопросы.

Вот некоторые его тезисы:

Запад хочет расчленить Россию, но у него ничего не получится, потому что у США как у страны, которая строит себя на лжи и ненависти к другим и создает вокруг себя коалиции марионеточных правительств, нет будущего.

У России много друзей, а самые главные из них — флот и армия (вероятно, Дементьева цитировала выражение «У России есть только два союзника — ее армия и флот», которое приписывают Александру III).

Россиянам нужно доверять Путину и молиться за него, а не распространять сплетни. Россия борется не с Киевом, так как Украина безвластна и не имеет суверенитета — управляет ею «вашингтонский обком».

Россия сражается с США и НАТО на «исконно русской земле».

Война началась из-за того, что к границам России подползла 51 страна НАТО (это утверждение Дементьева прислала Лапшиной не в документе, а отдельно — голосовым сообщением; в феврале 2023 года в НАТО входят 30 стран).

«Удачи и благоразумия тебе, Люба! Тебе будет стыдно за себя, когда Россия победит и станет снова справедливой, сильной и большой! Ты увидишь, что к нам присоединятся многие страны, которые сейчас служат “сатане”», — написала Дементьева. Свое обращение она закончила стихотворением «Я — русский! Спасибо, Господи!» Сергея Каргашина.

Что это вообще за стихотворение? Я — русский! Спасибо, Господи! Я — поле. Бабушкин крест. Я — избы Рязанской области. Я — синь. Подпирающий лес. Я — русский! По самое горлышко. Во веки веков. Насквозь. Я — лебедя белого перышко. Я — воина павшего кость. Какие б ни выпали горести, Всем бедам хриплю назло: Я — русский! Спасибо, Господи! Я — русский. Мне так повезло!.. Пусть времени кружатся лопасти, Меня у меня — не отнять. Россия, как крепость над пропастью, Стояла и будет стоять!

«Не причастна к этому дурдому»

Конфликты из-за войны случаются не только в чатах родительских комитетов. 50-летней Татьяне Шариповой из Королева пришлось выйти из чата своего жилого комплекса, в котором она раньше обсуждала с соседями бытовые вопросы. С началом войны некоторые, по словам Шариповой, стали «открыто зиговать», а один из них начал собирать в чате средства на «трусы, обмундирование и окопные свечи» для российских солдат. «Он делал денежные переводы, присылал отчеты и фотографии чеков в чат, пересылал видео с благодарностями с фронта», — рассказывает Шарипова. Ее соседи молча участвовали в этих сборах, но никак их не комментировали.

Когда ранней осенью сосед объявил в чате очередной сбор, Шарипова не выдержала. «Я предложила им создать для этих сборов отдельную группу, а также привела цифры, сколько из бюджета России выделяется на армию и, для сравнения, сколько тратится на образование и здравоохранение. Написала, что многие из солдат — наемники, так что пусть сами себя и содержат», — рассказывает она.

Шарипова говорит, что некоторые участники чата: военнослужащие и те, кто активно участвовал в сборах, — агрессивно отреагировали на ее сообщение. Сосед, который эти сборы организовывал, стал «быковать» и спрашивать ее, что она имеет против войны и сборов. «Но я в перепалки с дебилами не вступаю, — говорит Татьяна. — Я написала, что они напрасно пытаются мне вменить “дискредитацию” армии, так как сами ее своими поборами дискредитируют. После этого я удалилась из чата».

Шарипову не волнует, что она теперь не в курсе новостей комплекса. Ей важнее осознавать, что она «даже косвенно не причастна к этому дурдому».

Похожая история произошла и с 31-летним Иваном Астаховым из Мытищ. В первые месяцы войны он клеил в подъезде своего дома антивоенные плакаты с надписью «24 февраля Путин и его армия напали на Украину, его нужно остановить». В это же время его соседи присылали фотографии детей, выстроенных в форме буквы Z, и отрывки песни Газманова «Вперед, Россия!» в чат жильцов в ватсапе. По словам Астахова, там «всегда приветствовалось неформальное общение».

«[После этих снимков] я не смог смолчать, — рассказывает Астахов. — И предложил сбрасывать в чат фотографии убитых нашей армией людей в Украине. Таким образом я хотел дать им понять, что не все согласны с этой войной и у них не получится просто так делиться этой мерзостью и радостно бить в ладоши». Через несколько минут после отправки этого сообщения администратор удалил Астахова из чата, но он успел прочитать, что кто-то из соседей спросил, откуда ему известно, что фотографии мертвых людей не фейки. Супруга Астахова осталась в чате и рассказала мужу, что после его удаления там завязался большой спор: соседи высказывались как за войну, так и против нее, а многие и вовсе впоследствии удалились из чата.

«Я спросил у администратора, почему зигующим людям он позволяет высказываться, а несогласных удаляет, — рассказывает Иван. — Мне ответили: “Дома на кухне будете это обсуждать” — и на этом разговор был завершен». Теперь новости своего дома Астахов узнает из телеграм-чата, где состоит втрое меньше людей и где раньше обсуждали исключительно работу управляющей компании и вопросы о сборе мусора возле дома.

Однако через несколько месяцев после начала войны эту тему подняли и там. В конце сентября прошлого года та же девушка, что отправляла в ватсап песни Газманова, предложила собрать деньги на помощь мобилизованным соседям. Но вскоре удалилась из чата, так как ее никто не поддержал.

25-летняя Ева Черкудинова из Москвы рассказывает, что незадолго до Нового года в чат жильцов написала девушка с просьбой к соседям, чтобы те не выбрасывали банки из-под горошка, кукурузы и фасоли. «Пришла весточка, что наши ребята сидят в окопах, в темноте. Воска много, но не хватает баночек, чтобы смастерить что-то наподобие свеч. Сейчас у всех будет готовка, пожалуйста, сохраните баночки, а я в первых числах января подойду и их заберу», — написала она и прислала видео того, как ее родственники изготавливают эти свечи.

Некоторые жильцы резко отреагировали на ее просьбу — написали, что у военнослужащих не может быть недостатка в консервных банках, так как ими наполнены сухпайки, и предположили, что собранные банки могут быть использованы украинцами против российских солдат. Якобы из них легко соорудить «мини-бомбочки».

«Я написала, что это дурость, и спросила, почему мы в домовом чате обсуждаем нужды “великой” армии, — рассказывает Черкудинова. — В ответ мне предложили не жить в России. Сказали, что мои слова звучат “ернически” и что я многих этим обидела».

Кто-то из соседей предложил послать скриншоты переписки «куда надо», чтобы пресечь критику. Тогда Черкудинова пошутила, что вместо шлагбаумов, ради которых чат собирался, соседи получат доносы. «Разговор в итоге закончился тем, что администратор создал опрос, допустимо ли обсуждать сторонние вопросы в чате дома, и удалил всю переписку вместе с опросом до оглашения его результатов, — говорит Черкудинова. — С тех пор ничего такого в чате не упоминалось».

В феврале 2023 года «ОВД-Инфо» было известно о 139 фигурантах уголовных дел по статье о «фейках» и о 49 фигурантах уголовных дел по статье о «дискредитации». Самих дел по статье о «фейках», по данным Генпрокуратуры, к концу прошлого года было 180. Количество административных дел, возбужденных по статье о «дискредитации», по данным «Медиазоны», превышает пять тысяч. Многие фигуранты этих дел были привлечены к ответственности за публикацию антивоенных постов в соцсетях, некоторые как раз за сообщения в общедоступных чатах.

«Заявление позиции в таком чате сейчас почти то же самое, что выйти на пикет»

Юрист и аналитик «ОВД-Инфо» Дарья Короленко говорит, что вероятность того, привлекут ли к ответственности человека, высказывавшего антивоенную позицию в подобном чате, оценить сложно. «Но мы знаем, что из 2032 решений по делам о “дискредитации”, в которых фигурируют соцсети, 395 дел заведены за сообщения в телеграм, 114 — за сообщения в ватсап, и 116 — за сообщения в вайбере. То есть значительная часть этих дел была заведена на людей, написавших о своей антивоенной позиции в чатах», — говорит Короленко. Как правило, люди подвергаются преследованию за сообщения, отправленные в чаты с большей аудиторией, куда легче попасть сотрудникам управления по противодействию экстремизму. Но правозащитникам часто встречаются и упоминания родительских и соседских чатов в решениях судов по делам о «фейках» и «дискредитации».

Например, в мае прошлого года суд признал жителя Тулы Матвеева (его имя не указывается) виновным в административном нарушении. Тот назвал символику Z и V «позорной» в родительском чате в ватсапе. А в Красногорском городском суде Московской области слушалось дело Кузнецова (его имя также не указано), который оставил комментарий по поводу призыва сбора крови — вероятно, российским военным — в чате дома в том же мессенджере. В сообщении нашли признаки унижения российских военных и «дискредитации» вооруженных сил.

«Процент доносов, по нашим наблюдениям, вырос после начала войны, потому что люди наслышаны про новые законы, — говорит Короленко. — Люди знают, что теперь можно привлечь критиков власти, и все чаще звонят в полицию. Тем более что государство прикладывает много усилий для того, чтобы разделить общество на тех, кто поддерживает войну, и тех, кто против, и столкнуть их лбами, что сказывается на количестве доносов».

Впрочем, подобные конфликты в чатах классов и домов случались и до войны. Просто после начала боевых действий разногласия обострились. Психолог Татьяна Орлова говорит, что такие конфликты часто возникают из ничего, просто потому что текущая ситуация эмоционально затронула очень многих людей и поделила общество.

«До войны у всех было примерно одно и то же представление о том, в какой стране мы живем, что мы любим, что не любим. Были люди с разными взглядами, но с общими базовыми представлениями о жизни, — объясняет Орлова. — Эта картинка реальности распалась с началом войны, которая так или иначе коснулась каждого из нас: людям пришлось искать объяснения происходящему. Многие присоединились к той социально приемлемой картинке реальности, которую выстроила для них пропаганда. Люди, мыслящие иначе, остались по другую сторону. Этот раскол с каждым днем становится все ощутимее и обнаруживается в том числе и в подобных чатах».

Орлова говорит, что людям, которые хотят помочь другим разглядеть реальность за завесой пропаганды, нужно вступать с ними в диалоги, но делать это аккуратно. «Для начала нужно взвесить степень опасности. Важно понимать, что заявление своей позиции в таком чате сейчас почти то же самое, что выйти на антивоенный пикет, — считает Орлова. — Несмотря на это, я бы все равно предлагала эти разговоры вести, но быть готовыми к последствиям. Также я советовала бы не считать людей с противоположным отношением к войне непроходимыми дураками, относиться к ним с уважением, пытаться приводить аргументы, которые они разделяют, и придерживаться базовых принципов неконфликтного разговора».

Что за базовые принципы? Одна из создательниц гайда по борьбе с пропагандой «Мост» психолог Наташа Маркович приводит следующие общие принципы доверительного разговора: Относитесь к людям с уважением, даже если их принципы сильно отличаются от ваших.

Следите за своим состоянием. Если «мост» не строится, а эмоции накаляются — делайте паузу. Не начинайте разговор с теми, кто агрессивно к вам настроен.

Если вы хотите быть услышанным, слушайте собеседника и соглашайтесь с ним. Это создаст доверие между вами.

Пусть ваш собеседник ошибается, но он делает это из добрых побуждений. Скорее всего, он тоже хочет мира, просто заблуждается под воздействием пропаганды.

В общении с людьми старайтесь опираться на понятные им ценности. Для сторонников войны это, как правило, мир, родина, духовность, семья.

Менять точку зрения — это сложно, долго, неприятно. Не спешите, собеседнику потребуется на это немало времени. Двигайтесь вперед небольшими шагами. Также помните, что вы не сможете переубедить всех — и это нормально.

Орлова также советует переносить разговоры в личную переписку, а не вести их в общих чатах. Людям, как правило, сложнее делиться своими переживаниями и страхами на публике, в личном же общении от них легче добиться открытости.