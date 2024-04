Секс и наркотики в обмен на интервью

Сотрудников одного из крупнейших австралийских телеканалов Seven Network подозревают в том, что они заплатили за интервью местному чиновнику Брюсу Лерману, обвиненному в изнасиловании. По словам бывшего сотрудника телеканала, в обмен на эксклюзивное интервью ему оплатили годовую аренду жилья, тайский массаж и несколько изысканных ужинов, а также возместили траты на кокаин и секс-работниц. Рассказываем, что об этом известно.

Австралийский #MeToo

В феврале 2021 года чиновница Бриттани Хиггинс обвинила своего коллегу — бывшего сотрудника аппарата Минобороны Австралии Брюса Лермана — в изнасиловании. По ее словам, это произошло прямо в здании парламента в Канберре после вечеринки в 2019 году. Как отмечает The Guardian, история Хиггинс легла в основу движения #MeToo в Австралии.

Через полгода полиция предъявила Лерману обвинение в предполагаемом изнасиловании. Сам он не признал вину и отказался давать показания. В 2022 году судебный процесс прервали: присяжных заподозрили в том, что они опирались не только на представленные в суде доказательства, но и на внешние источники — исследования об обвинениях в сексуализированном насилии. Прокуратура отказалась проводить повторное судебное разбирательство, опасаясь за психическое здоровье Хиггинс. В итоге обвинения с Лермана сняли.

Бриттани Хиггинс. Фото: Saeed Khan / AFP / Scanpix

Изначально Бриттани Хиггинс выдвинула обвинения против Лермана во время интервью телеканалу Network 10 — она рассказала о произошедшем журналистке Лизе Уилкинсон. Хиггинс не называла имя Лермана, однако позднее тот заявил, что его можно было отчетливо опознать по косвенным признакам.

После того, как с него сняли обвинения, Лерман подал иск к Network 10, обвинив телеканал в клевете. Он заявил, что не занимался сексом с Хиггинс и что обвинения с ее стороны «уничтожили его репутацию». Журналисты Network 10 заявили, что будут отстаивать правдивость опубликованного интервью в суде.

Кокаин, секс, гольф и тайский массаж

В июне 2023 года конкурирующий телеканал — Seven Network — опубликовал интервью с Лерманом. Оно сразу привлекло внимание общественности: неожиданно для всех бывший продюсер Seven Network Тейлор Ауэрбах выступил свидетелем по делу Лермана против Network 10 и заявил, что Seven Network заплатил чиновнику за интервью кокаином и услугами секс-работниц.

На суде Ауэрбах рассказал, что его назначили «няней» Лермана: он должен был расположить к себе чиновника и убедить его дать каналу эксклюзивное интервью. По его словам, среди прочего он расплатился картой Seven Network за тайский массаж для Лермана, который стоил 10 тысяч австралийских долларов (6,6 тысяч долларов США).

Тейлор Ауэрбах. Фото: Chris Dyson / BACKGRID / Vida Press

Также Ауэрбах рассказал, что телеканал охотно оплатил Лерману несколько дорогих ужинов, его поездку в Тасманию для игры в гольф, а также кокаин и визиты секс-работниц. Более 60 тысяч долларов США канал Seven Network также потратил на годовую арендную плату для Лермана.

Мрачное, но захватывающее зрелище

По словам Ауэрбаха, когда Лерман согласился на интервью, он принес журналистам огромную папку с документами, содержащую в том числе личную переписку с Бриттани Хиггинс (ранее суд запретил ему разглашение этих данных). Лерман же под присягой заявил, что не передавал журналистам конфиденциальных документов.

В качестве доказательства обмена документами Ауэрбах продемонстрировал суду изображение экрана ноутбука, на котором виден текст сообщения Хиггинс. В отражении экрана виднеется лысый мужчина в черных очках. По словам Ауэрбаха, это исполнительный продюсер Spotlight Марк Ллевеллин, а метаданные фотографии показывают, что она была сделана в доме Лермана.

Ауэрбах говорит, что после общения с Лерманом подал заявление об увольнении с телеканала, однако вместо этого получил повышение. Представители телеканала это отрицают: они говорят, что не предлагали Ауэрбаху ни более высокой должности, ни повышения зарплаты, и называют его «недовольным бывшим сотрудником». В компании отрицают и то, что возместили Лерману расходы, о которых говорил Ауэрбах.

Судья Майкл Ли закрыл судебный процесс. На этой неделе он должен вынести решение по делу о клевете против 10 Network. The Guardian называет это разбирательство «мрачным, но захватывающим зрелищем».