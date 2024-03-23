«Человек в маске стоит и расстреливает лежащих на полу людей»

Вечером 22 марта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» в Москве произошел теракт. Вооруженные автоматами люди в камуфляже начали расстреливать людей и, судя по всему, подожгли здание. Погибли, по официальным данным, 40 человек, по неофициальным — более 60. Госпитализированы более сотни человек. Нападавшим, вероятно, удалось скрыться. О том, что пришлось пережить тем, кто находился в «Крокусе», — в материале «Холода».

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Татьяна

В разговоре с «Холодом»

Я заходила с главного входа, мой спутник — через экспоцентр. Мы должны были встретиться в зале. Около восьми вечера я прошла через первые рамки металлоискателя. Охранник просил всех выкладывать вещи и класть на стол, но незадолго до того, как подошла моя очередь, почему-то перестал просить это делать — люди стали проходить просто так.

Минут через пять начали стрелять, народ побежал вперед. Я завернула за угол, там была дверь на пожарную лестницу. Один из охранников сказал: «Идите сюда». Мы прошли через эту дверь, нас было человек 30. Мы прислушивались, через какое-то время объявили пожарную тревогу. За дверью продолжалась стрельба.

Охранник попросил вести себя тихо, выглядывал, чтобы проверить, можно ли выходить. Минут через 20 сверху стал поступать дым. У нас оставался только вариант идти по пожарной лестнице вниз, в подвал. Там мы прошли через какие-то фитнес-залы и попали в помещение то ли стройки, то ли котельной. Там стало уже побольше воздуха.

Охранник координировал нас, вел себя очень грамотно, не допускал паники. К нам стал пробираться дым, мы пошли дальше, перешли в еще одно помещение, там все двери были закрыты, выйти некуда. Минут через 10 охранник сказал, что приехали пожарные и надо ждать, пока они нас найдут. Мы дышали через марлю и пили воду из пожарного крана. Потом пришли пожарные, стали кричать: «Быстрее!». Народ побежал. Мы поднялись и выбежали на улицу.

Марина, работник сцены

В разговоре с «Холодом»

Концерт должен был быть с оркестром из Петербурга, такого у «Пикника» давно не было. Настоящее масштабное выступление. Начаться все должно было в 20:00 по Москве, но чуть задерживались.

Мы вышли из гримерки, прошли через фойе и уже заходили в зал, на сцену. В этот момент как бы из зала (я была за сценой) на нас побежали люди. Бегут скрипачки: "Все, бежим!". Я вернулась в гримерку, забрала рюкзак и вышла через кафе на улицу к машине. Дальше уже начали думать, что вообще происходит.

Мы не слышали стрельбы, ничего не слышали, просто побежали люди. Я видела эти страшные лица людей, которые убегали: "Бежим, там стреляют!" И мы сами побежали. Сели в машину и уехали к [ТЦ] «Вегас».

Постояли-потупили там, еще парочку своих знакомых поймали — надо было как-то понять, кто жив, кто нет. А потом и там паника началась — люди из «Крокуса» побежали. Мужик подбежал к машине, начал по ней хлопать и орать: «Бегите отсюда, бросайте машину!».

Мы поехали сразу домой. Вроде все наши целы.

Очевидица

В разговоре с Sota

Я с большим ожиданием шла на концерт. Приехала на метро за час. Где-то полчаса я раздевалась в гардеробе, спустилась, затем прошла в буфет. Где-то в 19:40 я прошла на свое место в амфитеатре с правой стороны. Было где-то 55 минут [восьмого], когда отдаленно я услышала что-то, напоминающее автоматную очередь, но я не придала этому значения. Когда автоматная очередь стала ближе и отчетливо слышна, ее уже ни с чем не перепутаешь, я увидела, что люди начали суетиться, и поняла, что нужно быстро спасаться.

Спрятаться под кресло было плохой идеей, и я начала искать выходы. Мне помогло то, что рядом находился служебный выход, и мы с толпой пробрались [в него] с помощью сотрудников, которые позже нам встретились и вывели нас.

Мы отбежали на большое расстояние от «Крокуса» за парковку и там начали ожидать такси. За нами приехала машина по вызову. На тот момент еще не было никакого пожара, мы не видели его со стороны. Единственное, на что мы обратили внимание — свет в «Крокусе» погас.

Охранник

В разговоре с Baza

Когда началась стрельба, я стоял у центрального входа на первом этаже. Стрелять начали с улицы, стекла сразу посыпались. У входа стояли еще три охранника, мы спрятались за деревянным рекламным щитом и нападавшие прошли в 10 метрах от нас.

Они стали беспорядочно стрелять по людям на первом этаже, потом ушли в сторону то ли концертного зала, то ли океанариума. Когда стрельба утихла, мы вышли к центральному входу — там администраторы уже оказывали помощь раненым. Сотрудников охраны среди них я не видел, только гостей.

Фото: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix

Очевидец

В разговоре с «Холодом»

Стояли у одного из входов, метрах в пяти от арки, где досматривали людей. Встретили знакомого, стали разговаривать, фотографироваться. Вдруг услышали хлопки — как будто какие-то петарды. Жена закричала: "Стреляют!".

Я повернул лицо в сторону выхода, смотрю — кто-то как будто пускает петарды маркером от пейнтбола. Стекла у входа начали рушиться. Тогда я понял, что это не петарды, схватил жену, мы побежали.

Пытались спрятаться за столбом, я повернул голову ко входу, увидел, как человек в маске стоит и расстреливает лежащих на полу людей. Мы с женой побежали дальше, присоединились к толпе и стали искать выход. Добежали до одного из эвакуационных выходов. Толпа выломала двери и начала выходить.

Дальше увидели мост через речку, мы пошли через него и думали, что все закончилось. Но увидели, что от «Крокуса» уже идут клубы дыма.

Всех, кто шел в сторону «Крокуса», силовики гнали обратно. Мы не успели раздеться в гардеробе, а многие бежали в легкой одежде. Мы постарались уйти подальше от моста и вызвать такси.

Мы простояли у ближайшего жилкомплекса несколько минут и увидели, что с моста опять бегут люди с криками, что опять стреляют. Мы с женой побежали по жилмассиву, только чтобы убежать от этого места. В итоге мы смогли вызвать такси и уехать оттуда.

Марина Трушина

Пост во «Вконтакте» и в разговоре с «Холодом»

Что не было паники — не верьте. В дверях из гардероба чуть не раздавили (открыта была всего одна створка). Бежали больше получаса: сначала по «Крокусу», потом до «Вегас». Из «Вегас» по мосту... За это время никаких служб не видели, не слышали.

С эвакуацией очень плохо. Побежали мы в 19:50. Закончили бежать в 20:30. Нас никто не спасал! Все службы прибыли, когда мы все уже по большому счету были за мостом.

Очевидец

Пост в Инстаграме

Мы ждали концерт группы «Пикник», в зал ворвались — я не знаю, кто это — террористы, военные. [Они были] в коричневой одежде. Начали из автоматов стрелять по людям. Все начали бежать. Давка жуткая. У всех паника, все ложатся на землю, давят друг друга. Вот сейчас позади меня «Крокус» горит. Его подожгли.

Мы буквально несколько минут назад смогли покинуть [здание] кое-как. Без одежды, без ничего. Все выбегали оттуда, не все смогли выбежать. Потому что все разбежались по разным частям «Крокуса». Я не знаю, где полиция. ОМОН, полиция, скорая начинают только подъезжать.

То есть автоматы стреляют — террористы или кто это, я не знаю. И некому помочь людям. Все спасались как могли. «Крокус» все еще горит. То есть если бы мы сейчас где-то там не смогли бы выломать дверь, выйти, мы бы сейчас горели. Дым идет на все небо. «Крокус» полностью горит.

Виталий

Пост во «Вконтакте»

Сидел в зале сверху, где балконы были, услышали выстрелы. Сначала не поняли, что произошло. Потом лично увидел, как террористы зашли и начали расстреливать всех, кинули в итоге «Молотов», все подожглось.

Нас повели к выходу, но выход был заперт. Мы бегали по всему «Крокус Сити», пытались найти выход, но было безуспешно. Зашли в подвал и там дождались МЧС. Вышли.

Бывший мэр Нижнекамска Айдар Метшин

Пост во «Вконтакте»

Я был в партере за 15 минут до начала концерта. Зал был наполнен примерно на треть. Я беседовал с мужчиной, как вдруг сзади началось шумное движение. Я оглянулся и увидел массу людей, которые бегут в сторону от основного входа. В этот момент я услышал большое количество хлопков, они не казались автоматной очередью. Было похоже на выстрелы из глушителя.

Кулисы тогда еще не открылись, но музыканты стояли за закрытой сценой. Была паника, люди со всех сторон бежали к выходу. Мы выбежали на улицу через какой-то боковой вход. Тысяча людей выбегала через него на улицу. Люди бежали раздетые, я видел как мужчина бежал с ребенком на руках. Никто не понимал, что происходит. Я боялся того, что начнется давка и люди могут навредить друг другу.

Фото: Сергей Бобылёв / Спутник / Imago Images / SNA / Scanpix

Дейв Примов

В разговоре с Русской службе Би-би-си

Мы были на балконе, наверху. До начала концерта оставалось минут 10, уже было собрано много людей, 70 процентов зала было собрано. В какой-то момент мы услышали, как мне показалось, звуки салюта. И мой товарищ, который со мной был на концерте, он тоже говорит: «Салюты, что ли?». И после этого мы увидели, как по нижней части зала, ближе к сцене, люди идут толпой, как паровозиком. Я не понял, что это.

После этого звуки «салюта» стали еще громче и ближе, началась паника огромная в зале, люди начали разбегаться в разные стороны, но сталкивались друг с другом, эвакуации никакой не было. Далее перестрелка началась уже в концертном зале, внизу, в левой части сцены, я увидел линию огня, которая шла по людям. Все начали ложиться [на пол], мы начали в проходе ложиться друг на друга.

Мы начали координировать толпу, чтобы продвигались вперед. При этом мы понимали, что с автоматами могут зайти с любой двери, и пытались двигаться к ближайшему выходу наверх. Медленно, гуськом, ползком, вперед, наверх мы выползли [из зала]. И начали выбираться [из «Крокус Сити Холла»].

Где-то были еще слышны звуки выстрелов, туда было совершенно небезопасно бежать. Побежали в техническую часть «Крокуса», в сторону балконов. И упирались просто в разные закрытые двери, люди паникуют, кто-то рыдает, кто-то звонит родным, кто-то ждет лифт, который не работал.

В общем, мы оказались в большом темном помещении. Когда мы выходили, пожар уже начинался — мы ощущали запах дыма и гари. [Всего на то, чтобы выйти] у нас ушло минут 20-25. То есть пожар начался в первые 15 минут после атаки. В итоге мы нашли какую-то техническую лестницу, нам пришлось выламывать дверь, потому что двери везде были закрыты. На улице все начали разбегаться в разные стороны, и уже на тот момент я видел огромные клубы дыма. Пробегая мимо парадной части «Крокуса», я видел, как люди бегали и стучали по окнам, не зная, как выйти, потому что все остальные двери были закрыты.

Про нападавших: это была однозначно группа людей, было много очередей автоматных. Они были то ли в коричневой одежде, то ли в коричневых жилетах. Мы были на балконе, а стрелявшие были около сцены – довольно далеко от нас. И были именно автоматные очереди по толпе людей – и они шли от входа в зал по партеру в сторону сцены, загоняя людей в центр зала.