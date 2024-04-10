«Иноагенты» идут на Москву

Оппозиционеры создают «иноагентскую» коалицию для участия в выборах в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября. К ней уже присоединились телеведущая Татьяна Лазарева, экономист Владислав Иноземцев, журналист Сергей Маркелов, активистка Дарья Серенко. На реальные выборы кандидаты не рассчитывают, но хотят показать единомышленникам в России, что их не бросили. А еще превратить выборы в перфоманс.

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«Я верю, что политика может твориться такими людьми, как я. Она может быть полна любви, фантазии, нежности, желания перемен. А еще я искренне верю, что любой случайный избранный жребием человек справится с управлением страны или городов гораздо лучше, чем все ставленники действующей власти. Доярки, уборщицы, учительницы, разносчицы газет — кто угодно справится лучше, чем путинская власть (грамматика оригинала сохранена)», — так писательница и фемактивистка Дарья Серенко объявила о своем участии в будущих выборах.

Дарью Серенко включили в реестр «иностранных агентов» в январе 2023 года — сейчас в нем 795 человек, СМИ и НКО. Российские власти настаивают, что этот статус не дискриминирует людей. Вместе с другими «иноагентами» Серенко хочет доказать, что это неправда.

Выдвинуться «нерушимым блоком» в конце марта 2024 года предложила оппозиционный политик Эльвира Вихарева. Коалиция «иноагентов» хочет выдвинуть 45 кандидатов на ближайших выборах в Мосгордуму — по одному в каждом округе Москвы. О своем выдвижении уже заявили 11 «иностранных агентов».

Кто уже выдвинулся политик Эльвира Вихарева;

телеведущая Татьяна Лазарева;

экономист Владислав Иноземцев;

активистка Дарья Серенко;

журналист Сергей Маркелов;

журналистка Елена Соловьева;

журналистка Катя Маяковская;

журналист Андрей Афанасьев;

учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов;

депутат из Тульской области Ольга Подольская;

бывший муниципальный депутат в Йошкар-Оле Антон Соколов.

Также о своем желании участвовать в выборах заявил уличный художник Филипп Козлов (Philippenzo), который известен своими стрит-арт работами «Изроссилование», «Поцелуи», «Русская радуга» и «Цинк наш». Он пока что единственный из всех, кого не признали «иноагентом», однако его уже трижды штрафовали за «дискредитацию» армии и дважды отправляли под административный арест на 15 суток за «неповиновение полиции». Художник уехал из России после обыска из-за уголовного дела о «вандализме» по мотивам политической ненависти.

В случае избрания в Мосгордуму Philippenzo обещает вернуть искусство на улицы столицы, переименовать Тверскую улицу в проспект Навального, перекрасить Кремль в белый цвет и превратить его в зону отдыха.

Что за выборы и насколько они важны

На 8 сентября в России назначен единый день голосования: пройдут довыборы в Госдуму, в 19 регионах выберут нового главу, в 13 — депутатов законодательных органов субъектов федерации (в том числе в Москве); также состоятся разного рода выборы на муниципальном уровне.

«Иноагенты» попытаются стать депутатами столичного парламента. Мосгордума принимает городские законы и контролирует их исполнение. Хотя список полномочий депутатов невелик, именно они принимают закон о бюджете, в котором расписано, какими будут доходы и расходы столицы в ближайшие три года. Кроме того, депутаты могут обращаться с запросом в любой орган и к любому должностному лицу администрации столицы, а те обязаны ответить на него не позднее, чем через 15 дней.

Формально депутаты также могут выразить недоверие мэру Москвы или чиновникам, в назначении которых участвовали. При этом Мосгордуму называют самым бесправным региональным парламентом России, поскольку она не может согласовывать кандидатуры заместителей мэра Москвы, руководителей департаментов финансов и городского имущества и утверждать отчет мэра о выполнении бюджета и программы социально-экономического развития города.

В последний раз оппозиция пыталась провести кандидатов в Мосгордуму в 2019 году. Те выборы запомнились множеством нарушений и скандалов: столичные избиркомы отказались допустить 57 независимых кандидатов, а пытавшуюся участвовать в выборах соратницу Алексея Навального Любовь Соболь выносили из избиркома на диване. Предвыборная кампания закончилась массовыми акциями с рекордными задержаниями и «Московским делом» — уголовным преследованием участников акций протеста по статьям о «массовых беспорядках» и насилии в отношении к полиции.

По итогам выборов 2019 года в Мосгордуму прошли 25 кандидатов-самовыдвиженцев, которых поддержала «Единая Россия» (пятеро из них относились к непартийной, но провластной депутатской группе «Моя Москва»), 13 — от КПРФ, четыре — от «Яблока», три — от «Справедливой России».

Алексей Навальный называл это «фантастическим результатом», поскольку «оппозиция» (команда Навального включала в нее всех кандидатов не из «Единой России») получила 20 из 45 мест в городском парламенте. ФБК и политические аналитики называли это достижением стратегии Навального «Умное голосование». Позднее заксобрание Москвы называли «самым оппозиционным российским парламентом».

Муниципальный депутат Москвы Дарья Беседина, 7 июня 2023 года. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Сейчас в Мосгордуме работают три «иноагента» — действующих депутата:

Михаил Тимонов. Он долгое время занимался наблюдением на выборах. На своей должности в Мосгордуме поднимал неудобные для власти вопросы. Например, отказался поддерживать поправки в Конституцию 2020 года, вместе с другими депутатами требовал от Госдумы обеспечить жильем детей репрессированных москвичей и немедленно допустить медиков к Навальному. Стал «иноагентом» в июне 2023 года.

Он долгое время занимался наблюдением на выборах. На своей должности в Мосгордуме поднимал неудобные для власти вопросы. Например, отказался поддерживать поправки в Конституцию 2020 года, вместе с другими депутатами требовал от Госдумы обеспечить жильем детей репрессированных москвичей и немедленно допустить медиков к Навальному. Стал «иноагентом» в июне 2023 года. Дарья Беседина. Также требовала выделить жилье детям репрессированных москвичей и обеспечить медицинскую помощь Навальному. Еще Беседина предлагала законопроект, который позволил бы собственникам домов легализовывать стрит-арт с минимальным набором документов, и поддерживала ЛГБТ-сообщество. Ее внесли в реестр в январе 2023 года.

Также требовала выделить жилье детям репрессированных москвичей и обеспечить медицинскую помощь Навальному. Еще Беседина предлагала законопроект, который позволил бы собственникам домов легализовывать стрит-арт с минимальным набором документов, и поддерживала ЛГБТ-сообщество. Ее внесли в реестр в январе 2023 года. Евгений Ступин. Требовал прекратить принуждать бюджетников голосовать по поправкам в Конституцию РФ. Летом 2022 года просил московские власти назвать адреса бомбоубежищ там, где живут его избиратели, но ему сообщили, что это засекреченная информация. Еще предоставлял суду положительную характеристику Ильи Яшина и подписывал письмо против войны. Ступина объявили «иноагентом» в июне 2023 года. Спустя три месяца после этого из-за угрозы уголовного дела он уехал из России в Армению в «долгосрочную командировку».

Для чего «иноагенты» хотят участвовать в выборах

Автор инициативы по совместному выдвижению «иноагентов» — программистка и оппозиционный политик Эльвира Вихарева. В 2021 году она участвовала в выборах в Госдуму, но проиграла кандидату от «Единой России», телеведущему Тимофею Баженову.

В конце 2022 года Вихарева заявила, что ее отравили солями тяжелых металлов, после чего она ездила в Германию на диагностику и реабилитацию, но затем вернулась в Россию. Издания Bellingcat и The Insider в совместном расследовании ставили отравление Вихаревой под сомнение. В апреле 2023 года ее внесли в реестр «иноагентов».

Несмотря на это, Вихарева осталась в России и сейчас развивает проект «Общественная приемная», где вместе со своей командой оказывает москвичам бесплатную юридическую помощь.

В разговоре с «Холодом» Эльвира Вихарева рассказала, что на встречах в «Общественной приемной» москвичи часто говорят об ощущении «заброшенности, утраченного будущего, полного опустошения». Поэтому она сочла предвыборную кампанию хорошей трибуной, чтобы показать избирателям, что они не одни и в России остаются люди, которые готовы выступить против «текущего беспредела».

«Нужно воспринимать очередные “выборы” как относительно безопасное пространство, где мы можем напомнить о несогласии с системой, — говорит Вихарева. — Сейчас власти рассчитывают, что после их вопиющих зачисток мы смирились и готовы отдать им в лапы город, страну, наше будущее. Но это не так. В отличие от кучки залгавшихся фальсификаторов мы огромная сила. Нас миллионы по всей стране — важно сегодня сохранить и приумножить этот накал».

Бывший журналист Сергей Маркелов сотрудничал с изданиями «Холод», «‎7x7», «Новая газета» и телеканалом «Дождь». В начале 2022 года Маркелов переехал в Нью-Йорк, ушел из журналистики и устроился на работу курьером в компанию Amazon, а сейчас снимает документальное кино. В выборах он решил участвовать, чтобы немного «стряхнуть упадническое настроение». Маркелов говорит, что после смерти Алексея Навального у него появилось чувство безнадежности.

Татьяна Лазарева объяснила «Холоду», что хочет привлечь внимание к выборам: «Акция “Полдень против Путина” показала важность того, чтобы люди пришли на участки, увидели друг друга и задали вопрос, что здесь вообще происходит».

Татьяна Лазарева рассказывает, что, когда она объявила об участии в выборах, ее стали критиковать и травить в соцсетях. Депутат Госдумы Елена Ямпольская обратилась в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказываниям Лазаревой (речь идет о ее интервью полугодовой давности, в котором она якобы радовалась атакам беспилотников на города в России).

Все участники акции понимают, что, вероятнее всего, их не допустят до выборов, некоторые даже не планируют вести агитацию и выдвижение воспринимают скорее как перфоманс. Например, Татьяна Лазарева говорит, будет думать об агитации после июня, когда у кандидатов примут документы. Сергей Маркелов не будет заниматься реальной агитацией, поскольку видит в ней мало смысла и, по его словам, «вряд ли получится это реализовать». В акции он участвует, как он говорит, чтобы «показать этой власти, что мы еще существуем».

Дарья Серенко, фото: Samuel Steén / TT News Agency / Scanpix

Дарья Серенко написала, что считает важным баллотироваться, чтобы в будущем подать коллективный иск из-за нарушения избирательных прав. Однако отметила, что собирается вести реальную компанию, чтобы «еще раз напомнить себе и другим, какой могла бы быть политика».

Эльвира Вихарева сказала «Холоду», что о возможности победы говорить рано: «Повестка меняется стремительно. Я убеждена: если мы не будем сопротивляться — это развяжет им руки». Она планирует вести агитацию, во время которой будет говорить о том, что «дорогая родина поехала крышей и пора возвращать ее на место».

Политолог Александр Кынев уверен: никого из «иноагентов» не зарегистрируют кандидатами на выборах в Мосгордуму.

Как отреагировали власти

По закону «иноагентам» не запрещено баллотироваться и участвовать в выборах. При этом они должны соблюдать все наложенные законодательством ограничения: указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования.

Власти, однако, сейчас пытаются это право оспорить. 2 апреля фракция Госдумы «Справедливая Россия — За правду» предложила запретить «иноагентам» участвовать в выборах. «Учитывая, что значительная часть лиц, внесенных в реестр иностранных агентов, в настоящее время проживает за рубежом, выступает с антироссийских позиций, поддерживает, в том числе и материально, вооруженные силы Украины, нужно ограничить избирательное право данной категории лиц», — сказал лидер партии Сергей Миронов.

Однако в тот же день фракция передумала вносить на рассмотрение в Госдуму законопроект и отправила его на доработку. Заместитель руководителя фракции Дмитрий Гусев заявил, что предложение получилось «крайне резонансным» и в партию прислали много предложений для улучшения документа. Он пообещал спустя какое-то время вернуться с новой версией законопроекта. Однако от самой идеи запрета во фракции не отказались. «Лица, получающие иностранное финансирование, должны лишиться права избираться и занимать выборные должности», — сказал Гусев.

Политолог Александр Кынев считает, что этот законопроект выглядит «совершенно ненужным и избыточным», так как система регистрации на выборах в России уже такова, что на выборы «практически невозможно зарегистрироваться случайному человеку».

Эльвира Вихарева говорит, что власти так быстро «засуетились», поскольку переживают, что акция станет массовой, ведь список «иноагентов» растет каждую пятницу. За каждым из них, по ее словам, стоит множество других людей разных возрастов и профессий, которые готовы поддержать таких кандидатов на выборах.