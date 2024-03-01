Похороны Алексея Навального

1 марта в Москве пройдут похороны политика Алексея Навального. Отпевание начнется в 14:00 в храме иконы Божией матери «Утоли моя печали» в Марьино. Погребение состоится на Борисовском кладбище в 16:00. «Холод» ведет онлайн-трансляцию.

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13:34

Кортеж с телом Алексея Навального приедет к церкви через десять минут, говорит Иван Жданов.

13:33

Борисовское кладбище, где должны похоронить Алексея Навального, закрыто для посещения, сообщает Sota, ссылаясь на подписчика.

Тем временем к церкви «Утоли моя печали» приехала делегация послов Германии и Франции, пишет RusNews.

13:29

Евгений Ройзман пришел к храму в Марьино. Об этом рассказал Иван Жданов в прямом эфире.

13:27

Корреспондент «Холода» из Марьино передает, что людей собралось много. «Чтобы дойти в конец очереди, нужно пройти минут 30 от метро», — говорит он.

Фото: «Холод»

13:19

Очередь к храму, где будут отпевать Навального, продолжает расти.

Как сообщает телеграм-канал AvtozakLIVE, она растянулась на 600 метров. К Борисовскому кладбищу, где сегодня похоронят политика, приехали синие автобусы с Росгвардией, отмечает RusNews.

13:14

Полиция перегородила проход для людей от метро Марьино к храму «Утоли моя печали», сообщает корреспондент «Новой газеты Европа». Полицейские просят граждан идти в обход.

13:13

Во Владивостоке перекрыли памятник жертвам политических репрессий якобы из-за ремонта, сообщает RusNews. Тем не менее люди несут цветы в местный сквер «Веры и надежды», чтобы почтить память Алексея Навального.

13:08

Кремлю нечего сказать родным Алексея Навального в день его похорон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что не может оценить Навального как политическую фигуру.

При этом он заявил, что те, кто примет участие в несанкционированных акциях в день похорон оппозиционера, будут нести ответственность по закону.

13:00

В сети появился сайт, где каждый желающий может зажечь виртуальную свечу в память об Алексее Навальном.

12:49

Родственникам Навального выдали его тело в морге. Об этом сообщила Кира Ярмыш. По ее словам, катафалк скоро направится к храму в Марьино.

12:41

12:35

Родственникам Навального не выдают его тело в морге.

«Родственники приехали к моргу в 10 утра, когда им должны были выдать тело Алексея. Тело не выдали до сих пор. График пока не сдвигается, но, возможно, будут задержки», — написала в соцсети X пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Читать еще У зла есть имена Список людей, ответственных за гибель Алексея Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии Nº 3, которая находится в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о смерти написано, что он умер «из-за естественных причин». Соратники и семья политика уверены, что его убили. Тело Навального отдали его матери Людмиле только 24 февраля. До этого следователь Александр Варапаев шантажировал ее, пытаясь заставить согласиться на тайные похороны. Соратники политика пытались найти похоронный зал для прощания с Навальным, но владельцы помещений им отказывали. Накануне похорон выяснилось, что ни одна ритуальная компания не согласилась предоставить катафалк для перевозки тела оппозиционера из мора в церковь.