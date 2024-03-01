Главу воронежского штаба Надежина задержали по дороге на похороны Навального

На выезде из Воронежа задержали главу местного штаба Бориса Надеждина Павла Сычева.

По данным «ОВД-Инфо», силовики остановили машину и задержали четырех человек. Кроме Сычева, это Екатерина Николаева, Василий Потапов и Дарина, чья фамилия неизвестна. Всех их доставили в отдел полиции по району Рамонский. Связи с ними нет, отмечают правозащитники.

Sotavision, ссылаясь на собственного корреспондента, пишет, что все задержанные ехали в Москву на церемонию прощания с Алексеем Навальным.

Тем временем в Москве у церкви «Утоли моя печали», где пройдет отпевание политика, выставили ограждения, силовики выборочно проверяют документы. «Медиазона» сообщает, что там начались перебои со связью.

Накануне The Insider написал, что около церкви установили антенну для связи силовиков. «Это связь, но не для вас, а для специальных служб», — сказал журналисту издания рабочий, который монтировал оборудование.

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