Тело Алексея Навального отдали его матери

Тело Алексея Навального отдали матери. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Пока Людмила Ивановна [мать Навального] в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления», — написала она в соцсети Х.

О гибели Алексея Навального в ИК-3 в ЯНАО стало известно 9 дней назад, 16 февраля. Следователь Александр Варапаев шантажировал мать Навального, заставляя ее согласиться на тайные похороны. Он ставил женщине ультиматум: либо она должна согласиться на тайные похороны, либо Навального захоронят на территории колонии.

Выдать тело оппозиционера требовала не только его семья и соратники, но и многие известные россияне, включая Михаила Барышникова, Надежду Толоконникову и Дмитрия Муратова.

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