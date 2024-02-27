Ритуальным агентствам запретили работать с соратниками Навального

Родные и соратники погибшего в колонии Алексея Навального уже больше суток не могут найти зал для прощания с ним. Об этом в соцсети X сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш;

«Со вчерашнего дня мы ищем помещение, где можно провести прощание с Алексеем. Мы обзвонили большинство частных и государственных ритуальных агентств, коммерческих площадок и похоронных залов», — написала она.

«Где-то говорят, что помещение занято. Где-то отказываются при упоминании фамилии “Навальный”. В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать. Спустя сутки поисков помещения для прощания нет», — добавила Ярмыш.

Ранее мать Алексея Навального Людмила рассказала, что следователи Следственного комитета отказывались выдать ей тело сына, требуя согласиться на тайные похороны без прощания.

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