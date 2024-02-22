Матери Навального показали тело сына и угрозами заставляют согласиться на тайные похороны

Мать Алексея Навального Людмила рассказала, что ей показали тело сына. Однако силовики шантажируют ее и угрозами пытаются заставить согласиться на тайные похороны политика. «Холод» публикует ее заявление целиком:

«Почти сутки я провела там одна наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера вечером они тайно отвезли меня в морг и показали Алексея. Следователи утверждают, что известна причина смерти. У них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала.

По закону они должны были мне сразу отдать Алексея, но они не сделали этого до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня. Ставят мне условия где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходит приказы то ли из Кремля, то ли из центрального аппарата Следственного комитета.

Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал: время работает не на вас, труп разлагается. Я не хочу особых условий, я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно».

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала, что в медицинском заключении, которое показали матери политика, говорится о естественных причинах смерти.

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