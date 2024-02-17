«Не сдавайтесь и верьте в лучшее. Ваш, А»

После возвращения Алексея Навального в Россию власти попытались его изолировать. Несмотря на это, он все равно поддерживал связь с внешним миром, даже находясь в колонии и регулярно попадая в ШИЗО. Навальный передавал записки через адвокатов для социальных сетей и обменивался письмами со своими сторонниками. «Холод» публикует выдержки из таких писем с разрешения их адресатов.

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Авторская орфография и пунктуация сохранены

Кому: Ольге. Апрель 2023 года

Это Навальный

Спасибо за ваши письма и поддержку

Кажется, Вы пишете мне чуть ли не с первой недели, как я оказался за решеткой.

Я не всегда имею возможность ответить и, если честно, почти никогда не имею такой возможности — тут все так специально устроено.

Но, поверьте, я все читаю (что доходит) и Ваши письма, как и письма таких же прекрасных людей как Вы — для меня источник сил.

Ну и плюс Вы один из рекордсменов по корреспонденции, так что отдельное спасибо:)

Будьте пожалуйста здоровы и всего вам самого хорошего.

У меня все нормально.

Ваш, А

Кому: [имя не указано по просьбе адресата]. Февраль 2022 года

Привет, политический терминатор

<...>

Но ваше письмо меня прямо очень воодушевило.

И рассмешило, конечно, тоже. Смеялся над «мудростью». Ну и про терминатора прикольно. А воодушевило потому что когда читаешь, что подтолкнул кого-то «дать бой узурпатору» и 18-летний человек идет агитировать знакомых, хоть раньше чувствовал себя комфортно в шорах, — то прям ух! Понимаешь, что все не зря. И ясно, что мы, конечно, победим. Много работы впереди, но успех неизбежен:)

В общем рад, что моя мудрость, ха-ха, повлияла на Вас, но Вы и такие как Вы точно повлияли на меня. Вдохновили и еще раз объяснили, что к чему.

Давайте вдохновлять друг друга.

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Кому: Илье Красильщику, Берлин. Май 2023 года

Привет.

Грядка выглядит совсем не так, как я представлял, читая «грядка в Берлине». Сорри, но это даже не огород нашей семьи в конце 80-х. И грядка, и (особенно) редиска как будто из мира игры Fallout. Между грядками лежит желтый ящик с динамитом, а редиску мне протягивает на ладошке радиоактивный гуль. Пытается обменять ее на игуану на палочке. На фото можно увидеть, что у гуля резиновые сапоги. И все это совсем не соответствует берлинскому Poor but sexy.

Извини, не хотел оскорбить твою грядку.

Ха-ха. Я пишу тебе это письмо, пока жду видеоконференцию с судом. Тут меня сторожит мой начальник отряда, а он знатный аграрий, У него только картошки 10 соток посажено. Я ему показал твои фотки и рассказы о том, что в Берлине арендуются грядки. На фото он долго смотрел и говорит: Даааа, небогатый урожай. Еще он где-то там у тебя лук разглядел.

Кому: Ирине, Москва. Февраль 2024 года

Привет, Ирина.

Спасибо за письмо, поддержку и поздравления.

Полярное сияние пока не видел и маловероятно, что увижу.

Но надежда есть!

С Новым годом!

А.

Кому: Евгении Альбац. Апрель 2021 года

Все окей. Исторический процесс. И Россия через него идет и мы вместе с ней. Дойдем (наверное).

У меня все хорошо и я ни о чем не жалею. И Вы не жалейте и не расстраивайтесь. Все будет хорошо. А даже если не будет, то мы утешимся тем, что были честными людьми.

Обнимаю!

Кому: Марии, Тверь. Февраль 2021 года

Улыбнулся, спасибо, Мария.

Думаю, надо ли предупредить Юлю о настроениях в твиттере (о том, что в соцсетях влюблены в Юлию Навальную. — Прим. «Холода»).

Кому: Яне, Вологда. Февраль 2021 года

Смеюсь над мемом.

Спасибо большое 🙂

Кому: Натану Щаранскому. Май 2023 года

Вас беспокоит Алексей Навальный. Привет Вам из Владимирской области, хоть я и не уверен, что Вы сохранили о ней теплые воспоминания.

Я сейчас в ИК-6 «Мелехово», но из Владимирской тюрьмы пишут, что там уже мне камеру готовят. Так что, вероятно, окажусь в том же заведении, где были и Вы. Только теперь там будет, наверное, табличка «Здесь сидел Натан Щаранский». Извините пожалуйста за вторжение и письмо незнакомого человека, но такое, кажется, позволяется в отношениях «автор-читатель».

Я пишу как читатель. Читал Ваше «Не убоюсь зла» в ПКТ только что, а сейчас пишу из ШИЗО (128 суток всего будет). В месте, где Вы пишете «мне дали серию 15-суточных ШИЗО, а потом а потом как нарушителя отправили на 6 месяцев в ПКТ», я смеялся от того, насколько же не изменилась ни суть системы, ни шаблон ее действий.

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Я хочу поблагодарить за эту книгу, она мне очень помогла и помогает. Да, я сижу в ШИЗО, но когда читаешь о Ваших 400 днях в карцере на пониженной норме питания, понимаешь, что есть люди платившие куда большую цену за свои убеждения. Я смотрю на фото открытки, которую прислала Вам Авиталь (активистка, жена Щаранского. — Прим. «Холода») — в ней все слова заштрихованы. Потом иду на суд, где мне доказывают, что сожжение писем, отправленных мне — законно. Ведь в них был «шифр».

И я понимаю, что я не первый, но очень хочется стать последним или хотя бы одним из последних, кто вынужден это терпеть.

<...>

Тем не менее «вирус свободы» далеко не убит. Не десятки и сотни, как когда-то, а десятки и сотни тысяч не боятся выступить за свободу и против войны, несмотря на угрозы. Сотни из них в тюрьмах, но я уверен, что они не сломаются и не сдадутся.

И многие из них черпают силы и вдохновение в том числе в Вашей истории и Вашем наследии.

Я точно один из них.

Спасибо Вам.

Ваш, Алексей

Кому: Даше, Москва. Февраль 2021 года

Спасибо огромное. Конечно, добро победит!

Кому: Евгению Ройзману, Екатеринбург. 2022 год

С освобождением! Спасибо тебе большое за поддержку.

Жму тебе руку как политику.

Хлопаю тебя по плечу как брата-бегуна.

Обнимаю тебя как товарища и честного человека. И, в твоем лице, всех честных людей страны обнимаю.

Твой, А.

Кому: Марии, Шамони. Январь 2023 года

Боже. Представляю себе эту школу, где пишут диктант по моей речи. Спасибо большое Мария. У меня все хорошо. И однообразно:)

P.S.

В 50 берпи не верю (Берпи — комплексное физическое упражнение. Навальный и Мария обсуждали восстановление после отравления. Навальный говорил, что для него даже один берпи — это победа. Мария рассказывала, что сделала 50 — в его честь. — Прим. «Холода»)

Кому: Дарье, Санкт-Петербург. Февраль 2021 года

Спасибо большое, Дарья.

Держусь!

Кому: Сергею Пархоменко

Сергей, привет.

Варе (Варвара Горностаева — соосновательница и главный редактор издательства Corpus. — Прим. «Холода») написал про Сорокина, а тебе пишу про Чехова!

Я ведь выехал из колонии, оставив там почти все книги. А те, что были, прочитал на этапе.

Приехал и говорю в карантине: принесите почитать что-то из библиотеки. Выбор был прямо в точку: «Воскресение», «Преступление и наказание» и… рассказы и пьесы Чехова. Ну, думаю, как по заказу. Ты написал мне про пьесы и вот они.

Из первой же я узнал, откуда взялась фраза «В Греции есть все», которую часто произносят в моем доме, у родителей то есть. Из «Свадьбы». Но потом меня ждал удар: зэки на особом режиме к АПЧ (Антону Павловичу Чехову. — Прим. «Холода») отнеслись без пиетета, изо всех остальных пьес повыдирали половину листов. Так что пьесы остались в моем листе ожидания, увы. Зато сохранилась пара рассказов. И, знаешь, я читал и все думал, что надо поделиться — тебе написать. Со школы у нас (ну, у меня как минимум) остается впечатление, что рассказы Чехова — это такие простенькие маленькие штучки. Типа, смешные, но не очень. «Белолобый», «Крыжовник». Что там еще в школе читают? «Человек в футляре».

И тут я прочитал весь этот гребанный «Груз 200» из конца 19 века. «Моя жизнь», «Три года», «В овраге» и т.д. Я такого мрака при описании безнадеги и бедности и у ФМД (Федора Михайловича Достоевского. — Прим. «Холода») не нахожу. Реально, дочитал «В овраге» и еще 5 минут тупо в стену смотрел. Точно как после просмотра «Груз 200». Кто бы мне сказал, что самый мрачный русский писатель — Чехов. Так что ты, конечно, прав. Надо читать классику! Мы ее не знаем!

Обнимаю, А.

Кому: Ольге, Уфа. Февраль 2024 года

Я очень рад вашему письму. Вы какой-то почти идеальный человек (ну или прям идеальный)

Не только не боитесь отстаивать свои права

Но и сами написали обратный адрес на конверте

Не все до этого додумываются:)

Ничего себе у вас в Уфе мороз

Такого и у нас на Ямале нет! (пока)

Большое спасибо за поздравления

И я поздравляю вас с Новым годом и Рождеством

Пусть все получается. Сначала подушка, потом — свободная Россия

Не сдавайтесь и верьте в лучшее

Ваш, А