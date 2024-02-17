«Не сдавайтесь и верьте в лучшее. Ваш, А»

После возвращения Алексея Навального в Россию власти попытались его изолировать. Несмотря на это, он все равно поддерживал связь с внешним миром, даже находясь в колонии и регулярно попадая в ШИЗО. Навальный передавал записки через адвокатов для социальных сетей и обменивался письмами со своими сторонниками. «Холод» публикует выдержки из таких писем с разрешения их адресатов.
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Авторская орфография и пунктуация сохранены
Кому: Ольге. Апрель 2023 года
Это Навальный
Спасибо за ваши письма и поддержку
Кажется, Вы пишете мне чуть ли не с первой недели, как я оказался за решеткой.
Я не всегда имею возможность ответить и, если честно, почти никогда не имею такой возможности — тут все так специально устроено.
Но, поверьте, я все читаю (что доходит) и Ваши письма, как и письма таких же прекрасных людей как Вы — для меня источник сил.
Ну и плюс Вы один из рекордсменов по корреспонденции, так что отдельное спасибо:)
Будьте пожалуйста здоровы и всего вам самого хорошего.
У меня все нормально.
Ваш, А
Кому: [имя не указано по просьбе адресата]. Февраль 2022 года
Привет, политический терминатор
<...>
Но ваше письмо меня прямо очень воодушевило.
И рассмешило, конечно, тоже. Смеялся над «мудростью». Ну и про терминатора прикольно. А воодушевило потому что когда читаешь, что подтолкнул кого-то «дать бой узурпатору» и 18-летний человек идет агитировать знакомых, хоть раньше чувствовал себя комфортно в шорах, — то прям ух! Понимаешь, что все не зря. И ясно, что мы, конечно, победим. Много работы впереди, но успех неизбежен:)
В общем рад, что моя мудрость, ха-ха, повлияла на Вас, но Вы и такие как Вы точно повлияли на меня. Вдохновили и еще раз объяснили, что к чему.
Давайте вдохновлять друг друга.
Кому: Илье Красильщику, Берлин. Май 2023 года
Привет.
Грядка выглядит совсем не так, как я представлял, читая «грядка в Берлине». Сорри, но это даже не огород нашей семьи в конце 80-х. И грядка, и (особенно) редиска как будто из мира игры Fallout. Между грядками лежит желтый ящик с динамитом, а редиску мне протягивает на ладошке радиоактивный гуль. Пытается обменять ее на игуану на палочке. На фото можно увидеть, что у гуля резиновые сапоги. И все это совсем не соответствует берлинскому Poor but sexy.
Извини, не хотел оскорбить твою грядку.
Ха-ха. Я пишу тебе это письмо, пока жду видеоконференцию с судом. Тут меня сторожит мой начальник отряда, а он знатный аграрий, У него только картошки 10 соток посажено. Я ему показал твои фотки и рассказы о том, что в Берлине арендуются грядки. На фото он долго смотрел и говорит: Даааа, небогатый урожай. Еще он где-то там у тебя лук разглядел.
Кому: Ирине, Москва. Февраль 2024 года
Привет, Ирина.
Спасибо за письмо, поддержку и поздравления.
Полярное сияние пока не видел и маловероятно, что увижу.
Но надежда есть!
С Новым годом!
А.
Кому: Евгении Альбац. Апрель 2021 года
Все окей. Исторический процесс. И Россия через него идет и мы вместе с ней. Дойдем (наверное).
У меня все хорошо и я ни о чем не жалею. И Вы не жалейте и не расстраивайтесь. Все будет хорошо. А даже если не будет, то мы утешимся тем, что были честными людьми.
Обнимаю!
Кому: Марии, Тверь. Февраль 2021 года
Улыбнулся, спасибо, Мария.
Думаю, надо ли предупредить Юлю о настроениях в твиттере (о том, что в соцсетях влюблены в Юлию Навальную. — Прим. «Холода»).
Кому: Яне, Вологда. Февраль 2021 года
Смеюсь над мемом.
Спасибо большое 🙂
Кому: Натану Щаранскому. Май 2023 года
Вас беспокоит Алексей Навальный. Привет Вам из Владимирской области, хоть я и не уверен, что Вы сохранили о ней теплые воспоминания.
Я сейчас в ИК-6 «Мелехово», но из Владимирской тюрьмы пишут, что там уже мне камеру готовят. Так что, вероятно, окажусь в том же заведении, где были и Вы. Только теперь там будет, наверное, табличка «Здесь сидел Натан Щаранский». Извините пожалуйста за вторжение и письмо незнакомого человека, но такое, кажется, позволяется в отношениях «автор-читатель».
Я пишу как читатель. Читал Ваше «Не убоюсь зла» в ПКТ только что, а сейчас пишу из ШИЗО (128 суток всего будет). В месте, где Вы пишете «мне дали серию 15-суточных ШИЗО, а потом а потом как нарушителя отправили на 6 месяцев в ПКТ», я смеялся от того, насколько же не изменилась ни суть системы, ни шаблон ее действий.
Я хочу поблагодарить за эту книгу, она мне очень помогла и помогает. Да, я сижу в ШИЗО, но когда читаешь о Ваших 400 днях в карцере на пониженной норме питания, понимаешь, что есть люди платившие куда большую цену за свои убеждения. Я смотрю на фото открытки, которую прислала Вам Авиталь (активистка, жена Щаранского. — Прим. «Холода») — в ней все слова заштрихованы. Потом иду на суд, где мне доказывают, что сожжение писем, отправленных мне — законно. Ведь в них был «шифр».
И я понимаю, что я не первый, но очень хочется стать последним или хотя бы одним из последних, кто вынужден это терпеть.
<...>
Тем не менее «вирус свободы» далеко не убит. Не десятки и сотни, как когда-то, а десятки и сотни тысяч не боятся выступить за свободу и против войны, несмотря на угрозы. Сотни из них в тюрьмах, но я уверен, что они не сломаются и не сдадутся.
И многие из них черпают силы и вдохновение в том числе в Вашей истории и Вашем наследии.
Я точно один из них.
Спасибо Вам.
Ваш, Алексей
Кому: Даше, Москва. Февраль 2021 года
Спасибо огромное. Конечно, добро победит!
Кому: Евгению Ройзману, Екатеринбург. 2022 год
С освобождением! Спасибо тебе большое за поддержку.
Жму тебе руку как политику.
Хлопаю тебя по плечу как брата-бегуна.
Обнимаю тебя как товарища и честного человека. И, в твоем лице, всех честных людей страны обнимаю.
Твой, А.
Кому: Марии, Шамони. Январь 2023 года
Боже. Представляю себе эту школу, где пишут диктант по моей речи. Спасибо большое Мария. У меня все хорошо. И однообразно:)
P.S.
В 50 берпи не верю (Берпи — комплексное физическое упражнение. Навальный и Мария обсуждали восстановление после отравления. Навальный говорил, что для него даже один берпи — это победа. Мария рассказывала, что сделала 50 — в его честь. — Прим. «Холода»)
Кому: Дарье, Санкт-Петербург. Февраль 2021 года
Спасибо большое, Дарья.
Держусь!
Кому: Сергею Пархоменко
Сергей, привет.
Варе (Варвара Горностаева — соосновательница и главный редактор издательства Corpus. — Прим. «Холода») написал про Сорокина, а тебе пишу про Чехова!
Я ведь выехал из колонии, оставив там почти все книги. А те, что были, прочитал на этапе.
Приехал и говорю в карантине: принесите почитать что-то из библиотеки. Выбор был прямо в точку: «Воскресение», «Преступление и наказание» и… рассказы и пьесы Чехова. Ну, думаю, как по заказу. Ты написал мне про пьесы и вот они.
Из первой же я узнал, откуда взялась фраза «В Греции есть все», которую часто произносят в моем доме, у родителей то есть. Из «Свадьбы». Но потом меня ждал удар: зэки на особом режиме к АПЧ (Антону Павловичу Чехову. — Прим. «Холода») отнеслись без пиетета, изо всех остальных пьес повыдирали половину листов. Так что пьесы остались в моем листе ожидания, увы. Зато сохранилась пара рассказов. И, знаешь, я читал и все думал, что надо поделиться — тебе написать. Со школы у нас (ну, у меня как минимум) остается впечатление, что рассказы Чехова — это такие простенькие маленькие штучки. Типа, смешные, но не очень. «Белолобый», «Крыжовник». Что там еще в школе читают? «Человек в футляре».
И тут я прочитал весь этот гребанный «Груз 200» из конца 19 века. «Моя жизнь», «Три года», «В овраге» и т.д. Я такого мрака при описании безнадеги и бедности и у ФМД (Федора Михайловича Достоевского. — Прим. «Холода») не нахожу. Реально, дочитал «В овраге» и еще 5 минут тупо в стену смотрел. Точно как после просмотра «Груз 200». Кто бы мне сказал, что самый мрачный русский писатель — Чехов. Так что ты, конечно, прав. Надо читать классику! Мы ее не знаем!
Обнимаю, А.
Кому: Ольге, Уфа. Февраль 2024 года
Я очень рад вашему письму. Вы какой-то почти идеальный человек (ну или прям идеальный)
Не только не боитесь отстаивать свои права
Но и сами написали обратный адрес на конверте
Не все до этого додумываются:)
Ничего себе у вас в Уфе мороз
Такого и у нас на Ямале нет! (пока)
Большое спасибо за поздравления
И я поздравляю вас с Новым годом и Рождеством
Пусть все получается. Сначала подушка, потом — свободная Россия
Не сдавайтесь и верьте в лучшее
Ваш, А